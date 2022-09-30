https://ria.ru/20220930/soe-1820768216.html

Почему меняется СОЭ: причины, последствия и какая норма у мужчин и женщин

СОЭ в крови: анализ, норма скорости оседания эритроцитов у женщин и мужчин

Почему меняется СОЭ: причины, последствия и какая норма у мужчин и женщин

СОЭ, или скорость оседания эритроцитов - это один из неспецифических анализов крови, который помогает понять, протекает ли в организме воспалительный процесс,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:45

2022-09-30T21:45

2022-09-30T21:45

общество

здоровье - общество

кровь

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. СОЭ, или скорость оседания эритроцитов - это один из неспецифических анализов крови, который помогает понять, протекает ли в организме воспалительный процесс, но не указывает на его причину. Какие показатели должны быть в норме у мужчин и женщин, что значит повышенная и пониженная СОЭ, с чем это может быть связано – в материале РИА Новости.СОЭКровь в организме человека перемещается по сосудам и постоянно перемешивается. Эритроциты в ее составе распределены равномерно в плазме, именно поэтому сразу после пореза кровь имеет равномерный красный цвет. Если налить ее в пробирку, то через какое-то время она расслоится: эритроциты опустятся на дно, а сверху появится слой желтоватого оттенка – это плазма.У здорового человека эритроциты отталкиваются друг от друга, а так как они сами по себе довольно легкие и находятся в плазме в "свободном полете", то и оседают при отстое медленно. Под воздействием определенных факторов в плазме могут появиться белки, которые либо не должны в ней находиться, либо присутствуют, но в малом количестве. К примеру, при некоторых повреждениях (внутренних и внешних) в крови увеличивается количество защитных белков-иммуноглобулинов и фибриногена. Они облепляют поверхность эритроцитов и заставляют их слипаться друг с другом, в результате чего они оседают в крови сильнее.Именно такое поведение эритроцитов в стоячей крови характеризует СОЭ – скорость оседания эритроцитов.Кто назначает исследованиеНазначить анализ крови на определение СОЭ может терапевт, гематолог, онколог или инфекционист. Особенно это актуально при диагностике и мониторинге воспалительных, инфекционных, онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также при профилактическом обследовании организма вместе с другими видами диагностики.Анализ кровиРезультат СОЭ может быть отражен в общеклиническом анализе крови или же его могут назначить отдельно, в качестве дополнительного обследования.Подготовка к анализуНикакой специфической подготовки к такому анализу проводить не нужно. Сдавать кровь необходимо с утра натощак либо в течение дня, но не раньше, чем через три часа после последнего приема пищи. Пить чистую воду можно без ограничений.Расшифровка результатовВсего существует три возможных результата: пониженная СОЭ, повышенная или соответствующая норме. При этом выражается значение в мм/ч. Во многих лабораториях на бланке с результатами прописывается отдельный столбик с указанием нормы, который поможет расшифровать полученный результат. Но он несет больше информационный характер, так как норма СОЭ может меняться в зависимости от возраста, пола и индивидуальных особенностей организма.Методы анализаВ современной лабораторной диагностике используются несколько методов измерения СОЭ. Общее у всех время проведения – 1 час, но результаты могут отличаться в зависимости от способа.Метод Вестергрена. Для этого метода необходима венозная кровь. У пациента производят забор 2 мл крови в специальную вакуумную пробирку, где смешивают ее с антикоагулянтом и "засасывают" в длинную (30 см) стеклянную трубку. Уровень жидкости должен достигнуть отметки в 200 мм. Затем ее ставят в специальный штатив и оставляют на 1 час. Полученную скорость оседания эритроцитов фиксируют либо вручную, либо автоматически с помощью специального анализатора. Этот метод является предпочтительным, во многом из-за того, что для него используется венозная кровь. Она считается наиболее подходящей для многих анализов (в том числе и для определения СОЭ), так как в капиллярной крови могут образовываться микросгустки, что влияет на точность результатов.Метод Винтроба. Для него также используется венозная кровь, но ее не разводят антикоагулянтом, а для измерения используют трубку короче – 10, а не 30 см. Этот метод не так распространен, так как считается недостаточно точным.Метод Панченкова. Для этого метода нужна капиллярная кровь в количестве 100 мкл. Ее забирают напрямую в тонкую стеклянную трубку длиной 17,2 см, которая предварительно промыта антикоагулянтом. Далее кровь переливают на стекло, смешивают с антикоагулянтом и снова забирают трубкой до отметки 10 см. Эту процедуру проделывают еще 4 раза. После последнего смешивания, кровь в трубке ставят вертикально в штатив на 1 час.НормаНорма СОЭ индивидуальна в зависимости от множества факторов, основными из которых являются пол и возраст.У мужчинУ взрослого здорового мужчины показатель СОЭ варьируется в промежутке от 8 до 10 мм/ч. У мужчин старше 60 лет скорость повышается и средний параметр составляет 20 мм/ч. Хотя само по себе повышение СОЭ не является патологией, дополнительные обследования могут назначить при значении 30 мм/ч.У женщинУ здоровой взрослой женщины показатель СОЭ находится в промежутке 10–18 мм/ч, среднее значение – 12 мм/ч. У женщин старше 50 лет СОЭ повышается, поэтому нормой считается 14–25 мм/ч, а среднее значение – 12 мм/ч.У беременныхВо время беременности показатель СОЭ измеряют 4 раза. При этом само по себе значение будет увеличено и не всегда это говорит о наличии патологии. Такое происходит из-за того, что во время беременности нагрузка на организм женщины увеличивается и многие его процессы перестраиваются, к примеру ослабляется иммунитет или меняется гормональный фон, – все это влияет на результаты анализов. Норма СОЭ будет зависеть от триместра:Изменения СОЭ у каждой беременной женщины могут отличаться, так как на показатель влияют индивидуальные особенности организма. Тем не менее, если в первые два триместра СОЭ повышается до 45 мм/ч и больше – это показатель для врача назначить дополнительные обследования.У детейПоказатель СОЭ у детей меняется на протяжении всего взросления. В первый месяц жизни он может быть в пределах 2–30 мм/ч, от 1 года до 6 лет – 1–12 мм/ч, после 7 лет показатель начинает меняться и к 8 годам значение соответствует взрослому человеку.Что влияет на показатель СОЭНа уровень СОЭ могут влиять как физиологические, так и патологические факторы. К основным относятся:Повышенное СОЭПовышение СОЭ не всегда говорит о наличии какой-либо патологии. Этот показатель может меняться в зависимости от образа жизни, особенностей конкретного организма и поведения человека непосредственно перед сдачей анализа.ПричиныК основным причинам повышения СОЭ относятся:ПоследствияПовышение СОЭ из-за физиологических факторов проходит самостоятельно и не требует никакого вмешательства. При отсутствии причинного диагноза и длительного повышенного показателя стоит обратиться к врачам для проведения дополнительных обследований и выявления причинного фактора. Дальнейшие последствия будут зависеть только от протекания первопричины повышения СОЭ.Повышенное СОЭ у детейКак и у взрослых, если СОЭ у ребенка повышена, это может указывать на развитие в организме инфекционного воспалительного процесса. Если СОЭ определяется по Панченкову, то обязательно обращают внимание на другие изменения в общем анализе крови и на общее состояние ребенка. При инфекционном заболевании скорость оседания эритроцитов у детей повышается на вторые-третьи сутки. К основным возможным причинам повышенного СОЭ у ребенка относятся:Также СОЭ у детей может повышаться по достаточно безобидным причинам, например:Пониженное СОЭПри замедлении СОЭ дополнительно отмечается снижение или полная неспособность красных кровяных клеток (эритроцитов) к объединению и формированию эритроцитарных столбиков.ПричиныК основным причинам снижения СОЭ относятся:ПоследствияКак и в случае с повышением СОЭ, снижение показателя не является чем-то патологическим и не приводит к определенным последствиям. Это зависит от фактора, который вызвал такие изменения. Физиологические причины не требуют срочных вмешательств, а в случае патологических – лечить нужно именно первопричину, а не сам симптом.Ложноположительные анализы СОЭРезультат анализа считается ложноположительным и не указывает на предмет инфекционного заболевания, если:Как привести уровень в нормуВалентин Шишкин, семейный врач, отмечает, что само СОЭ приводить в норму не нужно, нужно устранить заболевание или ту самую причину, которая приводит к повышению скорости оседания эритроцитов. В изолированном восприятии повышение этого показателя может быть воспринято только как скрининговый метод, то есть по нему отбираются пациенты, которые потенциально могут иметь какой-то воспалительный процесс, неважно какой природы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/krov-1770227653.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/krov-1759660968.html

https://rsport.ria.ru/20220512/sakhar-1788112561.html

https://ria.ru/20220116/analiz-1768052567.html

https://ria.ru/20220927/gemotest-1819812011.html

https://ria.ru/20220930/kholesterin-1820761317.html

https://rsport.ria.ru/20220729/leykemiya-1805873262.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье - общество, кровь