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Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист

Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист - РИА Новости, 08.04.2022

Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист

Израильские полицейские штурмуют здание в центре Тель-Авива, где может укрываться террорист, сообщает 12 канал израильского телевидения. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-07T22:34

2022-04-07T22:34

2022-04-08T09:09

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр – РИА Новости. Израильские полицейские штурмуют здание в центре Тель-Авива, где может укрываться террорист, сообщает 12 канал израильского телевидения.Два человека погибли, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в результате теракта со стрельбой, совершенного в центре Тель-Авива в четверг вечером, сообщила ранее государственная телерадиокорпорация КАН."Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист", - говорится в сообщении. Не исключено, что нападавший мог взять заложников, отмечают журналисты.СМИ сообщают, что стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, в том числе на улице Дизенгоф. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать своих домов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль