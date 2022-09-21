https://ria.ru/20220921/referendumy-1818302669.html
Референдумы на освобожденных территориях пройдут с 23 по 27 сентября
Референдумы на освобожденных территориях пройдут с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 21.09.2022
Референдумы на освобожденных территориях пройдут с 23 по 27 сентября
Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:04
2022-09-21T01:04
2022-09-21T01:48
специальная военная операция на украине
владимир путин
денис пушилин
андрей турчак
россия
украина
донбасс
херсонская область
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России ранее выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Накануне о своих намерениях провести референдумы объявили власти Херсонской и Запорожской области.При этом глава ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина о том, чтобы вхождение по результатам референдумов произошло как можно скорее. Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.Будущее только с РоссиейКак заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией,"На примере Харьковской области мы видим, какая судьба ждет людей при возвращении под контроль Киева", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака. Он добавил, что за войсками России всегда идут строители, врачи, учителя - все, кто помогает налаживать мирную жизнь, а за войсками Украины идут карательные отряды."Даты референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей объявлены. Решение принято - жители этих регионов свой выбор сделают... Мы единый народ. И вместе мы остановим эту войну. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Турчак.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны."Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем - Херсонской и Запорожской областей", - сказал Шеремет. По его мнению, референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав России, нет."В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами", - сказал депутат.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818295752.html
https://ria.ru/20220920/agressiya-1818278024.html
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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владимир путин, денис пушилин, андрей турчак, россия, украина, донбасс, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Денис Пушилин, Андрей Турчак, Россия, Украина, Донбасс, Херсонская область , Запорожская область
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.
С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России ранее выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Накануне о своих намерениях провести референдумы объявили власти Херсонской и Запорожской области.
При этом глава ДНР Денис Пушилин
попросил президента России Владимира Путина
о том, чтобы вхождение по результатам референдумов произошло как можно скорее. Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
Как заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак
, в составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией,
"На примере Харьковской области мы видим, какая судьба ждет людей при возвращении под контроль Киева", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака. Он добавил, что за войсками России всегда идут строители, врачи, учителя - все, кто помогает налаживать мирную жизнь, а за войсками Украины идут карательные отряды.
"Даты референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей объявлены. Решение принято - жители этих регионов свой выбор сделают... Мы единый народ. И вместе мы остановим эту войну. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Турчак.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет
заявил РИА Новости, что на Украине
запущен неминуемый процесс распады страны.
"Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса
, а затем - Херсонской и Запорожской областей", - сказал Шеремет. По его мнению, референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав России
, нет.
"В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами", - сказал депутат.
Специальная военная операция
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области
и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.