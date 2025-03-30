День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПарадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран 9 мая. Сколько лет исполняется в 2025 году празднику, его история и главные символы - в материале РИА Новости.
День Победы 9 мая
В 2025 году отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 80 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
Май 1945 года советская армия встретила в Берлине. Наступательная операция, стартовавшая 16 апреля, завершилась 2 мая, а вечером 8 мая (по московскому времени - примерно через час после полуночи 9 мая) состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
История
"Первый раз Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая в 02:41 представителями Верховных командований Вермахта, Западных союзников и СССР по центральноевропейскому времени во французском Реймсе. Но, по требованию Сталина, состоялось вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в берлинском Карлсхорсте", - отмечает Артем Косоруков, политолог МГУ имени М.В. Ломоносова.
В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ Президиума Верховного Совета СССР, который увидел свет 8 мая 1945 года. О долгожданной Победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан.
Диктор Всесозного радио Юрий Левитан
9 мая 1945 года был нерабочим днем всенародного торжества, когда люди выходили на улицы своих городов, чтобы отметить окончание войны. Праздничные мероприятия проходили по всей стране, а вечером к народу обратился председатель Совета Народных комиссаров Иосиф Сталин и прогремел первый салют.
День Победы отметили на государственном уровне в 1946 и 1947 году, а после практически на 20 лет 9 мая вновь стал рабочим днем. Праздничные мероприятия по-прежнему проводились, но уже не столь масштабные. Следующей важной вехой в истории праздника стал 1965 год, когда страна готовилась отметить 20-летний юбилей со дня Великой Победы. В этом году 9 Мая вновь стал выходным и вернул себе статус всенародного торжества с праздничным парадом, салютом и другими важными традициями.
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Традиции и символы
Самый первый День Победы в мае 1945 года отметили митингами, концертами, масштабными народными гуляниями. Постепенно День Победы приобрел целый ряд собственных традиций и символов, которые и по сей день являются обязательным атрибутом этого праздника.
Минута молчания
Впервые почтить минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны было решено 9 мая 1965 года. Именно так - “Минута молчания” - называлась передача на Центральном телевидении, которая впервые вышла в эфир в тот год, когда страна отмечала 20 лет Победы. С тех пор минута молчания сопровождает не только каждое празднование Дня Победы, но и все трагические события в истории государства.
Вечный огонь
Память о тех, кто мужественно защищал родную землю и отдал за нее свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, призван хранить и Вечный огонь. В Советском Союзе самый первый Вечный огонь зажгли осенью 1957 года. Это произошло в Ленинграде, рядом с памятником "Борцам революции" на Марсовом поле.
К слову, именно этот огонь после неоднократно использовался для того, чтобы зажечь Вечные огни в память о Великой Отечественной войне в российских городах-героях. Например, именно от него в 1967 году был зажжен Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, которая располагается на территории Александровского сада в столице.
Сегодня Вечный огонь можно увидеть на многих посвященных событиям Великой Отечественной войны мемориалах.
Парад
Парад Победы на Красной площади в Москве. 24 июня 1945 года
День Победы для многих россиян в первую очередь ассоциируется именно с праздничным парадом на Красной площади в Москве. Однако самый первый парад в честь Победы в столице прошел не 9 мая, а 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал - заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.
Следующий праздничный парад в честь Дня Победы состоялся лишь два десятилетия спустя, когда страна отмечала юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В этот день по Красной площади впервые пронесли то самое Знамя Победы, которое 20 лет назад советские воины водрузили на куполе Рейхстага.
В течение нескольких десятилетий парад Победы не был привычной частью праздничной программы мероприятий на 9 мая. Он проводился только в честь юбилеев, например, к 40-летию Победы в 1985 году, а также в 1990 году.
Ежегодным парад Победы стал с 1995 года.
Салют
Самый первый праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве в 1945 году. Вечером 9 мая были даны три десятка артиллерийских залпов из тысячи орудий, а также небо над столицей расцветили лучи прожекторов. К слову, в годы войны салютами отмечали самые важные события военной хроники: освобождение столиц советских республик, выход к государственной границе, форсирование крупных рек и так далее.
Салют в честь Дня Победы оставался частью праздничных мероприятий и в те годы, когда 9 мая не являлось выходным днем. И в советские годы, и в наше время праздничные салюты гремят не только в небе над Москвой и Санкт-Петербургом, но и в других городах страны (например, в городах-героях).
Георгиевская лента
Акция "Георгиевская ленточка" во Владивостоке
Одним из самых молодых символов праздника День Победы является Георгиевская лента. Свое название она получила в честь ордена Святого Георгия, учрежденного императрицей Екатериной II в 1769 году, а ее внешний вид с чередованием черного и оранжевого цветов символизирует, по одной из версий, дым (или порох) и огонь.
Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" впервые состоялась в 2005 году, когда отмечалось 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами проведения самой первой акции выступили медиахолдинг РИА Новости и РООСПМ "Студенческая община". С тех пор бесплатная раздача Георгиевских ленточек в преддверии Дня Победы проводится не только в столице, но и в других городах России и даже за границей.
В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому Георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы, а за ее публичное осквернение грозит штраф или лишение свободы.
Гвоздики
В День Победы россияне вот уже много лет россияне в День Победы дарят ветеранам, возлагают к Вечному огню, приносят на могилы павших героев и к военным мемориалам красные гвоздики. Алый цвет ассоциируется с пролитой на полях сражений кровью, а потому и сами цветы стали символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем красная гвоздика - это знак мужества и стойкости. К тому же красный - цвет Знамени Победы.
Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
История акции “Бессмертный полк”, участниками которой из года в год становятся миллионы граждан по всей стране, началась в 2007 году в Тюмени. Именно здесь местные жители впервые прошли в День Победы по улицам города с портретами фронтовиков. Свое шествие тогда они назвали “Парад Победителей”.
Через несколько лет инициативу подхватили десятки российских регионов. А в 2012 году в Томске акция обрела свое нынешнее название - “Бессмертный полк”, а уже в следующем 2013 году “Бессмертный полк” прошел на Поклонной горе в столице.
“Бессмертный полк” - это праздничное шествие, участники которого несут портреты родственников-ветеранов Великой Отечественной войны. Акция уже давно перешагнула границы России: шествия Бессмертного полка проходят во многих странах мира. Только в нашей стране в 2022 году к ней присоединились более 12 миллионов граждан.
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В 2023 и 2024 году традиционное шествие в большей части российских городов было решено отменить. Акция прошла в альтернативных форматах. Например, портрет участников Великой Отечественной войны предлагалось закрепить на стекле автомобиля, также россияне смогли принять участие в проекте “Стена памяти”.
Песня
Сложно представить себе празднование Дня Победы без одноименной песни в исполнении Льва Лещенко, которая стала настоящим гимном праздника. Слова для нее весной 1975 года в преддверии празднования 30-летнего юбилея Победы написал поэт Владимир Харитонов, музыку создал композитор Давид Тухманов.
Путь к славе у этой композиции не был легким. Изначально ее “забраковала” критика, в том числе - посчитав музыку неподходящей для столь серьезного произведения. Песня “День Победы” звучала в исполнении нескольких известных артистов, но всенародно любимой стала лишь после того, как в том же 1975 году ее спел во время празднования Дня милиции Лев Лещенко.
Суть и значение праздника победы в Великой Отечественной войне
День Победы - это не просто празднование в честь завершения одной из самых страшных войн в мировой истории. День Победы - это прежде всего праздник мужества, чести и отваги, напоминание о том, как важно быть единым народом, ведь именно сплотившись, дружно встав на защиту Родины, наша страна сумела одержать Победу над фашизмом.
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Праздник 9 мая - это также напоминание о том, какие ужасы, боль и страдание принесла эта война людям во всем мире. В День Победы часто говорят о том, как важно сохранять память о событиях Великой Отечественной войны, чтобы подобное больше никогда не повторилось.
Какие страны отмечают День Победы
День Победы отмечается не только в бывших республиках Советского Союза, но и во многих странах Европы, которые также принимали участие в войне против фашистской Германии. Примечательно, что в некоторых европейских государствах праздник Победы отмечается не 9, а 8 мая. Причина тому - разница во времени на момент подписания Акта о капитуляции.