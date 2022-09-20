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Референдум позволит использовать все силы в Донбассе, считает Медведев
Референдум позволит использовать все силы в Донбассе, считает Медведев - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум позволит использовать все силы в Донбассе, считает Медведев
Посягательство на территорию России – преступление, позволяющее использовать все ресурсы для ее обороны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:21
2022-09-20T10:21
2022-09-20T11:09
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
политика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Посягательство на территорию России – преступление, позволяющее использовать все ресурсы для ее обороны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, говоря о проведении референдумов в Донбассе."Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", — написал он в Telegram-канале.По словам политика, плебисциты важны "не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости". Медведев уверен, что они поменяют вектор развития страны и сделают необратимой геополитическую трансформацию в мире. Кроме того, возможное принятие регионов Донбасса в состав России и его оформление через изменение Конституции приведет к тому, что "ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", добавил экс-президент."Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить", — заключил Медведев.Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам территорий о необходимости провести всенародное голосование о признании республик частью России.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, политика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Политика, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:21 20.09.2022 (обновлено: 11:09 20.09.2022)
Референдум позволит использовать все силы в Донбассе, считает Медведев
Медведев: посягательство на территорию России позволит использовать все силы самозащиты