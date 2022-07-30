22:26 30.07.2022 (обновлено: 23:48 30.07.2022)
Экс-посол Франции в России усомнилась в версии Киева об ударе по Еленовке
Экс-посол Франции в России Берманн усомнилась в версии Киева об ударе по Еленовке
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У России, ДНР и ЛНР не было оснований наносить удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, заявила бывший посол Франции в России Сильви Берманн в интервью BFMTV.
По ее мнению, пленные, содержащиеся в СИЗО на территории ДНР, ожидали судебного процесса, по итогам которого им могли вынести смертные приговоры, а значит, "не было необходимости таким способом убивать их".
Позицию Берманн поддержал французский полковник в отставке Мишель Гойя, который также усомнился в правдивости версии Киева об обстреле изолятора пророссийскими силами. Анализируя инцидент, он заметил, что не видит смысла для России и ее союзников "бомбить тюрьму, которая находится под их контролем", учитывая, что в отношении украинских пленных готовился судебный процесс.
В ночь с четверга на пятницу ВСУ из американской РСЗО HIMARS обстреляли изолятор, где содержались украинские пленные. В результате удара погибли 53 человека.
Глава ДНР Денис Пушилин связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из "Азова" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены уголовные дела) начали давать показания.
В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной "с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".
На месте атаки были обнаружены многочисленные обломки американской ракеты HIMARS, которые используют украинские войска.
Ранее британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в ДНР, также рассказывал, что ВСУ обстреливают исправительное учреждение, в котором он содержится.