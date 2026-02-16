Рейтинг@Mail.ru
Китайский Новый год в Москве: куда идти, что смотреть и пробовать
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 16.02.2026
Китайский Новый год в Москве: куда идти, что смотреть и пробовать
Китайский Новый год в Москве: куда идти, что смотреть и пробовать
Театрализованные представления, мастер-классы, танцы дракона и алые фонарики — с 16 февраля по 1 марта в столице проводят фестиваль "Китайский Новый год". Куда... РИА Новости, 16.02.2026
Китайский Новый год в Москве: куда идти, что смотреть и пробовать

В Москве начался двухнедельный фестиваль "Китайский Новый год"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. Театрализованные представления, мастер-классы, танцы дракона и алые фонарики — с 16 февраля по 1 марта в столице проводят фестиваль "Китайский Новый год". Куда пойти, чтобы развлечься и познакомиться с традициями и культурой КНР, — в материале РИА Новости.

Встретить красного дракона

Манежную площадь украсят сотнями традиционных фонариков и красным драконом. Уличные танцоры познакомят москвичей с персонажами и мифологией китайской культуры. В творческих мастерских посетителям предложат сделать маски для пекинской оперы, погрузиться в тонкости чайной церемонии, примерить национальные костюмы и отправить открытку из отделения новогодней почты. По выходным мероприятия начинаются в 10:00, по будням — в 11:00. До 21:00.
Каждый день — мастер-классы. Восемнадцатого февраля — день китайской живописи: участники создадут композиции "Зимняя слива гордо цветет в снегу", "Бамбук под снегом" и "Заснеженная камелия". А 19-го и 20-го числа китайские студенты проведут чайные церемонии. Двадцать второе посвящено искусству каллиграфии, 26-е и 27-е — лепке из теста. Предварительная запись не требуется.

Отведать лапши и расписать веер

В переходе к площади Революции взрослые смогут сделать ретроснимок в ориентальной фотозоне с цветками сакуры и китайскими зонтиками, а дети — принять участие в театрализованном квесте и отгадать загадки ведущих. Ассоциация развития синологии проведет творческие занятия по традиционному искусству провинций Цзянсу и региона Тибет — Ганьсу, познакомив гостей с культурным многообразием Китая.
На Болотной площади — павильон "Фабрика подарков". На первом этаже — мастер-классы: изготовление бумажного дракона, роспись посуды, веера. На втором — фуд-корт с традиционной китайской едой: от пельменей и лапши до печенья с предсказаниями.
Еще больше гастрономических открытий ждет гостей в "Фуд Сити", который превратится в настоящий Чайна-таун. Иероглифы удачи и новогодние инсталляции дополнит традиционная инструментальная музыка. Посетителям раздадут карту-гид с маршрутом по 15 ключевым точкам: там можно найти свежие личи, шанхайскую лапшу, праздничные соусы и китайский чай.

Заглянуть на шоу барабанов и колесо обозрения

Эффектное барабанное шоу покажут на празднике китайских фонарей в "Три вокзала. Депо". Помимо театрализованного номера "Воины-Драконы", зрители увидят величественное шествие огромной огненной красной лошади, выступления грациозных танцовщиц и шоу мгновенной смены лиц. Сбор гостей — в 16:00.
Еще одно выступление барабанщиков состоится в кинопарке "Москино". Посетителям там также покажут философский спектакль о дружбе и предложат квест с драконом по мотивам восточных легенд. Здесь же можно покататься на коньках.
Колесо обозрения "Солнце Москвы" поднимет тех, кто не боится высоты, на 140 метров, чтобы отметить Новый год в воздухе. Вечером тут световое шоу, рядом всем желающим нарисуют аквагрим и пригласят на традиционные настольные игры.
С детьми стоит заглянуть и в Центральный детский магазин на Лубянке. Здесь научат мастерить китайские фонарики и другие праздничные атрибуты: красные конверты хунбао для пожеланий удачи, бумажные композиции цзяньчжи и декоративные подвески с символами Нового года.

Море тюльпанов и лучшие фото Китая

В "Аптекарском огороде", в субтропической оранжерее — фонарики и драконы. Их число намеренно не кратно четырем: в китайской культуре эта цифра считается несчастливой. В рамках фестиваля откроется выставка "Цветы удачи и нефритовый бамбук", а дополнит погружение в восточную сказку проект "Репетиция весны" — тысячи тюльпанов, нарциссы, магнолии, сирень, сакура и подснежники.
В Государственном Дарвиновском музее — фотовыставка "О Китае, далеком и близком". Представлены лучшие работы финалистов и победителей одноименного конкурса, посвященного культуре, архитектуре и природе Китая, а также развитию гуманитарных и технологических связей между странами.
В Музее Москвы — экспозиция "Праздник Весны. Новый год в старом Пекине". Три раздела — "Подготовка", "Встреча" и "Празднование" — проведут посетителей через все этапы праздника: от уборки дома и покупки фейерверков до уличных гуляний и запуска фонариков.
Подробная афиша на сайте проекта.
 
