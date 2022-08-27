Пломбир, эскимо, ягодный сорбет: рецепты мороженого в домашних условиях

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мороженое – одна из любимых сладостей детей и взрослых. Как сделать холодное лакомство своими руками из молока, сливок, ягод и фруктов в мороженице или с помощью блендера, ингредиенты для приготовления мороженого в домашних условиях, самые простые и оригинальные рецепты – в материале РИА Новости.

Мороженое

Мороженое – самый приятный десерт в летний период. В магазинах, специализированных ларьках, парках и зонах отдыха представлен разнообразный ассортимент. Но готовить вкусное лакомство можно дома своими руками.

Домашнее мороженое – это быстро и безопасно. А еще это:

— Полная уверенность в натуральном составе в связи с самостоятельным выбором продуктов для приготовления десерта.

Полная уверенность в натуральном составе в связи с самостоятельным выбором продуктов для приготовления десерта. — Любые вариации – из шоколада, молока и сливок для сладкоежек, а также веганов и аллергиков: без молочных продуктов и белого сахара.

Любые вариации – из шоколада, молока и сливок для сладкоежек, а также веганов и аллергиков: без молочных продуктов и белого сахара. — Простор для творчества: можно менять вкусы, экспериментировать, создавать новые оригинальные сочетания.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое

История

Самым первым мороженым был колотый лед, который поливали сладким сиропом. Этот десерт появился на Востоке и был там очень популярным. Мороженое в привычном нам виде появилось в Италии . "Сначала там изобрели замороженный десерт под названием сорбет, основой которого стал восточный щербет, это замороженный сок с добавлением сладкого сиропа. Затем местные кондитеры решили добавить к соку молоко и мед, что совершенно его преобразило и сделало популярным не только в Италии, но и во всей Европе , – рассказывает Татьяна Куликова, кондитер, кулинарный блогер, автор книги "7 завтраков". – Экспериментируя, итальянские повара заменили молоко на сливки, а французские добавили к смеси из сливок и меда желтки, так мороженое приобрело нежный сливочный вкус и кремовую текстуру, которая знакома нам до сих пор".

Виды мороженого

Мороженое различается по вкусу, составу, консистенции:

— Пломбир — самое популярное и калорийное лакомство с нежной текстурой. В его составе есть молоко, сливки и сахар.

Пломбир — самое популярное и калорийное лакомство с нежной текстурой. В его составе есть молоко, сливки и сахар. — Сорбет — мягкое мороженое на основе ягодного или фруктового пюре без молочных продуктов.

Сорбет — мягкое мороженое на основе ягодного или фруктового пюре без молочных продуктов. — Фруктовый лёд — замороженный десерт из фруктового сока и воды.

"Например, сорбет и фруктовый лёд по ингредиентам схожи, в них отсутствуют молоко, а основой являются фруктовые и ягодные соки. Кому хочется меньше сладости, а больше фруктового насыщенного вкуса, это отличный выбор", – говорит Виктория Бредис, кондитер, основатель онлайн школы Shcool.VictoriaBredis.online.

Калорийность продукта напрямую зависит от состава. Так, в среднем в 100 граммах пломбира – 225 ккал; сливочного мороженого – 185 ккал; эскимо – 270 ккал. Энергетическая ценность лакомства меняется из-за добавок. К примеру, в шоколадном пломбире будет уже 231 ккал. Но есть и менее калорийные варианты этого десерта – сорбет и фруктовый лед. Состав домашнего мороженого можно менять под собственные предпочтения.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое

Как приготовить мороженое

Приготовить мороженое в домашних условиях можно в мороженице и без нее – в формочках, зип-пакетах (целлофановые пакеты с застежками).

Ксения Лактионова, эксперт онлайн-ритейлера "Ситилинк", отмечает, что на рынке представлены два вида морожениц:

— полуавтоматические

полуавтоматические — автоматические.

"Перед тем как готовить мороженое в полуавтоматической модели, специальную чашу необходимо поместить в морозилку на 8–10 часов, чтобы хладагент в ней замерз. В автоматических мороженицах можно готовить сразу, так как вместо таких чаш у устройств стоят собственные морозильные системы", – поясняет специалист.

Чаще всего классические рецепты мороженого идут в инструкции к устройству. Все ингредиенты нужно сначала замешать, затем вылить в чашу мороженицы и поставить таймер на нужное время.

"Если вы любите мороженое и покупаете его много и часто, то мороженица станет выгодным приобретением. По проведенному эксперименту "Ситилинка ", самая большая экономия получается на сорбетах, особенно если фрукты и ягоды самостоятельно выращиваются на даче. Кроме того, с помощью мороженицы можно экспериментировать со вкусами, добавляя различные ингредиенты, и в отличие от покупного мороженого вы всегда можете быть уверены в составе", – отмечает эксперт.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое

Популярные рецепты мороженого

В мире более семи сотен вкусов мороженого. Холодное лакомство может быть сливочным, шоколадным, ванильным, молочным или фруктовым, ягодным со сниженной калорийностью и т.д.

Мятно-дынный сорбет Сладкая медовая дыня в сочетании с лимоном и освежающей мятой дает свежесть в жаркий летний день. Рецептом поделилась кондитер Татьяна Куликова. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 1 кг Свежая дыня 3 шт. Крупные листики мяты 2 ст. л. Лимонный сок по вкусу Мед Приготовление 1 Для приготовления понадобится блендер и контейнер с плотной крышкой. 2 Дыню нужно помыть, очистить от кожуры и семян и нарезать на небольшие кусочки. 3 Сложить дыню в чашу блендера, добавить мяту, сок лимона и все взбить в блендере. Попробовать на вкус и при необходимости добавить мёд, его количество зависит от сладости дыни. 4 Затем еще раз пробить всю массу в блендере. Перелить сорбет в контейнер, закрыть крышкой и убрать в морозилку. 5 Через два часа достать из холода и еще раз хорошо взбить блендером. Это нужно, чтобы крупинки льда стали ещё мельче. И снова убрать в морозилку на два часа и более. 6 Через пару часов сорбет застынет и будет готов. Если десерт сильно застыл, нужно просто оставить его при комнатной температуре на 15 минут, и он снова станет мягким.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Сорбет © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Сорбет

Ягодное Черничное, клубничное, малиновое, вишневое – мороженое дома можно готовить из любых ягод. Команда онлайн-школы полезной выпечки Awaken School поделилась способами, как приготовить ягодное домашнее мороженое и не использовать при этом белый сахар, яйца и молочные продукты. Такое мороженое еще называют "сорбет". Ягоды можно использовать абсолютно любые, по собственным предпочтениям. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты по вкусу Замороженные ягоды по вкусу Подсластитель по вкусу Сок лимона Приготовление 1 Измельчить в блендере замороженные ягоды, добавить небольшое количество подсластителя (например, сироп топинамбура). 2 Если ягоды очень сладкие, можно использовать небольшое количество сока лимона. 3 Перемешать массу, разлить по формочкам и отправить в морозильную камеру до застывания.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое

Мороженое из бананов "Чаще бананы рассматривают как дополнение к мороженому, но не в качестве основного ингредиента. Тем не менее, из них можно быстро приготовить холодный десерт, в домашних условиях”, – отмечает команда онлайн-школы полезной выпечки Awaken School. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты по вкусу Бананы по вкусу Какао-порошок по вкусу Ягоды Приготовление 1 Нужно взять максимально спелые бананы, вымыть, очистить и нарезать тонкими ломтиками. 2 Выложить ломтики бананов в один слой на поддоне для заморозки (в этом качестве может выступать любая плоская тарелка или доска). 3 Поддон для заморозки можно предварительно выстелить пергаментом или пленкой, так замороженные бананы будет легче отделить от поверхности. 4 Отправить бананы в морозильную камеру на 3-4 часа или на ночь. 5 Замороженные кусочки выложить в чашу блендера, добавить какао-порошок или любимые ягоды (замороженные), измельчить все до получения гладкой массы. 6 Можно украсить мороженое тертым шоколадом, мятой или ягодами. Вкусное, натуральное и, самое главное, безопасное мороженое готово. Без лишних усилий и с минимальным количеством инвентаря.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое

Банановый найскрим (Vegan) Свой рецепт бананового мороженого рассказала Татьяна Куликова. "Это мороженое одно из самых простых в приготовлении и самых полезных, потому что для него понадобятся только бананы, молоко и блендер. А еще оно полностью веганское и без сахара", – поясняет кондитер. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 2 шт. Спелые бананы 60 мл Кокосовое молоко по вкусу Арахис Приготовление 1 Бананы очистить от кожуры, крупно нарезать, положить в контейнер и убрать в морозилку на 6-8 часов. 2 Когда они замерзнут, достать, нарезать на маленькие кусочки и положить в блендер, добавить орехи, молоко и все хорошо взбить до получения кремовой текстуры. 3 Переложить мороженое в контейнер и убрать в морозилку. Через час оно схватится и будет готово, достать его, наложить найскрим в миску или стаканчик и посыпать сверху арахисом.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое

Клубничное со сливками Это самый популярный вкус во всем мире, который знаком каждому с детства. Посуда для приготовления: миксер, блендер и сотейник с толстым дном. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 300 г Клубника 40-60 г Сироп топинамбура/сахар 200 мл Холодные кокосовые 25% или коровьи 30% сливки по вкусу Ваниль 1 стручок или ванильный экстракт Приготовление 1 Свежую клубнику нужно промыть и срезать хвостики. Если использовать замороженную, то размораживать не нужно. 2 Клубнику отправить в сотейник, добавить сахар, разрезанный стручок ванили или экстракт, довести до кипения и проварить пару минут, чтобы ягода стала мягкой. 3 Извлечь стручок ванили и взбить клубнику в блендере до однородного пюре, затем охладить в холодильнике. 4 Чашу миксера и венчик убрать на 10 минут в холодильник, затем достать, выложить в нее сливки и хорошо взбить до загустения. Чтобы проверить, хорошо ли взбились сливки, можно попробовать перевернуть чашу миксера. Если они остались на месте и не стекают по стенкам миски, значит взбились хорошо. 5 Влить к сливкам охлажденное клубничное пюре и аккуратными движениями снизу вверху перемешать всё лопаткой до объединения. 6 Переложить клубничные сливки в контейнер, закрыть крышкой и убрать в морозилку на час. 7 Через час достать мороженое, хорошо перемешать и снова убрать в морозилку. Повторить эту процедуру нужно еще три раза, чтобы разбить крупинки льда и текстура мороженого была в дальнейшем нежной и кремовой.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое

Шоколадное с ромом и вишней "Насыщенный шоколадный вкус в нем достигается за счет какао, а вишня в сочетании с пряным ромом придает мороженому кислинку и пряный вкус. Оно очень похоже на шоколадное джелато, которое можно найти летом на улочках Рима", – говорит Татьяна Куликова. "В этом рецепте мороженое делается из крема Anglaise, это разновидность заварного, но по консистенции он больше напоминает густой соус, чем крем. Густым он становится благодаря завариванию желтков с сахаром или сиропом", – поясняет Татьяна Куликова. Посуда для приготовления: сотейник с толстым дном, контейнер с крышкой. Категория Десерт Сложность Сложно Ингредиенты 200 г Замороженная или свежая вишня 40 г Сироп топинамбура/сахар 1 шт. Стручок ванили или ванильный экстракт 10 г Кукурузный крахмал 25 г Вода для растворения крахмала 2-3 ст. л. Темный ром 500 мл Сливки от 10% жирности (если есть аллергия на лактозу, можно взять кокосовые или безлактозные сливки) 80 г Сироп топинамбура/сахар 4 шт. Желтки яйца категории С1 3 ст. л. Какао 22-24% жирности Приготовление 1 При использовании свежей вишни нужно удалить из нее косточки. Замороженную ягоду используют не размораживая. 2 Стручок ванили разрезать пополам, чтобы добраться до его семян. 3 Вишню, сироп топинамбура, стручок ванили или ванильный экстракт прогреть в сотейнике до 40-45°C. 4 Крахмал смешать с водой и вылить в теплую вишню. Постоянно помешивая, довести ее до 80-85°C, сразу после того, как она загустеет, убрать сотейник с плиты. 5 Переложить вишню в миску, добавить ром по вкусу и остудить ее до комнатной температуры. 6 Стручок ванили разрезать пополам. Соединить в сотейнике сливки, ваниль, какао и довести до кипения, но не кипятить. 7 Выключить конфорку, накрыть сотейник крышкой и дать сливкам настояться с ванилью 15-20 минут. 8 В миске венчиком взбить желтки с сиропом топинамбура и вылить на них тонкой струйкой теплые сливки. 9 Вернуть сотейник на слабый огонь и, постоянно помешивая, довести смесь до загустения, 80-85°C. Важно не перегреть крем, иначе желтки свернутся и появятся комочки. 10 Перелить крем через сито в контейнер и остудить до комнатной температуры. После остывания закрыть контейнер и убрать в морозилку на самую нижнюю полку. 11 Через час достать еще жидкое мороженое и хорошо перемешать его с помощью миксера или венчика, убрать снова в морозилку и далее доставать из морозилки каждые 1-2 часа и перемешивать. Это нужно, чтобы разбить кристаллики льда, которые образуются в мороженом, на более мелкие и чтобы оно сохранило кремовую текстуру. 12 Перемешать его последний раз и добавить остывшую вишню, снова убрать в морозилку и через час лакомство будет готово. 13 Если на долгое время оставить мороженое в морозилке, то перед подачей нужно подержать контейнер 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы оно снова стало мягким.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Мороженое

Карамельное со сгущенкой Виктория Бредис поделилась рецептом мороженого с карамелью и имбирным пряником. Такое сочетание придётся по душе и взрослым и детям. В первую очередь необходимо сделать домашнюю карамель, чтобы она успела охладиться, а затем добавить в готовое мороженое. "Сахар растопить до карамельного цвета, деглазировать тёплыми сливками, аккуратно и постоянно помешивая. Важно следить за тем, чтобы сахар полностью растворился и в карамели не было твердых кусочков. Снять с огня, дать немного остыть и добавить сливочное масло. Перемешивать до состояния эмульсии. Переложить в кондитерский мешок и оставить до использования", – поясняет Виктория Бредис. Категория Десерт Сложность Сложно Ингредиенты 100 г Сахар-песок белый 60 г Сливки 33-35% жирности (для карамели) 15 г Сливочное масло 82,5% по вкусу Сгущенное молоко (без заменителей животного жира) по вкусу Сливки 33-35% жирности (для мороженого) по вкусу Свежий имбирь, корень 1-2 см 50 г имбирный пряник Приготовление 1 Накануне: имбирь нарезать дольками, залить сливками, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить на ночь в холодильнике. 2 Спустя 8-12 часов процедить сливки и начать взбивать ручным либо планетарным миксером до состояния мягких пиков. 3 Постепенно добавлять сгущенное молоко и продолжать взбивать. Если есть мороженица, то можно взбитую однородную смесь выложить в нее и действовать согласно инструкции. 4 Если мороженицы нет, то следует поставить емкость с мороженым в морозилку на 30 минут, спустя время достать и ещё раз взбить массу миксером. Повторить эту процедуру 2-3 раза. 5 При перемешивании в заключительный раз в мороженое нужно добавить крошку имбирного пряника.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Крем брюле © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Крем брюле

Крем-брюле "Кокосовые сливки — отличная основа для самого разнообразного мороженого: шоколадного, сливочного, сливочно-ягодного, пломбира и эскимо. Самый простой рецепт, не требующий большого количества ингредиентов, - крем-брюле. То самое, со сливочно-карамельным вкусом из детства", – отмечает команда онлайн-школы полезной выпечки Awaken School. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 200 г Кокосовые сливки 30 г Кокосовый или тростниковый сахар 30 г Сироп топинамбура Приготовление 1 Смешать в сотейнике кокосовые сливки, кокосовый сахар и сироп. 2 Поставить сотейник на огонь. Дождаться полного растворения сахара, постоянно помешивая смесь. Важно не кипятить сливки, иначе они начнут сворачиваться. 3 Снять сотейник с огня. Перелить массу в удобную емкость и пробить погружным блендером. 4 Перелить массу в контейнер и убрать в морозильную камеру. 5 Доставать массу из морозильной камеры нужно каждые 30–60 минут и перемешивать мороженое. 6 Подавать мороженое в креманках. По желанию его можно украсить орешками, шоколадом или свежими ягодами.

© Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Аквафаба © Фото : предоставлено онлайн-школой полезной выпечки "Awaken School" Аквафаба

Мороженое на аквафабе "Не стоит пугаться, если это слово вам незнакомо. Аквафаба – это всего-навсего отвар из-под бобовых: нута или фасоли. Мороженое на аквафабе получается самым легким и низкокалорийным", — отмечают эксперты онлайн-школы полезной выпечки Awaken School. Для приготовления мороженого нужно самостоятельно приготовить отвар, чтобы у десерта не было лишнего вкуса и запаха. Вкусовых акцентов может быть много – от ягодных до кофейных. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 100 мл Аквафаба 2 г Сахарная пудра или ванилин по вкусу Какао, кофе или фруктовое пюре Приготовление 1 Взбить аквафабу (нужно делать это миксером, венчик категорически не подойдет). 2 Добавить измельченный в пудру подсластитель, снова все взбить. 3 Далее добавить фруктовое пюре/кофе/какао-порошок и аккуратно перемешать. 4 Поставить в морозильную камеру для охлаждения. 5 Особенность такого мороженого в том, что оно всегда будет мягким, даже после длительного нахождения в морозилке.

Веганское Кондитер Татьяна Куликова поделилась авторским рецептом шоколадного мороженого из авокадо (vegan, sugar free). "Это удивительно нежный десерт из авокадо с шоколадным вкусом и нежной, кремовой текстурой. Вкуса авокадо в этом мороженом вы не почувствуете, зато оцените его потрясающую кремовую текстуру и шоколадный вкус с легкой кислинкой лимона", – говорит эксперт. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 2 шт. Спелые, крупные и мягкие авокадо 10 шт. Финики или финиковый сироп 100 мл Кокосовое молоко по вкусу 1/2 чайные ложки ванильного экстракта (он поможет убрать вкус авокадо) 2 г Какао 22-24% жирности Приготовление 1 Из фиников удалить косточки и замочить их в горячей воде на 20 минут. 2 Авокадо разрезать пополам, вынуть косточку и с помощью ложки достать мякоть. 3 Все ингредиенты сложить в чашу блендера и хорошо взбить до получения кремовой текстуры. 4 Переложить в контейнер и убрать в морозилку на час. Затем достать и хорошо перемешать еще мягкое мороженое и снова убрать в морозилку. 5 Повторить эту процедуру еще два раза, это нужно, чтобы разбить кристаллики льда. 6 Застывшее лакомство перед подачей можно оставить при комнатной температуре на 15 минут, и оно снова станет мягким.

Протеиновое Рецепт полезного летнего лакомства, богатого белком, от бренда спортивного питания LODMARS. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 300 г Молоко коровье или растительное 1 шт. Белок яичный 20 г Протеин «Марсианская черника» по вкусу Сахар или заменитель Приготовление 1 Смешать все ингредиенты, кроме белка, и поставить на огонь. 2 Довести до кипения, перемешать в течение минуты и убрать с огня. Остудить эту молочную смесь до комнатной температуры. 3 Взбить белок до белых пик и аккуратно ввести в остывшую смесь, поставить на огонь и варить до загустения. 4 Снять смесь с огня, остудить, залить в формочки и отправить в морозильную камеру на несколько часов. 5 По желанию можно добавить свежие или замороженные ягоды в состав мороженого или украсить этим готовый десерт.

Советы кулинаров

Как разнообразить подачу мороженого:

— Залить лакомство в формы для эскимо.

Залить лакомство в формы для эскимо. — Приготовить печенье и подавать десерт в виде сэндвича.

Приготовить печенье и подавать десерт в виде сэндвича. — Украсить сверху ягодами, тертым шоколадом, орехами.

"Можно украсить мороженое карамелизованными орехами. Для этого в сковороде нужно растопить небольшое количество сахара, как только он растает, выложить орехи, хорошо перемешать, чтобы карамель полностью покрыла орех. Переложить их на пергамент и дать остыть. По желанию можно измельчить орехи на крупные фракции и добавить в мороженое или украсить десерт сверху. Для этого рецепта прекрасно подойдут пекан или грецкий", – советует Татьяна Куликова.

Виктория Бредис говорит, что для себя и своих детей она собирает мороженое в порционные баночки. Это удобно и есть и хранить. "Сборка мороженого в порционных баночках: банку заполнить на 1/3 основой мороженого, сверху выложить часть карамели и снова уложить слой мороженого, пока не дойдете до верха емкости", – поясняет кондитер.