https://ria.ru/20220730/sizo-1806150081.html

Экс-посол Франции в России усомнилась в версии Киева об ударе по Еленовке

Экс-посол Франции в России усомнилась в версии Киева об ударе по Еленовке - РИА Новости, 30.07.2022

Экс-посол Франции в России усомнилась в версии Киева об ударе по Еленовке

У России, ДНР и ЛНР не было оснований наносить удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, заявила бывший посол Франции в России... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:26

2022-07-30T22:26

2022-07-30T23:48

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У России, ДНР и ЛНР не было оснований наносить удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, заявила бывший посол Франции в России Сильви Берманн в интервью BFMTV.По ее мнению, пленные, содержащиеся в СИЗО на территории ДНР, ожидали судебного процесса, по итогам которого им могли вынести смертные приговоры, а значит, "не было необходимости таким способом убивать их".Позицию Берманн поддержал французский полковник в отставке Мишель Гойя, который также усомнился в правдивости версии Киева об обстреле изолятора пророссийскими силами. Анализируя инцидент, он заметил, что не видит смысла для России и ее союзников "бомбить тюрьму, которая находится под их контролем", учитывая, что в отношении украинских пленных готовился судебный процесс.В ночь с четверга на пятницу ВСУ из американской РСЗО HIMARS обстреляли изолятор, где содержались украинские пленные. В результате удара погибли 53 человека.Глава ДНР Денис Пушилин связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из "Азова" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены уголовные дела) начали давать показания.В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной "с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".На месте атаки были обнаружены многочисленные обломки американской ракеты HIMARS, которые используют украинские войска.Ранее британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в ДНР, также рассказывал, что ВСУ обстреливают исправительное учреждение, в котором он содержится.

https://ria.ru/20220730/polkovnik-1806066451.html

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

https://ria.ru/20220730/ssha-1806044190.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика