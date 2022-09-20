https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html

Референдум позволит использовать все силы в Донбассе, считает Медведев

Референдум позволит использовать все силы в Донбассе, считает Медведев - РИА Новости, 20.09.2022

Референдум позволит использовать все силы в Донбассе, считает Медведев

Посягательство на территорию России – преступление, позволяющее использовать все ресурсы для ее обороны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:21

2022-09-20T10:21

2022-09-20T11:09

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

политика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Посягательство на территорию России – преступление, позволяющее использовать все ресурсы для ее обороны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о проведении референдумов в Донбассе."Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", — написал он в Telegram-канале.По словам политика, плебисциты важны "не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости". Медведев уверен, что они поменяют вектор развития страны и сделают необратимой геополитическую трансформацию в мире. Кроме того, возможное принятие регионов Донбасса в состав России и его оформление через изменение Конституции приведет к тому, что "ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", добавил экс-президент."Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить", — заключил Медведев.Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам территорий о необходимости провести всенародное голосование о признании республик частью России.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, политика, ситуация в днр и лнр