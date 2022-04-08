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Теракты в Израиле в 2019-2022 годах
Теракты в Израиле в 2019-2022 годах - РИА Новости, 08.04.2022
Теракты в Израиле в 2019-2022 годах
Два человека погибли в результате теракта со стрельбой в центре Тель-Авива 7 апреля, сообщила государственная телерадиокорпорация КАН. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T01:14
2022-04-08T01:14
2022-04-08T01:16
справки
иерусалим
тель-авив
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате теракта со стрельбой в центре Тель-Авива 7 апреля, сообщила государственная телерадиокорпорация КАН.Ниже приводится справочная информация по терактам в Израиле в 2019-2022 годах.20227 апреля в центре Тель-Авива произошел теракт со стрельбой. СМИ сообщают, что стрельба велась в нескольких местах, в том числе на улице Дизенгоф. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан. Два человека погибли, восемь получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.29 марта в Бней-Браке палестинец открыл стрельбу по гражданам, жертвами атаки стали пять человек.27 марта в городе Хадера в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нее взяла террористическая организация "Исламское государство"*.22 марта в городе Беэр-Шева в результате нападения вооруженного ножом сторонника ИГ* четыре человека погибли, еще несколько получили ранения.202121 ноября в Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу в Старом городе, он был нейтрализован. Один израильтянин был убит, несколько получили ранения.24 мая в Иерусалиме была совершена попытка нападения на израильтян с применением холодного оружия. Как сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман, речь идет о теракте, нападавший был нейтрализован, два человека пострадали.16 мая в иерусалимском квартале Шейх Джаррах злоумышленник на автомобиле наехал на группу полицейских. Шестеро силовиков пострадали. Террорист был застрелен на месте.20206 февраля в Старом городе Иерусалима произошел теракт с применением огнестрельного оружия. Израильский полицейский получил ранение при нападении на него вооруженного араба. Нападавший был нейтрализован.В ночь на 4 февраля в Иерусалиме при наезде транспортного средства на новобранцев израильской армии пострадали 12 военных. Один солдат получил тяжелые ранения. Подозреваемый в совершении теракта был арестован.201926 сентября в Старом городе Иерусалима недалеко от ворот на Храмовую гору женщина-полицейский была легко ранена ножом, нападавший был арестован на месте. Полиция назвала это нападение террористической атакой.25 сентября у города Модиин палестинский подросток напал с ножом на молодую женщину на автобусной остановке. Девушка получила легкие ранения верхней части тела. Полиция назвала нападение терактом.31 мая в историческом центре Иерусалима произошло нападение с применением холодного оружия. Пострадали два человека. Нападавший был нейтрализован.* Террористическая организация, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, иерусалим, тель-авив
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате теракта со стрельбой в центре Тель-Авива 7 апреля, сообщила государственная телерадиокорпорация КАН.
Ниже приводится справочная информация по терактам в Израиле в 2019-2022 годах.
2022
7 апреля в центре Тель-Авива произошел
теракт со стрельбой. СМИ сообщают, что стрельба велась в нескольких местах, в том числе на улице Дизенгоф. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан. Два человека погибли
, восемь получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.
29 марта в Бней-Браке палестинец открыл стрельбу по гражданам, жертвами атаки стали пять человек.
27 марта в городе Хадера в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли
, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нее взяла
террористическая организация "Исламское государство"*.
22 марта в городе Беэр-Шева в результате нападения вооруженного ножом сторонника ИГ* четыре человека погибли, еще несколько получили ранения.
2021
21 ноября в Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу
в Старом городе, он был нейтрализован. Один израильтянин был убит, несколько получили ранения.
24 мая в Иерусалиме была совершена попытка нападения на израильтян с применением холодного оружия. Как сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман, речь идет о теракте, нападавший был нейтрализован, два человека пострадали.
16 мая в иерусалимском квартале Шейх Джаррах злоумышленник на автомобиле наехал на группу полицейских. Шестеро силовиков пострадали. Террорист был застрелен
на месте.
2020
6 февраля в Старом городе Иерусалима произошел теракт с применением огнестрельного оружия. Израильский полицейский получил ранение при нападении на него вооруженного араба. Нападавший был нейтрализован.
В ночь на 4 февраля в Иерусалиме при наезде транспортного средства на новобранцев израильской армии пострадали 12 военных. Один солдат получил тяжелые ранения. Подозреваемый в совершении теракта был арестован.
2019
26 сентября в Старом городе Иерусалима недалеко от ворот на Храмовую гору женщина-полицейский была легко ранена
ножом, нападавший был арестован на месте. Полиция назвала это нападение террористической атакой.
25 сентября у города Модиин палестинский подросток напал с ножом на молодую женщину на автобусной остановке. Девушка получила легкие ранения верхней части тела. Полиция назвала нападение терактом.
31 мая в историческом центре Иерусалима произошло нападение с применением холодного оружия. Пострадали
два человека. Нападавший был нейтрализован.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников