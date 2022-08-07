https://ria.ru/20220807/tovarooborot-1807834395.html

Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос почти на треть

Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос почти на треть - РИА Новости, 07.08.2022

Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос почти на треть

За семь месяцев этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29 процентов и составил 97,71 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:56

2022-08-07T11:56

2022-08-07T13:05

россия

китай

пекин

экономика

си цзиньпин

дмитрий песков

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ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости. За семь месяцев этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29 процентов и составил 97,71 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.Так, Китай ввез в Россию товаров на 36,26 миллиарда долларов — на 5,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки из России в Китай увеличились на 48,8 процента — до 61,44 миллиарда долларов.При этом товарооборот только за июнь оценивается в 16,79 миллиарда долларов: 10,02 миллиарда — экспорт из России, 6,77 миллиарда — китайский импорт.В 2021 году российско-китайский товарооборот вырос на 35,8 процента, до рекордных 146,89 миллиарда.В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем впервые превысил 100 миллиардов долларов, после чего лидеры двух стран поставили задачу увеличить его вдвое к 2024 году. А по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в начале февраля появилась новая цель — довести товарооборот до 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20220805/kitay-1807400835.html

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россия

китай

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, пекин, экономика, си цзиньпин, дмитрий песков