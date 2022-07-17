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Лучший десерт в жару. Вкусные рецепты мороженого от российских кондитеров - РИА Новости, 17.07.2022
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Туризм
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Лучший десерт в жару. Вкусные рецепты мороженого от российских кондитеров
Лучший десерт в жару. Вкусные рецепты мороженого от российских кондитеров - РИА Новости, 17.07.2022
Лучший десерт в жару. Вкусные рецепты мороженого от российских кондитеров
Лед, снег и кусочки фруктов — таким было первое мороженое в богатых домах Китая еще до нашей эры. Потом в десерт стали добавлять соки, вино, молоко. Рецептами... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T08:00
2022-07-17T08:06
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Лед, снег и кусочки фруктов — таким было первое мороженое в богатых домах Китая еще до нашей эры. Потом в десерт стали добавлять соки, вино, молоко. Рецептами необычного и вкусного мороженого из фруктов, овощей и даже мяса поделились с РИА Новости известные шеф-повара и кондитеры.Сорбет "Клюква-брусника" от кондитера ресторана Red Wall Регины НемовойВ этом блюде характерная горчинка брусники сочетается с яркой кислинкой клюквы. Ягоды отдельно пробивают в термомиксе до состояния однородного пюре и протирают через сито.Ингредиенты:Пюре из брусники — 240 граммовПюре из клюквы — 480 граммовВода — 240 миллилитровСахар — 48 граммовГлюкозный сироп — 320 граммовСпособ приготовления:Нагреть два вида пюре, воду и сахар в сотейнике до 80 градусов, добавить глюкозный сироп. Перелить массу в банку и заморозить, а после пробить блендером и подать лакомство на стол. Сорбет "Щавель с кокосовым ганашем" от шеф-кондитера ресторана BURO.TSUM (в гиде Michelin) Юлии ПосаженниковойИнгредиенты:Для экстракта щавеля: щавель — 114 граммов, вода — 250 миллилитров, сахар — 75 граммов, пюре лайма — 120 граммов.Для сорбета:Яблоки очищенные — 400 граммовЭкстракт щавеля — 100 миллилитровВода — 150 миллилитровДекстроза — 20 граммовСахар — 20 граммовКамедь рожкового дерева — 4 грамма.Способ приготовления:Готовим экстракт щавеля: смешать в блендере листья, воду, сахар и пюре лайма, затем процедить смесь через мелкое сито.Готовим сорбет: яблоки проварить в воде до мягкости, пробить блендером и нагреть до 40 градусов.Смешать декстрозу, сахар и камедь рожкового дерева в маленькой чашке.Всыпать сухие ингредиенты в яблочное пюре и довести до 85 градусов, остудить, добавить экстракт щавеля, пробить в блендере и заморозить.Перед подачей сорбет пробить в блендере на маленькой скорости. В идеале подавать с ананасовым консоме и кокосовым бисквитом, пропитанным ликером "Малибу". Украшение — кокосовая стружка и цветы бегонии.Мороженое из манго от шеф-повара ресторана Subzero Moscow Павла КошеляИнгредиенты:Манго — одна штукаСливки 33-процентные — 100 миллилитровСгущенное молоко — 40 граммовМята — для украшенияСпособ приготовления:Порезать мякоть манго на небольшие куски, отправить в морозилку на несколько часов, а затем уже замороженный фрукт пробить в блендере.Отдельно взбить сливки и повторить эту процедуру после добавления сгущенного молока.Соединить обе субстанции и убрать в морозилку на два-три часа. Подавать с листьями мяты. Мороженое из фуа-гра и куриной печени от шеф-повара ресторана Savva (одна звезда Michelin) Андрея ШмаковаИнгредиенты:Куриная печень — 150 граммовПортвейн — 5 миллилитровКоньяк — 5 миллилитровФуа-гра — 100 граммовСливки 33-процентные — 100 миллилитровЛук-шалот — 20 граммовСтебли сельдерея — 10 граммовСливочное топленое масло — 10 граммовКуриное яйцо — одна штукаЛистовой желатин — 1 граммСоль — по вкусуСахар — по вкусуМолотый белый перец — по вкусуБазилик, клубника — для украшенияСпособ приготовления:Куриную печень и фуа-гра очистить от пленок, сутки мариновать в вакууме в смеси из коньяка, портвейна, белого перца, соли и сахара, потом час готовить на пару при температуре 58 градусов.Мелко порезанные лук-шалот и сельдерей обжарить на сливочном масле, добавить в мясо, пробить смесь в блендере и затем протереть через мелкое сито.Растворить желатин в сливках, взбить белок одного яйца. Соединить все ингредиенты и заморозить. Сытный десерт готов! Это блюдо подают с мармеладом, но не фруктовым, а томатным, а также — с клубникой и листиками базилика.Пломбир на индийском чае "Три слона" от шеф-кондитера ресторана "Восход" Ольги МироновойИнгредиенты:Сливки 33-процентные — по вкусуМолоко — по вкусуЧай "Три слона" — по вкусуСпособ приготовления:Смешать молоко, сливки, загуститель для мороженого.Отдельно заварить очень крепкий чай (должен получиться чифирь), процедить, дать остыть, добавить к смеси и заморозить.Подавать с медовиком, брусникой, малиновым вареньем, вафельной трубочкой, поджаренным маршмеллоу, соусом наршараб и цукатами из апельсина.Сорбет "Апероль — красный апельсин" от шеф-кондитера ресторана Lumicino Валерия СидороваИнгредиентыПюре "Красный апельсин" — 250 миллилитровАперитив Апероль — 20 миллилитровИгристое вино брют — 85 миллилитровТримолин (инвертированный сахар) — 30 граммовГлюкоза — 30 миллилитровЦедра одного апельсинаЦукат апельсина (для украшения) — одна долькаСпособ приготовления:Все ингредиенты смешать, пробить блендером, разлить по контейнерам и заморозить. Подавать, украсив шарики мороженого слайсом апельсинового цуката.Мороженое из чернослива с коньяком от шеф-повара ресторана Savva (одна звезда Michelin) Андрея ШмаковаИнгредиенты:Молоко — 200 миллилитровСливки 33-процентные — 200 миллилитровСахар — 25 граммовВаниль — один стручокЧернослив — 10 граммовКоньяк — 40 миллилитровЯблочный уксус — 5 миллилитровСтабилизатор для мороженого — 3 граммаСпособ приготовления:Смешать в сотейнике молоко, сливки, сахар и ваниль, довести до кипения, добавить стабилизатор для мороженого, яблочный уксус, а также чернослив, вымоченный в коньяке. Пробить получившуюся смесь в блендере и заморозить.
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Мария Селиванова
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туризм, мороженое, еда, еда - туризм, рецепты, простые рецепты, кафе, рестораны, что приготовить
08:00 17.07.2022 (обновлено: 08:06 17.07.2022)
 

Лучший десерт в жару. Вкусные рецепты мороженого от российских кондитеров

© Depositphotos / BarbaraNeveuЖареный ананас с мороженым
Жареный ананас с мороженым - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Depositphotos / BarbaraNeveu
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Лед, снег и кусочки фруктов — таким было первое мороженое в богатых домах Китая еще до нашей эры. Потом в десерт стали добавлять соки, вино, молоко. Рецептами необычного и вкусного мороженого из фруктов, овощей и даже мяса поделились с РИА Новости известные шеф-повара и кондитеры.

Сорбет "Клюква-брусника" от кондитера ресторана Red Wall Регины Немовой

© Фото : предоставлено рестораном "Red Wall"Сорбет "Клюква-брусника"
Сорбет Клюква-брусника - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : предоставлено рестораном "Red Wall"
Сорбет "Клюква-брусника"
В этом блюде характерная горчинка брусники сочетается с яркой кислинкой клюквы. Ягоды отдельно пробивают в термомиксе до состояния однородного пюре и протирают через сито.
Ингредиенты:
Пюре из брусники — 240 граммов
Пюре из клюквы — 480 граммов
Вода — 240 миллилитров
Сахар — 48 граммов
Глюкозный сироп — 320 граммов
Способ приготовления:
Нагреть два вида пюре, воду и сахар в сотейнике до 80 градусов, добавить глюкозный сироп. Перелить массу в банку и заморозить, а после пробить блендером и подать лакомство на стол.

Сорбет "Щавель с кокосовым ганашем" от шеф-кондитера ресторана BURO.TSUM (в гиде Michelin) Юлии Посаженниковой

© Фото : предоставлено рестораном "BURO.TSUM"Сорбет "Щавель с кокосовым ганашем"
Сорбет Щавель с кокосовым ганашем - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : предоставлено рестораном "BURO.TSUM"
Сорбет "Щавель с кокосовым ганашем"
Ингредиенты:
Для экстракта щавеля: щавель — 114 граммов, вода — 250 миллилитров, сахар — 75 граммов, пюре лайма — 120 граммов.
Для сорбета:
Яблоки очищенные — 400 граммов
Экстракт щавеля — 100 миллилитров
Вода — 150 миллилитров
Декстроза — 20 граммов
Сахар — 20 граммов
Камедь рожкового дерева — 4 грамма.
Способ приготовления:
Готовим экстракт щавеля: смешать в блендере листья, воду, сахар и пюре лайма, затем процедить смесь через мелкое сито.
Готовим сорбет: яблоки проварить в воде до мягкости, пробить блендером и нагреть до 40 градусов.
Смешать декстрозу, сахар и камедь рожкового дерева в маленькой чашке.
Всыпать сухие ингредиенты в яблочное пюре и довести до 85 градусов, остудить, добавить экстракт щавеля, пробить в блендере и заморозить.
Перед подачей сорбет пробить в блендере на маленькой скорости. В идеале подавать с ананасовым консоме и кокосовым бисквитом, пропитанным ликером "Малибу". Украшение — кокосовая стружка и цветы бегонии.

Мороженое из манго от шеф-повара ресторана Subzero Moscow Павла Кошеля

© Фото : предоставлено рестораном "Savva"Мороженое и сорбет
Мороженое и сорбет - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : предоставлено рестораном "Savva"
Мороженое и сорбет
Ингредиенты:
Манго — одна штука
Сливки 33-процентные — 100 миллилитров
Сгущенное молоко — 40 граммов
Мята — для украшения
Способ приготовления:
Порезать мякоть манго на небольшие куски, отправить в морозилку на несколько часов, а затем уже замороженный фрукт пробить в блендере.
Отдельно взбить сливки и повторить эту процедуру после добавления сгущенного молока.
Соединить обе субстанции и убрать в морозилку на два-три часа. Подавать с листьями мяты.

Мороженое из фуа-гра и куриной печени от шеф-повара ресторана Savva (одна звезда Michelin) Андрея Шмакова

© Фото : предоставлено рестораном "Savva"Мороженое из утиной и куриной печени, томатный мармелад
Мороженое из утиной и куриной печени, томатный мармелад - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : предоставлено рестораном "Savva"
Мороженое из утиной и куриной печени, томатный мармелад
Ингредиенты:
Куриная печень — 150 граммов
Портвейн — 5 миллилитров
Коньяк — 5 миллилитров
Фуа-гра — 100 граммов
Сливки 33-процентные — 100 миллилитров
Лук-шалот — 20 граммов
Стебли сельдерея — 10 граммов
Сливочное топленое масло — 10 граммов
Куриное яйцо — одна штука
Листовой желатин — 1 грамм
Соль — по вкусу
Сахар — по вкусу
Молотый белый перец — по вкусу
Базилик, клубника — для украшения
Способ приготовления:
Куриную печень и фуа-гра очистить от пленок, сутки мариновать в вакууме в смеси из коньяка, портвейна, белого перца, соли и сахара, потом час готовить на пару при температуре 58 градусов.
Мелко порезанные лук-шалот и сельдерей обжарить на сливочном масле, добавить в мясо, пробить смесь в блендере и затем протереть через мелкое сито.
Растворить желатин в сливках, взбить белок одного яйца. Соединить все ингредиенты и заморозить. Сытный десерт готов! Это блюдо подают с мармеладом, но не фруктовым, а томатным, а также — с клубникой и листиками базилика.

Пломбир на индийском чае "Три слона" от шеф-кондитера ресторана "Восход" Ольги Мироновой

© Фото : предоставлено рестораном "Восход"Пломбир на индийском чае
Пломбир на индийском чае - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : предоставлено рестораном "Восход"
Пломбир на индийском чае
Ингредиенты:
Сливки 33-процентные — по вкусу
Молоко — по вкусу
Чай "Три слона" — по вкусу
Способ приготовления:
Смешать молоко, сливки, загуститель для мороженого.
Отдельно заварить очень крепкий чай (должен получиться чифирь), процедить, дать остыть, добавить к смеси и заморозить.
Подавать с медовиком, брусникой, малиновым вареньем, вафельной трубочкой, поджаренным маршмеллоу, соусом наршараб и цукатами из апельсина.

Сорбет "Апероль — красный апельсин" от шеф-кондитера ресторана Lumicino Валерия Сидорова

© Фото : предоставлено рестораном Lumicino Сорбет "Апероль — просекко"
Сорбет апероль-просекко - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : предоставлено рестораном Lumicino
Сорбет "Апероль — просекко"
Ингредиенты
Пюре "Красный апельсин" — 250 миллилитров
Аперитив Апероль — 20 миллилитров
Игристое вино брют — 85 миллилитров
Тримолин (инвертированный сахар) — 30 граммов
Глюкоза — 30 миллилитров
Цедра одного апельсина
Цукат апельсина (для украшения) — одна долька
Способ приготовления:
Все ингредиенты смешать, пробить блендером, разлить по контейнерам и заморозить. Подавать, украсив шарики мороженого слайсом апельсинового цуката.

Мороженое из чернослива с коньяком от шеф-повара ресторана Savva (одна звезда Michelin) Андрея Шмакова

© Фото : предоставлено рестораном "Savva"Мороженое с черносливом и коньяком
Мороженое с черносливом и коньяком - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : предоставлено рестораном "Savva"
Мороженое с черносливом и коньяком
Ингредиенты:
Молоко — 200 миллилитров
Сливки 33-процентные — 200 миллилитров
Сахар — 25 граммов
Ваниль — один стручок
Чернослив — 10 граммов
Коньяк — 40 миллилитров
Яблочный уксус — 5 миллилитров
Стабилизатор для мороженого — 3 грамма
Способ приготовления:
Смешать в сотейнике молоко, сливки, сахар и ваниль, довести до кипения, добавить стабилизатор для мороженого, яблочный уксус, а также чернослив, вымоченный в коньяке. Пробить получившуюся смесь в блендере и заморозить.
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