https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

Запад перешел от обеления киевских нацистов до соучастия в их преступлениях

Запад перешел от обеления киевских нацистов до соучастия в их преступлениях - РИА Новости, 17.05.2022

Запад перешел от обеления киевских нацистов до соучастия в их преступлениях

На Украину зачастили западные политики высшего уровня. На фоне визитов президентов, премьеров и министров как-то незамеченным прошел вояж рядовой конгрессвумен... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:44

2022-05-17T09:44

2022-05-17T11:23

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На Украину зачастили западные политики высшего уровня. На фоне визитов президентов, премьеров и министров как-то незамеченным прошел вояж рядовой конгрессвумен палаты представителей США Виктории Спартц (урожденной жительницы Украины Кульгейко), которая якобы доехала даже до прифронтовой зоны. А ведь ее визит во многом знаковый. Это именно она присутствовала в Овальном кабинете Белого дома в "исторический момент" подписания Джо Байденом закона о ленд-лизе для Украины, и именно ей президент США подарил ручку, которой этот закон подмахнул. Говорят, она эту ручку привезла с собой на Украину: видимо, станет там музейным экспонатом.Сама Спартц, комментируя подписание, заявила: "Закон о ленд-лизе — знаковое законодательство, призванное помочь народу Украины остановить варварское вторжение Путина и вернуть мир в Европу. Это также отличный жест, чтобы отметить День Победы во Второй мировой войне (Байден подписал закон 9 мая. — Прим. авт.), в которой так много людей заплатили очень высокую цену". Оставим на совести конгрессвумен незнание того факта, что 9 мая 1945 года Вторая мировая война не была закончена. Но отметим стремление Спартц к "остановке варварского вторжения".Это стоит действительно выделить особо, учитывая источник информации о визите начинающего американского политика в зону боевых действий. А узнали мы об этом от отъявленного нациста и военного преступника Дмитрия Кухарчука, ныне действующего командира второго батальона "Азов". Именно он разместил фотографии поездки Спартц по какой-то лесостепной зоне, которую боевик назвал "прифронтовыми территориями". Удивляет при этом, что ни конгрессвумен, ни сопровождавшие ее лица, якобы находясь возле фронта, не носили бронежилеты: видимо, не сильно ценят жизни американских парламентариев на Украине.Но в данном случае нам даже неважно, посещала Спартц зону боевого конфликта или нет, как минимум доподлинно известно, что она доехала до Днепропетровска, что тоже является рекордом для западных вояжеров. Важно именно то, с кем она путешествовала, борясь с "варварским вторжением". А указанный выше факт, что Кухарчук является нацистом и военным преступником, даже не требует особых доказательств. Сохранились и видео того, как он, будучи одним из главарей футбольных ультрас "Днепра", выкрикивал слоганы под нацистское зигование своих "побратимов". Свою же причастность к военным преступлением Кухарчук также не скрывает, гордо выкладывая видео участия в пытках и варварских (на этот раз без кавычек) издевательствах над ранеными российскими военнопленными.Появление американского парламентария рядом с таким чудовищем — это ли не открытая поддержка и одобрение военных преступлений, творимых украинскими нацистами, со стороны США? Следующим этапом может быть только личное участие Виктории Спартц и иже с нею в пытках и публичных казнях, которые практикуются националистическими боевиками Украины.Поражает то, как западный мир, все еще считающий себя либеральным, стремительно сбрасывает с себя всяческие маски и переходит к открытой поддержке нацистских идей и символов, не стесняясь уже ничего. Спартц, поди, и не знает, что "Азов", с боевиками которого она разъезжала по днепровским степям, в 2015 году решением ее же конгресса официально признан неонацистской организацией.А сравнительно недавно (всего полтора года назад) конгрессменам был представлен обширный доклад о деятельности праворадикальных групп, подготовленный бывшим агентом ФБР Али Суфаном. И там особое внимание было уделено "Азову", ставшему, по мнению автора доклада, настоящим рекрутинговым агентством для нацистов всего мира. "Как и в случае с группами джихадистов, цель многих из этих людей — вернуться в страны своего происхождения (или в третьи страны), чтобы разрушать и творить акты насилия, а также вербовать новых членов для своих целей", — говорилось в докладе.И тогда это не на шутку встревожило американских конгрессменов, указавших, в частности, на то, что о своей причастности к "Азову" упоминал и австралийский нацист Брентон Таррант, в 2019 году убивший 51 мусульманина в мечетях новозеландского Крайстчерча. Напомним, Таррант сам в своем "манифесте" намекнул о якобы совершенной им поездке на Украину. Почему-то украинские связи террориста не стали поводом для расследования новозеландской полиции. Но при этом многие отметили тот факт, что Таррант использовал в качестве своего символа неонацистский знак "Черное солнце", который красуется и на гербе полка "Азов", официального подразделения украинской Нацгвардии. Неудивительно также, что Украина стала, пожалуй, единственной страной в мире, где "манифест" массового убийцы, даже хранение которого приравнено к уголовному преступлению в Новой Зеландии, был распечатан массовым тиражом и открыто распространялся организацией "Карпатська Сiч".Любопытно, что "манифест" Тарранта использовал и очередной массовый убийца, расстрелявший на днях десять человек (преимущественно афроамериканцев) в супермаркете Буффало (штат Нью-Йорк). 18-летний Пейтон Джендрон практически скопировал выкладки австралийского вдохновителя, разбавив их своими расистскими идеями. И западные СМИ в едином порыве проклинают убийцу, открыто называют его нацистом, требуют суровой кары для него.Правда, эти же СМИ старательно обходят стороной неприятный для себя момент: Джендрон использовал для своего "манифеста" все тот же нацистский символ "Черное солнце". Он же ранее позировал на фотографиях в майке с такой символикой. Повторимся, символ, активно использовавшийся гиммлеровскими СС, красуется и на официальных эмблемах полка "Азов".На этот факт указал первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Он же задался риторическим вопросом: "Интересно, что будут придумывать наши западные коллеги для того, чтобы отвлечь внимание общественности от этого крайне неудобного факта". А ничего они не придумывают, они просто молчат, делают вид, что не замечают явной аналогии.Зато не прошли мимо него некоторые аналитические центры, чьей основной работой в последние годы стало формирование антироссийской идеологии. Например, этой темой озаботился лондонский Институт стратегического диалога, довольно мощная структура, среди спонсоров которой значатся не только Билл Гейтс и Джордж Сорос, но и правительственные органы США, Британии, Германии и других западных держав.Правда, в своем исследовании данный институт не разбирает очевидную идейную связь "стрелка Буффало" с украинскими нацистами "Азова", а выявляет те англоязычные ресурсы в соцсетях, которые посмели указать на нее. То есть это скорее публичный донос с целью обвинить западных пользователей сетей в распространении "прокремлевской пропаганды". Что же касается нацистских взглядов "Азова", по странной случайности использующего ту же символику, что и массовый убийца Джендрон, британские аналитики просто пишут: "Также важно отметить, что батальон "Азов" представляет собой небольшое меньшинство, включенное в состав украинских вооруженных сил". Мол, и обращать внимание на этих чудаков не надо. Так по этой логике и на Джендрона или Тарранта, обезумевших представителей "небольшого меньшинства" отморозков, обращать внимание не стоит.Но в своих рассуждениях о боевиках "Азова" Институт стратегического диалога явно выбился из общемирового либерального нарратива. В том-то и дело, что на Западе в последние недели их уже не называют ни меньшинством, ни нацистами. Аудитории усиленно доказывают, что украинские нацисты уже "переродились", "изжили свой нацизм", отринули радикальную идеологию.Причем замечено: чем большим либералом слывет тот или иной комментатор, тем больше он героизирует "Азов". Например, одним из чемпионов в этом является французский философ Бернар-Анри Леви, певец почти всех майданов и кровавых революций. В последние дни этот "светоч либеральной мысли" чуть ли не все свои твиты и статьи посвящает пафосному восхвалению "настоящих героев".Найдя заявление некоего азовца о том, что тот является евреем, Леви просто выходит из себя от счастья. "Для тех, кто все еще имеет сомнения насчет взглядов "Азова". В нем есть гордые евреи. Ультраправые тенденции — это уже старая история, вычищенная с тех пор, как батальон был интегрирован в украинскую армию. <…> Эти герои должны жить. Они должны быть спасены", — писал Леви за несколько дней до того, как эти нацисты "героически" сдались в плен.Ну да, это из той же логики, что и заявления на тему еврейского происхождения Владимира Зеленского: якобы не может быть нацистским государство, где президентом является еврей. На самом деле, наличие представителя или представителей этой национальности в нацистском подразделении как раз лишний раз доказывает правоту российского МИД, который недавно отвечал на выпады из Израиля: "История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами".Если Леви считает, что "Азов" в какой-то момент "очистился" от нацизма, вмиг превратившись в "героев", то как же он объяснит нацистскую символику, которая до сих пор красуется на штандартах преступного подразделения Нацгвардии? Ах да, об этом вслух рассуждать нельзя: сразу попадешь на карандаш Института стратегического диалога как "кремлевский пропагандист".Но как бы кто-то ни спорил об идеях и взглядах "Азова", факт остается фактом: боевик этого нацистского полка Кухарчук открыто участвовал в издевательствах над ранеными пленными, что бесспорно является военным преступлением с любой точки зрения. И фактическое благословление его преступлений депутатом американского конгресса — это не только официальное одобрение Вашингтоном нацистской идеологии "Азова", а прямое соучастие в военных преступлениях киевского режима. Это новый этап деградации западного либерального общества, высшие представители которого уже не просто покрывают нацизм на Украине, но и публично поддерживают его, отбросив всяческие условности.

https://ria.ru/20220427/mariupol-1785795535.html

https://ria.ru/20220516/terroristy-1788721929.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/narkotiki-1786939127.html

https://ria.ru/20220513/evakuatsiya-1788260587.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/putin-1788318772.html

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авторы, украина, сша, европа, билл гейтс, джордж сорос, в мире, федеральное бюро расследований сша, оон