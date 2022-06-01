https://ria.ru/20220601/borschevik-1792165273.html
"Перспективы мрачные": к чему приведет распространение борщевика в России
"Перспективы мрачные": к чему приведет распространение борщевика в России - РИА Новости, 01.06.2022
"Перспективы мрачные": к чему приведет распространение борщевика в России
По прогнозам ученых, европейская часть России в скором будущем зарастет борщевиком. Исследователи связывают это с изменением климата. Активисты считают:... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:00
2022-06-01T08:00
2022-06-01T11:08
наука
общество
россия
санкт-петербург
белгород
сколковский институт науки и технологий
российская академия наук
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости, Николай Гурьянов. По прогнозам ученых, европейская часть России в скором будущем зарастет борщевиком. Исследователи связывают это с изменением климата. Активисты считают: биологическую катастрофу приближает не глобальное потепление, а прохладное отношение общества и чиновников к проблеме.Всепроникающий борщевикУченые из Центра наук о жизни Сколтеха в конце мая опубликовали прогноз распространения борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) в условиях изменения климата. Выстроенная ими модель показала, что под угрозой инвазии — вся европейская часть России, кроме самых северных районов.Впрочем, для специалистов, занимающихся проблемой опасного растения, эти выводы не новость. Свежести исследованию придает его привязка к "модной" теме глобального потепления. Однако известно, что и при нынешнем климате агрессивный сорняк прекрасно себя чувствует в средней полосе и на севере России.Предыдущие исследования показали: борщевик Сосновского, чья экспансия началась всего 70 лет назад при содействии человека, "до сих пор не занял всю потенциально экологически пригодную для его распространения территорию, а северные и южные границы его вторичного ареала еще окончательно не установились".В работе ученых из Петербурга и Белгорода говорится, что растение предпочитает более влажный климат. Поэтому оно занимает обширные территории в таких областях, как Ленинградская, Псковская, Новгородская, Тверская. А в более сухих (Рязанская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Пензенская, Мордовия) встречается редко, преимущественно в азональных ландшафтах с повышенной сыростью — прежде всего в долинах рек.Учитывая, что климат в России становится все более влажным, прогноз сколковских исследователей выглядит убедительным. И даже отчасти оптимистичным: борщевик уже успешно прижился в Арктике, давно начал осваивать Сибирь и Дальний Восток.Степень поражения центральных и северо-западных областей можно оценить лишь приблизительно. Площади произрастания инвазионного вида настолько обширны, что уже их обследование требует значительных ресурсов. Масштабы проблемы позволяет оценить карта, составленная активистами движения "Антиборщевик": желтым отмечены зоны частичного заражения, красным — сплошных зарослей.Карту актуализируют в основном сами жители пострадавших территорий, поэтому реальные объемы распространения она отражает лишь частично. "Есть огромные заросшие площади, которые просто некому отметить", — говорит основатель "Антиборщевика" Мария Попова.В России изучением растения занимаются несколько научных групп, но результаты их трудов редко привлекают внимание. Популяризацией занимаются общественники. Например, Попова, у которой нет специального биологического образования, тесно сотрудничает с учеными.Рекомендации, опубликованные на сайте движения, созданы на основе научных работ и практики участников группы. За семь лет активистка из Балашихи вместе с соратниками проделала большую работу по систематизации данных о вредном растении и пытается с помощью ученых развеивать многочисленные мифы о нем.Обжигающие заблужденияПо мнению активистов, и общество, и органы власти недооценивают вред борщевика Сосновского. В частности, игнорируют угрозы для здоровья. Многие россияне уже усвоили, что сок растения, попавший на кожу человека, провоцирует ожоги под воздействием ультрафиолета. Вместе с тем большинство считают, что борщевик опасен только в период цветения растения.Попова на личном опыте показывает, что это не так: она намеренно натерла молодым борщевиком небольшой участок кожи, подставила его под весеннее солнце — и получила ожог. Активистка отмечает, что зонтичный гигант опасен всегда, и важно знать, что делать в случае соприкосновения с растением.Вторая группа самоуспокоительных мифов связана с верой в волшебные силы русской природы, которая якобы сама способна справиться с инвазионным монстром. На деле же он не встречает никаких препятствий для распространения на обширных пространствах выше широты Курска и Воронежа, вытесняя другие виды растений и вслед за ними животных, лишенных кормовой базы. Борщевик Сосновского — прямая угроза биоразнообразию, считают активисты. Ученые с ними согласны: иногда он полностью замещает собой устоявшуюся экосистему.Третий тип вредных заблуждений нередко встречается и в научной среде. Регулярно появляются предложения по использованию борщевика в народном хозяйстве, из него хотят делать бумагу, сахар, спирт. Есть и совсем экзотические идеи: так, группа специалистов зарегистрировала патент на замещение борщевиком конопли.Однако, по мнению биологов и активистов, любое промышленное использование не поможет защитить экосистемы, а, напротив, ускорит распространение агрессивного вида."Теоретически, наверное, можно брать борщевик для производства чего-то полезного, если перерабатывать уже существующие заросли, а не сажать новые. Однако делать это придется без участия человека, иначе будут ожоги. Да и кто захочет работать с такой опасной культурой?" — отмечает в беседе с РИА Новости Лариса Абрамова, главный научный сотрудник Южноуральского ботанического сада института Уфимского научного центра РАН.Четвертый кластер ошибочных представлений о борщевике касается борьбы с ним. В Сети можно найти советы на любой вкус: опрыскивать листья соляным раствором, вкалывать шприцом уксус в стебель, сжигать семена и так далее. Все это не помогает, уверяет Мария Попова, которая вместе с единомышленниками проверила народные средства на "опытных участках".В открытом доступе легко найти доказательные, разработанные учеными и практиками методические рекомендации по уничтожению агрессивного сорняка. Универсального метода борьбы нет, для каждого конкретного случая нужны особые способы. Например, с единичными растениями можно справиться с помощью выкапывания, а для больших площадей подойдут гербициды (однако против зарослей у водоемов или в лесу химию применять уже нельзя).Важно, чтобы люди знали о проблеме и уничтожали борщевик хотя бы там, где живут, соглашается Лариса Абрамова. "Остановить распространение возможно, — подчеркивает она. — Главное, не смотреть сквозь пальцы".Однако усилий неравнодушных граждан и властей отдельных регионов для решения проблемы уже недостаточно, уверены эксперты.Как победить борщевикВ России нет федеральной программы по уничтожению борщевика, только региональные и лишь в нескольких субъектах ЦФО и СЗФО. При этом в некоторых областях, где ситуация принимает угрожающий оборот, никаких планов по борьбе с биологической угрозой нет.Общественники и местные депутаты не раз выступали с призывом принять общероссийскую программу. Например, в Тверской области. Однако федеральные власти такие запросы перенаправляют в Министерство сельского хозяйства. Там заявляют, что борщевик Сосновского не растет на сельхозугодьях, находящихся в активном обороте, а проблему поражения неиспользуемых участков решают их запашкой.Но борщевику все равно, где распространяться: на сельскохозяйственных землях или, например, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Последние — это уже зона, подведомственная Минприроды, которое пока не спешит решать вопрос с агрессивным растением.Федеральные власти, вероятно, исходят из того, что на законодательном уровне борщевик считается обычным сорняком: как крапива или лопухи. А значит, бороться с ним должны только владельцы сельхозугодий.Во всех регионах есть территории, на которые юрисдикция местных властей не распространяется, например принадлежащие Минобороны и другим силовым ведомствам. Но зонтичное растение игнорирует административные условности. И если на одном участке его удается победить, а на соседнем оно продолжает цвести, это означает, что чистые земли рано или поздно опять пострадают. Федеральная программа могла бы в теории обеспечить координацию усилий разных госструктур в борьбе с борщевиком.Наконец, это другой уровень финансирования в сравнении с региональными проектами. "Например, чиновники в одном из субъектов прямым текстом заявляли, что у них нет денег на обследование земель. Поэтому они даже не могут сказать, какая территория поражена борщевиком", — приводит пример Попова.На гербициды для очистки больших площадей нужны существенные суммы денег — простым выкашиванием обширные заросли не возьмешь, отмечает Лариса Абрамова."Принятие федеральной программы позволит получать средства на борьбу с борщевиком, — продолжает она. — Повысятся и требования к руководству территорий, на которых он распространен. Сейчас местные власти часто смотрят на это сквозь пальцы, ведь никто не наказывает".Первым шагом, считают эксперты, может стать включение борщевика Сосновского в перечень карантинных растений. По закону, к таким относятся только "вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории РФ". Поскольку борщевик распространен повсеместно, в этот список его включать нельзя, считают чиновники. Притом, например, амброзия, еще один инвазионный вид, поражающий земли в основном на юге России, туда внесена. Этот сильнейший аллерген считается карантинным, хотя и занимает не меньшую территорию.Карательные меры тоже требуют оптимизации и гибкости, считает Попова. В отдельных регионах, например в Подмосковье, ввели штрафы для землевладельцев за наличие борщевика. Однако иногда дешевле заплатить, чем обработать территории. С другой стороны, в отдельных случаях собственники участков ни физически, ни финансово не могут потянуть очистку земель от вредного растения. И тогда нужна помощь государства.По мнению экоактивистов, для ликвидации борщевика нужны гибкие меры. В частности, необходимо разбить земли на несколько категорий по степени заражения. Если на чистых территориях достаточно регулярного патрулирования и своевременного уничтожения новых ростков, то для борьбы с зонами сплошных зарослей нужны серьезные ресурсы. При их нехватке придется создавать буферные зоны вокруг очагов — не меньше семи метров, поскольку большинство семян падают рядом с материнским растением и могут пустить корни.
https://ria.ru/20210917/borschevik-1750546228.html
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общество, россия, санкт-петербург, белгород, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), биология, борщевик, экология, климат, потепление, генетика
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости, Николай Гурьянов. По прогнозам ученых, европейская часть России в скором будущем зарастет борщевиком. Исследователи связывают это с изменением климата. Активисты считают: биологическую катастрофу приближает не глобальное потепление, а прохладное отношение общества и чиновников к проблеме.
Всепроникающий борщевик
Ученые из Центра наук о жизни Сколтеха
в конце мая опубликовали прогноз распространения борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) в условиях изменения климата. Выстроенная ими модель показала, что под угрозой инвазии — вся европейская часть России
, кроме самых северных районов.
Впрочем, для специалистов, занимающихся проблемой опасного растения, эти выводы не новость. Свежести исследованию придает его привязка к "модной" теме глобального потепления. Однако известно, что и при нынешнем климате агрессивный сорняк прекрасно себя чувствует в средней полосе и на севере России.
Предыдущие исследования показали
: борщевик Сосновского, чья экспансия началась всего 70 лет назад при содействии человека, "до сих пор не занял всю потенциально экологически пригодную для его распространения территорию, а северные и южные границы его вторичного ареала еще окончательно не установились".
В работе ученых из Петербурга
и Белгорода
говорится, что растение предпочитает более влажный климат. Поэтому оно занимает обширные территории в таких областях, как Ленинградская, Псковская, Новгородская, Тверская. А в более сухих (Рязанская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Пензенская, Мордовия) встречается редко, преимущественно в азональных ландшафтах с повышенной сыростью — прежде всего в долинах рек.
Учитывая, что климат в России становится
все более влажным, прогноз сколковских исследователей выглядит убедительным. И даже отчасти оптимистичным: борщевик уже успешно прижился
в Арктике
, давно начал осваивать Сибирь и Дальний Восток
.
Степень поражения центральных и северо-западных областей можно оценить лишь приблизительно. Площади произрастания инвазионного вида настолько обширны, что уже их обследование требует значительных ресурсов. Масштабы проблемы позволяет оценить карта
, составленная активистами движения "Антиборщевик": желтым отмечены зоны частичного заражения, красным — сплошных зарослей.
Карту актуализируют в основном сами жители пострадавших территорий, поэтому реальные объемы распространения она отражает лишь частично. "Есть огромные заросшие площади, которые просто некому отметить", — говорит основатель "Антиборщевика" Мария Попова.
В России изучением растения занимаются несколько научных групп, но результаты их трудов редко привлекают внимание. Популяризацией занимаются общественники. Например, Попова, у которой нет специального биологического образования, тесно сотрудничает с учеными.
Рекомендации, опубликованные на сайте
движения, созданы на основе научных работ и практики участников группы. За семь лет активистка из Балашихи
вместе с соратниками проделала большую работу по систематизации данных о вредном растении и пытается с помощью ученых развеивать многочисленные мифы о нем.
Обжигающие заблуждения
По мнению активистов, и общество, и органы власти недооценивают вред борщевика Сосновского. В частности, игнорируют угрозы для здоровья. Многие россияне уже усвоили, что сок растения, попавший на кожу человека, провоцирует ожоги под воздействием ультрафиолета. Вместе с тем большинство считают, что борщевик опасен только в период цветения растения.
Попова на личном опыте показывает, что это не так: она намеренно натерла молодым борщевиком небольшой участок кожи, подставила его под весеннее солнце — и получила ожог. Активистка отмечает, что зонтичный гигант опасен всегда, и важно знать, что делать в случае соприкосновения с растением.
Вторая группа самоуспокоительных мифов связана с верой в волшебные силы русской природы, которая якобы сама способна справиться с инвазионным монстром. На деле же он не встречает никаких препятствий для распространения на обширных пространствах выше широты Курска
и Воронежа
, вытесняя другие виды растений и вслед за ними животных, лишенных кормовой базы. Борщевик Сосновского — прямая угроза биоразнообразию, считают активисты. Ученые с ними согласны: иногда он полностью замещает собой устоявшуюся экосистему.
Третий тип вредных заблуждений нередко встречается и в научной среде. Регулярно появляются предложения по использованию борщевика в народном хозяйстве, из него хотят делать бумагу, сахар, спирт. Есть и совсем экзотические идеи: так, группа специалистов зарегистрировала патент на замещение борщевиком конопли.
Однако, по мнению биологов и активистов, любое промышленное использование не поможет защитить экосистемы, а, напротив, ускорит распространение агрессивного вида.
"Теоретически, наверное, можно брать борщевик для производства чего-то полезного, если перерабатывать уже существующие заросли, а не сажать новые. Однако делать это придется без участия человека, иначе будут ожоги. Да и кто захочет работать с такой опасной культурой?" — отмечает в беседе с РИА Новости Лариса Абрамова, главный научный сотрудник Южноуральского ботанического сада института Уфимского научного центра РАН
.
Четвертый кластер ошибочных представлений о борщевике касается борьбы с ним. В Сети можно найти советы на любой вкус: опрыскивать листья соляным раствором, вкалывать шприцом уксус в стебель, сжигать семена и так далее. Все это не помогает, уверяет Мария Попова, которая вместе с единомышленниками проверила народные средства на "опытных участках".
В открытом доступе легко найти
доказательные, разработанные учеными и практиками методические рекомендации по уничтожению агрессивного сорняка. Универсального метода борьбы нет, для каждого конкретного случая нужны особые способы
. Например, с единичными растениями можно справиться с помощью выкапывания, а для больших площадей подойдут гербициды (однако против зарослей у водоемов или в лесу химию применять уже нельзя).
"Бороться с борщевиком необходимо. Просто знать, что растение опасно, и обойти его — этого мало. Если вы по каким-то причинам не можете участвовать в физическом уничтожении вида, помогайте тем, кто сделает это за вас. Есть множество бесконтактных способов: донаты, просветительская деятельность", — поясняет Мария Попова.
Важно, чтобы люди знали о проблеме и уничтожали борщевик хотя бы там, где живут, соглашается Лариса Абрамова. "Остановить распространение возможно, — подчеркивает она. — Главное, не смотреть сквозь пальцы".
Однако усилий неравнодушных граждан и властей отдельных регионов для решения проблемы уже недостаточно, уверены эксперты.
Как победить борщевик
В России нет федеральной программы по уничтожению борщевика, только региональные и лишь в нескольких субъектах ЦФО и СЗФО
. При этом в некоторых областях, где ситуация принимает угрожающий оборот, никаких планов по борьбе с биологической угрозой нет.
Общественники и местные депутаты
не раз выступали с призывом принять общероссийскую программу. Например, в Тверской области.
Однако федеральные власти такие запросы перенаправляют в Министерство сельского хозяйства. Там заявляют, что борщевик Сосновского не растет на сельхозугодьях, находящихся в активном обороте, а проблему поражения неиспользуемых участков решают их запашкой.
Но борщевику все равно, где распространяться: на сельскохозяйственных землях или, например, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Последние — это уже зона, подведомственная Минприроды
, которое пока не спешит решать вопрос с агрессивным растением.
Федеральные власти, вероятно, исходят из того, что на законодательном уровне борщевик считается обычным сорняком: как крапива или лопухи. А значит, бороться с ним должны только владельцы сельхозугодий.
"Борщевик следует признать угрозой для экологии, потому что он лезет в дикую природу, внедряется в лес и активно вытесняет подлесок. Прекрасно растет в оврагах и прочих неудобицах, в частично заболоченных местностях, — говорит Мария Попова. — Сельского хозяйства на этих землях никогда не было и, скорее всего, не будет. Мы их рискуем потерять. Перспективы очень мрачные".
Во всех регионах есть территории, на которые юрисдикция местных властей не распространяется, например принадлежащие Минобороны и другим силовым ведомствам. Но зонтичное растение игнорирует административные условности. И если на одном участке его удается победить, а на соседнем оно продолжает цвести, это означает, что чистые земли рано или поздно опять пострадают. Федеральная программа могла бы в теории обеспечить координацию усилий разных госструктур в борьбе с борщевиком.
Наконец, это другой уровень финансирования в сравнении с региональными проектами. "Например, чиновники в одном из субъектов прямым текстом заявляли, что у них нет денег на обследование земель. Поэтому они даже не могут сказать, какая территория поражена борщевиком", — приводит пример Попова.
На гербициды для очистки больших площадей нужны существенные суммы денег — простым выкашиванием обширные заросли не возьмешь, отмечает Лариса Абрамова.
"Принятие федеральной программы позволит получать средства на борьбу с борщевиком, — продолжает она. — Повысятся и требования к руководству территорий, на которых он распространен. Сейчас местные власти часто смотрят на это сквозь пальцы, ведь никто не наказывает".
Первым шагом, считают эксперты, может стать включение борщевика Сосновского в перечень карантинных растений. По закону, к таким относятся только "вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории РФ". Поскольку борщевик распространен повсеместно, в этот список его включать нельзя, считают чиновники. Притом, например, амброзия, еще один инвазионный вид, поражающий земли в основном на юге России, туда внесена. Этот сильнейший аллерген считается карантинным, хотя и занимает не меньшую территорию.
"Если борщевик появится в списке, Росприроднадзор начнет обращать на него внимание. С амброзиями же боремся, хотя они расселились у нас очень широко. Их отслеживают, выкашивают, поливают гербицидами. Чиновники под страхом штрафа требуют от людей, чтобы те не допускали произрастания аллергена в огородах и во дворах", — говорит Абрамова.
Карательные меры тоже требуют оптимизации и гибкости, считает Попова. В отдельных регионах, например в Подмосковье
, ввели штрафы для землевладельцев за наличие борщевика. Однако иногда дешевле заплатить, чем обработать территории. С другой стороны, в отдельных случаях собственники участков ни физически, ни финансово не могут потянуть очистку земель от вредного растения. И тогда нужна помощь государства.
По мнению экоактивистов, для ликвидации борщевика нужны гибкие меры
. В частности, необходимо разбить земли на несколько категорий по степени заражения. Если на чистых территориях достаточно регулярного патрулирования и своевременного уничтожения новых ростков, то для борьбы с зонами сплошных зарослей нужны серьезные ресурсы. При их нехватке придется создавать буферные зоны вокруг очагов — не меньше семи метров, поскольку большинство семян падают рядом с материнским растением и могут пустить корни.