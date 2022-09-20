https://ria.ru/20220920/makron-1818267235.html
Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни
Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 20.09.2022
Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:54
2022-09-20T19:54
2022-09-20T20:19
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни."Наш разговор с президентом Путиным запланирован на ближайшие дни, в особенности он коснется вопросов ядерной безопасности. Две недели назад мы уже переговорили по этому вопросу. Наши министры работают, вчера наш министр иностранных дел переговорила с российским коллегой на эту тему", - отметил он.По его словам, в среду он встретится с генеральным директором МАГАТЭ."…А с утра мы проведём специальную сессию, посвящённую ядерной безопасности. В зависимости от результатов этой встречи и уточнений, которые мы совместно сформулируем, я снова переговорю с президентом Путиным", - сказал Макрон журналистам на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20220908/makron-1815483514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Франция, В мире, ООН, МАГАТЭ
19:54 20.09.2022 (обновлено: 20:19 20.09.2022)
Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни
Президент Франции Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни