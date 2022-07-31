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Россия пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/obstrel-1806157165.html
Россия пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
Россия пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 31.07.2022
Россия пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T00:24
2022-07-31T00:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
оон
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, сообщили в Минобороны.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Здание практически полностью уничтожено огнем. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая сложили оружие около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь". Раненых отправили в больницу, остальные с тех пор находились в колонии в Еленовке.
россия
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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS
Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS
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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк), видео
Россия пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, сообщили в Минобороны.
2022-07-31T00:24
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00:24 31.07.2022 (обновлено: 00:38 31.07.2022)
 
Россия пригласила экспертов ООН для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

Россия призвала экспертов ООН и Красного креста расследовать обстрел СИЗО в Еленовке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСледственный изолятор в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS
Следственный изолятор в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости
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Следственный изолятор в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, сообщили в Минобороны.

"Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста", — подчеркнули в ведомстве.

Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Здание практически полностью уничтожено огнем. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
В середине мая сложили оружие около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь". Раненых отправили в больницу, остальные с тех пор находились в колонии в Еленовке.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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