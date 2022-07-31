00:24 31.07.2022 (обновлено: 00:38 31.07.2022)
Россия пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
Россия призвала экспертов ООН и Красного креста расследовать обстрел СИЗО в Еленовке
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСледственный изолятор в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS
Следственный изолятор в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, сообщили в Минобороны.
"Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста", — подчеркнули в ведомстве.
Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Здание практически полностью уничтожено огнем. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
В середине мая сложили оружие около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь". Раненых отправили в больницу, остальные с тех пор находились в колонии в Еленовке.