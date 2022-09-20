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Госдума поддержит выбор жителей республик Донбасса, заявил Володин - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/donbass-1818139021.html
Госдума поддержит выбор жителей республик Донбасса, заявил Володин
Госдума поддержит выбор жителей республик Донбасса, заявил Володин - РИА Новости, 20.09.2022
Госдума поддержит выбор жителей республик Донбасса, заявил Володин
Госдума РФ поддержит выбор жителей республик Донбасса, если они проголосуют за вхождение в состав России, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:13
2022-09-20T14:13
специальная военная операция на украине
политика
россия
госдума рф
вячеслав володин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума РФ поддержит выбор жителей республик Донбасса, если они проголосуют за вхождение в состав России, заявил спикер Думы Вячеслав Володин."И если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. Вы согласны с этим? И они должны это понимать сегодня, что мы ждем от них свободного волеизъявления", - подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания во вторник.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Глава администрации региона Владимир Сальдо позднее объявил, что власти приняли решение о проведении референдума. О проведении референдума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.
https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html
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политика, россия, госдума рф, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:13 20.09.2022
 
Госдума поддержит выбор жителей республик Донбасса, заявил Володин

Володин: Госдума поддержит выбор жителей ДНР и ЛНР, если они захотят быть с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума РФ поддержит выбор жителей республик Донбасса, если они проголосуют за вхождение в состав России, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
"И если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. Вы согласны с этим? И они должны это понимать сегодня, что мы ждем от них свободного волеизъявления", - подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания во вторник.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ. Глава администрации региона Владимир Сальдо позднее объявил, что власти приняли решение о проведении референдума. О проведении референдума также попросил Общенародный съезд граждан Запорожской области.

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