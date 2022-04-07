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Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист - РИА Новости, 08.04.2022
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Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист
Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист - РИА Новости, 08.04.2022
Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист
Израильские полицейские штурмуют здание в центре Тель-Авива, где может укрываться террорист, сообщает 12 канал израильского телевидения. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-07T22:34
2022-04-08T09:09
в мире
тель-авив
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр – РИА Новости. Израильские полицейские штурмуют здание в центре Тель-Авива, где может укрываться террорист, сообщает 12 канал израильского телевидения.Два человека погибли, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в результате теракта со стрельбой, совершенного в центре Тель-Авива в четверг вечером, сообщила ранее государственная телерадиокорпорация КАН."Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист", - говорится в сообщении. Не исключено, что нападавший мог взять заложников, отмечают журналисты.СМИ сообщают, что стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, в том числе на улице Дизенгоф. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать своих домов.
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в мире, тель-авив, израиль
22:34 07.04.2022 (обновлено: 09:09 08.04.2022)
 
Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист

СМИ: полиция Израиля штурмует здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист

© REUTERS / Moti MilrodСотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Тель-Авиве, Израиль
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Moti Milrod
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр – РИА Новости. Израильские полицейские штурмуют здание в центре Тель-Авива, где может укрываться террорист, сообщает 12 канал израильского телевидения.
Два человека погибли, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в результате теракта со стрельбой, совершенного в центре Тель-Авива в четверг вечером, сообщила ранее государственная телерадиокорпорация КАН.
"Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист", - говорится в сообщении. Не исключено, что нападавший мог взять заложников, отмечают журналисты.
СМИ сообщают, что стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, в том числе на улице Дизенгоф. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать своих домов.
 
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