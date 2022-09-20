https://ria.ru/20220920/referendum-1818160620.html
Пушилин обратился к Путину по вопросу о референдуме
Пушилин обратился к Путину по вопросу о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Пушилин обратился к Путину по вопросу о референдуме
Глава ДНР Денис Пушилин попросил Владимира Путина как можно скорее рассмотреть вопрос вхождения республики в состав России. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:59
2022-09-20T14:59
2022-09-20T15:20
специальная военная операция на украине
денис пушилин
владимир путин
россия
днр
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин попросил Владимира Путина как можно скорее рассмотреть вопрос вхождения республики в состав России."Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.По словам Пушилина, "многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной"."Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей", — отметил он.По оценке властей, за время ведения боевых действий против украинских формирований погибли 9044 жителя республики, среди которых 120 детей.Референдумы по вопросу вхождения ДНР и ЛНР в состав России запланированы на 23-27 сентября.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
https://ria.ru/20220920/donbass-1818048828.html
https://ria.ru/20220920/donbass-1818139021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, владимир путин, россия, днр
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Владимир Путин, Россия, ДНР
14:59 20.09.2022 (обновлено: 15:20 20.09.2022)
Пушилин обратился к Путину по вопросу о референдуме
Пушилин попросил Путина как можно скорее рассмотреть вопрос статуса ДНР после референдума