https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879146655.html

Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году

Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году - РИА Новости, 19.06.2023

Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году

Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять, о подготовке соответствующего... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:19

2023-06-19T14:19

2023-06-19T16:33

общество

россия

праздник весны и труда

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние — десять, о подготовке соответствующего проекта постановления правительства сообщила пресс-служба Минтруда в своем телеграм-канале."На майские праздники запланировано по четыре выходных дня, а новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно", — уточнили в ведомстве.Помимо этого, россияне будут отдыхать по три дня на День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля) и Международный женский день (с 8 по 10 марта), один день на День России (12 июня), два — на День народного единства (3 и 4 ноября), а следующие новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года.В министерстве отметили, что в будущем году сразу несколько праздничных дней совпадут с выходными, поэтому их перенесут на другие дни. Так, выходные 6 и 7 января, совпадающие с праздничными днями, передвинут на 10 мая и 31 декабря.С 27 апреля выходной перенесут на 29 апреля, с 2 ноября — на 30 апреля, а с 28 декабря — на 30 декабря.Пресс-служба также объяснила, что если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, кроме праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году.

https://ria.ru/20230614/prazdniki-1878074551.html

https://ria.ru/20230503/avans-1869309235.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, праздник весны и труда