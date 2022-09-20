https://ria.ru/20220920/referendum-1818238673.html

ФРГ не признает результаты референдума в Донбассе, заявил Шольц

ФРГ не признает результаты референдума в Донбассе, заявил Шольц - РИА Новости, 20.09.2022

ФРГ не признает результаты референдума в Донбассе, заявил Шольц

Результаты референдумов на востоке Украины о вхождении в состав России признаны не будут, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:06

2022-09-20T18:06

2022-09-20T18:37

специальная военная операция на украине

германия

россия

референдум в донбассе

в мире

олаф шольц

украина

донецкая народная республика

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БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Результаты референдумов на востоке Украины о вхождении в состав России признаны не будут, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц."Россия должна вывести свои войска. У Украины есть право защищать целостность, суверенитет... своей страны. В этом мы поддерживаем Украину. В этой связи совершенно ясно, что эта имитация референдумов не может быть признана", - сказал Шольц на полях генассамблеи ООН, комментируя журналистам планы провести референдумы. Пресс-конференцию в прямом эфире транслировал немецкий канал Welt.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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украина

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Кирилл Волков

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