https://ria.ru/20220921/referendumy-1818302669.html

Референдумы на освобожденных территориях пройдут с 23 по 27 сентября

Референдумы на освобожденных территориях пройдут с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 21.09.2022

Референдумы на освобожденных территориях пройдут с 23 по 27 сентября

Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T01:04

2022-09-21T01:04

2022-09-21T01:48

специальная военная операция на украине

владимир путин

денис пушилин

андрей турчак

россия

украина

донбасс

херсонская область

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России ранее выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Накануне о своих намерениях провести референдумы объявили власти Херсонской и Запорожской области.При этом глава ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина о том, чтобы вхождение по результатам референдумов произошло как можно скорее. Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.Будущее только с РоссиейКак заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией,"На примере Харьковской области мы видим, какая судьба ждет людей при возвращении под контроль Киева", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака. Он добавил, что за войсками России всегда идут строители, врачи, учителя - все, кто помогает налаживать мирную жизнь, а за войсками Украины идут карательные отряды."Даты референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей объявлены. Решение принято - жители этих регионов свой выбор сделают... Мы единый народ. И вместе мы остановим эту войну. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Турчак.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны."Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем - Херсонской и Запорожской областей", - сказал Шеремет. По его мнению, референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав России, нет."В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами", - сказал депутат.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818295752.html

https://ria.ru/20220920/agressiya-1818278024.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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херсонская область

запорожская область

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владимир путин, денис пушилин, андрей турчак, россия, украина, донбасс, херсонская область , запорожская область