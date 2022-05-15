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Байден выступил с заявлением после массового убийства в Буффало - РИА Новости, 15.05.2022
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Байден выступил с заявлением после массового убийства в Буффало
Байден выступил с заявлением после массового убийства в Буффало - РИА Новости, 15.05.2022
Байден выступил с заявлением после массового убийства в Буффало
Джо Байден выступил с заявлением после массового убийства, произошедшего в супермаркете города Буффало, штат Нью-Йорк. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:09
2022-05-15T10:09
в мире
андерс брейвик
америка
джо байден
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Джо Байден выступил с заявлением после массового убийства, произошедшего в супермаркете города Буффало, штат Нью-Йорк.Президент назвал случившееся актом внутреннего терроризма, поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и выразил соболезнования семьям жертв, подчеркнув, что сердца всей страны обращены к жителям Буффало."Преступления на почве расовой ненависти отвратительны для самой сути нашей нации. Любой акт внутреннего терроризма, в том числе совершенный во имя отвратительной идеологии белых националистов, противоречит всему, за что мы стоим в Америке. Ненависть не должна иметь безопасной гавани. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы покончить с питаемым ненавистью внутренним терроризмом", — сказал американский лидер.В субботу 18-летний Пейтон Джендрон устроил стрельбу на территории супермаркета. По предварительным данным, убиты десять человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти: из десяти убитых и трех раненых 11 были афроамериканцами. Стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.Нападавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях.По информации местных СМИ, на оружии были написаны ругательства в адрес движения Black Lives Matter, а также имя осужденного за терроризм Андерса Брейвика, в 2011 году расстрелявшего 69 человек на норвежском острове Уттойя и устроившего еще несколько терактов.
https://ria.ru/20220515/terrorizm-1788616850.html
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в мире, андерс брейвик, америка, джо байден
10:09 15.05.2022
 
Байден выступил с заявлением после массового убийства в Буффало

Президент США Байден призвал бороться с расовым экстремизмом после стрельбы в Буффало

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Джо Байден выступил с заявлением после массового убийства, произошедшего в супермаркете города Буффало, штат Нью-Йорк.
Президент назвал случившееся актом внутреннего терроризма, поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и выразил соболезнования семьям жертв, подчеркнув, что сердца всей страны обращены к жителям Буффало.
Стрельба в Буффало - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
03:26
Устроившего стрельбу в американском Буффало могут обвинить в терроризме
"Преступления на почве расовой ненависти отвратительны для самой сути нашей нации. Любой акт внутреннего терроризма, в том числе совершенный во имя отвратительной идеологии белых националистов, противоречит всему, за что мы стоим в Америке. Ненависть не должна иметь безопасной гавани. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы покончить с питаемым ненавистью внутренним терроризмом", — сказал американский лидер.
В субботу 18-летний Пейтон Джендрон устроил стрельбу на территории супермаркета. По предварительным данным, убиты десять человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.
Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти: из десяти убитых и трех раненых 11 были афроамериканцами. Стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной.
Стрельба в Буффало - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
04:10
В Нью-Йорке пообещали "устранить лазейки" в законе после стрельбы в Буффало
Нападавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях.
По информации местных СМИ, на оружии были написаны ругательства в адрес движения Black Lives Matter, а также имя осужденного за терроризм Андерса Брейвика, в 2011 году расстрелявшего 69 человек на норвежском острове Уттойя и устроившего еще несколько терактов.
Полицейские на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
08:12В мире
Убивший людей в магазине в Буффало стрелял из винтовки с именем Брейвика
 
В миреАндерс БрейвикАмерикаДжо Байден
 
 
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