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Россия указала генсеку ООН на вину Киева в обстреле СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 31.07.2022
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https://ria.ru/20220731/obstrel-1806162850.html
Россия указала генсеку ООН на вину Киева в обстреле СИЗО в Еленовке
Россия указала генсеку ООН на вину Киева в обстреле СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 31.07.2022
Россия указала генсеку ООН на вину Киева в обстреле СИЗО в Еленовке
Москва заявила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел СИЗО в Еленовке и ждет оценки произошедшего, сообщил в Telegram-канале первый... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T05:15
2022-07-31T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ООН, 31 июл — РИА Новости. Москва заявила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел СИЗО в Еленовке и ждет оценки произошедшего, сообщил в Telegram-канале первый заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.В отдельной публикации в Twitter Полянский подчеркнул, что ООН не должна скрываться от осуждения этого преступления киевского режима.Кроме того, Россия осудила попытки властей Украины свалить на нее вину за это преступление."Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему", — добавил Полянский.Он отметил, что Москва также сообщила Гутеррешу о начале расследования с подключением международных экспертов и теперь ждет от генсека реакции.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Погибли 50 человек, еще 73 получили тяжелые ранения. Здание практически полностью уничтожено огнем. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая сложили оружие около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь". Раненых отправили в больницу, часть пленных с тех пор находилась в колонии в Еленовке.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS
Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS
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в мире, донецкая народная республика
05:15 31.07.2022 (обновлено: 13:27 31.07.2022)
 
Россия указала генсеку ООН на вину Киева в обстреле СИЗО в Еленовке

Россия рассказала генсеку ООН о свидетельствах вины Киева в обстреле СИЗО в Еленовке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗабор следственного изолятора в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар
Забор следственного изолятора в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости
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Забор следственного изолятора в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар . Архивное фото
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ООН, 31 июл — РИА Новости. Москва заявила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел СИЗО в Еленовке и ждет оценки произошедшего, сообщил в Telegram-канале первый заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.

"Сегодня мы сообщили генсеку ООН Антониу Гутеррешу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке", — написал он.

В отдельной публикации в Twitter Полянский подчеркнул, что ООН не должна скрываться от осуждения этого преступления киевского режима.
Кроме того, Россия осудила попытки властей Украины свалить на нее вину за это преступление.
"Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему", — добавил Полянский.
Он отметил, что Москва также сообщила Гутеррешу о начале расследования с подключением международных экспертов и теперь ждет от генсека реакции.
Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Погибли 50 человек, еще 73 получили тяжелые ранения. Здание практически полностью уничтожено огнем. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Минобороны назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
В середине мая сложили оружие около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь". Раненых отправили в больницу, часть пленных с тех пор находилась в колонии в Еленовке.
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