https://ria.ru/20220920/makron-1818267235.html

Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни

Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 20.09.2022

Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:54

2022-09-20T19:54

2022-09-20T20:19

эммануэль макрон

владимир путин

россия

франция

в мире

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магатэ

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни."Наш разговор с президентом Путиным запланирован на ближайшие дни, в особенности он коснется вопросов ядерной безопасности. Две недели назад мы уже переговорили по этому вопросу. Наши министры работают, вчера наш министр иностранных дел переговорила с российским коллегой на эту тему", - отметил он.По его словам, в среду он встретится с генеральным директором МАГАТЭ."…А с утра мы проведём специальную сессию, посвящённую ядерной безопасности. В зависимости от результатов этой встречи и уточнений, которые мы совместно сформулируем, я снова переговорю с президентом Путиным", - сказал Макрон журналистам на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20220908/makron-1815483514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, в мире, оон, магатэ