https://ria.ru/20230427/pervomay-1868173693.html

Первое мая: история появления праздника, традиции, как его отмечают

Первое мая (Праздник весны и труда): история, почему так называется, суть и как отмечают

Первое мая: история появления праздника, традиции, как его отмечают

Ежегодно 1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. Как зародился Первомай, суть и история праздника, сколько будет в связи с ним нерабочих дней в 2023... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:02

2023-04-27T16:02

2023-04-27T16:02

россия

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общество

праздник

праздник весны и труда

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празднование первомая

первомайские демонстрации

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ежегодно 1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. Как зародился Первомай, суть и история праздника, сколько будет в связи с ним нерабочих дней в 2023 году, какие еще страны отмечают первое мая – в материале РИА Новости.Праздник весны и трудаПервое мая – праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.В 2023 году, поскольку Первомай выпадает на понедельник, нерабочими будут три дня - с 29 апреля по 1 мая.История и сутьНаши предки связывали 1 мая с пробуждением природы и началом сельскохозяйственных работ. В этот день проводили обряды, чтобы земля даровала богатый урожай.События, произошедшие в Чикаго в ХIХ веке, изменили традиции празднования Первомая. С 1 мая 1886 года праздник приобрел политическую окраску – с этой даты ведет отсчет история борьбы за равноправие и гуманные условия работы. Чикагские рабочие вышли на митинг с требованием прекратить эксплуатацию детского труда и установить вместо 12-15-часового рабочего дня восьмичасовой, а также повысить оплату. Забастовки прокатились по многим городам - в том числе в Нью-Йорке, Детройте и сопровождались стычками с полицией.Идея была поддержана миллионами людей по всему миру. Летом 1889 года в знак солидарности Парижский конгресс второго Интернационала вынес решение о проведении ежегодных рабочих демонстраций 1 мая.В 1890 году под лозунгом о введении восьмичасового рабочего дня состоялся праздник в Германии, США, Дании, Бельгии, Австро-Венгрии, Италии, Испании, Франции, Норвегии и Швеции. Годом позднее по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала секции этой организации в каждой стране получили право самостоятельно выбирать дату и форму празднования события.В нашей стране первую праздничную сходку рабочих в мае 1891 года устроил марксист Михаил Бруснев в Санкт-Петербурге. Но ежегодным и официальным праздник стал после Октябрьской революции и в 1918 получил название День Интернационала.Почему так называетсяСначала 1 мая именовали день Интернационала, позже, в 1970-е годы, он получил название День международной солидарности трудящихся, которое сократили до Дня труда, а с 1992 года Первомай официально называют Праздником Весны и Труда.1 мая в СССРВ Советские годы в рамках празднования 1 мая традиционными стали демонстрации и шествия трудящихся, концерты и митинги. Постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР от 30 июля 1928 года для советских граждан были утверждены два выходных дня — 1 и 2 мая. Обычно на второй день торжества устраивали массовые гуляния на природе, так называемые маёвки.1 мая 1933 года впервые над Красной площадью прошел воздушный парад. С этого времени вплоть до начала Великой Отечественной войны таким образом ежегодно демонстрировались достижения советской авиапромышленности. В военное время шествия и парады в честь Первомая не проводились .Смысл праздничных демонстраций претерпел изменения в "эпоху развитого социализма". Трудящиеся выражали свою солидарность с революционной борьбой пролетариата капиталистических стран, а также с национально-освободительным движением в развивающихся странах.По главным улицам городов под марши шествовали организованные колонны рабочих, студентов и интеллигенции с транспарантами. Из громкоговорителей раздавались политические лозунги, а с трибун звучали речи представителей власти и передовиков производства.В 1956 году впервые состоялся телевизионный репортаж из Москвы о демонстрации трудящихся и военном параде. И с этого периода начали ежегодно транслировать акцию на Красной площади на центральных телеканалах с включением кадров шествия из других крупных городов страны.В 1970-е годы торжество получило новое название: первые дни мая стали Днями международной солидарности трудящихся. А в 1990 году официальная демонстрация в честь 1 мая состоялась в последний раз. В 1992 году Верховный Совет РФ постановил переименовать эту дату в Праздник весны и труда.С 2004 года в Трудовой кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым Праздником весны и труда остался один день — 1 мая, а 2 число стало обычным рабочим днем.Как отмечают первое мая в РоссииВ наши дни на Первомай не проходят шествия в таких масштабах. Однако политические и профсоюзные организации, а также общественные движения организуют первомайские акции, митинги, маёвки, устраивают автопробеги, концерты. Подобные мероприятия символизируют единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.ПриметыС первым мая связано много народных примет. Самые популярные из них:Какие еще страны отмечают 1 маяГеография торжеств в честь Первомая охватывает более 140 стран. Многие государства кроме России отмечают этот день и он является национальным праздником в:Интересные фактыС празднованием 1 мая связано много интересных фактов:

https://ria.ru/20220901/prazdniki-1813726758.html

https://ria.ru/20230426/pogoda-1867752921.html

https://ria.ru/20230427/pogoda-1868109511.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230426/kuba-1867896504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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