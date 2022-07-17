https://ria.ru/20220717/retsepty-1802062332.html

Лучший десерт в жару. Вкусные рецепты мороженого от российских кондитеров

Лучший десерт в жару. Вкусные рецепты мороженого от российских кондитеров - РИА Новости, 17.07.2022

Лучший десерт в жару. Вкусные рецепты мороженого от российских кондитеров

Лед, снег и кусочки фруктов — таким было первое мороженое в богатых домах Китая еще до нашей эры. Потом в десерт стали добавлять соки, вино, молоко. Рецептами... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:06

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Лед, снег и кусочки фруктов — таким было первое мороженое в богатых домах Китая еще до нашей эры. Потом в десерт стали добавлять соки, вино, молоко. Рецептами необычного и вкусного мороженого из фруктов, овощей и даже мяса поделились с РИА Новости известные шеф-повара и кондитеры.Сорбет "Клюква-брусника" от кондитера ресторана Red Wall Регины НемовойВ этом блюде характерная горчинка брусники сочетается с яркой кислинкой клюквы. Ягоды отдельно пробивают в термомиксе до состояния однородного пюре и протирают через сито.Ингредиенты:Пюре из брусники — 240 граммовПюре из клюквы — 480 граммовВода — 240 миллилитровСахар — 48 граммовГлюкозный сироп — 320 граммовСпособ приготовления:Нагреть два вида пюре, воду и сахар в сотейнике до 80 градусов, добавить глюкозный сироп. Перелить массу в банку и заморозить, а после пробить блендером и подать лакомство на стол. Сорбет "Щавель с кокосовым ганашем" от шеф-кондитера ресторана BURO.TSUM (в гиде Michelin) Юлии ПосаженниковойИнгредиенты:Для экстракта щавеля: щавель — 114 граммов, вода — 250 миллилитров, сахар — 75 граммов, пюре лайма — 120 граммов.Для сорбета:Яблоки очищенные — 400 граммовЭкстракт щавеля — 100 миллилитровВода — 150 миллилитровДекстроза — 20 граммовСахар — 20 граммовКамедь рожкового дерева — 4 грамма.Способ приготовления:Готовим экстракт щавеля: смешать в блендере листья, воду, сахар и пюре лайма, затем процедить смесь через мелкое сито.Готовим сорбет: яблоки проварить в воде до мягкости, пробить блендером и нагреть до 40 градусов.Смешать декстрозу, сахар и камедь рожкового дерева в маленькой чашке.Всыпать сухие ингредиенты в яблочное пюре и довести до 85 градусов, остудить, добавить экстракт щавеля, пробить в блендере и заморозить.Перед подачей сорбет пробить в блендере на маленькой скорости. В идеале подавать с ананасовым консоме и кокосовым бисквитом, пропитанным ликером "Малибу". Украшение — кокосовая стружка и цветы бегонии.Мороженое из манго от шеф-повара ресторана Subzero Moscow Павла КошеляИнгредиенты:Манго — одна штукаСливки 33-процентные — 100 миллилитровСгущенное молоко — 40 граммовМята — для украшенияСпособ приготовления:Порезать мякоть манго на небольшие куски, отправить в морозилку на несколько часов, а затем уже замороженный фрукт пробить в блендере.Отдельно взбить сливки и повторить эту процедуру после добавления сгущенного молока.Соединить обе субстанции и убрать в морозилку на два-три часа. Подавать с листьями мяты. Мороженое из фуа-гра и куриной печени от шеф-повара ресторана Savva (одна звезда Michelin) Андрея ШмаковаИнгредиенты:Куриная печень — 150 граммовПортвейн — 5 миллилитровКоньяк — 5 миллилитровФуа-гра — 100 граммовСливки 33-процентные — 100 миллилитровЛук-шалот — 20 граммовСтебли сельдерея — 10 граммовСливочное топленое масло — 10 граммовКуриное яйцо — одна штукаЛистовой желатин — 1 граммСоль — по вкусуСахар — по вкусуМолотый белый перец — по вкусуБазилик, клубника — для украшенияСпособ приготовления:Куриную печень и фуа-гра очистить от пленок, сутки мариновать в вакууме в смеси из коньяка, портвейна, белого перца, соли и сахара, потом час готовить на пару при температуре 58 градусов.Мелко порезанные лук-шалот и сельдерей обжарить на сливочном масле, добавить в мясо, пробить смесь в блендере и затем протереть через мелкое сито.Растворить желатин в сливках, взбить белок одного яйца. Соединить все ингредиенты и заморозить. Сытный десерт готов! Это блюдо подают с мармеладом, но не фруктовым, а томатным, а также — с клубникой и листиками базилика.Пломбир на индийском чае "Три слона" от шеф-кондитера ресторана "Восход" Ольги МироновойИнгредиенты:Сливки 33-процентные — по вкусуМолоко — по вкусуЧай "Три слона" — по вкусуСпособ приготовления:Смешать молоко, сливки, загуститель для мороженого.Отдельно заварить очень крепкий чай (должен получиться чифирь), процедить, дать остыть, добавить к смеси и заморозить.Подавать с медовиком, брусникой, малиновым вареньем, вафельной трубочкой, поджаренным маршмеллоу, соусом наршараб и цукатами из апельсина.Сорбет "Апероль — красный апельсин" от шеф-кондитера ресторана Lumicino Валерия СидороваИнгредиентыПюре "Красный апельсин" — 250 миллилитровАперитив Апероль — 20 миллилитровИгристое вино брют — 85 миллилитровТримолин (инвертированный сахар) — 30 граммовГлюкоза — 30 миллилитровЦедра одного апельсинаЦукат апельсина (для украшения) — одна долькаСпособ приготовления:Все ингредиенты смешать, пробить блендером, разлить по контейнерам и заморозить. Подавать, украсив шарики мороженого слайсом апельсинового цуката.Мороженое из чернослива с коньяком от шеф-повара ресторана Savva (одна звезда Michelin) Андрея ШмаковаИнгредиенты:Молоко — 200 миллилитровСливки 33-процентные — 200 миллилитровСахар — 25 граммовВаниль — один стручокЧернослив — 10 граммовКоньяк — 40 миллилитровЯблочный уксус — 5 миллилитровСтабилизатор для мороженого — 3 граммаСпособ приготовления:Смешать в сотейнике молоко, сливки, сахар и ваниль, довести до кипения, добавить стабилизатор для мороженого, яблочный уксус, а также чернослив, вымоченный в коньяке. Пробить получившуюся смесь в блендере и заморозить.

https://ria.ru/20220703/napitki-1799545154.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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