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В результате теракта в Тель-Авиве погибли два человека
В результате теракта в Тель-Авиве погибли два человека - РИА Новости, 08.04.2022
В результате теракта в Тель-Авиве погибли два человека
При теракте в центре Тель-Авива погибли два человека, сообщает государственная телерадиокорпорация КАН. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-07T22:10
2022-04-07T22:10
2022-04-08T09:33
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. При теракте в центре Тель-Авива погибли два человека, сообщает государственная телерадиокорпорация КАН."Два человека погибли, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.Ранее медики службы скорой помощи Маген Давид Адом рассказали, что в больницу после теракта доставили шестерых раненых в тяжелом и критическом состоянии.СМИ пишут, что стрельба велась в нескольких местах в центре города, при этом одного из нападавших обезвредили. Отмечается, что другого террориста еще не задержали. По информации 12 канала израильского телевидения, полиция начала штурм здания, где он может укрываться. Граждан призвали не покидать дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль
22:10 07.04.2022 (обновлено: 09:33 08.04.2022)
В результате теракта в Тель-Авиве погибли два человека
При теракте в Тель-Авиве погибли два человека, четверо находятся в тяжелом состоянии