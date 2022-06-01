https://ria.ru/20220601/borschevik-1792165273.html

"Перспективы мрачные": к чему приведет распространение борщевика в России

"Перспективы мрачные": к чему приведет распространение борщевика в России - РИА Новости, 01.06.2022

"Перспективы мрачные": к чему приведет распространение борщевика в России

По прогнозам ученых, европейская часть России в скором будущем зарастет борщевиком. Исследователи связывают это с изменением климата. Активисты считают:... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:00

2022-06-01T08:00

2022-06-01T11:08

наука

общество

россия

санкт-петербург

белгород

сколковский институт науки и технологий

российская академия наук

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости, Николай Гурьянов. По прогнозам ученых, европейская часть России в скором будущем зарастет борщевиком. Исследователи связывают это с изменением климата. Активисты считают: биологическую катастрофу приближает не глобальное потепление, а прохладное отношение общества и чиновников к проблеме.Всепроникающий борщевикУченые из Центра наук о жизни Сколтеха в конце мая опубликовали прогноз распространения борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) в условиях изменения климата. Выстроенная ими модель показала, что под угрозой инвазии — вся европейская часть России, кроме самых северных районов.Впрочем, для специалистов, занимающихся проблемой опасного растения, эти выводы не новость. Свежести исследованию придает его привязка к "модной" теме глобального потепления. Однако известно, что и при нынешнем климате агрессивный сорняк прекрасно себя чувствует в средней полосе и на севере России.Предыдущие исследования показали: борщевик Сосновского, чья экспансия началась всего 70 лет назад при содействии человека, "до сих пор не занял всю потенциально экологически пригодную для его распространения территорию, а северные и южные границы его вторичного ареала еще окончательно не установились".В работе ученых из Петербурга и Белгорода говорится, что растение предпочитает более влажный климат. Поэтому оно занимает обширные территории в таких областях, как Ленинградская, Псковская, Новгородская, Тверская. А в более сухих (Рязанская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Пензенская, Мордовия) встречается редко, преимущественно в азональных ландшафтах с повышенной сыростью — прежде всего в долинах рек.Учитывая, что климат в России становится все более влажным, прогноз сколковских исследователей выглядит убедительным. И даже отчасти оптимистичным: борщевик уже успешно прижился в Арктике, давно начал осваивать Сибирь и Дальний Восток.Степень поражения центральных и северо-западных областей можно оценить лишь приблизительно. Площади произрастания инвазионного вида настолько обширны, что уже их обследование требует значительных ресурсов. Масштабы проблемы позволяет оценить карта, составленная активистами движения "Антиборщевик": желтым отмечены зоны частичного заражения, красным — сплошных зарослей.Карту актуализируют в основном сами жители пострадавших территорий, поэтому реальные объемы распространения она отражает лишь частично. "Есть огромные заросшие площади, которые просто некому отметить", — говорит основатель "Антиборщевика" Мария Попова.В России изучением растения занимаются несколько научных групп, но результаты их трудов редко привлекают внимание. Популяризацией занимаются общественники. Например, Попова, у которой нет специального биологического образования, тесно сотрудничает с учеными.Рекомендации, опубликованные на сайте движения, созданы на основе научных работ и практики участников группы. За семь лет активистка из Балашихи вместе с соратниками проделала большую работу по систематизации данных о вредном растении и пытается с помощью ученых развеивать многочисленные мифы о нем.Обжигающие заблужденияПо мнению активистов, и общество, и органы власти недооценивают вред борщевика Сосновского. В частности, игнорируют угрозы для здоровья. Многие россияне уже усвоили, что сок растения, попавший на кожу человека, провоцирует ожоги под воздействием ультрафиолета. Вместе с тем большинство считают, что борщевик опасен только в период цветения растения.Попова на личном опыте показывает, что это не так: она намеренно натерла молодым борщевиком небольшой участок кожи, подставила его под весеннее солнце — и получила ожог. Активистка отмечает, что зонтичный гигант опасен всегда, и важно знать, что делать в случае соприкосновения с растением.Вторая группа самоуспокоительных мифов связана с верой в волшебные силы русской природы, которая якобы сама способна справиться с инвазионным монстром. На деле же он не встречает никаких препятствий для распространения на обширных пространствах выше широты Курска и Воронежа, вытесняя другие виды растений и вслед за ними животных, лишенных кормовой базы. Борщевик Сосновского — прямая угроза биоразнообразию, считают активисты. Ученые с ними согласны: иногда он полностью замещает собой устоявшуюся экосистему.Третий тип вредных заблуждений нередко встречается и в научной среде. Регулярно появляются предложения по использованию борщевика в народном хозяйстве, из него хотят делать бумагу, сахар, спирт. Есть и совсем экзотические идеи: так, группа специалистов зарегистрировала патент на замещение борщевиком конопли.Однако, по мнению биологов и активистов, любое промышленное использование не поможет защитить экосистемы, а, напротив, ускорит распространение агрессивного вида."Теоретически, наверное, можно брать борщевик для производства чего-то полезного, если перерабатывать уже существующие заросли, а не сажать новые. Однако делать это придется без участия человека, иначе будут ожоги. Да и кто захочет работать с такой опасной культурой?" — отмечает в беседе с РИА Новости Лариса Абрамова, главный научный сотрудник Южноуральского ботанического сада института Уфимского научного центра РАН.Четвертый кластер ошибочных представлений о борщевике касается борьбы с ним. В Сети можно найти советы на любой вкус: опрыскивать листья соляным раствором, вкалывать шприцом уксус в стебель, сжигать семена и так далее. Все это не помогает, уверяет Мария Попова, которая вместе с единомышленниками проверила народные средства на "опытных участках".В открытом доступе легко найти доказательные, разработанные учеными и практиками методические рекомендации по уничтожению агрессивного сорняка. Универсального метода борьбы нет, для каждого конкретного случая нужны особые способы. Например, с единичными растениями можно справиться с помощью выкапывания, а для больших площадей подойдут гербициды (однако против зарослей у водоемов или в лесу химию применять уже нельзя).Важно, чтобы люди знали о проблеме и уничтожали борщевик хотя бы там, где живут, соглашается Лариса Абрамова. "Остановить распространение возможно, — подчеркивает она. — Главное, не смотреть сквозь пальцы".Однако усилий неравнодушных граждан и властей отдельных регионов для решения проблемы уже недостаточно, уверены эксперты.Как победить борщевикВ России нет федеральной программы по уничтожению борщевика, только региональные и лишь в нескольких субъектах ЦФО и СЗФО. При этом в некоторых областях, где ситуация принимает угрожающий оборот, никаких планов по борьбе с биологической угрозой нет.Общественники и местные депутаты не раз выступали с призывом принять общероссийскую программу. Например, в Тверской области. Однако федеральные власти такие запросы перенаправляют в Министерство сельского хозяйства. Там заявляют, что борщевик Сосновского не растет на сельхозугодьях, находящихся в активном обороте, а проблему поражения неиспользуемых участков решают их запашкой.Но борщевику все равно, где распространяться: на сельскохозяйственных землях или, например, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Последние — это уже зона, подведомственная Минприроды, которое пока не спешит решать вопрос с агрессивным растением.Федеральные власти, вероятно, исходят из того, что на законодательном уровне борщевик считается обычным сорняком: как крапива или лопухи. А значит, бороться с ним должны только владельцы сельхозугодий.Во всех регионах есть территории, на которые юрисдикция местных властей не распространяется, например принадлежащие Минобороны и другим силовым ведомствам. Но зонтичное растение игнорирует административные условности. И если на одном участке его удается победить, а на соседнем оно продолжает цвести, это означает, что чистые земли рано или поздно опять пострадают. Федеральная программа могла бы в теории обеспечить координацию усилий разных госструктур в борьбе с борщевиком.Наконец, это другой уровень финансирования в сравнении с региональными проектами. "Например, чиновники в одном из субъектов прямым текстом заявляли, что у них нет денег на обследование земель. Поэтому они даже не могут сказать, какая территория поражена борщевиком", — приводит пример Попова.На гербициды для очистки больших площадей нужны существенные суммы денег — простым выкашиванием обширные заросли не возьмешь, отмечает Лариса Абрамова."Принятие федеральной программы позволит получать средства на борьбу с борщевиком, — продолжает она. — Повысятся и требования к руководству территорий, на которых он распространен. Сейчас местные власти часто смотрят на это сквозь пальцы, ведь никто не наказывает".Первым шагом, считают эксперты, может стать включение борщевика Сосновского в перечень карантинных растений. По закону, к таким относятся только "вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории РФ". Поскольку борщевик распространен повсеместно, в этот список его включать нельзя, считают чиновники. Притом, например, амброзия, еще один инвазионный вид, поражающий земли в основном на юге России, туда внесена. Этот сильнейший аллерген считается карантинным, хотя и занимает не меньшую территорию.Карательные меры тоже требуют оптимизации и гибкости, считает Попова. В отдельных регионах, например в Подмосковье, ввели штрафы для землевладельцев за наличие борщевика. Однако иногда дешевле заплатить, чем обработать территории. С другой стороны, в отдельных случаях собственники участков ни физически, ни финансово не могут потянуть очистку земель от вредного растения. И тогда нужна помощь государства.По мнению экоактивистов, для ликвидации борщевика нужны гибкие меры. В частности, необходимо разбить земли на несколько категорий по степени заражения. Если на чистых территориях достаточно регулярного патрулирования и своевременного уничтожения новых ростков, то для борьбы с зонами сплошных зарослей нужны серьезные ресурсы. При их нехватке придется создавать буферные зоны вокруг очагов — не меньше семи метров, поскольку большинство семян падают рядом с материнским растением и могут пустить корни.

https://ria.ru/20210917/borschevik-1750546228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/rasteniya-1772292757.html

https://ria.ru/20211118/borschevik-1759641952.html

https://ria.ru/20210524/borschevik-1733644319.html

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общество, россия, санкт-петербург, белгород, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), биология, борщевик, экология, климат, потепление, генетика