https://ria.ru/20220916/operatsiya-1817406973.html
План военной операции корректировке не подлежит, заявил Путин
План военной операции корректировке не подлежит, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
План военной операции корректировке не подлежит, заявил Путин
План спецоперации на Украине корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:43
2022-09-16T18:43
2022-09-16T20:33
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. План спецоперации на Украине корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения, заявил президент РФ Владимир Путин."План корректировке не подлежит, Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии", - сказал Путин журналистам по итогам саммита ШОС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220906/vizit-1814738905.html
украина
россия
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"План корректировке не подлежит" – Путин о ходе специальной военной операции на Украине
"Постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, что мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее... Поэтому мы не спешим в этой части"
2022-09-16T18:43
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PT1M15S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:43 16.09.2022 (обновлено: 20:33 16.09.2022)
План военной операции корректировке не подлежит, заявил Путин
Путин: план операции корректировке не подлежит, но оперативные решения принимаются