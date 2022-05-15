https://ria.ru/20220515/buffalo-1788670268.html
Полянский указал на использование стрелком в Буффало символа азовцев
Полянский указал на использование стрелком в Буффало символа азовцев - РИА Новости, 15.05.2022
Полянский указал на использование стрелком в Буффало символа азовцев
Запад постарается отвлечь внимание общественности от факта, что мужчина, устроивший массовую стрельбу (предположительно на почве расовой ненависти) в... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:21
2022-05-15T16:21
2022-05-15T16:21
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ООН, 15 мая - РИА Новости. Запад постарается отвлечь внимание общественности от факта, что мужчина, устроивший массовую стрельбу (предположительно на почве расовой ненависти) в американском Буффало, использовал тот же символ, что и "нацисты из "Азова", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Сообщалось, что жертвами стрелка стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти."Как подметили многие интернет-пользователи, стрелок из Буффало в оставленном после себя манифесте использовал тот же символ ("Черное солнце"), что и нацисты из Азова", - указал Полянский.Издание New York Post в Twitter ранее разместило выдержки из текста в соцсети обвиняемого, на одной из них крупным планом изображен оккультный символ "Черное солнце" в белом цвете. Его широко используют современные националисты и нацисты.По данным СМИ, которые ссылаются на источники, следователи считают, что манифест в соцсети подлинный.Пользователи Twitter в США обратили внимание на то, что НАТО снабжает оружием тех, кто использует ту же символику, что и стрелявший.Боевики нацбата "Азов" в настоящее время заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Они неоднократно использовали мирных жителей в качестве живого щита и подозреваются в убийствах мирных жителей и пытках пленных.
https://ria.ru/20220515/terrorizm-1788616850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мариуполь, нато
Полянский указал на использование стрелком в Буффало символа азовцев
Полянский указал на использование стрелком в Буффало символа украинских нацистов
ООН, 15 мая - РИА Новости.
Запад постарается отвлечь внимание общественности от факта, что мужчина, устроивший массовую стрельбу (предположительно на почве расовой ненависти) в американском Буффало, использовал тот же символ, что и "нацисты из "Азова", написал в своем Telegram-канале
первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Сообщалось, что жертвами стрелка стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.
"Как подметили многие интернет-пользователи, стрелок из Буффало в оставленном после себя манифесте использовал тот же символ ("Черное солнце"), что и нацисты из Азова", - указал Полянский.
"Интересно, что будут придумывать наши западные коллеги для того, чтобы отвлечь внимание общественности от этого крайне неудобного факта", - добавил он.
Издание New York Post в Twitter ранее разместило выдержки из текста в соцсети обвиняемого, на одной из них крупным планом изображен оккультный символ "Черное солнце" в белом цвете. Его широко используют современные националисты и нацисты.
По данным СМИ, которые ссылаются на источники, следователи считают, что манифест в соцсети подлинный.
Пользователи Twitter в США
обратили внимание на то, что НАТО
снабжает оружием тех, кто использует ту же символику, что и стрелявший.
Боевики нацбата "Азов" в настоящее время заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе
. Они неоднократно использовали мирных жителей в качестве живого щита и подозреваются в убийствах мирных жителей и пытках пленных.