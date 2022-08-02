Наркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
Наркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России.
Он потерял все: семью, деньги, свободу. Это типичная история украинца, ставшего частью наркосети, организованной спецслужбами Киева для уничтожения россиян. Михаил, как и его "коллеги", был уверен, что подзаработает и вернется домой. Никто из них не думал, что становится преступником. Комикс о том, как одно решение разрушило несколько жизней.
© Иллюстрация РИА НовостиНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России.
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
© Иллюстрация РИА Новости
Наркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда — уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.
Читайте другие истории истории украинцев, осужденных в России за распространение наркотиков.
Читайте другие истории истории украинцев, осужденных в России за распространение наркотиков.
Заключенный Артем рассказывает о том, как стал наркокурьером и был отправлен в Россию, а также о схеме вербовки и прямо задачах СБУ "утопить российскую молодежь в наркотиках".
У Дениса из Днепропетровской области было все обычно: жена, маленькая дочка, работа на стройке. Герой второй истории рассказывает, как пошел воевать на Донбасс в составе добровольческого батальона "Айдар", как их учили ненавидеть русских, как он разочаровался и в итоге принял решение, которое перечеркнуло его жизнь.
Третий эпизод из нескольких тысяч историй украинцев – наркокурьеров, отправленных в Россию с 2014 года. Разные судьбы, но почти идентичный финал: одинаковые схемы вербовки, одинаковые инструкции и даже точки контрольного селфи, одинаковые следы украинских спецслужб. Один из таких перевозчиков наркотиков — Денис В. Это его история.
Большинство осужденных за наркодиверсии в России украинцев утверждают, что не знали, что именно им предстоит распространять. Лукавят они или нет — неизвестно. Но очевидно, что "соскочить" из этой войны не мог никто из них. Это четвертая история. Ее рассказал Александр.
Валерий, программист из Запорожья, получил 16 лет. Его история тоже типична — нехватка денег, отсутствие перспектив, друзья, связанные с "атошниками" и легенды о легальной работе.
Андрей уже вышел по УДО. Его случай отличается от других историй украинских наркокурьеров только объемом и суммой заработка. В том, что его кураторы были штатными сотрудниками СБУ убежден и знает наверняка.
В этой истории Александра много совпадающих сюжетных линий, но главный герой уже не закладчик, а "химик". Тот, чьей задачей было разворачивать в России лаборатории по производству оптовых партий наркотиков.
Водитель Александр один из тысяч простых украинцев, которые стали наркокурьерами от безысходности, не представляя до конца, куда их втягивают. А потом соскакивать из этой "схемы" было поздно.