https://ria.ru/20221229/lenty-1842245821.html

Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент

Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент

Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы и предусматривающий уголовную ответственность за ее публичное... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:42

2022-12-29T15:42

2022-12-29T16:05

общество

владимир путин

россия

георгиевская ленточка

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы и предусматривающий уголовную ответственность за ее публичное осквернение.Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Так, по действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, гражданину — до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.Согласно статье Уголовного кодекса о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.Этот символ воинской славы можно использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она является частью многих военных наград Российской империи, СССР и России.

https://ria.ru/20220910/mariupol-1815867819.html

https://ria.ru/20220519/lenta-1789374465.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, георгиевская ленточка