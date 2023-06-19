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Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году - РИА Новости, 19.06.2023
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14:19 19.06.2023 (обновлено: 16:33 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879146655.html
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году - РИА Новости, 19.06.2023
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году
Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять, о подготовке соответствующего... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:19
2023-06-19T16:33
общество
россия
праздник весны и труда
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять, о подготовке соответствующего проекта постановления правительства сообщила пресс-служба Минтруда в своем телеграм-канале."На майские праздники запланировано по четыре выходных дня, а новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно", — уточнили в ведомстве.Помимо этого, россияне будут отдыхать по три дня на День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля) и Международный женский день (с 8 по 10 марта), один день на День России (12 июня), два — на День народного единства (3 и 4 ноября), а следующие новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года.В министерстве отметили, что в будущем году сразу несколько праздничных дней совпадут с выходными, поэтому их перенесут на другие дни. Так, выходные 6 и 7 января, совпадающие с праздничными днями, передвинут на 10 мая и 31 декабря.С 27 апреля выходной перенесут на 29 апреля, с 2 ноября — на 30 апреля, а с 28 декабря — на 30 декабря.Пресс-служба также объяснила, что если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, кроме праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году.
https://ria.ru/20230614/prazdniki-1878074551.html
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общество, россия, праздник весны и труда
Общество, Россия, Праздник Весны и Труда
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году

Минтруд: выходные дни на майские праздники в 2024 году продлятся по четыре дня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке искусств "Музеон" в Москве
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие в парке искусств "Музеон" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять, о подготовке соответствующего проекта постановления правительства сообщила пресс-служба Минтруда в своем телеграм-канале.
"На майские праздники запланировано по четыре выходных дня, а новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно", — уточнили в ведомстве.
Помимо этого, россияне будут отдыхать по три дня на День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля) и Международный женский день (с 8 по 10 марта), один день на День России (12 июня), два — на День народного единства (3 и 4 ноября), а следующие новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года.
В министерстве отметили, что в будущем году сразу несколько праздничных дней совпадут с выходными, поэтому их перенесут на другие дни.
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Так, выходные 6 и 7 января, совпадающие с праздничными днями, передвинут на 10 мая и 31 декабря.
С 27 апреля выходной перенесут на 29 апреля, с 2 ноября — на 30 апреля, а с 28 декабря — на 30 декабря.
Пресс-служба также объяснила, что если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, кроме праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году.
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