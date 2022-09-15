https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html

Межгосударственные отношения России и Китая

Межгосударственные отношения России и Китая - РИА Новости, 15.09.2022

Межгосударственные отношения России и Китая

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T01:30

2022-09-15T01:30

2022-09-15T08:32

справки

китай

россия

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

совет федерации рф

ли чжаньшу

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_0:99:2223:1349_1920x0_80_0_0_c7d5d1969fd7700fb1c62bc21790c1a0.jpg

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза. Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как "отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху".Осуществляются интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях.19 мая 2021 года президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в формате видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае. 28 июня в формате видеоконференции состоялась беседа Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. 15 декабря 2021 года главы государств по видеосвязи подвели итоги года, обсудили состояние и перспективы практического взаимодействия в условиях пандемии, "сверили часы" по широкому спектру глобальных и региональных проблем.4 февраля 2022 года Владимир путин посетил Китай с рабочим визитом. В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Акцент в переговорах был сделан на двусторонней повестке и торгово-экономическом сотрудничестве. Президент России также посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр, прошедшую на Национальном стадионе в китайской столице. 7 сентября Владимир Путин встретился "на полях" Восточного экономического форума с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая. Очередная 26-я встреча прошла 30 ноября 2021 года в формате видеоконференции. В ходе встречи обсуждались вопросы евразийского партнерства, торговли, а также стратегическое сотрудничество в сфере энергетики.Успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп.Поддерживается активный контакт на уровне глав внешнеполитических ведомств.3 февраля 2022 года глава МИД РФ Сергей Ларов посетил Китай с рабочим визитом. Состоялись переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. В последующем главы внешнеполитических ведомств России и Китая встречались 30 марта в городе Туньси (провинция Аньхой, Китай) "на полях" третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, 7 июля на острове Бали (Индонезия) "на полях" заседания министров иностранных дел "Группы двадцати", 28 июля в Ташкенте (Узбекистан) "на полях" заседания СМИД ШОС, 5 августа в Пномпене (Камбоджа) "на полях" мероприятий АСЕАН, АРФ и ВАС.Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.В сентябре 2022 года парламентская делегация КНР посетила с визитом Россию. 9 сентября состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу. Также он встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и руководителями думских фракций. Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН, "Группе двадцати", а также в таких объединениях нового типа, как БРИКС и ШОС. Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах.Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Лидеры России и Китая поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами – довести его от 100 миллиардов долларов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. В феврале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем – 250 миллиардов долларов в год. По данным российской статистики, в 2021 году двусторонний товарооборот увеличился на 35,2% до 140,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт составил 68 миллиардов долларов (+38,4%), импорт из КНР – 72,7 миллиарда долларов (+32,3%).По данным главного таможенного управления КНР, за январь-июль 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29% и составил 97,71 миллиарда долларов. Китай ввез в Россию товаров на 36,26 миллиарда долларов – на 5,2% больше, чем за тот же период 2021 года. Поставки из России в Китай увеличились на 48,8% – до 61,44 миллиарда долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. В структуре импорта России основная доля поставок приходится на машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль и обувь, металлы и изделия из них и др. Москва и Пекин намерены увеличивать долю национальных валют в двусторонних расчетах. В этих целях в последние годы была сформирована необходимая инфраструктура, в том числе заключено двустороннее соглашение о расчетах и платежах, в России действует уполномоченный банк по клирингу китайских юаней, на Московской бирже ведутся активные торги в паре рубль/юань.В 2021 году доля национальных валют в российско-китайских платежах составила 25% и сейчас продолжает поступательно увеличиваться. В 2022 году значительно вырос объем сделок с юанем на бирже и повысился спрос на китайскую валюту со стороны российских компаний и граждан. Китай входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику. Накопленные прямые китайские инвестиции в Россию на начало 2020 года по российским данным составили 3,7 миллиарда долларов, а по оценкам китайской стороны – 12,8 миллиарда долларов. В российском активе 90 инвестиционных проектов. В основном они сосредоточены в сферах энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства, инфраструктуры Россия является одним из крупнейших экспортером топлива на китайский рынок.Первые трубопроводные поставки газа в Китай – по газопроводу "Сила Сибири" – начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году они выросли в два с половиной раза – до 10,4 миллиарда кубометров. Стороны рассчитывают к 2025 году выйти на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров.В начале февраля 2022 года "Газпром" подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) второй долгосрочный контракт – на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири - 2" и его продолжения через Монголию – газопровода "Союз Восток" – экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год. 6 сентября 2022 года "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях.Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Востока переживает период бурного роста. от общего объема иностранных инвестиций на Дальнем Востоке. Китайские компании принимают активное участие в работе Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Москва и Пекин сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 19 мая 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Высокий уровень взаимного доверия способствует поступательному развитию военного и военно-технического сотрудничества. На регулярной основе осуществляются визиты представителей высшего командного состава, проводятся совместные военные учения. С соблюдением всех международно-правовых норм осуществляется торговля вооружением и военной техникой.Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.В 2006 году была начата традиция проведения перекрестных годов. Были организованы национальные Годы России и Китая. Затем состоялись Годы русского и китайского языков, Годы молодежных обменов, Годы туризма и др. В 2020-2021 годах были проведены Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, в рамках которых состоялось около тысячи мероприятий (большинство в онлайн-формате). Церемония закрытия прошла 26 ноября 2021 года в формате телемоста. Согласно решению лидеров, в 2022-2023 годах стороны реализуют очередной крупный межгосударственный проект – Годы сотрудничества в области физической культуры и спорта.Флагманом двустороннего взаимодействия в области образования является Российско-Китайский университет в Шэньчжэне, созданный на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в 2016 году. В совместном университете обучаются более тысячи студентов и аспирантов, функционируют семь факультетов, в 2020 году были открыты три крупных научных центра с передовыми лабораториями в области вычислительной математики и кибернетики, химии и наук о материалах, перспективных проблем современной биологии.Осуществляется сотрудничество в области туризма. В 2019 году Россию посетили 1,8 миллиона граждан Китая. Китай посетили 2,3 миллиона россиян. Однако пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб туристическому сектору.Россия и Китай тесно взаимодействуют в борьбе со вспышкой коронавируса. Страны оказали друг другу гуманитарную помощь, направили специалистов, на регулярной основе проводят экспертные консультации.По линии Российского фонда прямых инвестиций достигнуты договоренности о производстве отечественной вакцины "Спутник V" на мощностях фармацевтических компаний КНР. ООО "НПО Петровакс Фарм" сотрудничает с китайской компанией "Кансино" по разработке и производству в России китайского вакцинного препарата "Конвидеция".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, китай, россия, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, совет федерации рф, ли чжаньшу, владимир путин, шос, саммит шос в самарканде