https://ria.ru/20220729/udar-1806000659.html

Пентагон допустил, что Киев "непреднамеренно" нанес удар по СИЗО в Еленовке

Пентагон допустил, что Киев "непреднамеренно" нанес удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 30.07.2022

Пентагон допустил, что Киев "непреднамеренно" нанес удар по СИЗО в Еленовке

Если удар по СИЗО в Еленовке нанес Киев, то это было сделано "непреднамеренно", заявил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-29T22:32

2022-07-29T22:32

2022-07-30T10:13

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Если удар по СИЗО в Еленовке нанес Киев, то это было сделано "непреднамеренно", заявил высокопоставленный представитель Пентагона."Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", - сказал он.При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее сообщил, что США не располагают достаточными разведданными относительно этого инцидента.Ночью ВСУ из американской РСЗО HIMARS обстреляли изолятор, где содержались украинские пленные. В результате удара погибли 53 человека.Глава ДНР Денис Пушилин связал обстрел с тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из "Азова" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены дела) начали давать показания.В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной "с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".На месте атаки были обнаружены многочисленные обломки американской ракеты HIMARS, которые используют украинские войска.Ранее британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в ДНР, также рассказывал, что ВСУ обстреливают исправительное учреждение, в котором он содержится.

https://ria.ru/20220729/obstrel-1805898146.html

https://ria.ru/20220729/pentagon-1805997070.html

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в мире, киев, донецкая народная республика, россия, пентагон, украина