https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879146655.html
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году - РИА Новости, 19.06.2023
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году
Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять, о подготовке соответствующего... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:19
2023-06-19T14:19
2023-06-19T16:33
общество
россия
праздник весны и труда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730675703_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_62ac1c3b6b49bfd499189276120dd5da.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять, о подготовке соответствующего проекта постановления правительства сообщила пресс-служба Минтруда в своем телеграм-канале."На майские праздники запланировано по четыре выходных дня, а новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно", — уточнили в ведомстве.Помимо этого, россияне будут отдыхать по три дня на День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля) и Международный женский день (с 8 по 10 марта), один день на День России (12 июня), два — на День народного единства (3 и 4 ноября), а следующие новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года.В министерстве отметили, что в будущем году сразу несколько праздничных дней совпадут с выходными, поэтому их перенесут на другие дни. Так, выходные 6 и 7 января, совпадающие с праздничными днями, передвинут на 10 мая и 31 декабря.С 27 апреля выходной перенесут на 29 апреля, с 2 ноября — на 30 апреля, а с 28 декабря — на 30 декабря.Пресс-служба также объяснила, что если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, кроме праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году.
https://ria.ru/20230614/prazdniki-1878074551.html
https://ria.ru/20230503/avans-1869309235.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730675703_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_952ebfac085e57393968b2cf111a44c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, праздник весны и труда
Общество, Россия, Праздник Весны и Труда
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году
Минтруд: выходные дни на майские праздники в 2024 году продлятся по четыре дня
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять, о подготовке соответствующего проекта постановления правительства сообщила пресс-служба Минтруда в своем телеграм-канале
.
"На майские праздники запланировано по четыре выходных дня, а новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно", — уточнили в ведомстве.
Помимо этого, россияне будут отдыхать по три дня на День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля) и Международный женский день (с 8 по 10 марта), один день на День России
(12 июня), два — на День народного единства (3 и 4 ноября), а следующие новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года.
В министерстве отметили, что в будущем году сразу несколько праздничных дней совпадут с выходными, поэтому их перенесут на другие дни.
Котяков подтвердил готовность обсуждать увеличение майских выходных
Так, выходные 6 и 7 января, совпадающие с праздничными днями, передвинут на 10 мая и 31 декабря.
С 27 апреля выходной перенесут на 29 апреля, с 2 ноября — на 30 апреля, а с 28 декабря — на 30 декабря.
Пресс-служба также объяснила, что если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, кроме праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году.
Россиянам объяснили, как майские праздники скажутся на авансе