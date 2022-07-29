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Пентагон допустил, что Киев "непреднамеренно" нанес удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/udar-1806000659.html
Пентагон допустил, что Киев "непреднамеренно" нанес удар по СИЗО в Еленовке
Пентагон допустил, что Киев "непреднамеренно" нанес удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 30.07.2022
Пентагон допустил, что Киев "непреднамеренно" нанес удар по СИЗО в Еленовке
Если удар по СИЗО в Еленовке нанес Киев, то это было сделано "непреднамеренно", заявил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-29T22:32
2022-07-30T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донецкая народная республика
россия
пентагон
украина
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Если удар по СИЗО в Еленовке нанес Киев, то это было сделано "непреднамеренно", заявил высокопоставленный представитель Пентагона."Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", - сказал он.При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее сообщил, что США не располагают достаточными разведданными относительно этого инцидента.Ночью ВСУ из американской РСЗО HIMARS обстреляли изолятор, где содержались украинские пленные. В результате удара погибли 53 человека.Глава ДНР Денис Пушилин связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из "Азова" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены дела) начали давать показания.В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной "с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".На месте атаки были обнаружены многочисленные обломки американской ракеты HIMARS, которые используют украинские войска.Ранее британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в ДНР, также рассказывал, что ВСУ обстреливают исправительное учреждение, в котором он содержится.
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805898146.html
https://ria.ru/20220729/pentagon-1805997070.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, россия, пентагон, украина
22:32 29.07.2022 (обновлено: 10:13 30.07.2022)
 
Пентагон допустил, что Киев "непреднамеренно" нанес удар по СИЗО в Еленовке

Пентагон назвал непреднамеренным удар ВСУ из HIMARS по СИЗО в Еленовке

© РИА НовостиВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Если удар по СИЗО в Еленовке нанес Киев, то это было сделано "непреднамеренно", заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", - сказал он.
СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 16:05Специальная военная операция на Украине
Опубликовано видео последствий удара HIMARS по СИЗО в Еленовке
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее сообщил, что США не располагают достаточными разведданными относительно этого инцидента.
Ночью ВСУ из американской РСЗО HIMARS обстреляли изолятор, где содержались украинские пленные. В результате удара погибли 53 человека.
Глава ДНР Денис Пушилин связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из "Азова" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены дела) начали давать показания.
В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной "с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".
На месте атаки были обнаружены многочисленные обломки американской ракеты HIMARS, которые используют украинские войска.
Ранее британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в ДНР, также рассказывал, что ВСУ обстреливают исправительное учреждение, в котором он содержится.
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 21:58Специальная военная операция на Украине
Пентагон намерен и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонецкая Народная РеспубликаРоссияПентагонУкраина
 
 
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