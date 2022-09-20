https://ria.ru/20220920/sanktsii-1818291459.html

ЕС угрожает ввести новые санкции против России из-за референдумов

ЕС угрожает ввести новые санкции против России из-за референдумов - РИА Новости, 20.09.2022

ЕС угрожает ввести новые санкции против России из-за референдумов

Евросоюз угрожает России новыми санкциями в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении главы дипломатии РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T22:18

2022-09-20T22:18

2022-09-20T22:34

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

в мире

жозеп боррель

денис пушилин

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Евросоюз угрожает России новыми санкциями в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/veto-1818084507.html

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