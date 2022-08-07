11:56 07.08.2022 (обновлено: 13:05 07.08.2022)
Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос почти на треть
Товарооборот России и Китая вырос на 29 процентов и составил 97,71 миллиарда долларов
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайкальском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайкальском и Маньчжурией. Архивное фото
ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости. За семь месяцев этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29 процентов и составил 97,71 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
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При этом товарооборот только за июнь оценивается в 16,79 миллиарда долларов: 10,02 миллиарда — экспорт из России, 6,77 миллиарда — китайский импорт.
В 2021 году российско-китайский товарооборот вырос на 35,8 процента, до рекордных 146,89 миллиарда.
В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем впервые превысил 100 миллиардов долларов, после чего лидеры двух стран поставили задачу увеличить его вдвое к 2024 году. А по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в начале февраля появилась новая цель — довести товарооборот до 250 миллиардов долларов в год.