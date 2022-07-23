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Варенье из грецких орехов: лучшие рецепты приготовления орехового варенья на зиму
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Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Для традиционного варенья потребуются отобранные зеленые орехи.
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Плоды зеленого ореха, 1000 г
Сахар , 1500 г
Вода, 1 л
Сок лимона, 1 шт.
Подготовленные орехи опустить в сироп из сахара и воды.
Шаг 1
Подогреть массу до кипения и варить в течение получаса.
Шаг 2
После этого снять с огня и дать содержимому остыть.
Шаг 3
Через несколько часов (в зависимости от остывания) повторить процесс еще раз и снова остудить.
Шаг 4
На третий раз проварить массу с орехами, добавить сок лимона, прокипятить еще 15 минут и закатать в стерилизованные банки.
Шаг 5
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Пряное варенье. Для него понадобятся приправы: палочка корицы, 10 штук кардамона, 10 штук гвоздики, половина чайной ложки лимонной кислоты.
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Орехи грецкие, 2000 г
Сахар, 2500 г
Вода, 3 л
Приправы: палочка корицы, 10 штук кардамона, 10 штук гвоздики, половина чайной ложки лимонной кислоты
В воду всыпать сахар и специи, прокипятить ароматный сироп.
Шаг 1
Добавить орехи и варить в течение 10 минут. Оставить до полного остывания.
Шаг 2
Снова поставить на огонь, всыпать лимонную кислоту и на маленьком огне кипятить еще два часа.
Шаг 3
Разложить готовый состав в стерилизованную тару и закрыть крышками.
Шаг 4
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Чтобы приготовить необычное ореховое варенье в домашних условиях, понадобится не один день. Молодые плоды с зеленой кожурой требуют вымачивания. Но вкус... РИА Новости, 23.07.2022
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Орехи грецкие, 1000 г
Сахар , 1000 г
Лимонная кислота, 10 г
Вода
Первая часть процесса заключается в проваривании орехов. Для этого их сначала замачивают в воде с лимонной кислотой на один час.
Шаг 1
Подогреть воду до кипятка и опустить туда ядра на пять минут. Шумовкой вынуть и опрокинуть на 10 минут в холодную воду. Повторить такую процедуру до 10 раз.
Шаг 2
В килограмм сахара добавить стакан воды. Когда сироп растает, в него положить килограмм орехов и варить около полутора часов.
Шаг 3
За пять минут до окончания варки всыпать 10 граммов лимонной кислоты и выключить нагрев.
Шаг 4
Пока лакомство горячее, его нужно расфасовать и закрыть на зиму.
Шаг 5
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Чтобы приготовить необычное ореховое варенье в домашних условиях, понадобится не один день. Молодые плоды с зеленой кожурой требуют вымачивания. Но вкус... РИА Новости, 23.07.2022
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Орехи грецкие, 1000 г
Лимоны , 2 шт.
Вода, 1,2 л
Сахар, 1500 г
Цитрусы ошпарить кипятком и порезать на мелкие части.
Шаг 1
Долить 1200 миллилитров воды и всыпать полтора килограмма сахара.
Шаг 2
Когда сироп нагреется, поместить в него подготовленные заранее орехи и варить 15 минут.
Шаг 3
Выключить нагрев и оставить на несколько часов. Проварить так ещё два раза по 10 минут.
Шаг 4
Закатать и укутать. В готовом варенье кусочки лимона превращаются в цукаты.
Шаг 5
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Этот рецепт называют итальянским.
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Орехи грецкие, 1000 г
Сахар, 1000 г
Вода, 0,1 л
Какао-порошок, 300 г
Корица, 0,5 ст. л.
Лимонная кислота , 0,5 ст. л.
Орехи варить около 2-3 часов. Откинуть на сито и дать воде стечь.
Шаг 1
Отдельно сварить сироп: на килограмм сахара – 100 миллилитров воды.
Шаг 2
Соединить сироп и килограмм проваренных орехов.
Шаг 3
Развести в теплой воде какао-порошок и влить в варенье, туда же добавить по чайной ложке корицы и лимонной кислоты.
Шаг 4
Варить состав в течение 15 минут и выключить.
Шаг 5
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
В состав этого варенья, кроме сахара, входит мёд, что придает ему особый аромат.
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Орехи грецкие , 2000 г
Вода, 1,5 л
Сахар, 1000 г
Мед, 200 г
Сок лимона, 0,5 шт.
Палочка корицы, 1 шт.
Гвоздичка, 5 шт.
Вымоченные орехи прокипятить два раза по 15 минут с перерывом на остывание.
Шаг 1
Из полутора литров воды и килограмма сахара сварить сироп.
Шаг 2
Добавить в него два килограмма проваренных орехов, пять гвоздик и палочку корицы.
Шаг 3
В заключение ввести сок половины лимона и стакан меда.
Шаг 4
Кипятить в течение двух часов, разложить по банкам и закрыть.
Шаг 5
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Этот десерт представляет собой сливу, внутрь которой вставлен орешек.
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Вымоченные грецкие орехи, 500 г
Очищенные от косточек сливы
Сахар, 1000 г
Вода, 200 г
Сок лимона, 0,5 шт.
Ванилин
Семечки кардамона, 3 шт.
Горошины душистого перца, 3 шт.
Каждый вымоченный орех вложить в сливу, из которой вынута косточка.
Шаг 1
Сварить сироп из воды и сахара, добавить в него специи, сок лимона и ванилин на кончике ножа.
Шаг 2
В кастрюлю сложить орехи-сливы и залить их кипящим сиропом. Оставить так на несколько часов.
Шаг 3
Когда плоды пропитаются сахаром, начать нагревать и варить на медленном огне в течение получаса.
Шаг 4
Варенье готово, можно раскладывать по банкам.
Шаг 5
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Это варенье готовится с ядрами созревших грецких орехов.
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Ядра грецкого ореха, 200 г
Сахар, 800 г
Фейхоа, 1000 г
Лимон (для сока и цедры), 2 шт.
Фейхоа измельчить, смешать с сахаром, оставить на несколько часов для растворения сахара.
Шаг 1
Поставить смесь на огонь, нагреть, всыпать орехи кусочками, цедру и сок лимона.
Шаг 2
Варить на слабом подогреве около 30 минут.
Шаг 3
Разложить лакомство в тару. Банки с вареньем обязательно перевернуть и остудить.
Шаг 4
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Еще один рецепт оригинального варенья с ядрами орехов.
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Ядра грецкого ореха, 500 г
Сахар, 1500 г
Вода, 0.5 л
Лимонный сок, 1 ст. л.
Облепиха , 1000 г
Полтора килограмма сахара залить половиной литра воды, сделать сироп.
Шаг 1
Всыпать измельченные ядра орехов и проварить 20 минут.
Шаг 2
Убавить огонь и всыпать облепиху, варить, осторожно помешивая, еще полчаса.
Шаг 3
За пять минут до выключения нагрева добавить ложку лимонного сока. Получается вкусный и полезный десерт.
Шаг 4
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Это варенье называют "Изумрудным" за красивый, прозрачный зеленоватый цвет и "Царским" – за невероятный вкус. Работа по его приготовлению кропотливая, но результат того стоит.
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Крыжовник, 1000 г
Орехи грецкие, 100 г
Сахар, 1500 г
Вода, 0,3 л
У крыжовника отрезать хвостики и через получившееся отверстие поместить в каждую ягоду кусочек грецкого ореха.
Шаг 1
Смешать воду и сахар, сделать сироп. Довести его до кипения и залить фаршированные ягоды.
Шаг 2
Оставить пропитываться на ночь.
Шаг 3
Утром поставить на медленный огонь. Когда смесь закипит, варить 15-20 минут.
Шаг 4
Закатать в банки и оставить остывать.
Шаг 5
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Чтобы приготовить необычное ореховое варенье в домашних условиях, понадобится не один день. Молодые плоды с зеленой кожурой требуют вымачивания. Но вкус... РИА Новости, 23.07.2022
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Зеленые грецкие орехи, 1000 г
Сахар, 1200 г
Вода, 0,4 л
Ядра миндаля (стакан)
Сок лимона, 0,5 шт.
Смешать сахар с водой, сделать сироп.
Шаг 1
Подготовленные орехи проварить в сиропе в течение 20 минут.
Шаг 2
Вынуть плоды из сиропа, немного остудить, сделать в середине надрез и вставить внутрь миндальную косточку и вернуть в сладкую жидкость.
Шаг 3
Добавить сок одного лимона, три бутона гвоздики (по желанию). Прокипятить смесь пять минут и выключить.
Шаг 4
Дать остыть и снова проварить 10 минут, снова остудить и 10 минут варить.
Шаг 5
Горячее варенье закатать в банки.
Шаг 6
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Чтобы приготовить необычное ореховое варенье в домашних условиях, понадобится не один день. Молодые плоды с зеленой кожурой требуют вымачивания. Но вкус... РИА Новости, 23.07.2022
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Вымоченные грецкие орехи, 1000 г
Сахар, 1500 г
Вода, 0.5 л
Сок лимона, 1 шт.
Специи – палочка корицы, три семени кардамона, три горошины душистого перца, 50 г мелко нарезанного корня имбиря
Из сахара с водой приготовить сироп и поместить в него вымоченные орехи.
Шаг 1
Довести до кипения и добавить специи. Готовить 45 минут на медленном огне.
Шаг 2
Дать настояться в течение двух часов.
Шаг 3
Добавить сок одного лимона, снова довести до кипения и закатать.
Шаг 4
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Чтобы приготовить необычное ореховое варенье в домашних условиях, понадобится не один день. Молодые плоды с зеленой кожурой требуют вымачивания. Но вкус... РИА Новости, 23.07.2022
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Зеленые грецкие орехи , 100 шт.
Сахар, 1000 г
Вода, 0,3 л
Сок лимона, 1 шт.
Щепотка ванилина
При подготовке незрелые орехи не нужно чистить, а только срезать кончики, вымочить с известью и квасцами, хорошо промыть.
Шаг 1
Примерно сто штук плодов поместить в сладкую жидкость, приготовленную из сахара и стакана воды.
Шаг 2
Довести до кипения и держать на огне 15 минут. Выключить нагрев и оставить остужаться.
Шаг 3
Повторить процедуру еще два раза. В последний момент добавить сок лимона и немного ванилина.
Шаг 4
экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
Этот рецепт схож с предыдущим. Чтобы варенье получилось черным, кожуру с орехов снимать не нужно, но важно их хорошенько вымочить. После этого сварить в сиропе в течение получаса, добавить специи (корицу, кардамон, гвоздику). Варенье выключить и оставить настаиваться не менее чем на 12 часов. Еще раз прокипятить, влить сок лимона и снова оставить на 12 часов. Вынуть специи, нагреть, разлить по банкам и закатать.
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экономика, простые рецепты, общество
Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов
В этом лакомстве используются очищенные ядра нового урожая. В варенье с орехами кедра Альбина Павлова рекомендует добавлять молодые шишки, так продукт приобретает вкус леса и хвои.
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Орешки кедровые, 1000 г
Сахар, 1000 г
Вода, 0,3 л
Очищенные ядра орехов аккуратно обжарить, не допуская подгорания.
Шаг 1
Смешать их с сахаром и в кастрюле с толстым дном карамелизировать на небольшом огне.
Шаг 2
Когда сахар растает, добавить воду. Такой способ варки придает лакомству конфетно-ореховый вкус.
Шаг 3
Варить минут 5-10 и закатать в стерильные банки.
Шаг 4
экономика, простые рецепты, общество
17:13 23.07.2022
 

Со специями, лимоном и шоколадом: оригинальные рецепты варенья из орехов

CC BY-SA 3.0 / Fuad Malikov / Walnut jam; azerbaijani cuisineВаренье из орехов
Варенье из орехов - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Fuad Malikov / Walnut jam; azerbaijani cuisine
Варенье из орехов. Архивное фото
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Оглавление
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Чтобы приготовить необычное ореховое варенье в домашних условиях, понадобится не один день. Молодые плоды с зеленой кожурой требуют вымачивания. Но вкус изысканного лакомства превосходит все ожидания. Как делают варенье из грецких, кедровых и других орехов, простые и оригинальные рецепты – в материале РИА Новости.

Варенье из орехов

Варенье из грецких и кедровых орехов – вкусное и полезное лакомство. Оно помогает защитить организм от вирусных заболеваний, укрепить иммунитет. Для приготовления такого варенья необходимо время и терпение, а также знания правил его варки.

Как выбрать орехи

Чтобы приготовить вкусное варенье, нужно правильно выбрать исходный продукт. Для лакомстваиз грецких орехов нужны недозревшие плоды. "Важно уловить такой момент, когда их спелость достигнет молочного состояния. Они должны быть зеленые, молодые, еще в кожуре, а не в скорлупе", – поясняет Альбина Павлова, консультант по правильному питанию компании "ДикоЕд".
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПродуктовая ярмарка в Сочи
Продуктовая ярмарка в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Продуктовая ярмарка в Сочи. Архивное фото
Советы экспертов по выбору орехов для варенья:
  • Малейший изъян в виде темных пятен или каких-либо повреждений делает орехи непригодными.
  • Чтобы убедиться в нужной спелости плода, его надо разрезать острым ножом. На этапе молочной зрелости сделать это нетрудно. Внутри должна быть ореховая масса, а не сформировавшийся орех.
  • Сезон сбора незрелых ядер начинается с середины июня до начала июля. Именно в это время орехи еще не дошли до полного созревания.
С выбором кедрового ореха дело обстоит несколько иначе. Эксперт рекомендует при покупке продукта обратить внимание на следующие факторы:
  • Цвет ядер или скорлупы должен быть равномерным. Пятна указывают на повреждения кедра болезнью или паразитами. Кроме того, это вероятность залежалости товара.
  • В семенах должна чувствоваться некоторая влажность, пересохший орешек не подойдет для варенья.
  • Размер должен быть одинаковый – не слишком крупный, с ноготь на мизинце женской руки.
  • Если выбор пал на нечищеные орехи, их вес чувствуется в руке. Легкие – свидетельство пустоты внутри скорлупы.
  • Здоровый плод всегда без налета на поверхности, без признаков плесени, запаха затхлости.
  • И очищенный продукт, и в скорлупе должны иметь приятный, свежий аромат.
Вишневое варенье - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:19
Как сварить вишневое варенье: особенности приготовления и рецепты

Общий принцип приготовления

"Чтобы приготовить вареньеиз грецких орехов, нужно запастись, прежде всего, терпением, потому что процесс кропотливый и длительный. Но лакомство, которое получится в итоге, того стоит", – говорит Альбина Павлова. Для варки подойдут только молодые орехи молочно-восковой спелости. Проверить, не перезрел ли плод, легко: достаточно проткнуть его зубочисткой, она должна пройти насквозь."
Что нужно знать о принципе приготовления:
  • Работать лучше в перчатках, потому что в продукте большое количество йода, который оставит следы на коже рук.
  • Подготавливают сырье двумя способами. В первом случае очищают кожуру полностью. В итоге останется только плотная плёнка, которая в будущем стала бы скорлупой. Можно сделать по-другому – просто срезать кончики плодов.
  • Дальше необходимо замочить орехи в воде на 7-12 дней для вымывания горечи. Чтобы жидкость не закисла, её нужно менять не реже трех раз в сутки. Кроме того, необходимо промывать ядра в проточной воде.
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
17 января 2020, 15:21Наука
Ученые выяснили, что грецкие орехи полезны для сердца и кишечника

Использование раствора извести

"Чтобы наверняка избавиться от горечи, некоторые повара используют раствор извести, взяв на полкило гашеного порошка пять литров воды. После двух дней вымачивания в воде плоды помещают в подготовленный раствор примерно на четыре часа. За это время жидкость должна перестать окрашиваться йодом", – комментирует Альбина Павлова.
После тщательного промывания орехов под струей воды их накалывают вилкой в нескольких местах и снова помещают в холодную воду на два дня. Перед приготовлением плоды раскладывают на тряпичной поверхности и немного просушивают. Благодаря замачиванию в извести орехи сохраняют форму во время варки и приобретают приятную хрусткость.
Некоторые хозяйки после известкового раствора проваривают ядра в растворе квасцов. Считается, что он нейтрализует известь.

Содовый раствор

Есть еще один способ сохранить ядра целыми – содовый раствор. После вымачивания плоды помещают в раствор соды на три-четыре часа. Далее их промывают под проточной водой и обсушивают. Продукт готов к варке.
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября 2020, 17:23
Грецкий орех: польза и вред "царского желудя"

Посуда для варки

Вымачивать орехи лучше в пластиковой посуде, а готовить – в эмалированной или выполненной из нержавеющей стали. Тару лучше взять с толстым дном. Нельзя использовать кастрюли из алюминия или меди.

Как готовить

Самый распространенный способ – это варка в несколько этапов. Когда в орехи добавляют сахар, воду, кипятят в течение получаса и полностью остужают. Повторяют нагревание, кипячение и остывание еще два раза. В завершение готовый состав раскладывают по стерилизованным банкам, закатывают, переворачивают, укутывают и оставляют до полного остывания.
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Абрикосовое варенье: лучшие рецепты и особенности приготовления

Популярные рецепты

Несмотря на общий принцип приготовления, рецептов варенья из грецких орехов много.
Для придания особого аромата варенью используют различные приправы и добавки:
  • гвоздику;
  • корицу;
  • бадьян;
  • цедру лимона, апельсина;
  • кардамон;
  • ваниль;
  • какао-порошок и другие специи.
Альбина Павлова рекомендует взять на заметку несколько рецептови попробовать приготовить что-то новенькое.

Классический

© Фото : Unsplash/NordWood ThemesГрецкие орехи
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Unsplash/NordWood Themes
Грецкие орехи. Архивное фото
Для традиционного варенья потребуются отобранные зеленые орехи.
Ингредиенты
1000 г
Плоды зеленого ореха
1500 г
Сахар
1 л
Вода
1 шт.
Сок лимона
Приготовление
1
Подготовленные орехи опустить в сироп из сахара и воды.
2
Подогреть массу до кипения и варить в течение получаса.
3
После этого снять с огня и дать содержимому остыть.
4
Через несколько часов (в зависимости от остывания) повторить процесс еще раз и снова остудить.
5
На третий раз проварить массу с орехами, добавить сок лимона, прокипятить еще 15 минут и закатать в стерилизованные банки.

По-армянски

© Unsplash/Rens DКорица и гвоздика
Корица и гвоздика
© Unsplash/Rens D
Корица и гвоздика. Архивное фото
Пряное варенье. Для него понадобятся приправы: палочка корицы, 10 штук кардамона, 10 штук гвоздики, половина чайной ложки лимонной кислоты.
Ингредиенты
2000 г
Орехи грецкие
2500 г
Сахар
3 л
Вода
по вкусу
Приправы: палочка корицы, 10 штук кардамона, 10 штук гвоздики, половина чайной ложки лимонной кислоты
Приготовление
1
В воду всыпать сахар и специи, прокипятить ароматный сироп.
2
Добавить орехи и варить в течение 10 минут. Оставить до полного остывания.
3
Снова поставить на огонь, всыпать лимонную кислоту и на маленьком огне кипятить еще два часа.
4
Разложить готовый состав в стерилизованную тару и закрыть крышками.

По-болгарски

© Pixabay / marijana1Грецкие орехи
грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Pixabay / marijana1
Грецкие орехи. Архивное фото
Ингредиенты
1000 г
Орехи грецкие
1000 г
Сахар
10 г
Лимонная кислота
по вкусу
Вода
Приготовление
1
Первая часть процесса заключается в проваривании орехов. Для этого их сначала замачивают в воде с лимонной кислотой на один час.
2
Подогреть воду до кипятка и опустить туда ядра на пять минут. Шумовкой вынуть и опрокинуть на 10 минут в холодную воду. Повторить такую процедуру до 10 раз.
3
В килограмм сахара добавить стакан воды. Когда сироп растает, в него положить килограмм орехов и варить около полутора часов.
4
За пять минут до окончания варки всыпать 10 граммов лимонной кислоты и выключить нагрев.
5
Пока лакомство горячее, его нужно расфасовать и закрыть на зиму.

С лимоном

© Фото : Unsplash/Ghislaine GuerinЛимон
Лимон - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Unsplash/Ghislaine Guerin
Лимон. Архивное фото
Ингредиенты
1000 г
Орехи грецкие
2 шт.
Лимоны
1,2 л
Вода
1500 г
Сахар
Приготовление
1
Цитрусы ошпарить кипятком и порезать на мелкие части.
2
Долить 1200 миллилитров воды и всыпать полтора килограмма сахара.
3
Когда сироп нагреется, поместить в него подготовленные заранее орехи и варить 15 минут.
4
Выключить нагрев и оставить на несколько часов. Проварить так ещё два раза по 10 минут.
5
Закатать и укутать. В готовом варенье кусочки лимона превращаются в цукаты.

С шоколадом

© Depositphotos / belchonockКакао-порошок
Какао-порошок - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Depositphotos / belchonock
Какао-порошок. Архивное фото
Этот рецепт называют итальянским.
Ингредиенты
1000 г
Орехи грецкие
1000 г
Сахар
0,1 л
Вода
300 г
Какао-порошок
0,5 ст. л.
Корица
0,5 ст. л.
Лимонная кислота
Приготовление
1
Орехи варить около 2-3 часов. Откинуть на сито и дать воде стечь.
2
Отдельно сварить сироп: на килограмм сахара – 100 миллилитров воды.
3
Соединить сироп и килограмм проваренных орехов.
4
Развести в теплой воде какао-порошок и влить в варенье, туда же добавить по чайной ложке корицы и лимонной кислоты.
5
Варить состав в течение 15 минут и выключить.

С медом

© Depositphotos / belchonockОрехи
Орехи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Depositphotos / belchonock
Орехи . Архивное фото
В состав этого варенья, кроме сахара, входит мёд, что придает ему особый аромат.
Ингредиенты
2000 г
Орехи грецкие
1,5 л
Вода
1000 г
Сахар
200 г
Мед
0,5 шт.
Сок лимона
1 шт.
Палочка корицы
5 шт.
Гвоздичка
Приготовление
1
Вымоченные орехи прокипятить два раза по 15 минут с перерывом на остывание.
2
Из полутора литров воды и килограмма сахара сварить сироп.
3
Добавить в него два килограмма проваренных орехов, пять гвоздик и палочку корицы.
4
В заключение ввести сок половины лимона и стакан меда.
5
Кипятить в течение двух часов, разложить по банкам и закрыть.

Со сливой

© Фото : Pexels/MemorySlashVisionСлива в сахаре
Слива в сахаре - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Pexels/MemorySlashVision
Слива в сахаре. Архивное фото
Этот десерт представляет собой сливу, внутрь которой вставлен орешек.
Ингредиенты
500 г
Вымоченные грецкие орехи
по вкусу
Очищенные от косточек сливы
1000 г
Сахар
200 г
Вода
0,5 шт.
Сок лимона
по вкусу
Ванилин
3 шт.
Семечки кардамона
3 шт.
Горошины душистого перца
Приготовление
1
Каждый вымоченный орех вложить в сливу, из которой вынута косточка.
2
Сварить сироп из воды и сахара, добавить в него специи, сок лимона и ванилин на кончике ножа.
3
В кастрюлю сложить орехи-сливы и залить их кипящим сиропом. Оставить так на несколько часов.
4
Когда плоды пропитаются сахаром, начать нагревать и варить на медленном огне в течение получаса.
5
Варенье готово, можно раскладывать по банкам.

С фейхоа

CC BY-SA 2.0 / Sarah-Rose / Bucket of FeijoasФейхоа
Фейхоа - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Sarah-Rose / Bucket of Feijoas
Фейхоа. Архивное фото
Это варенье готовится с ядрами созревших грецких орехов.
Ингредиенты
200 г
Ядра грецкого ореха
800 г
Сахар
1000 г
Фейхоа
2 шт.
Лимон (для сока и цедры)
Приготовление
1
Фейхоа измельчить, смешать с сахаром, оставить на несколько часов для растворения сахара.
2
Поставить смесь на огонь, нагреть, всыпать орехи кусочками, цедру и сок лимона.
3
Варить на слабом подогреве около 30 минут.
4
Разложить лакомство в тару. Банки с вареньем обязательно перевернуть и остудить.

С облепихой

© Pixabay / AzalinkaВаренье из облепихи
Варенье из облепихи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Pixabay / Azalinka
Варенье из облепихи. Архивное фото
Еще один рецепт оригинального варенья с ядрами орехов.
Ингредиенты
500 г
Ядра грецкого ореха
1500 г
Сахар
0.5 л
Вода
1 ст. л.
Лимонный сок
1000 г
Облепиха
Приготовление
1
Полтора килограмма сахара залить половиной литра воды, сделать сироп.
2
Всыпать измельченные ядра орехов и проварить 20 минут.
3
Убавить огонь и всыпать облепиху, варить, осторожно помешивая, еще полчаса.
4
За пять минут до выключения нагрева добавить ложку лимонного сока. Получается вкусный и полезный десерт.

С крыжовником

© РИА Новости / Виталий АньковКрыжовник
Крыжовник - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Крыжовник. Архивное фото
Это варенье называют "Изумрудным" за красивый, прозрачный зеленоватый цвет и "Царским" – за невероятный вкус. Работа по его приготовлению кропотливая, но результат того стоит.
Ингредиенты
1000 г
Крыжовник
100 г
Орехи грецкие
1500 г
Сахар
0,3 л
Вода
Приготовление
1
У крыжовника отрезать хвостики и через получившееся отверстие поместить в каждую ягоду кусочек грецкого ореха.
2
Смешать воду и сахар, сделать сироп. Довести его до кипения и залить фаршированные ягоды.
3
Оставить пропитываться на ночь.
4
Утром поставить на медленный огонь. Когда смесь закипит, варить 15-20 минут.
5
Закатать в банки и оставить остывать.

С миндалем

© Fotolia / lecicМиндаль
Миндаль - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Fotolia / lecic
Миндаль. Архивное фото
Ингредиенты
1000 г
Зеленые грецкие орехи
1200 г
Сахар
0,4 л
Вода
по вкусу
Ядра миндаля (стакан)
0,5 шт.
Сок лимона
Приготовление
1
Смешать сахар с водой, сделать сироп.
2
Подготовленные орехи проварить в сиропе в течение 20 минут.
3
Вынуть плоды из сиропа, немного остудить, сделать в середине надрез и вставить внутрь миндальную косточку и вернуть в сладкую жидкость.
4
Добавить сок одного лимона, три бутона гвоздики (по желанию). Прокипятить смесь пять минут и выключить.
5
Дать остыть и снова проварить 10 минут, снова остудить и 10 минут варить.
6
Горячее варенье закатать в банки.

Со специями

© Фото : Pexels/cottonbroВаренье, орехи и корица
Варенье, орехи и корица - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Pexels/cottonbro
Варенье, орехи и корица. Архивное фото
Ингредиенты
1000 г
Вымоченные грецкие орехи
1500 г
Сахар
0.5 л
Вода
1 шт.
Сок лимона
по вкусу
Специи – палочка корицы, три семени кардамона, три горошины душистого перца, 50 г мелко нарезанного корня имбиря
Приготовление
1
Из сахара с водой приготовить сироп и поместить в него вымоченные орехи.
2
Довести до кипения и добавить специи. Готовить 45 минут на медленном огне.
3
Дать настояться в течение двух часов.
4
Добавить сок одного лимона, снова довести до кипения и закатать.

Из зеленых орехов с кожурой

CC BY-SA 2.0 / Amanda Slater / How To Pickle Walnuts 1Зеленые грецкие орехи
Зеленые грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Amanda Slater / How To Pickle Walnuts 1
Зеленые грецкие орехи. Архивное фото
Ингредиенты
100 шт.
Зеленые грецкие орехи
1000 г
Сахар
0,3 л
Вода
1 шт.
Сок лимона
по вкусу
Щепотка ванилина
Приготовление
1
При подготовке незрелые орехи не нужно чистить, а только срезать кончики, вымочить с известью и квасцами, хорошо промыть.
2
Примерно сто штук плодов поместить в сладкую жидкость, приготовленную из сахара и стакана воды.
3
Довести до кипения и держать на огне 15 минут. Выключить нагрев и оставить остужаться.
4
Повторить процедуру еще два раза. В последний момент добавить сок лимона и немного ванилина.

Черное варенье

© Фото : uUnsplash/Valerie SidorovaБанки с черным вареньем
Банки с черным вареньем - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : uUnsplash/Valerie Sidorova
Банки с черным вареньем. Архивное фото
Этот рецепт схож с предыдущим. Чтобы варенье получилось черным, кожуру с орехов снимать не нужно, но важно их хорошенько вымочить. После этого сварить в сиропе в течение получаса, добавить специи (корицу, кардамон, гвоздику). Варенье выключить и оставить настаиваться не менее чем на 12 часов. Еще раз прокипятить, влить сок лимона и снова оставить на 12 часов. Вынуть специи, нагреть, разлить по банкам и закатать.

Варенье из кедровых орехов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКедровые орехи
Кедровые орехи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Кедровые орехи . Архивное фото
В этом лакомстве используются очищенные ядра нового урожая. В варенье с орехами кедра Альбина Павлова рекомендует добавлять молодые шишки, так продукт приобретает вкус леса и хвои.
Ингредиенты
1000 г
Орешки кедровые
1000 г
Сахар
0,3 л
Вода
Приготовление
1
Очищенные ядра орехов аккуратно обжарить, не допуская подгорания.
2
Смешать их с сахаром и в кастрюле с толстым дном карамелизировать на небольшом огне.
3
Когда сахар растает, добавить воду. Такой способ варки придает лакомству конфетно-ореховый вкус.
4
Варить минут 5-10 и закатать в стерильные банки.

Хранение варенья

Требования к хранению варенья из грецких и кедровых орехов, по словам Альбины Павловой, традиционные:
  • Место должно быть тёмным, без доступа солнечных лучей.
  • Оптимальная температура хранения закрытых банок: +3…+10°С.
  • Закатывать варенье нужно в небольшую тару, так как даже в холодильнике оно хранится недолго.
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Польза и вред

Орехи богаты витаминами и микроэлементами. В грецком орехе рекордное количество йода. Даже после термической обработки в продукте сохраняется много витамина С, который отвечает за иммунитет человека.
Варенье из орехов полезно при различных заболеваниях:
  • внутренних органов: ЖКТ, печени, щитовидной железы;
  • сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, мочеполовой системы;
  • железодефицитной анемии;
  • атеросклерозе;
  • гипертонии;
  • онкологии (в особенности рака молочной железы);
  • простуде, ОРВИ, гриппе.
При правильном употреблении варенья – две-три столовые ложки в день – оно способно стать помощником в поддержании здоровья. Однако противопоказания тоже есть:
  • аллергическая реакция на орехи;
  • серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения;
  • переедание может привести к набору лишнего веса и сопутствующим этому болезням.
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