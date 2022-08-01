https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html

"Они не хотели этого делать": правда о Еленовке крайне неудобна для Запада

"Они не хотели этого делать": правда о Еленовке крайне неудобна для Запада - РИА Новости, 01.08.2022

"Они не хотели этого делать": правда о Еленовке крайне неудобна для Запада

Схема работы западной пропагандистской машины при освещении событий на Украине и в Донбассе примитивна и одинакова: какая бы трагедия там ни случилась, в ней... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:06

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Схема работы западной пропагандистской машины при освещении событий на Украине и в Донбассе примитивна и одинакова: какая бы трагедия там ни случилась, в ней сразу же винят Россию и тиражируют совершенно неудобоваримые украинские фейки. Так было практически всегда.Вспомним хотя бы освещение трагедии рейса MH17 в июле 2014 года. Уже на следующий день западные СМИ "знали виновных". Самая тиражная газета Нидерландов De Telegraaf вышла с огромным заголовком "Убийцы" и фотографиями ведущих деятелей Донецкой Народной Республики. А основаниями для этих обвинений послужили лишь пресловутые "пленки Наливайченко" (аудиозаписи, представленные тогдашним главой Службы безопасности Украины, в которых была озвучена дикая версия о том, что самолет сбит некими "казаками из Чернухино"), а также "твит Стрелкова" (сообщение с явно липового аккаунта). И неважно, что в ходе следствия куда-то исчезли и версия о Чернухино, и загадочный твит. Приговор западными СМИ был вынесен сразу и обжалованию не подлежит до сих пор.С начала спецоперации на Украине эта схема работы западной прессы дошла до абсолюта. Теперь американские и европейские (чемпионами в этой отрасли являются британские) газеты и не дожидаются каких-то заявлений от Киева, а сразу ставят на поток обвинения против России, что бы ни происходило. И не стесняются использовать совсем уж откровенные фейки, приписывая нам даже обстрелы жилых кварталов Донецка, когда совсем уж очевидно, что эти удары совершены Украиной.И вот мы наблюдаем очередную громкую провокацию: нанесение удара по СИЗО в Еленовке (ДНР), в результате которого погибли более 50 военнопленных, включая боевиков нацистского подразделения "Азов" (в отношении представителей которого в России открыты уголовные дела.). Следуя стандартной пропагандистской схеме, отработанной годами, Запад уже должен бы исходить воплями о "вине России", о "наказании виновных", о "военном преступлении Москвы" и так далее. Но обращает на себя внимание тишина! Не просто тишина, а громкая — даже оглушительно громкая — тишина в западных СМИ по поводу этого резонансного преступления.Тогда как Киев опять пытается забросить в информационное пространство множество лжи и очередных "пленок Наливайченко", пытаясь обвинить в обстреле СИЗО Россию. В иное время пресс-секретарь Белого дома уже потрясала бы с трибуны распечаткой расшифровки этих "пленок", а госсекретарь США заявил бы, что у них есть спутниковые снимки, которые он никому не покажет, но все должны ему поверить (как это было в случае с MH17).А тут вдруг и спутники американские куда-то пропали. И координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил: "Мы не можем подтвердить это, у нас нет достаточно развединформации". И пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер просто отмахнулась от назойливых вопросов: "Мы видели эти сообщения. Это не то, о чем мы можем говорить отсюда. Это не то, что мы собираемся комментировать. <…> В данный момент мы не собираемся говорить об этом". А некий высокопоставленный представитель Пентагона вообще ответил в стиле известной комедийной интермедии "Рафик ни в чем не виноват": "Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю: они не хотели этого делать".Вот, собственно, и вся реакция американцев. До чего же она отличается от гневных обличений в адрес России, которые льются как из рога изобилия после любого резонансного происшествия в какой бы то ни было точке Украины или Донбасса.А что же западные газеты, которые любое фото разрушений объявляют "последствием российских ударов"? Взрыв произошел в ночь на пятницу, у европейских журналистов был целый день для проведения мало-мальского анализа. И вот листаем субботнюю печатную прессу Британии:Мы здесь приводим британскую прессу, потому что она является абсолютным лидером по распространению антироссийской пропаганды относительно украинской спецоперации. В ряде других странах теракт в Еленовке вообще постарались не заметить. Так, печатные СМИ Нидерландов фактически проигнорировали это событие. Та же газета De Telegraaf, которая столь быстро "расследовала" взрыв MH17, в субботнем номере начисто забыла об Украине, а России посвятила лишь статью о том, что мы уже вмешались в итальянские выборы, поскольку на Апеннины потянулись ливийские мигранты, — чем не доказательство.Нет, это, конечно, не значит, что взрыв не заметили вовсе. Штатные критики России вовсю озвучивают киевскую версию, ссылаясь на упомянутые выше фейки от украинских спецслужб и официальных деятелей. Например, на заявления Киева о том, что пленных азовцев перевели в барак еленовского СИЗО буквально накануне удара. И неважно, что о нахождении там "героически сдавшихся" боевиков было известно с первых дней после "блестящей операции Киева по эвакуации защитников Азовстали". Достаточно вспомнить, что миссия Международного Красного Креста посетила это СИЗО с целью проверки условий содержания азовцев еще в мае сего года. Как и неважен тот факт, что заключенные из СИЗО Еленовки еще месяц назад просили Киев прекратить обстрелы.Особенно старается французский "певец майданов" Бернар-Анри Леви, который с самого начала Мариупольской операции взял на себя роль пиарщика и отбеливателя нацистов "Азова". Теперь же он однозначно утверждает, что трагедия в Еленовке — это "путинская Катынь, казнь, а не артиллерийский обстрел". Факты и доказательства сему месье, разумеется, не нужны. Однако повторимся: в целом на Западе стараются данную тему обходить. А некоторые (как экс-посол Франции в России Сильви Берманн) даже позволяют себе публично выражать сомнения в киевской версии.Вот в чем эти комментаторы едины, так это в полном игнорировании аббревиатуры HIMARS. Возможно, тем и объясняется столь подозрительно тихая реакция Запада на расстрел СИЗО. Наличие осколков снарядов этой реактивной системы залпового огня однозначно указывает на виновника военного преступления. Точнее, на виновников! Поскольку виноваты не только исполнители, но и поставщики оружия, а также те, кто способствовал точному наведению огня на цель (а сами же украинские военные утверждают, что система управляется со спутника). Тут уж на Россию или ДНР злодеяние точно не спишешь.Признание в том, что американское оружие, поступающее на Украину, задействовано в чудовищном военном преступлении, чревато для Вашингтона тяжелыми последствиями. Именно потому Белый дом и обслуживающие его западные СМИ стараются замолчать данную тему и переключить внимание общественности на иное. И именно потому Россия, наоборот, привлекает внимание мировой общественности, призвав представителей ООН и Красного Креста проинспектировать место трагедии и указав Генсеку ООН на ответственность вооруженных формирований Украины, устраняющих неудобных свидетелей.А тот факт, что некоторые бывшие азовцы уже начали активно давать показания об исходящих от высшего украинского командования чудовищных приказах о пытках и казнях пленных, не может не беспокоить Киев. Стоило обнародовать показания Дмитрия Козацкого по кличке Орест, как буквально на следующий день украинско-американский HIMARS нанес удар по СИЗО. А как западные СМИ любили этого Козацкого, со слезами распространяя его фотографии из "Азовстали"! Но почему-то не заметили его сенсационных свидетельских показаний ни до, ни тем более после обстрела Еленовки. Еще бы, ведь это объяснило бы абсолютно все: и причину обстрела, и цель поставок американских вооружений на Украину, и — что немаловажно — необходимость скорейшей денацификации Украины. Если правда настолько неудобна, то Западу лучше просто ее замолчать, отмахнувшись: "Я вас уверяю, они не хотели этого делать".

https://ria.ru/20220717/ukraina-1802968345.html

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

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