https://ria.ru/20220920/donbass-1818139021.html

Госдума поддержит выбор жителей республик Донбасса, заявил Володин

Госдума поддержит выбор жителей республик Донбасса, заявил Володин - РИА Новости, 20.09.2022

Госдума поддержит выбор жителей республик Донбасса, заявил Володин

Госдума РФ поддержит выбор жителей республик Донбасса, если они проголосуют за вхождение в состав России, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:13

2022-09-20T14:13

2022-09-20T14:13

специальная военная операция на украине

политика

россия

госдума рф

вячеслав володин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума РФ поддержит выбор жителей республик Донбасса, если они проголосуют за вхождение в состав России, заявил спикер Думы Вячеслав Володин."И если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. Вы согласны с этим? И они должны это понимать сегодня, что мы ждем от них свободного волеизъявления", - подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания во вторник.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Глава администрации региона Владимир Сальдо позднее объявил, что власти приняли решение о проведении референдума. О проведении референдума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр