Госдума поддержит выбор жителей республик Донбасса, заявил Володин
Володин: Госдума поддержит выбор жителей ДНР и ЛНР, если они захотят быть с Россией
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума РФ поддержит выбор жителей республик Донбасса, если они проголосуют за вхождение в состав России, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
"И если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. Вы согласны с этим? И они должны это понимать сегодня, что мы ждем от них свободного волеизъявления", - подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания во вторник.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Глава администрации региона Владимир Сальдо позднее объявил, что власти приняли решение о проведении референдума. О проведении референдума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.