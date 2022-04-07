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В результате теракта в Тель-Авиве погибли два человека

В результате теракта в Тель-Авиве погибли два человека - РИА Новости, 08.04.2022

В результате теракта в Тель-Авиве погибли два человека

При теракте в центре Тель-Авива погибли два человека, сообщает государственная телерадиокорпорация КАН. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-07T22:10

2022-04-07T22:10

2022-04-08T09:33

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. При теракте в центре Тель-Авива погибли два человека, сообщает государственная телерадиокорпорация КАН."Два человека погибли, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.Ранее медики службы скорой помощи Маген Давид Адом рассказали, что в больницу после теракта доставили шестерых раненых в тяжелом и критическом состоянии.СМИ пишут, что стрельба велась в нескольких местах в центре города, при этом одного из нападавших обезвредили. Отмечается, что другого террориста еще не задержали. По информации 12 канала израильского телевидения, полиция начала штурм здания, где он может укрываться. Граждан призвали не покидать дома.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль