https://ria.ru/20220825/bronkhit-1812089009.html

Бронхит: признаки развития болезни, симптомы и лечение у взрослых и детей

Бронхит: причины, признаки, симптомы, диагностика и лечение

Бронхит: признаки развития болезни, симптомы и лечение у взрослых и детей

Одними из самых частых признаков бронхита принято считать кашель и температуру, однако у взрослых и детей могут быть и другие симптомы болезни легких. Как... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:39

2022-08-25T14:39

2022-08-25T14:39

здоровье - общество

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врачи

бронхит

иммунитет

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Одними из самых частых признаков бронхита принято считать кашель и температуру, однако у взрослых и детей могут быть и другие симптомы болезни легких. Как предупредить заболевание, препараты, профилактика и лечение - в материале РИА Новости.БронхитБронхит - это инфекция основных дыхательных путей легких (бронхов), вызывающая их раздражение и воспаление."Диагноз ставится на основании клинических проявлений: жалобы на малопродуктивный кашель, сопровождающийся катаральными явлениями в носоглотке или возникший после ОРВИ (обычно больше 5 дней), - комментирует Ольга Клочкова, врач клиники доказательной медицины DocMed, - Субъективное ощущение одышки или чувства давления в грудной клетке при дыхании. При выслушивании в лёгких могут наблюдаться рассеянные сухие хрипы. Мокрота может быть светлой, гнойной, иногда содержать прожилки крови".У взрослыхКлассическое зимнее состояние, острый бронхит, как правило, протекает легко и вызывает только кашель, иногда раздражающий. Однако его следует контролировать и лечить, особенно у людей с хроническими заболеваниями легких. Бронхит у взрослых бывает двух видов: острый и хронический. Острый обычно вызывается вирусами, поражающими дыхательные пути. Затем раздраженная слизистая оболочка становится более уязвимой, и могут поселиться другие микробы. Такой бронхит может перейти в пневмонию.У детейУ детей раннего возраста с первых дней заболевания или в последующие дни в патологический процесс вовлекаются нижние дыхательные пути. К бронхиту также присоединяется пневмония. Кашель усиливается и становится приступообразным. Симптомы дыхательной недостаточности - учащенное дыхание, бледность кожи, периоральный цианоз - резко усиливаются.У детей старшего возраста заболевание в основном начинается постепенно. Температура тела небольшая или отсутствует. Нет никаких нарушений общего состояния, сна или аппетита."Сухой кашель может быть опасен для детей младшего возраста, когда у них изменяется тембр голоса, появляется осиплость, теряется звучность, кашель приобретает "лающий" характер, — прокомментировала педиатр Галина Шестаковская. — Это связано с воспалением гортани. Ее отек приводит к стенозу, то есть сужению надгортанного пространства. В таком случае ребенку тяжело дышать, возникает асфиксия, в худшем случае есть риск задохнуться”.Лечение острого бронхита у детей включает в себя введение жаропонижающих средств для снижения температуры, а также парацетамола. Антибиотики будут назначены, если бронхит имеет бактериальное происхождение, особенно в случае суперинфекции. Также могут проводиться сеансы дыхательной физиотерапии для очищения бронхов.СимптомыСимптомы бронхита варьируются в зависимости от типа бронхита, однако можно перечислить ряд признаков, общих для обеих форм:“Причина острого бронхита почти всегда - вирусная инфекция. Наиболее частый симптом – кашель с мокротой, повышение температуры тела, иногда - одышка, - комментирует Ольга Клочкова, врач-терапевт клиники доказательной медицины DocMed. -По цвету мокроты, вопреки устойчивому мнению, нельзя сделать выводы о типе возбудителя. Диагноз ставится на основании клинических проявлений: жалобы на малопродуктивный кашель, сопровождающийся катаральными явлениями в носоглотке или возникший после ОРВИ (обычно > 5 дней). Субъективное ощущение одышки или чувства давления в грудной клетке при дыхании. При выслушивании в лёгких могут наблюдаться рассеянные сухие хрипы. Мокрота может быть светлой, гнойной иногда содержать прожилки крови. Характеристики мокроты не соответствуют конкретной этиологии (т.e. вирусная или бактериальная). Может возникать умеренная лихорадка. Лечение симптоматическое, обычно применение антибиотиков не требуется. Прогноз благоприятный”.Патогенез“При остром бронхите инфекционным агентом поражаются клетки, выстилающие внутреннюю поверхность бронхов, - комментирует Ольга Клочкова. - В ходе борьбы организма с инфекцией происходит повреждение слизистой оболочки и эпителиальных клеток, высвобождаются биологически активные вещества, провоцирующие воспаление. Начинается кашель. Воспаление приводит к сужению просвета бронхов, в результате чего могут возникнуть свистящее дыхание, ощущение сдавливания за грудиной и одышка. Выраженность воспаления зависит от агрессивности патогена и иммунного ответа организма. Разные вирусы могут иметь разную "точку приложения", в зависимости от этого могут страдать только крупные бронхи или в процесс вовлекаются и мелкие бронхиолы. Иммунный ответ приводит к гиперреактивности дыхательных путей, сохраняющейся вплоть до нескольких недель после гриппа и ряда других ОРВИ. Гиперреактивность дыхательных путей наблюдается примерно у 40 % здоровых людей с ОРВИ. Поэтому после перенесенного бронхита в ряде случаев сохраняется длительный кашель”.ПричиныНаиболее частой причиной острого бронхита является вирусная инфекция. Вирусы вдыхаются, а затем распространяются в бронхи. Часто это заболевание предшествует простуде или гриппу Вирусный бронхит заразен.Реже инфекция может быть вызвана бактериями (например, теми, которые также могут вызвать пневмонию) или коклюшем.Вдыхание мелких частиц в воздухе, которые раздражают легкие, например, содержащихся в сигаретном дыме и парах от дровяной печи, может вызвать или усугубить бронхит. Сильный запах плесени также может вызывать раздражение, как и пыль или токсичные газы на рабочем месте, а также смог. При вдыхании эти частицы ослабляют слизистую оболочку дыхательных путей. В частности, они могут вызвать воспалительные реакции.Наконец, острый бронхит также может быть признаком астмы. Иногда люди обращаются к врачу по поводу острого бронхита, а на самом деле страдают астмой, не зная об этом.КлассификацияВоспаление бронхов может быть составной частью многих болезней.Основным параметром при классификации бронхита является характер течения патологического процесса. По типу воспаления заболевание делят на виды: нейтрофильный, эозинофильный, лимфоцитарный и нейрогенный. Также существует ларинготрахеобронхит, затяжной бактериальный бронхит и аспирационный бронхит.По тяжести течения он бывает:По клиническому течениюБронхит - достаточно распространенное заболевание, и с ним сталкиваются люди разных возрастов. Симптомы его возникновения и протекания разнятся.ОстрыйОстрый бронхит - это временное воспаление дыхательных путей, которое вызывает кашель и выделение слизи. Он в основном вызван вирусной инфекцией бронхов, часто являющейся следствием гриппа или простуды, реже в дымном месте или при загрязнении воздуха. Иногда обструктивный бронхит также называют острым, особенно у детей. Болезнь возникает внезапно и длится всего несколько дней (при отсутствии осложнений), отсюда и название острого бронхита, в отличие от хронического.ХроническийХронический бронхит - это ежедневный кашель, который длится три месяца в году и не менее двух лет подряд. В основном это заболевание поражает взрослых старше 40 лет. Эта болезнь бывает двух типов:“При ежедневном кашле в течение трех месяцев в году и двух лет подряд можно говорить о хроническом бронхите, который требует медицинского вмешательства, - комментирует Юлия Зинченко, пульмонолог Lahta Clinic. - Он может быть проявлением ряда заболеваний, например хронической обструктивной болезни легких. Хронический бронхит чаще всего вызван активным или пассивным курением, загрязнением воздуха, пылью и профессиональными факторами (кислоты, волокна ткани, хлор и т.д.). Необходимо обратиться к врачу, если кашель длится более трех недель, нарушает сон, сопровождается лихорадкой выше 38° дольше трех дней, кровохарканьем, хрипами и одышкой”.По типу воспалительного процессаНейтрофильныйПерсистирующее нейтрофильное воспаление дыхательных путей (нейтрофильный бронхит) возникает при врожденной иммунной активации и является особенностью каждого из этих заболеваний дыхательных путей. Мало что известно о механизмах, приводящих к нейтрофильному бронхиту, и немногие методы лечения эффективны для уменьшения накопления нейтрофилов в дыхательных путях.ЭозинофильныйВ настоящее время эозинофильный бронхит рассматривается как заболевание, вызванное эозинофильным воспалением слизистой оболочки бронхов, основным клиническим проявлением которого является длительный, умеренной интенсивности, преимущественно сухой или непродуктивный кашель, связанный с эозинофилией мокроты.ЛимфоцитарныйЛимфоцитарный бронхиолит представляет собой неспецифический тип заболевания дыхательных путей, характеризующийся инфильтрацией больших и малых дыхательных путей лимфоцитами, еще не организованными в зародышевые центры. Этот тип воспаления может возникать при различных состояниях и хорошо описан у пациентов с трансплантацией легких, он может представлять собой аллореактивное повреждение, возникающее в результате отторжения аллотрансплантата.НейрогенныйПсихогенный или нейрогенный вариант - бронхит, при котором психоэмоциональные нагрузки способствуют развитию затрудненного дыхания или даже развернутого приступа удушья.СмешанныйСмешанный тип бронхита объединяет в себе несколько факторов, например, бактериальный и химический. Это заболевание, характеризующееся хроническим диффузным воспалением слизистой оболочки бронхов, перестройкой ее эпителиальных структур, гиперсекрецией и повышением вязкости бронхиального секрета, нарушением защитно-очистительной функции бронхов и постоянным или прерывистым кашлем с отделением мокроты, не связанным с другими заболеваниями бронхолегочной системы.ОсложненияОстрый бронхит в большинстве случаев проходит через несколько дней. В редких случаях может перерасти в пневмонию. Следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом в случаях, когда:С другой стороны, осложнения хронического бронхита более серьезны. В частности, у курильщиков это заболевание может перерасти в хроническую инструктивную болезнь легких, являющуюся следствием двух заболеваний дыхательной системы, таких как хронический бронхит и эмфизема легких.Осложнения проявляются в виде эмфиземы легких, легочной гипертензии, бронхоэктазий, сердечно-легочной недостаточности. Повышается риск развития астмы.ДиагностикаЧеловек, подозревающий патологию, должен немедленно обратиться к врачу, чтобы не запустить воспалительные процессы. Бронхит похож на ОРВИ, простуду и некоторые другие заболевания, поэтому для его выявления нужна многоуровневая диагностика.Сбор анамнезаПрежде всего врач опрашивает пациента, собирая анамнез и выясняя клиническую картину заболевания. Человек описывает симптомы, которые его беспокоят, а также предоставляет информацию о хронических заболеваниях и ранее перенесенных патологиях, которые могут повлиять на организм даже через некоторое время.Физикальный осмотрВрач использует фонендоскоп для оценки внутреннего дыхания пациента. Тяжелое дыхание характеризуется сухим кашлем, а хрипы с обеих сторон легких указывают на наличие влажного кашля.Лабораторная диагностикаПри лабораторной диагностике проводятся два типа обследований:1. Общий анализ крови:2. Вирусологический метод практически не применяется. Заключается в проведении с первых дней болезни исследования смывов со слизистой носоглотки для выделения вируса респираторно-синцитиальной инфекции на культуре ткани.Дифференциальная диагностикаПри остром кашле наиболее важным является дифференциальная диагностика между бронхитом и пневмонией. При хроническом кашле дифференциальный диагноз осуществляется с учетом анамнеза относительно бронхиальной астмы, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, постназального затека, хронического синусита и кашля, связанного с приемом ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и т.д.ЛечениеПри бронхите с сопутствующей тяжелой ОРВ-терапией лечение должно быть комплексным: борьба с инфекцией, восстановление проницаемости бронхов, устранение вредных провоцирующих факторов. Важно пройти комплексное лечение острого бронхита, чтобы исключить его переход в хроническую форму. В первые дни болезни показан постельный режим, обильное питье (в полтора-два раза больше нормы), молочная и растительная диета. Отказ от курения является обязательным во время лечения. Необходимо увеличить влажность в помещении, где находится больной бронхитом, так как кашель усиливается с сухим воздухом.“Лечение зависит от типа бронхита, - комментирует Юлия Зинченко. - При остром бронхите обычно достаточно приема нестероидных противовоспалительных средств, обильного питья и отдыха. При сильном кашле может помочь вода с лимоном и медом. Так как большинство случаев бронхита вызывается вирусной инфекцией, антибиотики не требуются и их применение не поможет предотвратить развитие бактериальной инфекции. При ее возникновении врач может назначить антибиотик, но обычно речь идет о недоношенных детях, пожилых людях старше 80 лет, людях с заболеваниями сердца, легких, почек или печени, с иммунодефицитом (в результате основного заболевания или побочного эффекта лечения, например стероидами), при муковисцидозе. С осторожностью также стоит подходить к применению противокашлевых препаратов и средств для разжижения мокроты, особенно в детском возрасте, когда они, за редким исключением, противопоказаны. При хроническом бронхите требуется консультация специалиста (терапевт, пульмонолог) для уточнения диагноза и назначения лечения. Если данное состояние связано с астмой, хронической обструктивной болезнью легких, врач может назначить ингаляционные препараты для уменьшения воспаления в бронхах и их расширения, а также антибактериальные препараты при бактериальной инфекции, кислородную терапию и упражнения для легочной реабилитации при необходимости”.ПрогнозПрогноз при остром бронхите благоприятный-почти все случаи заканчиваются полным выздоровлением. Болезнь обычно продолжается около десяти дней, но кашель может беспокоить в течение нескольких недель.При хроническом бронхите повреждаются не только бронхи, но и легочная ткань. Патологические изменения развиваются длительное время, необратимы, значительно нарушают дыхание и, как следствие, работу всего организма. Основной причиной такого бронхита является курение. Прогноз, как правило, неблагоприятный, но современные методы лечения могут облегчить состояние пациентов с хроническим бронхитом.ПрофилактикаЧтобы снизить риск заражения вирусом, следует:

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

здоровье - общество, медицина, врачи, бронхит, иммунитет