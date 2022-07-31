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Россия пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

Россия пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 31.07.2022

Россия пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T00:24

2022-07-31T00:24

2022-07-31T00:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, сообщили в Минобороны.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Здание практически полностью уничтожено огнем. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая сложили оружие около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь". Раненых отправили в больницу, остальные с тех пор находились в колонии в Еленовке.

россия

донецкая народная республика

украина

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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS 2022-07-31T00:24 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк), видео