https://ria.ru/20220915/ukraina-1816995354.html
Украинцы подрались в Ницце, приняв друг друга за русских
Украинцы подрались в Ницце, приняв друг друга за русских - РИА Новости, 15.09.2022
Украинцы подрались в Ницце, приняв друг друга за русских
Бывший солдат ВСУ напал на двух беженок с Украины в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, все участники инцидента приняли друг друга за русских, сообщил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:34
2022-09-15T14:34
2022-09-15T15:57
в мире
украина
франция
ницца
вооруженные силы украины
олег николенко
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ПАРИЖ, 15 сен — РИА Новости. Бывший солдат ВСУ напал на двух беженок с Украины в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, все участники инцидента приняли друг друга за русских, сообщил местный прокурор Ксавье Боном в Twitter."Двенадцатого сентября две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его", — говорится в заявлении.Как рассказали потерпевшие в интервью газете Nice-Matin, нападавший был русским и ударил их за то, что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги.Изданию удалось выяснить, что подозреваемый — на самом деле бывший украинский солдат, который объяснил полицейским на допросе, что тоже принял женщин за русских. По словам прокурора, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.При этом, пока французские силовики не сообщили, что задержали украинца, а не русского, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николенко требовал найти виновного в этом "отвратительном происшествии".
https://ria.ru/20220504/napadenie-1786706885.html
https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805420172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, ницца, вооруженные силы украины, олег николенко
В мире, Украина, Франция, Ницца, Вооруженные силы Украины, Олег Николенко
14:34 15.09.2022 (обновлено: 15:57 15.09.2022)
Украинцы подрались в Ницце, приняв друг друга за русских
Прокурор Ниццы Боном: бывший солдат ВСУ напал на украинских беженок, приняв их за русских