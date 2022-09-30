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СОЭ в крови: анализ, норма скорости оседания эритроцитов у женщин и мужчин
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Почему меняется СОЭ: причины, последствия и какая норма у мужчин и женщин
СОЭ в крови: анализ, норма скорости оседания эритроцитов у женщин и мужчин
Почему меняется СОЭ: причины, последствия и какая норма у мужчин и женщин
СОЭ, или скорость оседания эритроцитов - это один из неспецифических анализов крови, который помогает понять, протекает ли в организме воспалительный процесс,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:45
2022-09-30T21:45
общество
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кровь
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. СОЭ, или скорость оседания эритроцитов - это один из неспецифических анализов крови, который помогает понять, протекает ли в организме воспалительный процесс, но не указывает на его причину. Какие показатели должны быть в норме у мужчин и женщин, что значит повышенная и пониженная СОЭ, с чем это может быть связано – в материале РИА Новости.СОЭКровь в организме человека перемещается по сосудам и постоянно перемешивается. Эритроциты в ее составе распределены равномерно в плазме, именно поэтому сразу после пореза кровь имеет равномерный красный цвет. Если налить ее в пробирку, то через какое-то время она расслоится: эритроциты опустятся на дно, а сверху появится слой желтоватого оттенка – это плазма.У здорового человека эритроциты отталкиваются друг от друга, а так как они сами по себе довольно легкие и находятся в плазме в "свободном полете", то и оседают при отстое медленно. Под воздействием определенных факторов в плазме могут появиться белки, которые либо не должны в ней находиться, либо присутствуют, но в малом количестве. К примеру, при некоторых повреждениях (внутренних и внешних) в крови увеличивается количество защитных белков-иммуноглобулинов и фибриногена. Они облепляют поверхность эритроцитов и заставляют их слипаться друг с другом, в результате чего они оседают в крови сильнее.Именно такое поведение эритроцитов в стоячей крови характеризует СОЭ – скорость оседания эритроцитов.Кто назначает исследованиеНазначить анализ крови на определение СОЭ может терапевт, гематолог, онколог или инфекционист. Особенно это актуально при диагностике и мониторинге воспалительных, инфекционных, онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также при профилактическом обследовании организма вместе с другими видами диагностики.Анализ кровиРезультат СОЭ может быть отражен в общеклиническом анализе крови или же его могут назначить отдельно, в качестве дополнительного обследования.Подготовка к анализуНикакой специфической подготовки к такому анализу проводить не нужно. Сдавать кровь необходимо с утра натощак либо в течение дня, но не раньше, чем через три часа после последнего приема пищи. Пить чистую воду можно без ограничений.Расшифровка результатовВсего существует три возможных результата: пониженная СОЭ, повышенная или соответствующая норме. При этом выражается значение в мм/ч. Во многих лабораториях на бланке с результатами прописывается отдельный столбик с указанием нормы, который поможет расшифровать полученный результат. Но он несет больше информационный характер, так как норма СОЭ может меняться в зависимости от возраста, пола и индивидуальных особенностей организма.Методы анализаВ современной лабораторной диагностике используются несколько методов измерения СОЭ. Общее у всех время проведения – 1 час, но результаты могут отличаться в зависимости от способа.Метод Вестергрена. Для этого метода необходима венозная кровь. У пациента производят забор 2 мл крови в специальную вакуумную пробирку, где смешивают ее с антикоагулянтом и "засасывают" в длинную (30 см) стеклянную трубку. Уровень жидкости должен достигнуть отметки в 200 мм. Затем ее ставят в специальный штатив и оставляют на 1 час. Полученную скорость оседания эритроцитов фиксируют либо вручную, либо автоматически с помощью специального анализатора. Этот метод является предпочтительным, во многом из-за того, что для него используется венозная кровь. Она считается наиболее подходящей для многих анализов (в том числе и для определения СОЭ), так как в капиллярной крови могут образовываться микросгустки, что влияет на точность результатов.Метод Винтроба. Для него также используется венозная кровь, но ее не разводят антикоагулянтом, а для измерения используют трубку короче – 10, а не 30 см. Этот метод не так распространен, так как считается недостаточно точным.Метод Панченкова. Для этого метода нужна капиллярная кровь в количестве 100 мкл. Ее забирают напрямую в тонкую стеклянную трубку длиной 17,2 см, которая предварительно промыта антикоагулянтом. Далее кровь переливают на стекло, смешивают с антикоагулянтом и снова забирают трубкой до отметки 10 см. Эту процедуру проделывают еще 4 раза. После последнего смешивания, кровь в трубке ставят вертикально в штатив на 1 час.НормаНорма СОЭ индивидуальна в зависимости от множества факторов, основными из которых являются пол и возраст.У мужчинУ взрослого здорового мужчины показатель СОЭ варьируется в промежутке от 8 до 10 мм/ч. У мужчин старше 60 лет скорость повышается и средний параметр составляет 20 мм/ч. Хотя само по себе повышение СОЭ не является патологией, дополнительные обследования могут назначить при значении 30 мм/ч.У женщинУ здоровой взрослой женщины показатель СОЭ находится в промежутке 10–18 мм/ч, среднее значение – 12 мм/ч. У женщин старше 50 лет СОЭ повышается, поэтому нормой считается 14–25 мм/ч, а среднее значение – 12 мм/ч.У беременныхВо время беременности показатель СОЭ измеряют 4 раза. При этом само по себе значение будет увеличено и не всегда это говорит о наличии патологии. Такое происходит из-за того, что во время беременности нагрузка на организм женщины увеличивается и многие его процессы перестраиваются, к примеру ослабляется иммунитет или меняется гормональный фон, – все это влияет на результаты анализов. Норма СОЭ будет зависеть от триместра:Изменения СОЭ у каждой беременной женщины могут отличаться, так как на показатель влияют индивидуальные особенности организма. Тем не менее, если в первые два триместра СОЭ повышается до 45 мм/ч и больше – это показатель для врача назначить дополнительные обследования.У детейПоказатель СОЭ у детей меняется на протяжении всего взросления. В первый месяц жизни он может быть в пределах 2–30 мм/ч, от 1 года до 6 лет – 1–12 мм/ч, после 7 лет показатель начинает меняться и к 8 годам значение соответствует взрослому человеку.Что влияет на показатель СОЭНа уровень СОЭ могут влиять как физиологические, так и патологические факторы. К основным относятся:Повышенное СОЭПовышение СОЭ не всегда говорит о наличии какой-либо патологии. Этот показатель может меняться в зависимости от образа жизни, особенностей конкретного организма и поведения человека непосредственно перед сдачей анализа.ПричиныК основным причинам повышения СОЭ относятся:ПоследствияПовышение СОЭ из-за физиологических факторов проходит самостоятельно и не требует никакого вмешательства. При отсутствии причинного диагноза и длительного повышенного показателя стоит обратиться к врачам для проведения дополнительных обследований и выявления причинного фактора. Дальнейшие последствия будут зависеть только от протекания первопричины повышения СОЭ.Повышенное СОЭ у детейКак и у взрослых, если СОЭ у ребенка повышена, это может указывать на развитие в организме инфекционного воспалительного процесса. Если СОЭ определяется по Панченкову, то обязательно обращают внимание на другие изменения в общем анализе крови и на общее состояние ребенка. При инфекционном заболевании скорость оседания эритроцитов у детей повышается на вторые-третьи сутки. К основным возможным причинам повышенного СОЭ у ребенка относятся:Также СОЭ у детей может повышаться по достаточно безобидным причинам, например:Пониженное СОЭПри замедлении СОЭ дополнительно отмечается снижение или полная неспособность красных кровяных клеток (эритроцитов) к объединению и формированию эритроцитарных столбиков.ПричиныК основным причинам снижения СОЭ относятся:ПоследствияКак и в случае с повышением СОЭ, снижение показателя не является чем-то патологическим и не приводит к определенным последствиям. Это зависит от фактора, который вызвал такие изменения. Физиологические причины не требуют срочных вмешательств, а в случае патологических – лечить нужно именно первопричину, а не сам симптом.Ложноположительные анализы СОЭРезультат анализа считается ложноположительным и не указывает на предмет инфекционного заболевания, если:Как привести уровень в нормуВалентин Шишкин, семейный врач, отмечает, что само СОЭ приводить в норму не нужно, нужно устранить заболевание или ту самую причину, которая приводит к повышению скорости оседания эритроцитов. В изолированном восприятии повышение этого показателя может быть воспринято только как скрининговый метод, то есть по нему отбираются пациенты, которые потенциально могут иметь какой-то воспалительный процесс, неважно какой природы.
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общество, здоровье - общество, кровь
Общество, Здоровье - Общество, Кровь
21:45 30.09.2022
 

Почему меняется СОЭ: причины, последствия и какая норма у мужчин и женщин

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкСОЭ
СОЭ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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СОЭ
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Оглавление
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. СОЭ, или скорость оседания эритроцитов - это один из неспецифических анализов крови, который помогает понять, протекает ли в организме воспалительный процесс, но не указывает на его причину. Какие показатели должны быть в норме у мужчин и женщин, что значит повышенная и пониженная СОЭ, с чем это может быть связано – в материале РИА Новости.

СОЭ

Кровь в организме человека перемещается по сосудам и постоянно перемешивается. Эритроциты в ее составе распределены равномерно в плазме, именно поэтому сразу после пореза кровь имеет равномерный красный цвет. Если налить ее в пробирку, то через какое-то время она расслоится: эритроциты опустятся на дно, а сверху появится слой желтоватого оттенка – это плазма.
У здорового человека эритроциты отталкиваются друг от друга, а так как они сами по себе довольно легкие и находятся в плазме в "свободном полете", то и оседают при отстое медленно. Под воздействием определенных факторов в плазме могут появиться белки, которые либо не должны в ней находиться, либо присутствуют, но в малом количестве. К примеру, при некоторых повреждениях (внутренних и внешних) в крови увеличивается количество защитных белков-иммуноглобулинов и фибриногена. Они облепляют поверхность эритроцитов и заставляют их слипаться друг с другом, в результате чего они оседают в крови сильнее.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВакуумные пробирки для забора крови в процедурном кабинете
Вакуумные пробирки для забора крови в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Вакуумные пробирки для забора крови в процедурном кабинете
Именно такое поведение эритроцитов в стоячей крови характеризует СОЭ – скорость оседания эритроцитов.

Кто назначает исследование

Назначить анализ крови на определение СОЭ может терапевт, гематолог, онколог или инфекционист. Особенно это актуально при диагностике и мониторинге воспалительных, инфекционных, онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также при профилактическом обследовании организма вместе с другими видами диагностики.

Анализ крови

Результат СОЭ может быть отражен в общеклиническом анализе крови или же его могут назначить отдельно, в качестве дополнительного обследования.

Подготовка к анализу

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Никакой специфической подготовки к такому анализу проводить не нужно. Сдавать кровь необходимо с утра натощак либо в течение дня, но не раньше, чем через три часа после последнего приема пищи. Пить чистую воду можно без ограничений.

Расшифровка результатов

Всего существует три возможных результата: пониженная СОЭ, повышенная или соответствующая норме. При этом выражается значение в мм/ч. Во многих лабораториях на бланке с результатами прописывается отдельный столбик с указанием нормы, который поможет расшифровать полученный результат. Но он несет больше информационный характер, так как норма СОЭ может меняться в зависимости от возраста, пола и индивидуальных особенностей организма.

Методы анализа

В современной лабораторной диагностике используются несколько методов измерения СОЭ. Общее у всех время проведения – 1 час, но результаты могут отличаться в зависимости от способа.
Взятие анализа крови у женщины - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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Метод Вестергрена. Для этого метода необходима венозная кровь. У пациента производят забор 2 мл крови в специальную вакуумную пробирку, где смешивают ее с антикоагулянтом и "засасывают" в длинную (30 см) стеклянную трубку. Уровень жидкости должен достигнуть отметки в 200 мм. Затем ее ставят в специальный штатив и оставляют на 1 час. Полученную скорость оседания эритроцитов фиксируют либо вручную, либо автоматически с помощью специального анализатора. Этот метод является предпочтительным, во многом из-за того, что для него используется венозная кровь. Она считается наиболее подходящей для многих анализов (в том числе и для определения СОЭ), так как в капиллярной крови могут образовываться микросгустки, что влияет на точность результатов.
Метод Винтроба. Для него также используется венозная кровь, но ее не разводят антикоагулянтом, а для измерения используют трубку короче – 10, а не 30 см. Этот метод не так распространен, так как считается недостаточно точным.
Метод Панченкова. Для этого метода нужна капиллярная кровь в количестве 100 мкл. Ее забирают напрямую в тонкую стеклянную трубку длиной 17,2 см, которая предварительно промыта антикоагулянтом. Далее кровь переливают на стекло, смешивают с антикоагулянтом и снова забирают трубкой до отметки 10 см. Эту процедуру проделывают еще 4 раза. После последнего смешивания, кровь в трубке ставят вертикально в штатив на 1 час.
CC0 / MechESR / Штатив с капиллярными стеклянными трубками для определения скорости оседания эритроцитов. Метод Панченкова
Штатив с капиллярными стеклянными трубками для определения скорости оседания эритроцитов. Метод Панченкова - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC0 / MechESR /
Штатив с капиллярными стеклянными трубками для определения скорости оседания эритроцитов. Метод Панченкова

Норма

Норма СОЭ индивидуальна в зависимости от множества факторов, основными из которых являются пол и возраст.

У мужчин

У взрослого здорового мужчины показатель СОЭ варьируется в промежутке от 8 до 10 мм/ч. У мужчин старше 60 лет скорость повышается и средний параметр составляет 20 мм/ч. Хотя само по себе повышение СОЭ не является патологией, дополнительные обследования могут назначить при значении 30 мм/ч.

У женщин

У здоровой взрослой женщины показатель СОЭ находится в промежутке 10–18 мм/ч, среднее значение – 12 мм/ч. У женщин старше 50 лет СОЭ повышается, поэтому нормой считается 14–25 мм/ч, а среднее значение – 12 мм/ч.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗабор крови для анализа
Забор крови для анализа - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Забор крови для анализа

У беременных

Во время беременности показатель СОЭ измеряют 4 раза. При этом само по себе значение будет увеличено и не всегда это говорит о наличии патологии. Такое происходит из-за того, что во время беременности нагрузка на организм женщины увеличивается и многие его процессы перестраиваются, к примеру ослабляется иммунитет или меняется гормональный фон, – все это влияет на результаты анализов. Норма СОЭ будет зависеть от триместра:
  • 1 триместр. Нормой считается показатель не больше 20 мм/ч. При этом не всегда СОЭ увеличивается сразу, напротив, зачастую она начинает падать, нижним пределом нормы является 11 мм/ч.
  • 2 триместр. СОЭ увеличивается еще, в это время норма – 30 мм/ч. Такое происходит из-за высоких энергетических затрат организма.
  • 3 триместр. В это время и сразу после родов показатель СОЭ может достигать 45 мм/ч, реже – 50 мм/ч. Это происходит из-за повышения фибриногена – белка, отвечающего за свертываемость крови.
Изменения СОЭ у каждой беременной женщины могут отличаться, так как на показатель влияют индивидуальные особенности организма. Тем не менее, если в первые два триместра СОЭ повышается до 45 мм/ч и больше – это показатель для врача назначить дополнительные обследования.

У детей

Показатель СОЭ у детей меняется на протяжении всего взросления. В первый месяц жизни он может быть в пределах 2–30 мм/ч, от 1 года до 6 лет – 1–12 мм/ч, после 7 лет показатель начинает меняться и к 8 годам значение соответствует взрослому человеку.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкПробирки с анализами в лаборатории детской больницы
Пробирки с анализами в лаборатории детской больницы - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Пробирки с анализами в лаборатории детской больницы

Что влияет на показатель СОЭ

На уровень СОЭ могут влиять как физиологические, так и патологические факторы. К основным относятся:
  • беременность, в частности какой триместр;
  • прием контрацептивов (у женщин);
  • временной промежуток: СОЭ утром выше, чем днем и вечером, при этом еще важно учитывать возраст;
  • воздействие острофазных белков;
  • время забора материала на анализ во время инфекционных и воспалительных процессов: значение СОЭ меняется спустя сутки после начала лейкоцитоза и гипертермии. К примеру, в первый день заболевания СОЭ может быть 10 мм/ч, а спустя сутки – 17 мм/ч;
  • наличие в организме хронического очага воспаления;
  • увеличенная вязкость крови;
  • воздействие анизоцитов, сфероцитов или макроцитов.

Повышенное СОЭ

Повышение СОЭ не всегда говорит о наличии какой-либо патологии. Этот показатель может меняться в зависимости от образа жизни, особенностей конкретного организма и поведения человека непосредственно перед сдачей анализа.
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Причины

К основным причинам повышения СОЭ относятся:
  • инфекционные заболевания, сопровождающиеся воспалительными процессами (пневмония, туберкулез, ревматизм, сифилис, заражение крови и т.д.);
  • эндокринные заболевания;
  • воспалительные поражения миокарда, инфаркт;
  • ревматоидный полиартрит;
  • злокачественные поражения;
  • патологии поджелудочной железы, печени, кишечника и почек;
  • гематологические патологии;
  • интоксикация мышьяком и свинцом;
  • послеоперационное состояние;
  • травмы и переломы;
  • повышенный уровень холестерина;
  • побочные действия от лекарств (например, витамин В, декстран и т.д.).

Последствия

Повышение СОЭ из-за физиологических факторов проходит самостоятельно и не требует никакого вмешательства. При отсутствии причинного диагноза и длительного повышенного показателя стоит обратиться к врачам для проведения дополнительных обследований и выявления причинного фактора. Дальнейшие последствия будут зависеть только от протекания первопричины повышения СОЭ.
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Повышенное СОЭ у детей

Как и у взрослых, если СОЭ у ребенка повышена, это может указывать на развитие в организме инфекционного воспалительного процесса. Если СОЭ определяется по Панченкову, то обязательно обращают внимание на другие изменения в общем анализе крови и на общее состояние ребенка. При инфекционном заболевании скорость оседания эритроцитов у детей повышается на вторые-третьи сутки. К основным возможным причинам повышенного СОЭ у ребенка относятся:
  • нарушения обменных процессов (гипертиреоз, гипотиреоз, диабет и т.д.);
  • различные заболевания крови;
  • системные и аутоиммунные заболевания (волчанка, бронхиальная астма, ревматоидный артрит и т.д.);
  • заболевания, сопровождающиеся распадом тканей (туберкулез, онкология, инфаркт миокарда и т.д.).
  • если во время и после выздоровления СОЭ остается повышенным, это не говорит о каких-то ухудшениях, напротив, это может указывать на нормальное течение процесса. Показатель восстановится не сразу, но если остаются сомнения, необходимо обратиться к врачу для повторной полной диагностики.
Также СОЭ у детей может повышаться по достаточно безобидным причинам, например:
  • в период прорезывания зубов;
  • если мама нарушает диету во время грудного вскармливания;
  • при недостатке витаминов;
  • после приема некоторых медикаментов;
  • при гельминтозе.
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Пониженное СОЭ

При замедлении СОЭ дополнительно отмечается снижение или полная неспособность красных кровяных клеток (эритроцитов) к объединению и формированию эритроцитарных столбиков.

Причины

К основным причинам снижения СОЭ относятся:
  • изменение кислотно-щелочного баланса крови (снижение рН);
  • высвобождение желчных кислот;
  • повышенная вязкость крови (которая препятствует оседанию эритроцитов);
  • изменение формы эритроцитов;
  • высокий уровень билирубина;
  • серповидноклеточная анемия;
  • реактивный эритроцитоз;
  • недостаточный уровень фибриногена;
  • эритремия;
  • хроническая недостаточность кровообращения.

Последствия

Как и в случае с повышением СОЭ, снижение показателя не является чем-то патологическим и не приводит к определенным последствиям. Это зависит от фактора, который вызвал такие изменения. Физиологические причины не требуют срочных вмешательств, а в случае патологических – лечить нужно именно первопричину, а не сам симптом.
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Ложноположительные анализы СОЭ

Результат анализа считается ложноположительным и не указывает на предмет инфекционного заболевания, если:
  • диагностирована почечная недостаточность;
  • имеется ожирение высокой степени;
  • недавно была вакцинация против гепатита В;
  • человек пожилого возраста;
  • допущены нарушения при проведении исследования;
  • происходит рост концентрации белков плазмы (за исключением фибриногена);
  • курс приема витамина А.
CC0 / MechESR / Штатив с капиллярными стеклянными трубками для определения скорости оседания эритроцитов. Метод Панченкова
Штатив с капиллярными стеклянными трубками для определения скорости оседания эритроцитов. Метод Панченкова - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC0 / MechESR /
Штатив с капиллярными стеклянными трубками для определения скорости оседания эритроцитов. Метод Панченкова

Как привести уровень в норму

Валентин Шишкин, семейный врач, отмечает, что само СОЭ приводить в норму не нужно, нужно устранить заболевание или ту самую причину, которая приводит к повышению скорости оседания эритроцитов. В изолированном восприятии повышение этого показателя может быть воспринято только как скрининговый метод, то есть по нему отбираются пациенты, которые потенциально могут иметь какой-то воспалительный процесс, неважно какой природы.
"Никаких конкретных препаратов и методов для лечения СОЭ не существует, так как это не является заболеванием. Это просто гематологический симптом при проведении клинического анализа крови", – дополнил эксперт.
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