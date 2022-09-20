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ЕС угрожает ввести новые санкции против России из-за референдумов - РИА Новости, 20.09.2022
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ЕС угрожает ввести новые санкции против России из-за референдумов
ЕС угрожает ввести новые санкции против России из-за референдумов - РИА Новости, 20.09.2022
ЕС угрожает ввести новые санкции против России из-за референдумов
Евросоюз угрожает России новыми санкциями в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении главы дипломатии РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T22:18
2022-09-20T22:34
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
в мире
жозеп боррель
денис пушилин
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Евросоюз угрожает России новыми санкциями в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, в мире, жозеп боррель, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, украина
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, В мире, Жозеп Боррель, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Украина
22:18 20.09.2022 (обновлено: 22:34 20.09.2022)
 
ЕС угрожает ввести новые санкции против России из-за референдумов

Боррель заявил о введении новых санкций против России в случае проведения референдумов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Евросоюз угрожает России новыми санкциями в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Россия, ее политическое руководство, все, кто будет причастен к этим "референдумам", другим нарушениям международного права на Украине, будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России", - говорится в документе.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 11:54
Евросоюз обсудит отмену права вето на санкции против России
 
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