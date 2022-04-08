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Теракты в Израиле в 2019-2022 годах

Теракты в Израиле в 2019-2022 годах - РИА Новости, 08.04.2022

Теракты в Израиле в 2019-2022 годах

Два человека погибли в результате теракта со стрельбой в центре Тель-Авива 7 апреля, сообщила государственная телерадиокорпорация КАН. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T01:14

2022-04-08T01:14

2022-04-08T01:16

справки

иерусалим

тель-авив

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате теракта со стрельбой в центре Тель-Авива 7 апреля, сообщила государственная телерадиокорпорация КАН.Ниже приводится справочная информация по терактам в Израиле в 2019-2022 годах.20227 апреля в центре Тель-Авива произошел теракт со стрельбой. СМИ сообщают, что стрельба велась в нескольких местах, в том числе на улице Дизенгоф. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан. Два человека погибли, восемь получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.29 марта в Бней-Браке палестинец открыл стрельбу по гражданам, жертвами атаки стали пять человек.27 марта в городе Хадера в ходе террористической атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нее взяла террористическая организация "Исламское государство"*.22 марта в городе Беэр-Шева в результате нападения вооруженного ножом сторонника ИГ* четыре человека погибли, еще несколько получили ранения.202121 ноября в Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу в Старом городе, он был нейтрализован. Один израильтянин был убит, несколько получили ранения.24 мая в Иерусалиме была совершена попытка нападения на израильтян с применением холодного оружия. Как сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман, речь идет о теракте, нападавший был нейтрализован, два человека пострадали.16 мая в иерусалимском квартале Шейх Джаррах злоумышленник на автомобиле наехал на группу полицейских. Шестеро силовиков пострадали. Террорист был застрелен на месте.20206 февраля в Старом городе Иерусалима произошел теракт с применением огнестрельного оружия. Израильский полицейский получил ранение при нападении на него вооруженного араба. Нападавший был нейтрализован.В ночь на 4 февраля в Иерусалиме при наезде транспортного средства на новобранцев израильской армии пострадали 12 военных. Один солдат получил тяжелые ранения. Подозреваемый в совершении теракта был арестован.201926 сентября в Старом городе Иерусалима недалеко от ворот на Храмовую гору женщина-полицейский была легко ранена ножом, нападавший был арестован на месте. Полиция назвала это нападение террористической атакой.25 сентября у города Модиин палестинский подросток напал с ножом на молодую женщину на автобусной остановке. Девушка получила легкие ранения верхней части тела. Полиция назвала нападение терактом.31 мая в историческом центре Иерусалима произошло нападение с применением холодного оружия. Пострадали два человека. Нападавший был нейтрализован.* Террористическая организация, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

справки, иерусалим, тель-авив