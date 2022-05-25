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Корейские ученые раскрыли причину погодной аномалии в России - РИА Новости, 25.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220525/klimat-1790600118.html
Корейские ученые раскрыли причину погодной аномалии в России
Корейские ученые раскрыли причину погодной аномалии в России - РИА Новости, 25.05.2022
Корейские ученые раскрыли причину погодной аномалии в России
Зима 2020-го на северо-западе России была самой теплой и влажной за всю историю наблюдений. Из-за этого в регионе усилилось таяние вечной мерзлоты, что повысило РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:54
2022-05-25T12:54
наука
россия
арктика
евразия
климат
погода
земля - риа наука
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зима 2020-го на северо-западе России была самой теплой и влажной за всю историю наблюдений. Из-за этого в регионе усилилось таяние вечной мерзлоты, что повысило угрозу наводнений и оползней, сократились водные ресурсы и увеличился риск засухи. Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологии (Postech) разобрались в причинах климатической аномалии. Работа опубликована в Бюллетене Американского метеорологического общества.Исследовательская группа под руководством профессора Джонхуна Кама сравнила два фактора, влияющих на климат: деятельность человека и Североатлантическое колебание (САК) — естественный феномен перераспределения атмосферных масс между Арктикой и субтропической Атлантикой. Известно, что САК способно привести к более теплым зимам в определенных регионах, но на влажность это явление практически не влияет, указывается в работе команды из Postech.Североатлантическое колебание зимой 2019-2020 действительно было сильным, однако само по себе оно не могло привести к теплой и влажной зиме одновременно, считают исследователи. Согласно их подсчетам, из-за деятельности человека вероятность теплой зимы на северо-западе России увеличилась примерно в пять раз, а вероятность влажной зимы — примерно в 20 раз. Вероятность жарких и влажных зим одновременно из-за парниковых газов выросла примерно в 30 раз.Ученые предупредили, что аномалии на северо-западе России могут участиться, поскольку регион особенно чувствителен к глобальному потеплению. Как отмечает профессор Джонхун Кам, стоит внимательнее относиться к зимней погоде, потому что от нее зависит вероятность стихийных бедствий, которые произойдут весной и летом того же года. Причем климатические события на северо-западе России в конечном итоге влияют на ситуацию во всей Евразии, в том числе на Корейском полуострове.Зима 2019-2020 годов оказалась самой теплой за всю историю наблюдений (с 1891 года) не только на северо-западе России, но и на большей части территории страны. Так, средняя температура воздуха в Москве составила +0,5 градуса (норма превышена на 7,7 градуса), в Петербурге — +1,3 градуса (на 7,8 градуса выше нормы).
https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html
россия
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россия, арктика, евразия, климат, погода, земля - риа наука
12:54 25.05.2022
 

Корейские ученые раскрыли причину погодной аномалии в России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПрохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зима 2020-го на северо-западе России была самой теплой и влажной за всю историю наблюдений. Из-за этого в регионе усилилось таяние вечной мерзлоты, что повысило угрозу наводнений и оползней, сократились водные ресурсы и увеличился риск засухи. Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологии (Postech) разобрались в причинах климатической аномалии. Работа опубликована в Бюллетене Американского метеорологического общества.
Исследовательская группа под руководством профессора Джонхуна Кама сравнила два фактора, влияющих на климат: деятельность человека и Североатлантическое колебание (САК) — естественный феномен перераспределения атмосферных масс между Арктикой и субтропической Атлантикой. Известно, что САК способно привести к более теплым зимам в определенных регионах, но на влажность это явление практически не влияет, указывается в работе команды из Postech.
Североатлантическое колебание зимой 2019-2020 действительно было сильным, однако само по себе оно не могло привести к теплой и влажной зиме одновременно, считают исследователи. Согласно их подсчетам, из-за деятельности человека вероятность теплой зимы на северо-западе России увеличилась примерно в пять раз, а вероятность влажной зимы — примерно в 20 раз. Вероятность жарких и влажных зим одновременно из-за парниковых газов выросла примерно в 30 раз.
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Ученые предупредили, что аномалии на северо-западе России могут участиться, поскольку регион особенно чувствителен к глобальному потеплению. Как отмечает профессор Джонхун Кам, стоит внимательнее относиться к зимней погоде, потому что от нее зависит вероятность стихийных бедствий, которые произойдут весной и летом того же года. Причем климатические события на северо-западе России в конечном итоге влияют на ситуацию во всей Евразии, в том числе на Корейском полуострове.
Зима 2019-2020 годов оказалась самой теплой за всю историю наблюдений (с 1891 года) не только на северо-западе России, но и на большей части территории страны. Так, средняя температура воздуха в Москве составила +0,5 градуса (норма превышена на 7,7 градуса), в Петербурге — +1,3 градуса (на 7,8 градуса выше нормы).
 
НаукаРоссияАрктикаЕвразияКлиматПогодаЗемля - РИА Наука
 
 
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