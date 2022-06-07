https://ria.ru/20220607/gibridnayavoyna-1792178298.html

"Утопить русских в наркотиках". Как Украина развязала гибридную войну

"Утопить русских в наркотиках". Как Украина развязала гибридную войну - РИА Новости, 07.06.2022

"Утопить русских в наркотиках". Как Украина развязала гибридную войну

В 2014 году в Россию хлынул поток синтетических наркотиков – мефедрона и альфа-ПВП. Так называемые соли и спиды стали такими же популярными среди молодежи, как героин в 90-х. Группировка "ХимПром", которая состояла в основном из граждан Украины, за неделю производила и отправляла в регионы до 500 килограммов новомодной "синтетики".

2022-06-07T12:03

2022-06-07T12:03

2022-06-07T13:46

дурь

украина

наркотики

россия

служба безопасности украины

наркозависимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793409514_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_39fdbe9721a70263b9478b42d03c4663.jpg

Этого объема хватило бы, чтобы в кратчайшие сроки отравить наркотиками целый город. В 2017-м российские силовики ликвидировали "ХимПром".Годовой оборот этого крупного синдиката по производству "синтетики" составлял около двух миллиардов рублей. Подобные подпольные производства, имеющие развитые логистические сети, и по сей день работают по всей России, и трудятся на них зачастую украинцы. Мы поговорили с российскими правоохранителями и осужденными наркодилерами, отбывающими наказание в разных городах страны, и выяснили, почему именно Украина стала кузницей кадров для этого бизнеса и основным поставщиком синтетических наркотиков в Россию и какое отношение к этому имеют украинские спецслужбы. Подробности – в материале.Гибридная война– Что вы знаете о мефедроне и альфа-ПВП?– Кроме того, что это опасные наркотики, ничего.– Тогда начнем с самого начала...Примерно так в московском кафе, немного волнуясь, начал наш разговор Александр – сотрудник одного из силовых ведомств, курирующих борьбу с наркотиками в России. Высокий, широкоплечий мужчина средних лет с вдумчивым лицом и неизменно добродушной улыбкой. Встретив его на улице, в магазине или метро, вы никогда бы не подумали, что этот скромный и простой в общении мужчина – прошедший горячие точки боевой офицер, который уже более 15 лет борется с международным наркотрафиком.Последние лет восемь Александр и его коллеги считают себя участниками новой, необъявленной гибридной войны, в которой оружием их противника стали наркотики.– Торговля наркотиками и без того была одним из самых трудновыявляемых преступлений, и доля попавшихся дилеров не превышала 5–10% от их общего числа. А с началом боевых действий в Донбассе российские правоохранительные органы стали раскрывать не более 1–2% таких преступлений, – рассказывает Александр.– А с чем это связано?– Самих преступлений стало больше. С 2014 года с Украины хлынул поток синтетических наркотиков, мефедрона и альфа-ПВП, так называемых солей, а заодно и самих украинцев, готовых у нас здесь их производить и распространять.– А что говорят коллеги c Украины?– Украинские правоохранители почти полностью прервали с нами контакты, и думаю, что эта наркоэкспансия началась не без их ведома, нам объявили своего рода гибридную войну, которая длится вот уже 8 лет.ВербовкаСогласно данным Главного информационно-аналитического центра МВД, с 2014 по 2021 годы за наркопреступления в России было задержано порядка 7,2 тысячи граждан Украины.Уроженец Донецка Артем тоже часть этой статистики. Как и сотрудник правоохранительных органов Александр, он не понаслышке знает, что такое война. На лице 35-летнего мужчины, который выглядит старше своих лет, отразился тот опыт, который никто, будучи в здравом уме, не захотел бы получить по собственной воле. Это сейчас Артем, отбывающий наказание за наркотики в ИК-9 под Оренбургом, смотрит, когда есть время, на мирное небо, на вальяжно парящих над оренбургской степью ястребов, а тогда, в 2014-м, когда украинская армия была на подступах к Донецку, он видел только взрывы и смерть, а когда безучастно смотреть на это стало невыносимо, сам записался в ополчение.Спустя несколько лет Артем ушел со службы и попытался найти себя на "гражданке", и тут его судьба сделала еще один поворот, который в конечном счете и привел его в исправительную колонию №9 под Оренбургом.– Сидел во дворе, мне во "ВКонтакте" написал неизвестный и предложил работу курьером в России, заработная плата хорошая, 40 тысяч – на эти деньги можно было прожить два месяца, полтора месяца точно, и обеспечить всю свою семью. Я согласился, и человек, которой вел со мной переписку, велел мне выезжать в Луганск, – вспоминает Артем.По его словам, в Луганске с ним провели короткое собеседование и отправили в Россию, и только там он узнал, что перевозить ему предстоит наркотики. А дальше – предсказуемый финал: арест, суд и степи Оренбуржья.Рассказ Артема о вербовке в закладчики очень похож на истории других осужденных за наркотики украинцев. Схема почти всегда была одной и той же. В украинских городах – в маршрутках и магазинах, на вокзалах и в интернете – человек находил объявления о трудоустройстве в России. Неизвестные предлагали работу курьером за солидные для украинцев деньги. Попавший на удочку человек связывался по телефону или в Сети с работодателем и получал приглашение на собеседование в какое-нибудь кафе.Соискателя встречали, как правило, двое крепких парней, обещавшие солидную зарплату при выполнении некой работы в России. Они давали работяге денег на проезд и аренду жилья и обязательно снабжали его смартфоном с установленным шифрованным мессенджером СоvегМе, в который уже были внесены контакты кураторов. Ничего не подозревающий новоиспеченный работник ехал в Москву, где и начинались его злоключения.По приезде в российскую столицу он получал указания выслать фото на фоне Киевского вокзала, оформить на свое имя банковскую карту и выехать в один из городов, выбранных кураторами, снять там жилье и ждать дальнейших указаний. Каких? Найти "закладку" с наркотой, разделить ее на разовые дозы и "перезаложить" для розничного сбыта. С этого момента наконец-то всё понимающий украинец начинал "военную" карьеру наркодилера с должности "рядового" – закладчика.По следам СБУПомимо схемы вербовки у опрошенных нами наркодилеров из Украины есть и еще кое-что общее. Когда начинаешь их спрашивать о том, кто предлагал им работу, какие документы показывал и кто курировал их уже на территории России, осужденные начинают нервничать и замыкаться в себе, но после небольшой паузы все же отвечают, что в незаконный бизнес их вовлекли сотрудники Службы безопасности Украины. Тот же Артем из Донецка рассказывает, что еще на собеседовании в Луганске рекрутер показал ему удостоверение СБУ и объяснил, что он занимается поиском людей для ведения наркобизнеса в России. Деталей, которые позволили бы идентифицировать этого сотрудника СБУ, Артем не называет. Оно и понятно, на Украине его ждут родственники, и он опасается за их жизнь.А вот Андрей, который совсем недавно вышел из колонии, о своих контактах со спецслужбами Украины говорит несколько спокойнее, хотя и просит не называть его фамилию. Глядя на него, сложно представить, что он мог заниматься чем-то противозаконным. Андрею чуть больше сорока, он родился и вырос на Украине, а потом, как и многие, переехал в Россию, завел семью, организовал свой бизнес, в общем, был типичным представителем среднего класса, пока в 2014 году у него не возникли финансовые проблемы.– Я все это время поддерживал какие-то отношения с людьми с Украины, в том числе и с тем человеком, о котором сейчас расскажу немножечко. На тот момент это подполковник СБУ – Сторчак Владимир. В 2014 году я был в поездке на Украине, мы встречались, общались. Я был у него в гостях и там же познакомился с Дмитрием, которого до этого не знал. Он мне представился действующим сотрудником спецслужбы и в ходе дальнейшего нашего общения предложил заняться в России грузоперевозками, – вспоминает Андрей.О каких грузоперевозках шла речь, выяснилось довольно быстро. От Андрея требовалось возить синтетические наркотики – от 5 до 200 килограммов – из одного города в другой и делать закладки. Впрочем, карьера оптового курьера у Андрея закончилась вполне стандартно: во время одного из рейсов в 2015 году в Кургане его задержали, суд приговорил его к 7 годам строгого режима, но почти 8 месяцев назад он вышел по УДО, вернулся к семье, нашел высокооплачиваемую работу и о прошлой жизни предпочитает не вспоминать.На вопрос, почему он не отказался от участия в незаконном бизнесе, Андрей почти дословно цитирует слова своего куратора Дмитрия из СБУ: "Не забывай, что твои родители живут на Украине, теперь ты в любом случае будешь этим заниматься и всегда будешь помнить о том, что они здесь, а ты там. И от того, как ты будешь выполнять наши поручения, будет зависеть их здоровье и жизнь".– Конечно, мне этот диалог крайне не понравился. Но учитывая то, что мне было сказано, у меня, в общем-то, не оставалось вариантов, – вспоминает Андрей.Другие украинцы, с которыми мы поговорили, тоже вспоминают, что в ответ на их попытки выйти из наркобизнеса кураторы либо напоминали о необходимости вернуть командировочные, либо прямо угрожали, присылая, например, фотографию дома, где живет их семья.Лаборатории смертиУ кураторов из СБУ, впрочем, была отлажена и поставлена на поток не только отправка "закладчиков" в Россию, но и производство самих наркотиков.– Тот же наркосиндикат "ХимПром", действовавший в 14 регионах России (был ликвидирован в 2017 году, 47 из 67 задержанных членов группировки были гражданами Украины – Прим. ред.), производил от 150 до 500 килограммов веществ в неделю. А всего за последние годы силами ФСБ и МВД ликвидировано более чем 500 лабораторий, вот и посчитайте, сколько они производили и какое количество человек могли отравить, – объясняет сотрудник силовых структур Александр.Созданные при участии украинской стороны нарколаборатории производят в основном два относительно новых вида синтетических наркотиков – мефедрон (он же 4-метилметкатинон, или просто "меф", "соль") и альфа-ПВП, который в простонародье называют спидами.– Влияние этих эйфоретиков на организм человека, а тем более на неокрепший организм подростка, до конца не изучено. Но говорить о сильнейших изменениях психики в процессе длительного употребления, причем в сторону серьезных патологических отклонений, можно уже сейчас, – констатирует сотрудник силовых структур.При этом данные Главного информационно-аналитического центра МВД свидетельствуют о ежегодном росте незаконного оборота "синтетики" в нашей стране. В 2021 году ее доля на наркорынке составила уже 60% против 5% в 2014-м.Как объяснили РИА Новости сотрудники силовых структур, украинцы создают лаборатории в приграничных областях и контрабандой переправляют наркотики в Россию, либо организуют производство и сбыт уже на территории нашей страны. Например, в 2019 году только в Белгородской области из оборота было изъято 62 кг наркотиков, в том числе 7 кг "синтетики". В 2020-м эта цифра выросла почти в 9 раз до 534 килограммов, из которых более половины (343 кг) приходилось на "синтетику". В 2021 году объем изъятых наркотиков увеличился еще вдвое, до одной одной тонны 66 килограммов. Доля "синтетики" составила уже более чем три четверти – 867 килограммов. По словам Александра, вышедшая на максимальные производственные мощности лаборатория позволяет получить до 30 кг наркотиков (до 300 000 разовых доз) в течение суток. При этом затраты на аренду помещения, химическое оборудование и реактивы – минимальны.Одним из таких "химиков", как называют наркопроизводителей, был уроженец Кировоградской области Александр, который пару лет назад организовал подпольную лабораторию в Московской области, а сейчас ждет приговора суда в московском СИЗО "Водник". Жертвой обстоятельств его назвать нельзя: на Украине он уже был судим за производство наркотиков. На вопрос о том, кто и как ему предложил ему вернуться в наркобизнес и поехать в Россию "на заработки", отвечает крайне неохотно и сбивчиво. Мол, предложил выпускник академии СБУ Роман, но других его данных не помнит.Как и у других украинцев, перед отправкой в Россию у Александра прошло собеседование, но в этой гибридной войне ему отводилась отнюдь не рядовая роль, поэтому обычного разговора в кафе с кураторами оказалась недостаточно. Будущего "химика" отправили в один из хостелов в центре Киева, где ему пришлось пройти проверку на полиграфе. По словам Александра, в этом импровизированном вербовочном пункте отправки в Россию дожидались еще несколько десятков человек.– Собеседование проходило на полиграфе, интересовали их следующие вопросы: не собираюсь ли я воровать деньги, не собираюсь ли я потреблять продукт, какие у меня связи в правоохранительных органах, есть ли у меня желание строить карьеру в этом бизнесе, – вспоминает Александр.Уже в России Александр быстро купил все необходимое для обустройства лаборатории, при этом все инструкции, что и как "варить", он получал от куратора через мессенджер.– Мы за день производили в районе пяти килограммов, которые в розницу стоят около 2 тысяч рублей за грамм, то есть килограмм стоит 2 миллиона рублей, это 10 миллионов за день. Это бешеная прибыль, просто сумасшедшая, притом что стоимость реактивов – копейки. И нам платили копейки, – вспоминает Александр.Готовый "продукт" они прятали в лесах, откуда мефедрон по заданию уже других кураторов забирал и перепрятывал оптовый курьер, и только после этого "посылку" получал розничный закладчик, который расфасовывал наркотики на мелкие дозы и раскидывал по городу. Схема была построена так, что производители и сбытчики никогда друг с другом не пересекались. Но особо отличившихся курьеров могли отправить на повышение в лабораторию. "Карьерный рост, так сказать", – ухмыляясь, рассказывает Александр.– Магазины по продаже наркотиков в даркнете как построены? У них есть владельцы, есть кураторы, есть люди, которые занимаются закладками, производством. В принципе на всех этапах платят копейки, большая часть этих денег уходит вверх непонятно куда, – объясняет Александр.Отдельное внимание кураторы уделяли конспирации своих подопечных. Деньги на производственные нужды наемные рабочие получали на QIWI- и биткоин-кошельки или на банковские карты, оформленные на подставных людей. На случай же остановки сотрудниками полиции у каждого наркодилера существовала даже своя легенда, для чего он приехал в Россию, а на крайний случай – увесистая пачка купюр, чтобы договориться с правоохранителями "на месте".Наркотики как оружиеКто получал деньги от продажи наркотиков? Ну уж никак не рядовой украинец, приехавший по поручению кураторов. Он лишь наемный рабочий, зарабатывавший в 2015 году около 20–40 тысяч рублей в месяц. Продавал он за этот период от 1 до 10 кг наркотиков (от 10 тысяч до 100 тысяч разовых доз), при их розничной цене от 1300 до 2000 рублей за грамм. Сверхдоходы от сбыта "дури" получали украинские "генералы" – фактические владельцы интернет-магазинов – и их покровители из числа сотрудников СБУ, деньги которым приходили через все те же QIWI- и биткоин-кошельки.– Деньги от продажи наркотиков обналичивались через банковскую систему Украины, в которой главенствующая роль отводилась "ПриватБанку". Закрывая глаза на подбор наркодилеров в Киеве или вербуя их самостоятельно, СБУ получала часть этих доходов и направляла их на финансирование праворадикальных структур типа "Правого сектора"*(организация запрещена в РФ) или "Азова", – рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.Впрочем, помимо сверхприбыли кураторы преследовали и другие цели. В разговоре с курьерами некоторые из них прямо говорили, что их задача, чтобы российская молодежь "захлебнулась в наркотиках". Можно было бы предположить, что связь между украинскими спецслужбами и бумом синтетических наркотиков в России случайна и носит конспирологический характер, но мировая история знает примеры, когда власти государств устраивали наркоэкспансию в другие страны, чтобы добиться политических целей. Например, в XIX веке это были опиумные войны в Китае. Это был конфликт не из-за территорий, а из-за рынков сбыта, а причиной его стал перекос торгового баланса. Британия хотела поставлять свои товары в Китай, но династия Цин проводила политику ограждения империи от иностранного влияния. Тогда британские власти не придумали ничего лучше, чем организовать поставки индийского опиума в Китай и тем самым увеличить финансовые поступления своей колонии и одновременно склонить китайские власти к сотрудничеству.Контрабанда опиума в Китай продолжалась несколько десятилетий, пока в 1839 году император не закрыл рынок страны всем коммерсантам и контрабандистам из Великобритании и Индии. Это вылилось в вооруженное противостояние между Поднебесной и Туманным Альбионом и закончилось поражением империи Цин. По мирному договору Китай выплатил британской короне крупную контрибуцию, передал ей остров Гонконг и открыл китайские порты для английской торговли, а в самой империи тем временем начались гражданские волнения, деградация и вымирание населения. Удастся ли России победить в развязанной против нас нарковойне, покажет лишь время.Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, наркотики, россия, служба безопасности украины, наркозависимость