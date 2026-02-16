Китайский Новый год в Москве: куда идти, что смотреть и пробовать

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. Театрализованные представления, мастер-классы, танцы дракона и алые фонарики — с 16 февраля по 1 марта в столице проводят фестиваль "Китайский Новый год". Куда пойти, чтобы развлечься и познакомиться с традициями и культурой КНР, — в материале РИА Новости.
Встретить красного дракона
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале "Китайский Новый год" в Москве
Посетители на фестивале "Китайский Новый год" в Москве
Манежную площадь украсят сотнями традиционных фонариков и красным драконом. Уличные танцоры познакомят москвичей с персонажами и мифологией китайской культуры. В творческих мастерских посетителям предложат сделать маски для пекинской оперы, погрузиться в тонкости чайной церемонии, примерить национальные костюмы и отправить открытку из отделения новогодней почты. По выходным мероприятия начинаются в 10:00, по будням — в 11:00. До 21:00.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники и посетители фестиваля "Китайский Новый год" в Москве
Участники и посетители фестиваля "Китайский Новый год" в Москве
Каждый день — мастер-классы. Восемнадцатого февраля — день китайской живописи: участники создадут композиции "Зимняя слива гордо цветет в снегу", "Бамбук под снегом" и "Заснеженная камелия". А 19-го и 20-го числа китайские студенты проведут чайные церемонии. Двадцать второе посвящено искусству каллиграфии, 26-е и 27-е — лепке из теста. Предварительная запись не требуется.
Отведать лапши и расписать веер
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНа фестивале "Китайский Новый год" в Москве
На фестивале "Китайский Новый год" в Москве
В переходе к площади Революции взрослые смогут сделать ретроснимок в ориентальной фотозоне с цветками сакуры и китайскими зонтиками, а дети — принять участие в театрализованном квесте и отгадать загадки ведущих. Ассоциация развития синологии проведет творческие занятия по традиционному искусству провинций Цзянсу и региона Тибет — Ганьсу, познакомив гостей с культурным многообразием Китая.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНа фестивале "Китайский Новый год" в Москве
На фестивале "Китайский Новый год" в Москве
На Болотной площади — павильон "Фабрика подарков". На первом этаже — мастер-классы: изготовление бумажного дракона, роспись посуды, веера. На втором — фуд-корт с традиционной китайской едой: от пельменей и лапши до печенья с предсказаниями.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПовара в павильоне с китайской едой на фестивале "Китайский Новый год" в Москве
Повара в павильоне с китайской едой на фестивале "Китайский Новый год" в Москве
Еще больше гастрономических открытий ждет гостей в "Фуд Сити", который превратится в настоящий Чайна-таун. Иероглифы удачи и новогодние инсталляции дополнит традиционная инструментальная музыка. Посетителям раздадут карту-гид с маршрутом по 15 ключевым точкам: там можно найти свежие личи, шанхайскую лапшу, праздничные соусы и китайский чай.
Заглянуть на шоу барабанов и колесо обозрения
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля "Китайский Новый год" в Москве
Участники фестиваля "Китайский Новый год" в Москве
Эффектное барабанное шоу покажут на празднике китайских фонарей в "Три вокзала. Депо". Помимо театрализованного номера "Воины-Драконы", зрители увидят величественное шествие огромной огненной красной лошади, выступления грациозных танцовщиц и шоу мгновенной смены лиц. Сбор гостей — в 16:00.
Еще одно выступление барабанщиков состоится в кинопарке "Москино". Посетителям там также покажут философский спектакль о дружбе и предложат квест с драконом по мотивам восточных легенд. Здесь же можно покататься на коньках.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыступление артиста во время празднования китайского Нового года на площади ВДНХ
Выступление артиста во время празднования китайского Нового года на площади ВДНХ
Колесо обозрения "Солнце Москвы" поднимет тех, кто не боится высоты, на 140 метров, чтобы отметить Новый год в воздухе. Вечером тут световое шоу, рядом всем желающим нарисуют аквагрим и пригласят на традиционные настольные игры.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля "Китайский Новый год" в Москве
Участники фестиваля "Китайский Новый год" в Москве
С детьми стоит заглянуть и в Центральный детский магазин на Лубянке. Здесь научат мастерить китайские фонарики и другие праздничные атрибуты: красные конверты хунбао для пожеланий удачи, бумажные композиции цзяньчжи и декоративные подвески с символами Нового года.
Море тюльпанов и лучшие фото Китая
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастница фестиваля "Китайский Новый год" в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Участница фестиваля "Китайский Новый год" в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
В "Аптекарском огороде", в субтропической оранжерее — фонарики и драконы. Их число намеренно не кратно четырем: в китайской культуре эта цифра считается несчастливой. В рамках фестиваля откроется выставка "Цветы удачи и нефритовый бамбук", а дополнит погружение в восточную сказку проект "Репетиция весны" — тысячи тюльпанов, нарциссы, магнолии, сирень, сакура и подснежники.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастница фестиваля "Китайский Новый год" в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Участница фестиваля "Китайский Новый год" в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
В Государственном Дарвиновском музее — фотовыставка "О Китае, далеком и близком". Представлены лучшие работы финалистов и победителей одноименного конкурса, посвященного культуре, архитектуре и природе Китая, а также развитию гуманитарных и технологических связей между странами.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастница фестиваля "Китайский Новый год" в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Участница фестиваля "Китайский Новый год" в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
В Музее Москвы — экспозиция "Праздник Весны. Новый год в старом Пекине". Три раздела — "Подготовка", "Встреча" и "Празднование" — проведут посетителей через все этапы праздника: от уборки дома и покупки фейерверков до уличных гуляний и запуска фонариков.
Подробная афиша на сайте проекта.