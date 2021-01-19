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Ученые предупредили об угрозе борщевика для Арктики
Ученые предупредили об угрозе борщевика для Арктики
Борщевик начал произрастать на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа и может навредить традиционному хозяйству коренных малочисленных... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:33
2021-01-19T12:31
арктика
ямал
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв — РИА Новости. Борщевик начал произрастать на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа и может навредить традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера, сообщил Научный центр изучения Арктики.В прошлом году в ходе экологического мониторинга разных районов округа ученые фиксировали последствия климатических колебаний: стремительное изменение тундрового ландшафта, появление и активное расселение новых видов растений и животных, отмечается в сообщении.В частности, на Ямал попали семена борщевика Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт мыса Каменного и Сеяхи.По словам представителя организации, кандидата географических наук Романа Колесникова, вытеснение традиционной флоры такими растениями, которые могут произрастать везде, способно привести к "критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики".Летом прошлого года, Колесников рассказал, что, по версии ученых, семена борщевика занесли в отдаленные районы Ямала техникой. Он также заявлял, что распространение сорняка стало вызывать серьезное беспокойство у жителей тундры.В этом году ученые планируют оценить устойчивость ландшафтов в автономном округе к изменению климата, выявить негативные тенденции и спрогнозировать экологическую ситуацию в регионе. После этого они разработают конкретные мероприятия, добавили в Научном центре изучения Арктики.Борщевик — сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности. В регионах России на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди предпринимаемых мер — химическая обработка и механический откос.
https://ria.ru/20201114/borschevik-1584556679.html
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арктика, ямал, общество

Ученые предупредили об угрозе борщевика для Арктики

10:33 19.01.2021 (обновлено: 12:31 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв — РИА Новости. Борщевик начал произрастать на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа и может навредить традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера, сообщил Научный центр изучения Арктики.
В прошлом году в ходе экологического мониторинга разных районов округа ученые фиксировали последствия климатических колебаний: стремительное изменение тундрового ландшафта, появление и активное расселение новых видов растений и животных, отмечается в сообщении.
В частности, на Ямал попали семена борщевика Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт мыса Каменного и Сеяхи.
По словам представителя организации, кандидата географических наук Романа Колесникова, вытеснение традиционной флоры такими растениями, которые могут произрастать везде, способно привести к "критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики".
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Летом прошлого года, Колесников рассказал, что, по версии ученых, семена борщевика занесли в отдаленные районы Ямала техникой. Он также заявлял, что распространение сорняка стало вызывать серьезное беспокойство у жителей тундры.
В этом году ученые планируют оценить устойчивость ландшафтов в автономном округе к изменению климата, выявить негативные тенденции и спрогнозировать экологическую ситуацию в регионе. После этого они разработают конкретные мероприятия, добавили в Научном центре изучения Арктики.
Борщевик — сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности. В регионах России на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди предпринимаемых мер — химическая обработка и механический откос.
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