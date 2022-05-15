https://ria.ru/20220515/buffalo-1788670268.html

Полянский указал на использование стрелком в Буффало символа азовцев

Полянский указал на использование стрелком в Буффало символа азовцев - РИА Новости, 15.05.2022

Полянский указал на использование стрелком в Буффало символа азовцев

Запад постарается отвлечь внимание общественности от факта, что мужчина, устроивший массовую стрельбу (предположительно на почве расовой ненависти) в... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:21

2022-05-15T16:21

2022-05-15T16:21

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ООН, 15 мая - РИА Новости. Запад постарается отвлечь внимание общественности от факта, что мужчина, устроивший массовую стрельбу (предположительно на почве расовой ненависти) в американском Буффало, использовал тот же символ, что и "нацисты из "Азова", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Сообщалось, что жертвами стрелка стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти."Как подметили многие интернет-пользователи, стрелок из Буффало в оставленном после себя манифесте использовал тот же символ ("Черное солнце"), что и нацисты из Азова", - указал Полянский.Издание New York Post в Twitter ранее разместило выдержки из текста в соцсети обвиняемого, на одной из них крупным планом изображен оккультный символ "Черное солнце" в белом цвете. Его широко используют современные националисты и нацисты.По данным СМИ, которые ссылаются на источники, следователи считают, что манифест в соцсети подлинный.Пользователи Twitter в США обратили внимание на то, что НАТО снабжает оружием тех, кто использует ту же символику, что и стрелявший.Боевики нацбата "Азов" в настоящее время заблокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Они неоднократно использовали мирных жителей в качестве живого щита и подозреваются в убийствах мирных жителей и пытках пленных.

https://ria.ru/20220515/terrorizm-1788616850.html

https://ria.ru/20220515/strelba-1788631865.html

сша

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мариуполь, нато