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Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы

Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы - РИА Новости, 21.09.2022

Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы

Вчера вечером президент Франции запросил экстренный телефонный разговор с Владимиром Путиным — и получил отказ. По словам самого Эммануэля Макрона, он... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:00

2022-09-21T08:00

2022-09-21T08:16

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владимир путин

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

государственный департамент сша

нато

эммануэль макрон

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Вчера вечером президент Франции запросил экстренный телефонный разговор с Владимиром Путиным — и получил отказ. По словам самого Эммануэля Макрона, он рассчитывает поговорить с российским лидером в ближайшие дни. Ну а Владимир Зеленский срочно созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также свое бескомпромиссное осуждение России и обещание новых санкций высказали Жозеп Боррель, Олаф Шольц, Госдеп, НАТО и многие другие.Причина переполоха очевидна — стремительная организация референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России.Только в понедельник эта тема была инициирована в представительных и исполнительных органах власти всех четырех регионов, а вчера уже прошли формальные процедуры по оформлению необходимых решений. Самой же убойной информацией оказалась дата проведения плебисцитов, которые начнутся буквально послезавтра — 23 сентября — и продлятся до 27 сентября.Со своей стороны, российские государственные структуры продемонстрировали полную готовность поддержать инициативу бывших украинских регионов. О безоговорочной поддержке референдума заявили спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. ЦИК России готовится содействовать организации голосования среди выходцев с соответствующих территорий, а также направить наблюдателей в регионы проведения.Стоит напомнить контекст, в котором происходят нынешние события. Речь о кошмарных обстрелах, которые ведет ВСУ по населенным пунктам последние недели. В понедельник в Донецке на площади Бакинских Комиссаров было убито 13 человек, в поселке Краснореченское ЛНР — семеро, включая троих детей. За день до этого в Донецке от массированных ударов погибли девять мирных граждан. В Херсоне и Мелитополе ситуация не легче.В идущих обстрелах нет ни малейшего военного смысла — есть исключительно карательный, террористический. Десятки погибших мирных граждан, взрослых и детей, являются не пресловутыми "сопутствующими потерями" (от которых действительно не застрахована ни одна армия). Нет, они — главные мишени наносимых ударов.Когда-нибудь историки и социальные психологи займутся подробным изучением украинского опыта: каким образом и почему Западу удалось превратить целую страну в зомби-камикадзе — лишенного разума, зато одержимого ненавистью и стремлением убивать, причем не только чужих, но и своих.Но в данный момент для России куда актуальнее теоретических выкладок и предположений сугубо практический вопрос: что делать с этим монструозным созданием у себя под боком. Специальная военная операция призвана решить данную проблему. И процесс идет, хотя и достаточно неторопливо. Без сомнения, есть серьезнейшие политические и военно-политические причины для реализации именно такой стратегии — уверенность в ее правильности на днях в Самарканде в очередной раз подтвердил Владимир Путин.Однако Штаты и Европа также не скрывают удовлетворения тем, что Россия таки "увязла" на Украине из-за необходимости действовать с хирургической точностью. В общем, за последние месяцы Запад, похоже, действительно уверовал в свой полный успех в деле превращения Украины в геополитическую "грязную ядерную бомбу" для России, а в ехидных комментариях его лидеров прозрачно читается цитата из киноклассики: "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина".Правда, судя по всему, там вновь забыли, что едва ли не главным оружием Москвы является ее способность к асимметричным и неожиданным ходам, которые не просто ломают всю композицию на шахматной доске, а переворачивают стол. Хотя вообще-то странно, что забыли, поскольку с последнего "сюрприза" чуть больше полугода прошло.Так что в ближайшие дни и недели аналитикам и штабистам Пентагона и других западных стран предстоит ломать голову, как референдумы и последующие политические изменения повлияют на стратегию и тактику Москвы в СВО, какие неприятные "сюрпризы" ждут как ВСУ, так и западных спецов и наемников, чего можно ожидать от российских Вооруженных сил. А простор для размышлений открывается широчайший. Например, Запорожская область заявила, что планирует объявить независимость и войти в состав России в своих административных границах. Соответственно, при превращении региона в субъект Российской Федерации находящиеся на территории области украинские и иностранные военные подразделения окажутся в весьма специфическом положении с крайне тягостными перспективами.Ощущая, что ситуация вновь поворачивается каким-то не тем боком, каким хотелось бы, официальные лица США и ЕС заранее выдали полный набор хорошо знакомых штампов. Все их мы слышали восемь с половиной лет назад в связи с крымским референдумом. Что характерно, тогдашние качество и уровень отношений Запада с Москвой были несравнимы с нынешними — и ведь все сами, все сами.Ну а что Россия? Она включила кнопку автоответчика: "Оставайтесь на линии. Ваше мнение очень важно для нас. Вам ответит первый освободившийся оператор Минобороны".

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