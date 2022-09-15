https://ria.ru/20220915/ukraina-1816995354.html

Украинцы подрались в Ницце, приняв друг друга за русских

Украинцы подрались в Ницце, приняв друг друга за русских - РИА Новости, 15.09.2022

Украинцы подрались в Ницце, приняв друг друга за русских

Бывший солдат ВСУ напал на двух беженок с Украины в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, все участники инцидента приняли друг друга за русских, сообщил... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:34

2022-09-15T14:34

2022-09-15T15:57

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франция

ницца

вооруженные силы украины

олег николенко

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ПАРИЖ, 15 сен — РИА Новости. Бывший солдат ВСУ напал на двух беженок с Украины в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, все участники инцидента приняли друг друга за русских, сообщил местный прокурор Ксавье Боном в Twitter."Двенадцатого сентября две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его", — говорится в заявлении.Как рассказали потерпевшие в интервью газете Nice-Matin, нападавший был русским и ударил их за то, что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги.Изданию удалось выяснить, что подозреваемый — на самом деле бывший украинский солдат, который объяснил полицейским на допросе, что тоже принял женщин за русских. По словам прокурора, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.При этом, пока французские силовики не сообщили, что задержали украинца, а не русского, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николенко требовал найти виновного в этом "отвратительном происшествии".

https://ria.ru/20220504/napadenie-1786706885.html

https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805420172.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, ницца, вооруженные силы украины, олег николенко