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Теракт в Каспийске на праздновании Дня Победы в 2002 году

Теракт в Каспийске на праздновании Дня Победы в 2002 году - РИА Новости, 09.05.2022

Теракт в Каспийске на праздновании Дня Победы в 2002 году

Террористический акт в дагестанском городе Каспийске произошел 9 мая 2002 года на праздновании Дня Победы. Взрыв прогремел в 9.45 мск на улице Ленина, примерно... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T04:45

2022-05-09T04:45

2022-05-09T04:45

справки

каспийск

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Террористический акт в дагестанском городе Каспийске произошел 9 мая 2002 года на праздновании Дня Победы. Взрыв прогремел в 9.45 мск на улице Ленина, примерно в 300 метрах от центральной площади города. По данным МВД Дагестана, взрывное устройство было заложено на обочине дороги и сработало в тот момент, когда мимо проходила праздничная колонна, во главе которой шли морские пехотинцы, дислоцированные в Каспийске. Взрыв был очень мощным, и около 20 человек погибли на месте. Всего вследствие теракта погибли 44 человека и пострадали 170 человек (по другим данным, погибли 43 человека, пострадали – около 120, или погибли 45 человек). Жертвами теракта стали военнослужащие, участвовавших в параде, а также мирные жители, в том числе старики и дети. На месте трагедии работали 15 бригад "скорой помощи", спасатели и специалисты Центра медицины катастроф. По данным Управления ФСБ России по Дагестану, для совершения взрыва была использована противопехотная мина направленного действия, что подтверждалось характером ранений, которые получили пострадавшие в теракте. 10 мая был объявлен в Дагестане Днем траура по погибшим в теракте в Каспийске. В этот день шесть музыкантов из военного оркестра – дагестанцы, служившие по контракту в бригаде морской пехоты и погибшие во время взрыва, по мусульманским традициям были похоронены в родных местах. 11 мая командование Краснознаменной Каспийской флотилии, руководство Республики Дагестан и города Каспийск, представители общественности вместе с сослуживцами воинов, погибших в результате взрыва, воздали в Каспийске последние почести жертвам трагедии. После скорбной церемонии 16 тел павших военнослужащих были отправлены для захоронения в различные города России, откуда они были призваны для прохождения службы. На месте взрыва в Каспийске, у проезжей части центральной городской магистрали – улицы Ленина 7 мая 2003 года открыли мемориальный комплекс из черного мрамора в память военнослужащих и гражданских лиц, погибших в результате террористического акта. Вся Россия, многие зарубежные государства, общественные и религиозные организации оказали Каспийску помощь в ликвидации последствий террористического акта. 9 мая после взрыва в Каспийск прибыли заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России на Северном Кавказе Рамазан Шахнавазов, полпред президента в Южном федеральном округе Виктор Казанцев и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николай Патрушев. Президент России Владимир Путин на срочном совещании в Кремле поручил Патрушеву создать и возглавить межведомственную группу для расследования этого преступления. В Каспийск для расследования теракта прибыли также оперативно-следственная группа Управления Генпрокуратуры РФ на Северном Кавказе, заместитель генпрокурора России Сергей Фридинский, следственная бригада центрального аппарата МВД России. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ - "терроризм ". В июне 2002 года заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников сообщил, что теракт, совершенный 9 мая в Каспийске, полностью раскрыт, личности исполнителей и организаторов выяснены. В ходе оперативно-следственных мероприятий установили имена 18 членов диверсионно-террористической группы, направленной в Дагестан специально для совершения терактов. По данным Колесникова, организатором теракта являлся пособник арабских наемников Раппани Халилов, полевой командир, уроженец Дагестана, а руководителем диверсионно-террористической группы был Казим Абдурахманов, известный в кругу своих подручных как Абузар. Абдурахманов – уроженец Дагестана, как и другие члены банды, кроме того, он являлся приверженцем экстремистского религиозного течение ваххабизм. В сентябре 2002 года ФСБ России сообщило, что располагает доказательствами, что террористы, совершившие теракт в Каспийске, проходили специальную минно-взрывную подготовку на территории Грузии в Панкисском ущелье, где их готовили "арабские наемники". В декабре 2002 года директор ФСБ России Николай Патрушев заявил, что по делу о теракте арестованы 11 человек, еще девять объявлены в федеральный розыск. Лагерь боевиков террориста Раппани Халилова был ликвидирован в июле 2003 года в Ножай-Юртовском районе у селения Алхан-Хутор (Чечня). В январе 2004 года заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Колесников сообщил, что расследование по взрыву в Каспийске практически закончено. Судебный процесс по делу о террористическом акте 9 мая 2002 года в Каспийске начался в апреле 2004 года в Верховном суде Республики Дагестан. На скамье подсудимых находились двое – Мурад Абдуразаков (по кличке "Абхазский Мурад") и Абдулхалим Абдулкаримов. Верховный суд Дагестана в июле 2005 года приговорил Абдуразакова к 18 годам лишения свободы, Абдулкаримова – 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Наказание для обвиняемых было вынесено с учетом вердикта присяжных, которые признали вину подсудимых в совершении теракта недоказанной. Приговор им суд вынес по другим статьям УК РФ – за участие в незаконных вооруженных формированиях, незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и за другие преступные деяния. Дело Ханали Умаханова ("Ханчик") было выделено в отдельное производство. Судебный процесс по нему начался в июне 2005 года.Умаханов обвинялся по восьми статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе терроризме, убийстве, участии в деятельности бандформирований. В октябре 2005 года коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт практически по всем пунктам обвинения, кроме одного – незаконное изготовление оружия, взрывных устройств и компонентов к ним. По версии обвинения, именно Умаханов приобрел и впоследствии передал террористам пульт дистанционного управления миной, сработавшей в Каспийске. Присяжные признали его вину в этом эпизоде доказанной. Суд приговорил Умаханова к четырем годам колонии. В 2006 году суд переквалифицировал его действия со статьи 30 УК РФ и части 3 статьи 223 УК РФ (покушение на незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное в составе организованной группы) на часть 1 статьи 223 УК РФ (покушение на незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и снизил Умаханову наказание на два года. В июне 2006 года Верховный суд РФ освободил его из-под стражи в связи с отбытием наказания. Ответственный за организацию теракта в Каспийске, один из руководителей бандподполья Дагестана Раппани Халилов был уничтожен 18 сентября 2007 года в Дагестане в результате спецоперации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, каспийск