https://ria.ru/20220920/referendum-1818160620.html

Пушилин обратился к Путину по вопросу о референдуме

Пушилин обратился к Путину по вопросу о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022

Пушилин обратился к Путину по вопросу о референдуме

Глава ДНР Денис Пушилин попросил Владимира Путина как можно скорее рассмотреть вопрос вхождения республики в состав России. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:59

2022-09-20T14:59

2022-09-20T15:20

специальная военная операция на украине

денис пушилин

владимир путин

россия

днр

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин попросил Владимира Путина как можно скорее рассмотреть вопрос вхождения республики в состав России."Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.По словам Пушилина, "многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной"."Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей", — отметил он.По оценке властей, за время ведения боевых действий против украинских формирований погибли 9044 жителя республики, среди которых 120 детей.Референдумы по вопросу вхождения ДНР и ЛНР в состав России запланированы на 23-27 сентября.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818048828.html

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Кирилл Волков

денис пушилин, владимир путин, россия, днр