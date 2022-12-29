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Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент
Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент
Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы и предусматривающий уголовную ответственность за ее публичное... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:42
2022-12-29T16:05
общество
владимир путин
россия
георгиевская ленточка
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы и предусматривающий уголовную ответственность за ее публичное осквернение.Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Так, по действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, гражданину — до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.Согласно статье Уголовного кодекса о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.Этот символ воинской славы можно использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она является частью многих военных наград Российской империи, СССР и России.
https://ria.ru/20220910/mariupol-1815867819.html
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общество, владимир путин, россия, георгиевская ленточка
Общество, Владимир Путин, Россия, Георгиевская ленточка
15:42 29.12.2022 (обновлено: 16:05 29.12.2022)
 
Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент

Путин подписал закон о наказании до лишения свободы за осквернение георгиевских лент

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУстановление всероссийского рекорда "Самая большая лента памяти" в Москве
Установление всероссийского рекорда Самая большая лента памяти в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Установление всероссийского рекорда "Самая большая лента памяти" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы и предусматривающий уголовную ответственность за ее публичное осквернение.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Активисты развернули в Мариуполе самую большую в мире Георгиевскую ленту
Так, по действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, гражданину — до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Согласно статье Уголовного кодекса о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Этот символ воинской славы можно использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она является частью многих военных наград Российской империи, СССР и России.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияГеоргиевская ленточка
 
 
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