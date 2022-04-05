https://ria.ru/20220405/prazdniki-1781936523.html

Майские выходные: как отдыхаем в 2022 году

Майские праздники 2022: как отдыхаем в официальные выходные дни в России

Майские выходные: как отдыхаем в 2022 году

Майские праздники в России — это долгожданные весенние выходные. Сколько официальных нерабочих дней будет в 2022 году, выгодно ли брать отпуск в мае, норма... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:34

2022-04-05T17:34

2022-04-05T17:47

праздник

весна

москва

россия

общество

майские праздники

праздник весны и труда. первомайские демонстрации

праздник весны и труда

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Майские праздники в России — это долгожданные весенние выходные. Сколько официальных нерабочих дней будет в 2022 году, выгодно ли брать отпуск в мае, норма рабочих часов в этом месяце по производственному календарю, как и где отдохнуть в праздники, — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в мае 2022На майские выходные россияне, как правило, строят определенные планы, касающиеся отдыха или, к примеру, работы на дачном участке. В эти дни многие выезжают на природу и гуляют в парках. В 2022 году праздничные выходные в мае будут разделены тремя рабочими днями между ними.Выходные дниДля тех, кто работает пять дней в неделю, выходных в мае текущего года будет 13: два праздничных (1 и 9 мая), восемь дней, которые приходятся на субботу и воскресенье, и три перенесенных (так как 1 мая - воскресенье, выходной день будет в понедельник, а 3 и 10 мая были перенесены с январских каникул).ПраздникиВ мае наша страна традиционно отмечает два больших праздника: День Весны и Труда (1 мая), который появился в 1917 году после Октябрьской революции, и День Победы в Великой Отечественной войне (9 мая). Кроме того, на этот весенний месяц приходится и несколько профессиональных праздников: День Радио, День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ (7 мая), День медсестры (12 мая), День Черноморского флота (13 мая), День Балтийского флота (18 мая), День Тихоокеанского флота, День военного переводчика (21 мая), День пограничника (28 мая), День военного автомобилиста (29 мая).1 мая – праздник Весны и ТрудаПервомай появился в древнем Риме, изначально это был день торжественного жертвоприношения богине плодородия Майе, в честь которой и был назван этот месяц. К славянам первомайские празднования пришли приблизительно в XIII веке и переплелись с местными языческими обычаями. На Руси 1 Мая стали отмечать при Петре I, который узнал о существовании этого праздника в немецкой слободе. С тех пор первый день последнего весеннего месяца стал широко отмечаться народными гуляниями.Политический уклон Первомай приобрел в середине XIX века, когда в Чикаго начались массовые демонстрации рабочих, требовавших улучшения условий труда. Официальным государственным праздником в нашей стране он стал после Октябрьской революции и получил название День Интернационала. Сейчас праздник Весны и Труда остается одним из самых любимых в России.9 мая – День ПобедыПервый в истории День Победы отметили на Красной площади в Москве в 1945 году, где был проведен военный парад в честь победы над фашистской Германией во Второй мировой войне. До 1948 года 9 мая был выходным днем, но потом его упразднили, однако торжественные мероприятия проводились повсеместно. Только в 1965 году День Победы снова стал официальным выходным для работающего населения страны. В настоящее время 9 мая - праздник "со слезами на глазах", в этот день вспоминают погибших в войне 1941 - 1945 годов соотечественников и поздравляют ветеранов.Производственный календарьПроизводственный календарь на каждый год утверждается правительством РФ, бухгалтеры и кадровики используют его для расчета заработной платы и отпускных сотрудников.Сколько рабочих днейСогласно производственному календарю, в мае 2022 года всего 18 рабочих дней (постановление правительства от 16.09.2021 № 1564).Норма рабочего времени в маеНорма рабочего времени для последнего месяца весны:Могут ли заставить работать в праздничные выходныеРаботодатель может предложить выйти на работу в праздничные и выходные дни только с согласия сотрудника, при этом оплата рабочего времени производится в двойном размере. Нельзя привлекать к трудовой вахте беременных женщин и несовершеннолетних (если их деятельность не связана с творчеством и спортом).Без согласия сотрудника можно вызвать его на работу для предотвращения катастрофы, стихийного бедствия, производственной аварии, а также при чрезвычайном или военном положении.В выходные и праздничные дни могут работать компании, которые оказывают услуги населению и выполняют неотложные работы, а также непрерывно действующие организации (указанные в ст. 113 ТК РФ).Когда выгодно взять отпуск в маеС точки зрения финансовой составляющей майский месяц не выгоден для отпуска, так как размер отпускных напрямую зависит от количества рабочих дней. Чем больше в месяце праздников, тем дороже стоит рабочий день. Поэтому отпуск в мае выгоден только тем, кто хочет увеличить его за счет выходных и для кого не так важен размер отпускного пособия. Самые лучшие в финансовом плане месяцы для отпуска - это апрель, июль, август, сентябрь и октябрь.Будут ли дополнительные выходные в маеБлагодаря тому, что в 2022 году выходной день 1 января пришелся на субботу, а 2 января на воскресенье, правительство РФ перенесло их на 3 и 10 мая соответственно (постановление от 16.09.2021 N 1564). Кроме того, 30 апреля в этом году выпадает на субботу, поэтому россияне будут отдыхать в конце апреля-начале мая четыре дня подряд.Чем заняться на майские праздникиМайские праздники большинство наших соотечественников проводят на природе: за городом, в парках и лесопарках. В длинные выходные также можно отправиться в отпуск, сменить надоевшую обстановку, заняться домашними делами, уделить внимание дополнительному образованию, хобби, посетить театры, музеи и тд.В Москве в это время проходят традиционные обзорные экскурсии по городу, театральные фестивали, концерты, с 9 апреля по 5 июня в Аптекарском огороде состоится Весенний фестиваль цветов.

https://ria.ru/20220118/otpusk-1768241033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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