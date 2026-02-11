Китайский Новый год 2026: когда наступает и как его отметить

МОСКВА — РИА Новости. Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год Огненной Лошади. Празднование длится до Праздника фонарей (3 марта 2026), а сам год завершается 5 февраля 2027.

Главное : семейный ужин, красный декор и фонари, подарки хунбао, блюда-символы.

: семейный ужин, красный декор и фонари, подарки хунбао, блюда-символы. Важно: дата меняется каждый год, потому что рассчитывается по лунному календарю.

Обычаи и традиции китайского Нового года, основные мероприятия – в материале РИА Новости.

Когда начинается Китайский Новый год 2026

Китайский Новый год наступит 17 февраля в 15:00 по московскому времени. В отличие от западного праздника, Чуньцзе – это "плавающая" дата, жестко привязанная к лунным циклам. Она всегда приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, когда природа делает первый скрытый вдох перед пробуждением.

"Однако 2026 год стоит особняком в истории астрологических наблюдений. Момент рождения нового лунного цикла совпадает с кольцеобразным солнечным затмением в знаке Водолея. С точки зрения метафизики, это не просто праздник, а "точка сингулярности". Если обычный Новый год – это перевернутая страница, то в 2026 году мы имеем дело с сожжением старой книги. Происходит "двойное обнуление": затмение в прогрессивном Водолее выжигает застоявшиеся кармические программы, а новолуние тут же дает импульс для записи новой судьбы. Это редчайший шанс для тех, кто мечтал начать жизнь с чистого листа – пространство станет пластичным, как горячий воск", – отмечает астролог Ксения Шахова.

Праздничные ритуалы займут 15 дней. Так, в 2026 году китайский Новый год будут праздновать 17 февраля, а завершится наступающий год 5 марта 2027 года. Кульминация наступит 3 марта в Праздник фонарей. Исторически этот день символизирует возврат света и тепла. "Когда мириады бумажных фонариков поднимутся в небо, они окончательно зафиксируют "программу успеха", сформированную во время затмения 17 февраля. Таким образом, вся вторая половина февраля 2026 года превращается в мощный портал трансформации в "коридоре затмений", где старое "вчера" исчезает навсегда, уступая дорогу скоростной энергии Огненной Лошади", – дополняет астролог.

Что такое Китайский Новый год

Китайский Новый год – один из главных праздников для жителей Поднебесной. Это не просто смена дат, а запуск новых космических ритмов, к которому на Востоке относятся с глубочайшим почтением. Потому и отмечать его принято с размахом и весьма масштабно: китайцы начинают готовиться к этому событию заранее, и само празднование нередко продолжается больше двух недель.

Заканчиваются торжества по поводу китайского Нового года Праздником фонарей – одним из самых красивых и зрелищных в Поднебесной.

Данный праздник также известен под названием Чуньцзе, что можно перевести как “праздник весны”. Китайцы верят, что именно в этот день природа начинает постепенно оживать и пробуждаться после долгой зимы.

“Китайский Новый год сегодня превратился из локального семейного праздника в мощный глобальный культурный и маркетинговый сезон, сравнимый по масштабу с западным Рождеством. Для брендов это возможность говорить с аудиторией через универсальные темы семейного единения, удачи и обновления, оставаясь уважительными к традиции и чувствительными к локальному контексту”, – говорит Татьяна Солдатова, руководитель FMCG-практики в коммуникационном агентстве PR Partner.

История праздника

Китайский Новый год, или Чуньцзе – праздник старинный, ведь его история насчитывает более 4000 лет. По одной из легенд, которая объясняет его происхождение, именно в день Нового года много столетий назад император Шунь занял свое место на китайском престоле. С этого момента якобы и берет свое начало традиция праздновать Новый год, который первоначально был связан с подношением подарков для богов.

Само название "Чуньцзе" официально закрепилось лишь в 1914 году после Синьхайской революции, чтобы отделить традиционный лунный праздник от западного календаря. Однако мифологическая основа праздника неизменна тысячи лет: древние легенды повествуют о страшном рогатом звере Нянь (в переводе "Год"), который выходил из морских глубин, чтобы пожирать припасы и скот. Жители деревень веками скрывались в горах, пока не обнаружили, что чудовище боится красного цвета, яркого пламени и оглушительного шума. Именно так родилась традиция "шоусуй" – бодрствования в новогоднюю ночь, сопровождаемого канонадой из бамбуковых хлопушек (позже замененных фейерверками). Кроме того, обязательным атрибутом Китайского Нового года остаются красный цвет, красный цвет, громкие салюты и выполненные в алом цвете бумажные украшения на домах.

© Getty Images / d3sign Девушка выбирает украшения во для празднование китайского Нового Года © Getty Images / d3sign Девушка выбирает украшения во для празднование китайского Нового Года

Интересный исторический факт: в эпоху династии Тан (618-907 гг.) праздник превратился из сугубо ритуального в народное гулянье с танцами драконов и карнавалами, доступными всем сословиям. Сегодня Чуньцзе остается причиной самого масштабного ежегодного перемещения людей на планете: миллионы китайцев совершают "чунь юнь" – великое возвращение к родным очагам. В 2026 году этот древний ритм совпадет с приходом года Огненной Лошади. В восточной традиции этот редкий знак, повторяющийся раз в 60 лет, символизирует колоссальный прилив энергии и неукротимую волю. "Это будет время больших скоростей, страстей и решительных перемен, требующее от каждого стойкости и умения держаться в седле событий", - дополняет астролог.

Символ года по китайскому календарю

Каждому наступающему году в восточном календаре соответствует свое “тотемное” животное (всего их, как и знаков зодиака, двенадцать), а также определенная стихия (их пять – вода, земля, металл, воздух и огонь) и цвет. Эта комбинация и дает название каждому новому году, причем повторяются они лишь через 60 лет.

Таблица символов года по китайскому календарю Год Животное Стихия Цвет Дата начала Китайского Нового года (Примерно) 2026 Лошадь Огонь Красный 17 февраля 2026 2027 Коза (Овца) Огонь Красный 6 февраля 2027 2028 Обезьяна Земля Желтый 26 января 2028 2029 Петух Земля Желтый 13 февраля 2029 2030 Собака Металл Белый 3 февраля 2030 2031 Свинья Металл Белый 23 января 2031

В соответствии с восточным календарем, 2026 год пройдет под знамением одного из самых харизматичных и своенравных знаков восточного пантеона – Красной Огненной Лошади . В китайской традиции Лошадь – это благородное "янское" животное, воплощающее неукротимую жажду жизни, честность и невероятную выносливость. Когда эта природная мощь встречается со стихией Огня, рождается энергия колоссального масштаба, способная как создавать империи, так и испепелять старые, изжившие себя структуры.

По словам Ксении Шаховой, стихия Огня в сочетании с символикой Лошади в 2026 году делает акцент на стремительных карьерных взлетах и ярких личных трансформациях. Это идеальный год для запуска амбициозных проектов, которые раньше казались невыполнимыми. Однако стоит помнить, что Красная Лошадь – животное пугливое и вспыльчивое. Красный цвет года символизирует не только триумф и праздник, но и предупреждает о риске эмоциональных "пожаров". В быту это может проявляться как склонность к поспешным решениям и резким словам, а в глобальном смысле – как период острых, импульсивных политических маневров.

"В китайской метафизике считается, что Лошадь приносит удачу тем, кто находится в движении – как физическом, так и интеллектуальном. Это не тот год, когда можно отсидеться в тени или надеяться на авось. Чтобы "оседлать" энергию 2026 года, потребуется твердая рука, ясная цель и готовность к высокому темпу жизни. Лошадь вознаградит тех, кто умеет держать дистанцию и ценит свободу, превращая любые препятствия в трамплины для решительного прыжка в будущее", – дополняет эксперт.

Традиции и обычаи

С празднованием Китайского Нового года связано много разнообразных традиций. Часть из них знакомы россиянам, однако есть и весьма специфические праздничные ритуалы, корни которых глубоко уходят корнями в местные легенды и предания.

Китайский Новый год – это прежде всего семейный праздник. Именно поэтому многие китайцы в преддверие этой даты стремятся вернуться домой, даже если находятся далеко. Период перед Новым годом нередко называют “весенней миграцией”, ведь по стране в это время одновременно перемещается очень большое количество людей.

Подготовка к празднику

Подготовка начинается задолго до заветной даты с тотального очищения пространства. Процесс "дасао" – это не просто борьба с пылью, а настоящая гигиена судьбы. В Китае верят, что старая энергия "ци" застаивается в углах вместе с грязью, блокируя новые возможности. Выбрасывая хлам, люди освобождают "взлетную полосу" для Огненного символа этого года. Причем убирать дом положено по строго определенной схеме - вычищая его от порога вглубь жилья.

“Здесь есть философия: ты буквально "выметаешь" старую, застоявшуюся энергию ци, освобождая место для новой удачи. Но есть строгое табу: подметать и выбрасывать мусор в первые дни Нового года - значит "выметать удачу”, - отмечает Анна Макшанцева, преподаватель китайского и английского языков, переводчик.

Последнее требование связано с еще одной легендой: в соответствии с ней боги в Новый год оставляют в домах китайцев удачу в виде особой пыли, и любой, кто решит подмести пол в это время, рискует вымести свое финансовое благополучие на ближайшие 12 месяцев.

Празднование Нового года по дням

Празднование Нового года в Китае не ограничивается одной ночью, когда бой часов символизирует смену даты в календаре. Праздничные мероприятия (и связанные с ними особые традиция и мероприятия) продолжаются на протяжении более двух недель.

“Обычно сначала первые дни китайцы проводят в семье, затем встречаются с друзьями, на 5 день запускают особенно много петард, чтобы привлечь бога богатства Цай Шэня, а на 15 дней отмечают День фонарей”, – говорит Анна Макшанцева.

Ключевые события и традиции Нового года по восточному календарю Дата Событие Основные ритуалы и их значение За неделю до наступления Нового года Генеральная уборка "Выметание" старой энергии, неудач и проблем уходящего года, подготовка пространства для будущего благополучия. Также начинается украшение домов красными фонарями, приготовление фруктов в дар Цзаовану – духу домашнего очага, который докладывает Небесному императору о делах семьи. Канун Нового года Няньефань (Новогодний ужин) Главный семейный ужин, на которой традиционно собираются все родственники. Еду принято готовить заранее (в том числе – имеющие символическое значение традиционные угощения). Основное блюдо – лапша, которая должна быть длиннее обычной, что считается символом долголетия. При этом в каждом регионе свое традиционное праздничное меню: на севере – пельмени Цзяоцзы, в Сычуань – острые и пряные мясные блюда, на юге – рисовый пирог Няньгао. 1-й день (и праздничная ночь) Встреча Нового года Дарить друг другу подарки китайцы начинают уже ночью (например, преподносят красные конверты с деньгами Хунбао). Одна из традиций новогодней ночи – обычай “сторожить год” ("шоу суй"), то есть не спать до утра, чтобы не упустить счастье и удачу. Еще одна традиция – совершать подношения предкам. В этот же день семьи навещают старших родственников в знак уважения. В новогоднюю ночь обязательно запускаются фейерверки и петарды, которые по поверью отпугнут злых духов от дома. 2-й день День возвращения к корням, День гостей, День посещения дома жены и День собак День посвящен посещению дома жены, уважению предков, празднования Нового года с родственниками друзей, если семьи договорилась об этом ранее. В домах устанавливаются алтарные столы с различными угощениями,которые демонстрируют благодарность ушедшим поколениям. Продолжаются праздничные мероприятия и обмен подарками. Также по китайской мифологии этот день – день рождения всех собак. Важно поздравить своего питомца лакомством. 3-й день Неблагоприятный день для посещения гостей В этот день принято посещать храмы, делая подношения богам. 4-й день "День Овцы" Переход от активных празднований к повседневной жизни с соблюдением установленных праздничных ритуалов. В этот день можно начать уборку дома, доесть праздничные блюда (демонстрирует уважение к пище), посетить храм. 5-й день Приветствие Бога Богатства (Цай-Шэнь) В этот день принято есть пельмени пять раз подряд, чтобы привлечь внимание Бога Богатства, который, по поверьям, спускается на землю. Грохот петард в этот день – не забава, а способ разогнать духов бедности. 7-й день День человека или Праздник победы человека Празднование "дня рождения" всех людей, чтение молитв за благополучие, торжественные гуляния и подношение для духов. На семейный ужин принято подавать салат из большого количества ингредиентов. Тот, кто съест это блюдо, будет успешен в течение всего года. 8-й день День почитания звезд Загадывание желания на наступивший год, чтобы звезда освещала путь и дарила благополучие. Также проводят семейный ужин. 9-й день Праздник Двойной девятки (Чунъян) Проводятся соревнования по восхождению в гору – символизирует восхождение по карьерной лестнице. Также китайцы любуются цветущими хризантемами, носят в руках побеги кизила, который притягивает благополучие. 11-й день День зятя Тести принимают у себя дома зятьев. 15-й день Юаньсяоцзе (праздник Фонарей) Завершение празднования Нового года. В этот день принято проводить парады, запускать в небо множество бумажных фонарей и готовить особое блюдо в виде рисовых шариков.

Украшение домов

Еще один не менее важный этап подготовки к китайскому Новому году – это украшение дома. Предпочтение при этом отдается красному цвету, который традиционно символизирует в китайской культуре удачу и счастье.

Главный оберег и украшение – "чуньлянь", алые свитки с каллиграфией, которые вешают по бокам от входа. Их содержание – это не просто стихи, а вербальные коды на долголетие и успех. Но самый тонкий лингвистический трюк кроется в иероглифе "фу" (счастье). Его намеренно вешают вверх ногами. Прохожий, видя это, восклицает: "Ваше счастье перевернулось!", что на китайском звучит абсолютно идентично фразе "Ваше счастье пришло!". Таким образом, каждый гость невольно становится добрым пророком для хозяев дома.

© iStock.com / real444 Китайские красные фонари © iStock.com / real444 Китайские красные фонари

Не обходится празднование и без украшенного праздничного дерева. Правда, вместо ели эту роль выполняет так называемое Дерево Света, на которое в преддверии праздника можно повесить гирлянды, цветы или фонарики.

Вместо снежинок на окнах китайских домов можно увидеть бумажные украшения под названием цзяньчжи. Эти достаточно сложные по исполнению композиции вырезают из цельного листа красной бумаги, а основой служат изображения растений или животных, а также, например, добрых духов.

Какие цвета принято использовать в год Красной Огненной Лошади Цвет Символическое значение Применение в 2026 году Красный Счастье, удача, процветание, защита от злых духов. Основной цвет, который может использоваться как в одежде, так и в праздничном декоре (конверты Хунбао, бумажные фонарики). Золотой / Оранжевый Финансовое благополучие, процветание, а также энергия и удача Детали декора (например, гирлянды теплого цвета), ювелирные украшения Бордовый / Терракотовый (и другие оттенки земли) Стабильность, уверенность Праздничная одежда и аксессуары, текстиль, украшение стола Зеленый Ассоциируется с Деревом, которое, в свою очередь, необходимо для поддержания Огня. Различные оттенки символизируют гармонию и обновление, жизненную силу. Живые растения в интерьере, элементы в одежде или праздничном декоре.

Фейерверки и петарды

Празднование китайского Нового года сложно представить без многочисленных салютов и фейерверков. Причем для жителей Поднебесной это не просто зрелищное праздничное развлечение. Местные жители верят, что громкие звуки способны отпугнуть злых духов, которые в это время бродят по земле в поисках пристанища.

Раньше вместо хлопушек и петард использовались бамбуковые палочки: их бросали в огонь, отчего раздавался сильный треск. Если бамбука под рукой не оказывалось, на помощь могли прийти любые подручные средства вплоть до домашней утвари.

Танец льва и дракона

Празднование китайского Нового года подразумевает не только домашние застолья, но и народные гуляния, которые практически всегда включают такие традиционные представления как танец Льва и танец Дракона. Для каждого из них используются особые фигуры внушительных размеров. Для танца Льва пара человек забираются внутрь большой фигуры хищника и, управляя соответствующими частями его туловища, совершают танцевальные движения. Для танца Дракона фигуру этого мифического существа держат на специальных шестах несколько человек (если Дракон длинный, их число может достигать нескольких десятков) и синхронно действуют таким образом, чтобы тело Дракона двигалось волнами.

Подарки

Обмен подарками – обязательное мероприятие Китайского Нового года. В основном принято дарить то, что символизирует удачу и процветание: красные конверты с деньгами, фрукты, предметы декора и т. д.

"В Китае принято дарить парные подарки. В китайской философии одиночество – признак неполноты и увядания. Дарить один мандарин или одну бутылку – значит желать человеку одиночества. Причем мандарины – обязательный атрибут визита, их приносят именно по два, так как их название созвучно слову "золото". Вручая их, вы буквально передаете "пару слитков" в руки хозяина", – комментирует Ксения Шахова.

© Pexels/RODNAE Productions Подарки на Китайский Новый год © Pexels/RODNAE Productions Подарки на Китайский Новый год

Красные конверты с деньгами (Хунбао)

Самый распространенный и наиболее традиционный подарок в Китае – это знаменитые красные конверты, именуемые Хунбао. Внутрь такого конверта вкладывается сумма денег (в виде бумажных банкнот), а подарить их можно не только детям или другим родственникам, но и, при желании – коллегам, друзьям или даже соседям.

История конвертов связана со старинной легендой, рассказывающей историю демона, жившего много столетий назад. В качестве жертв он выбирал исключительно детей, и однажды родители одного ребенка положили своему чаду под подушку восемь монет, помолившись, чтобы зло не тронуло их малыша. Когда демон явился к ребенку, монеты засияли ярким светом, и чудовище отступило. И до сих пор такие конверты считаются традиционным новогодним подарком для детей.

Какую сумму положить в конверт – каждый решает сам. Единственное требование – она не должна содержать число 4, которое ассоциируется у китайцев со смертью (хотя четные числа все же считаются предпочтительными). Также предпочтение отдается новым аккуратным банкнотам. Преподнесенный человеку конверт Хунбао – это не просто подарок, но и пожелание счастья и удачи в новом году.

© iStock.com / gahsoon Красный конверт (Хунбао) © iStock.com / gahsoon Красный конверт (Хунбао)

Развитие технологий не обошло стороной и эту часть празднования Нового года. Сегодня у китайцев есть возможность дарить друг другу виртуальные конверты с деньгами.

Фрукты

Еще одна традиция – дарить на Новый год фрукты, в первую очередь – мандарины и апельсины. Такие подарки символизируют богатство и материальное благополучие. Например, придя в гости, полагается вручить два мандарина хозяевам дома, а уходя – принять аналогичное количество фруктов от них.

Чай

Еще один популярный подарок на Новый год в Китае – это чай. Такой подарок ассоциируется с долголетием и крепким здоровьем. Как правило, дарят классические сорта чая для проведения традиционной "Церемонии чаепития на рассвете" (Ча Ши) , во время которой очищается энергия и начинается новая жизнь.

Декоративные предметы

В качестве подарка также могут выступать различные декоративные предметы, например, красивая посуда из керамики или фарфора.

“Все чаще выбирают изделия, которые сохраняют символику благополучия, но при этом остаются материальными и долговечными, становясь частью повседневной жизни. Такие вещи воспринимаются как продолжение пожеланий, а не разовый жест. Хрусталь в этом контексте выглядит особенно уместно. Его прозрачность ассоциируются с ясными помыслами и обновлением, игра света – с удачей и жизненной энергией, а прочность материала перекликаются с пожеланиями стабильности и долгих лет. В качестве символического аналога красного – традиционного оттенка китайского праздника – внимание все чаще обращают на изделия глубоких янтарных тонов. Бокалы для праздничного стола, изящные вазы для цветочных композиций или лаконичные статуэтки становятся не просто декоративными объектами, а полноценными участниками праздничных ритуалов. Они уместны в быту, особенно в период торжеств, и при этом сохраняют глубокий культурный подтекст”, – отмечает начальник производства бренда хрусталя ручной работы Avdeev Crystal Анна Маврина.

Что нельзя дарить

Чтобы не привлечь негативную энергию и не оскорбить получателя подарка, не стоит дарить:

Часы (Счетчик жизни). Фраза "дарить часы" ("сун чжун") звучит идентично выражению "сопровождать в последний путь". Такой подарок воспринимается как завуалированный отсчет времени до конца жизни человека. Особенно это касается пожилых людей – для них такой жест станет глубоким ударом. Обувь (Приглашение к бегству). Слово "обувь" ("се") созвучно слову "зло" или "несчастье". К тому же, подарить обувь – значит дать человеку возможность "уйти" от вас. В год Лошади, которая и так стремится к бегу, такой подарок может символизировать скорое расставание или начало трудного пути, полного "зла". Зонты и груши (Символы разлуки). Зонт ("сань") звучит так же, как "расставаться". Подарить зонт другу или партнеру – предсказать скорый разрыв отношений. То же касается и груш ("ли"), чье название совпадает с понятием "отдаление". Острые предметы (Разрезание судьбы). Ножи, ножницы или сувенирные мечи – это "холодная энергия", которая мгновенно "разрезает" невидимые нити дружбы или любви. Даже если ваш друг – коллекционер, в Новый год такой подарок станет символом вражды. Головные уборы (особенно зеленые) - в китайском языке есть фраза "надеть зеленую шапку", смысл которой "носить рога", что намекает или предрекает неверность партнера.

"Если вам все же вручили "запрещенный" подарок, просто дайте дарителю мелкую монетку взамен. Так вы символически "купите" этот предмет, превратив подарок в сделку и обманув злой рок", - рекомендует Ксения Шахова.

В 2026 году будьте внимательны к упаковке: Лошадь любит красный, золотой и желтый цвета, но избегайте белого и черного – в Китае и России это цвета траура.

Поздравления

© iStock.com / Chong Kee Siong Семья готовится к празднованию китайского нового года © iStock.com / Chong Kee Siong Семья готовится к празднованию китайского нового года

Поздравления и пожелания всех благ – обязательный атрибут любого праздника. Взрослым в Китае принято желать долгих лет жизни и финансового благополучия, молодым людям – успехов в учебе, тем, кто строит карьеру – успехов на работе и во всех делах.

Если россияне в дни празднования китайского Нового года окажутся в компании жителей Поднебесной, хорошим тоном будет произнести несколько пожеланий на китайском языке. Для этого можно заранее запомнить несколько простых фраз.

Во время празднования Нового года важно не произносить негативные слова, например "убийство", "смерть", "призрак", "болезнь". По поверьям они могут притянуть в семью неудачи и несчастье.

Праздничная кухня

В новогоднюю ночь китайцы, как и жители нашей страны на традиционный для нас Новый год, собираются за праздничным столом, который должен ломиться от всевозможных угощений. У такого ужина даже есть собственное название – “няньефань”.

Центральное место практически на каждом праздничном столе отведено традиционным блюдам. Одно из них – пельмени Цзяоцзы, которые пользуются особой популярностью в северных регионах страны. Как правило, их в большом количестве готовят заранее всей семьей.

© iStock.com / Daydaycook Няньгао © iStock.com / Daydaycook Няньгао

Местные жители верят, что чем больше таких пельменей окажется на новогоднем столе, тем более удачным и успешным будет наступивший год. По форме китайские пельмени напоминают старинные слитки, а потому есть пельмени в новогоднюю ночь считается верной приметой для финансового благополучия. Иногда внутрь прячут чистую монетку или нить: нашедшему сулят богатство или долгую жизнь.

Еще одно традиционное новогоднее блюдо - угощение из клейкого риса под названием “няньгао”. Оно считается символом семейного единства и грядущих перемен к лучшему.

Перечень блюд с символическим значением на праздничном столе в честь китайского Нового года продолжают разнообразные рыбные деликатесы. Рыба считается символом изобилия, готовится целиком, а при подаче ее принято поворачивать в сторону наиболее почитаемого и авторитетного члена семьи или гостя. Для того, чтобы изобилие сопутствовало человеку не только в уходящем, но и в наступающем году, рыбу принято съедать не до конца: половину – за новогодним столом, оставшуюся часть – в году наступившем.

В честь праздника к столу могут подавать и особую лапшу, превосходящую по длине привычные параметры. Это блюдо символизирует долголетие, и есть его принято без помощи ножа, то есть разрезать лапшу на небольшие кусочки не полагается.

Также на праздничном столе в честь китайского Нового года можно встретить сладкие рисовые шарики (символизируют семейное единение), цитрусовые (мандарины ассоциируются с богатством) и другие традиционные китайские блюда.

© iStock.com / AsiaVision Семья за обеденным столом во время празднования китайского нового года © iStock.com / AsiaVision Семья за обеденным столом во время празднования китайского нового года

Фестиваль фонарей и завершение праздника

Финальном аккордом многодневного празднования восточного Нового года становится фестиваль фонарей. Он отмечается в пятнадцатый по счету день наступившего года (в 2026 году он выпадает на 3 марта) и связан с еще одной древней традицией Китая – зажигать на улицах многочисленные фонарики. Такие фонари могут быть различных форм и размеров, от крошечных до очень больших, порой их даже делают в виде мифических существ или различных животных.

Некоторые граждане прикрепляют к таким фонарикам загадки и дарят небольшие подарки тем, кто сумеет такую загадку верно разгадать.

Есть у фестиваля фонарей и свое традиционное праздничное блюдо. Это рисовые шарики с разнообразными начинками, как сладкими, так и сытными. К слову, танцы Льва и Дракона на улицах китайских городов также можно увидеть именно в этот день.

Как отмечают Китайский Новый год в разных странах

Новый год по восточному календарю отмечают не только в Китае, но и в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Брунее, Сингапуре и т.д. Китайский Новый год также празднуется на Филиппинах и Маврикии.

На территории Вьетнама аналогичный праздник носит название Тет, продолжается несколько дней и обладает несколькими уникальными традициями. Так, считается, что первый человек, переступивший порог дома в новом году, принесет жильцам процветание и благополучие, а одним из символов является украшенная бамбуковая палка.

Так, год Зеленого Деревянного Дракона в России встречали тематическим фестивалем в центре столицы. Приуроченные к празднику мероприятия нередко проходят и в других крупных городах страны.

“Китайский Новый год отмечают далеко за пределами Китая: от Чайнатаунов в Лондоне и Нью‑Йорке до русскоязычных городов, где растет китайская диаспора и интерес к азиатской культуре”, – добавляет Татьяна Солдатова.

© Sputnik / Тарас Иванов Перейти в медиабанк Посетители на рынке новогодних сувениров и украшений для дома на центральной улице Ханоя © Sputnik / Тарас Иванов Перейти в медиабанк Посетители на рынке новогодних сувениров и украшений для дома на центральной улице Ханоя

Нередко на период праздника в ресторанах и кафе появляется соответствующий раздел меню, а значит, у всех желающих есть возможность попробовать традиционные блюда.

“Китайский Новый год – это популярный праздник, который основан на тысячелетних традициях, уважении к прошлому и вере в будущее. Прожив его в Китае, я поняла: именно через такие традиции лучше всего понимаешь страну и язык. Потому что язык – это не только слова, это способ думать и чувствовать мир”, – отмечает Анна Макшанцева.

Приметы и суеверия

Древнее суеверие гласит: "Как встретишь Чуньцзе, так и проведешь все двенадцать лун". В первый день года категорически запрещено плакать. Считается, что слезы в этот день прокладывают русло для будущих печалей, делая человека уязвимым перед превратностями судьбы. Даже самых капризных детей в праздник принято баловать и прощать им любые шалости – крик и плач в доме могут отпугнуть удачу. Астрологически это объясняется тем, что Огненная Лошадь крайне чувствительна к эмоциональному фону: заложенный в первый день позитивный импульс станет тем самым топливом, которое будет двигать вас вперед весь год.

Для тех, кто родился в год Лошади (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), наступает Беньминхань – год испытаний. Согласно мифологии, божество времени Тай-Суй в этот период пристально следит за "именинниками", и любая ошибка может обернуться крахом. Чтобы отвести сглаз и защитить себя от демонов, китайцы прибегают к проверенному средству – красному нижнему белью, носкам или алому поясу. Важный нюанс: эти вещи нельзя покупать самому, их должны подарить близкие люди, передавая таким образом защиту.

В китайской метафизике Лошадь – символ неудержимого движения. По словам астролога, если вы входите в 2026 год с невыполненными обязательствами, вы добровольно "впрягаете" себя в "финансовое ярмо". Крайне важно закрыть все счета, вернуть долги и выполнить обещания до того, как часы пробьют полночь 17 февраля. Считается, что Лошадь, обремененная долгами, быстро теряет силы и "хромает" весь год.

© Изображение сгенерировано ИИ Год огненной лошади © Изображение сгенерировано ИИ Год огненной лошади

Чтобы Огненная Лошадь была благосклонна, астролог Ксения Шахова рекомендует прислушаться к народной мудрости:

Не плакать. Если пролить слезы в первый день года, весь год пройдет в печали. Детей стараются не наказывать в этот праздник. Красное белье. Чтобы защитить себя от превратностей судьбы в свой зодиакальный год, китайцы обязательно надевают красное нижнее белье или красный пояс. Долги. Крайне важно раздать все долги до наступления полуночи. Входить в год Лошади с финансовым бременем – значит "везти тяжелую телегу" все 12 месяцев. Первое слово. Первое слово, произнесенное после наступления Нового года, должно быть позитивным. Никаких "нет", "не могу" или "болею". Рекомендуется говорить о росте, свете и движении.