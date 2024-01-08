https://ria.ru/20240108/otpusk-1920105109.html
Россиянам посоветовали, в какие месяцы в 2024 году выгоднее взять отпуск
Россиянам посоветовали, в какие месяцы в 2024 году выгоднее взять отпуск - РИА Новости, 08.01.2024
Россиянам посоветовали, в какие месяцы в 2024 году выгоднее взять отпуск
Июль, август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами 2024 года для выхода в отпуск, а наименее выгодными - январь и июнь, поделились своим мнением с РИА... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T03:25
2024-01-08T03:25
2024-01-08T03:25
татьяна нечаева
headhunter
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aabd178ae80a366ceafeaa83d93f7887.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Июль, август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами 2024 года для выхода в отпуск, а наименее выгодными - январь и июнь, поделились своим мнением с РИА Новости опрошенные эксперты. "Если мы говорим не об экономии дней, а о финансовой выгоде, в 2024 году нужно выбирать для отдыха июль, август и октябрь. Именно на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы", - сказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Если же работник хочет сохранить больше дней отпуска, то лучшими месяцами для этого будут январь, май и июнь, когда отпускные дни можно присоединить к праздничным, отметил эксперт. Он уточнил, что кадровая служба при назначении отпуска всегда уточняет этот момент - хочет ли работник сохранить максимальное количество дней отпуска, или для него важно не потерять в деньгах. Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева отметила, что наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты, потому что отпускные рассчитываются не так, как зарплата. "Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня", – объяснила Нечаева. По её словам, по сути, СДЗ - это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученное число умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые стоят дороже. Эксперт уточнила, что в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник получает не обычную зарплату, а средний заработок. "Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку", – добавила Нечаева.
https://ria.ru/20231231/travel-horoscope-1917545657.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_65:0:2288:1667_1920x0_80_0_0_73c9a8ed60d9de0edeea9b84f149aa1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна нечаева, headhunter, новый год, общество
Татьяна Нечаева, HeadHunter, Новый год, Общество
Россиянам посоветовали, в какие месяцы в 2024 году выгоднее взять отпуск
Эксперты назвали июль, август и октябрь самыми выгодными для выхода в отпуск
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Июль, август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами 2024 года для выхода в отпуск, а наименее выгодными - январь и июнь, поделились своим мнением с РИА Новости опрошенные эксперты.
«
"Если мы говорим не об экономии дней, а о финансовой выгоде, в 2024 году нужно выбирать для отдыха июль, август и октябрь. Именно на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы", - сказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
Если же работник хочет сохранить больше дней отпуска, то лучшими месяцами для этого будут январь, май и июнь, когда отпускные дни можно присоединить к праздничным, отметил эксперт. Он уточнил, что кадровая служба при назначении отпуска всегда уточняет этот момент - хочет ли работник сохранить максимальное количество дней отпуска, или для него важно не потерять в деньгах.
Эксперт Headhunter
по трудовому праву Татьяна Нечаева
отметила, что наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты, потому что отпускные рассчитываются не так, как зарплата.
"Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня", – объяснила Нечаева.
По её словам, по сути, СДЗ - это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученное число умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые стоят дороже. Эксперт уточнила, что в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник получает не обычную зарплату, а средний заработок.
"Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку", – добавила Нечаева.
Отпуск по знаку зодиака: тревел-гороскоп на 2024 год