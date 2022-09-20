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Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 20.09.2022
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Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни
Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 20.09.2022
Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:54
2022-09-20T20:19
эммануэль макрон
владимир путин
россия
франция
в мире
оон
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни."Наш разговор с президентом Путиным запланирован на ближайшие дни, в особенности он коснется вопросов ядерной безопасности. Две недели назад мы уже переговорили по этому вопросу. Наши министры работают, вчера наш министр иностранных дел переговорила с российским коллегой на эту тему", - отметил он.По его словам, в среду он встретится с генеральным директором МАГАТЭ."…А с утра мы проведём специальную сессию, посвящённую ядерной безопасности. В зависимости от результатов этой встречи и уточнений, которые мы совместно сформулируем, я снова переговорю с президентом Путиным", - сказал Макрон журналистам на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, в мире, оон, магатэ
Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Франция, В мире, ООН, МАГАТЭ
19:54 20.09.2022 (обновлено: 20:19 20.09.2022)
 
Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни.
"Наш разговор с президентом Путиным запланирован на ближайшие дни, в особенности он коснется вопросов ядерной безопасности. Две недели назад мы уже переговорили по этому вопросу. Наши министры работают, вчера наш министр иностранных дел переговорила с российским коллегой на эту тему", - отметил он.
По его словам, в среду он встретится с генеральным директором МАГАТЭ.
"…А с утра мы проведём специальную сессию, посвящённую ядерной безопасности. В зависимости от результатов этой встречи и уточнений, которые мы совместно сформулируем, я снова переговорю с президентом Путиным", - сказал Макрон журналистам на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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