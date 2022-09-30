Почему меняется СОЭ: причины, последствия и какая норма у мужчин и женщин
Оглавление
- СОЭ
- Кто назначает исследование
- Анализ крови
- Подготовка к анализу
- Расшифровка результатов
- Методы анализа
- Норма
- У мужчин
- У женщин
- У беременных
- У детей
- Что влияет на показатель СОЭ
- Повышенное СОЭ
- Причины
- Последствия
- Повышенное СОЭ у детей
- Пониженное СОЭ
- Причины
- Последствия
- Ложноположительные анализы СОЭ
- Как привести уровень в норму
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. СОЭ, или скорость оседания эритроцитов - это один из неспецифических анализов крови, который помогает понять, протекает ли в организме воспалительный процесс, но не указывает на его причину. Какие показатели должны быть в норме у мужчин и женщин, что значит повышенная и пониженная СОЭ, с чем это может быть связано – в материале РИА Новости.
СОЭ
Кровь в организме человека перемещается по сосудам и постоянно перемешивается. Эритроциты в ее составе распределены равномерно в плазме, именно поэтому сразу после пореза кровь имеет равномерный красный цвет. Если налить ее в пробирку, то через какое-то время она расслоится: эритроциты опустятся на дно, а сверху появится слой желтоватого оттенка – это плазма.
У здорового человека эритроциты отталкиваются друг от друга, а так как они сами по себе довольно легкие и находятся в плазме в "свободном полете", то и оседают при отстое медленно. Под воздействием определенных факторов в плазме могут появиться белки, которые либо не должны в ней находиться, либо присутствуют, но в малом количестве. К примеру, при некоторых повреждениях (внутренних и внешних) в крови увеличивается количество защитных белков-иммуноглобулинов и фибриногена. Они облепляют поверхность эритроцитов и заставляют их слипаться друг с другом, в результате чего они оседают в крови сильнее.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВакуумные пробирки для забора крови в процедурном кабинете
Вакуумные пробирки для забора крови в процедурном кабинете
Именно такое поведение эритроцитов в стоячей крови характеризует СОЭ – скорость оседания эритроцитов.
Кто назначает исследование
Назначить анализ крови на определение СОЭ может терапевт, гематолог, онколог или инфекционист. Особенно это актуально при диагностике и мониторинге воспалительных, инфекционных, онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также при профилактическом обследовании организма вместе с другими видами диагностики.
Анализ крови
Результат СОЭ может быть отражен в общеклиническом анализе крови или же его могут назначить отдельно, в качестве дополнительного обследования.
Подготовка к анализу
Никакой специфической подготовки к такому анализу проводить не нужно. Сдавать кровь необходимо с утра натощак либо в течение дня, но не раньше, чем через три часа после последнего приема пищи. Пить чистую воду можно без ограничений.
Расшифровка результатов
Всего существует три возможных результата: пониженная СОЭ, повышенная или соответствующая норме. При этом выражается значение в мм/ч. Во многих лабораториях на бланке с результатами прописывается отдельный столбик с указанием нормы, который поможет расшифровать полученный результат. Но он несет больше информационный характер, так как норма СОЭ может меняться в зависимости от возраста, пола и индивидуальных особенностей организма.
Методы анализа
В современной лабораторной диагностике используются несколько методов измерения СОЭ. Общее у всех время проведения – 1 час, но результаты могут отличаться в зависимости от способа.
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Метод Вестергрена. Для этого метода необходима венозная кровь. У пациента производят забор 2 мл крови в специальную вакуумную пробирку, где смешивают ее с антикоагулянтом и "засасывают" в длинную (30 см) стеклянную трубку. Уровень жидкости должен достигнуть отметки в 200 мм. Затем ее ставят в специальный штатив и оставляют на 1 час. Полученную скорость оседания эритроцитов фиксируют либо вручную, либо автоматически с помощью специального анализатора. Этот метод является предпочтительным, во многом из-за того, что для него используется венозная кровь. Она считается наиболее подходящей для многих анализов (в том числе и для определения СОЭ), так как в капиллярной крови могут образовываться микросгустки, что влияет на точность результатов.
Метод Винтроба. Для него также используется венозная кровь, но ее не разводят антикоагулянтом, а для измерения используют трубку короче – 10, а не 30 см. Этот метод не так распространен, так как считается недостаточно точным.
Метод Панченкова. Для этого метода нужна капиллярная кровь в количестве 100 мкл. Ее забирают напрямую в тонкую стеклянную трубку длиной 17,2 см, которая предварительно промыта антикоагулянтом. Далее кровь переливают на стекло, смешивают с антикоагулянтом и снова забирают трубкой до отметки 10 см. Эту процедуру проделывают еще 4 раза. После последнего смешивания, кровь в трубке ставят вертикально в штатив на 1 час.
Норма
Норма СОЭ индивидуальна в зависимости от множества факторов, основными из которых являются пол и возраст.
У мужчин
У взрослого здорового мужчины показатель СОЭ варьируется в промежутке от 8 до 10 мм/ч. У мужчин старше 60 лет скорость повышается и средний параметр составляет 20 мм/ч. Хотя само по себе повышение СОЭ не является патологией, дополнительные обследования могут назначить при значении 30 мм/ч.
У женщин
У здоровой взрослой женщины показатель СОЭ находится в промежутке 10–18 мм/ч, среднее значение – 12 мм/ч. У женщин старше 50 лет СОЭ повышается, поэтому нормой считается 14–25 мм/ч, а среднее значение – 12 мм/ч.
Забор крови для анализа
У беременных
Во время беременности показатель СОЭ измеряют 4 раза. При этом само по себе значение будет увеличено и не всегда это говорит о наличии патологии. Такое происходит из-за того, что во время беременности нагрузка на организм женщины увеличивается и многие его процессы перестраиваются, к примеру ослабляется иммунитет или меняется гормональный фон, – все это влияет на результаты анализов. Норма СОЭ будет зависеть от триместра:
- —1 триместр. Нормой считается показатель не больше 20 мм/ч. При этом не всегда СОЭ увеличивается сразу, напротив, зачастую она начинает падать, нижним пределом нормы является 11 мм/ч.
- —2 триместр. СОЭ увеличивается еще, в это время норма – 30 мм/ч. Такое происходит из-за высоких энергетических затрат организма.
- —3 триместр. В это время и сразу после родов показатель СОЭ может достигать 45 мм/ч, реже – 50 мм/ч. Это происходит из-за повышения фибриногена – белка, отвечающего за свертываемость крови.
Изменения СОЭ у каждой беременной женщины могут отличаться, так как на показатель влияют индивидуальные особенности организма. Тем не менее, если в первые два триместра СОЭ повышается до 45 мм/ч и больше – это показатель для врача назначить дополнительные обследования.
У детей
Показатель СОЭ у детей меняется на протяжении всего взросления. В первый месяц жизни он может быть в пределах 2–30 мм/ч, от 1 года до 6 лет – 1–12 мм/ч, после 7 лет показатель начинает меняться и к 8 годам значение соответствует взрослому человеку.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкПробирки с анализами в лаборатории детской больницы
Пробирки с анализами в лаборатории детской больницы
Что влияет на показатель СОЭ
На уровень СОЭ могут влиять как физиологические, так и патологические факторы. К основным относятся:
- —беременность, в частности какой триместр;
- —прием контрацептивов (у женщин);
- —временной промежуток: СОЭ утром выше, чем днем и вечером, при этом еще важно учитывать возраст;
- —воздействие острофазных белков;
- —время забора материала на анализ во время инфекционных и воспалительных процессов: значение СОЭ меняется спустя сутки после начала лейкоцитоза и гипертермии. К примеру, в первый день заболевания СОЭ может быть 10 мм/ч, а спустя сутки – 17 мм/ч;
- —наличие в организме хронического очага воспаления;
- —увеличенная вязкость крови;
- —воздействие анизоцитов, сфероцитов или макроцитов.
Повышенное СОЭ
Повышение СОЭ не всегда говорит о наличии какой-либо патологии. Этот показатель может меняться в зависимости от образа жизни, особенностей конкретного организма и поведения человека непосредственно перед сдачей анализа.
Причины
К основным причинам повышения СОЭ относятся:
- —инфекционные заболевания, сопровождающиеся воспалительными процессами (пневмония, туберкулез, ревматизм, сифилис, заражение крови и т.д.);
- —эндокринные заболевания;
- —воспалительные поражения миокарда, инфаркт;
- —ревматоидный полиартрит;
- —злокачественные поражения;
- —патологии поджелудочной железы, печени, кишечника и почек;
- —гематологические патологии;
- —интоксикация мышьяком и свинцом;
- —послеоперационное состояние;
- —травмы и переломы;
- —повышенный уровень холестерина;
- —побочные действия от лекарств (например, витамин В, декстран и т.д.).
Последствия
Повышение СОЭ из-за физиологических факторов проходит самостоятельно и не требует никакого вмешательства. При отсутствии причинного диагноза и длительного повышенного показателя стоит обратиться к врачам для проведения дополнительных обследований и выявления причинного фактора. Дальнейшие последствия будут зависеть только от протекания первопричины повышения СОЭ.
Повышенное СОЭ у детей
Как и у взрослых, если СОЭ у ребенка повышена, это может указывать на развитие в организме инфекционного воспалительного процесса. Если СОЭ определяется по Панченкову, то обязательно обращают внимание на другие изменения в общем анализе крови и на общее состояние ребенка. При инфекционном заболевании скорость оседания эритроцитов у детей повышается на вторые-третьи сутки. К основным возможным причинам повышенного СОЭ у ребенка относятся:
- —нарушения обменных процессов (гипертиреоз, гипотиреоз, диабет и т.д.);
- —различные заболевания крови;
- —системные и аутоиммунные заболевания (волчанка, бронхиальная астма, ревматоидный артрит и т.д.);
- —заболевания, сопровождающиеся распадом тканей (туберкулез, онкология, инфаркт миокарда и т.д.).
- —если во время и после выздоровления СОЭ остается повышенным, это не говорит о каких-то ухудшениях, напротив, это может указывать на нормальное течение процесса. Показатель восстановится не сразу, но если остаются сомнения, необходимо обратиться к врачу для повторной полной диагностики.
Также СОЭ у детей может повышаться по достаточно безобидным причинам, например:
- —в период прорезывания зубов;
- —если мама нарушает диету во время грудного вскармливания;
- —при недостатке витаминов;
- —после приема некоторых медикаментов;
- —при гельминтозе.
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Пониженное СОЭ
При замедлении СОЭ дополнительно отмечается снижение или полная неспособность красных кровяных клеток (эритроцитов) к объединению и формированию эритроцитарных столбиков.
Причины
К основным причинам снижения СОЭ относятся:
- —изменение кислотно-щелочного баланса крови (снижение рН);
- —высвобождение желчных кислот;
- —повышенная вязкость крови (которая препятствует оседанию эритроцитов);
- —изменение формы эритроцитов;
- —высокий уровень билирубина;
- —серповидноклеточная анемия;
- —реактивный эритроцитоз;
- —недостаточный уровень фибриногена;
- —эритремия;
- —хроническая недостаточность кровообращения.
Последствия
Как и в случае с повышением СОЭ, снижение показателя не является чем-то патологическим и не приводит к определенным последствиям. Это зависит от фактора, который вызвал такие изменения. Физиологические причины не требуют срочных вмешательств, а в случае патологических – лечить нужно именно первопричину, а не сам симптом.
Ложноположительные анализы СОЭ
Результат анализа считается ложноположительным и не указывает на предмет инфекционного заболевания, если:
- —диагностирована почечная недостаточность;
- —имеется ожирение высокой степени;
- —недавно была вакцинация против гепатита В;
- —человек пожилого возраста;
- —допущены нарушения при проведении исследования;
- —происходит рост концентрации белков плазмы (за исключением фибриногена);
- —курс приема витамина А.
Как привести уровень в норму
Валентин Шишкин, семейный врач, отмечает, что само СОЭ приводить в норму не нужно, нужно устранить заболевание или ту самую причину, которая приводит к повышению скорости оседания эритроцитов. В изолированном восприятии повышение этого показателя может быть воспринято только как скрининговый метод, то есть по нему отбираются пациенты, которые потенциально могут иметь какой-то воспалительный процесс, неважно какой природы.
"Никаких конкретных препаратов и методов для лечения СОЭ не существует, так как это не является заболеванием. Это просто гематологический симптом при проведении клинического анализа крови", – дополнил эксперт.