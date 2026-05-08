День Победы: история и традиции праздника

День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран 9 мая. Сколько лет исполняется в 2026 году празднику, его история и главные символы — в материале РИА Новости.

Дата: 9 мая 2026 года (суббота)

Годовщина: 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

Статус: государственный праздник и официальный выходной в России

Что празднуем: Победа СССР над нацистской Германией в 1945 году

Главные традиции: Военный парад на Красной площади, акция "Бессмертный полк", возложение венков к мемориалам

Что такое День Победы

День Победы — государственный праздник, посвященный победе Красной армии СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Отмечается ежегодно 9 мая и является официальным нерабочим днем. Этот день — не только торжество в честь завершения одной из самых страшных войн в истории человечества, но и праздник мужества, чести и отваги, напоминание о том, как важно быть единым народом. Сохранять память о событиях Великой Отечественной — значит не допустить, чтобы подобное повторилось вновь.

"День Победы по-прежнему остается одной из важнейших и ключевых дат в национальной памяти, потому что это не только про завершение войны, но и про общий опыт, который до сих пор влияет на отношение общества к истории, отношении к стране и к самим себе. Это точка, в которой сходятся отдельные судьбы людей и общее понимание прошлого, поэтому 9 Мая воспринимается не как формальный праздник, а как нечто глубоко личное — связанное с семейными историями, воспоминаниями и чувством гордости", — отмечает исследователь исторической памяти Всероссийского проекта "Родина героев", соучредитель компании "Деловая репутация" Владимир Курков.

История праздника в СССР и России

Первый раз Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая в 02:41 представителями Верховных командований Вермахта, Западных союзников и СССР по центральноевропейскому времени во французском Реймсе. Но, по требованию Сталина , состоялось вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в берлинском Карлсхорсте.

В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ Президиума Верховного Совета СССР, который увидел свет 8 мая 1945 года. О долгожданной Победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан

9 мая 1945 года был нерабочим днем всенародного торжества, когда люди выходили на улицы своих городов, чтобы отметить окончание войны. Праздничные мероприятия проходили по всей стране, а вечером к народу обратился председатель Совета Народных комиссаров Иосиф Сталин и прогремел первый салют.

День Победы отметили на государственном уровне в 1946 и 1947 году, а после практически на 20 лет 9 мая вновь стал рабочим днем. Праздничные мероприятия по-прежнему проводились, но уже не столь масштабные. Следующей важной вехой в истории праздника стал 1965 год, когда страна готовилась отметить 20-летний юбилей со дня Великой Победы. В этом году 9 Мая вновь стал выходным и вернул себе статус всенародного торжества с праздничным парадом, салютом и другими важными традициями.

Ключевые даты истории Дня Победы Дата Событие Почему важно 8 мая 1945 Подписан указ о празднике Юридическое основание даты 9 мая 1945 Первое всенародное празднование Старт исторической традиции 24 июня 1945 Первый Парад Победы Главный визуальный символ памяти 1948 9 мая перестал быть выходным Важный поворот в истории праздника 1965 9 мая снова стал нерабочим днем Возвращение центрального статуса

Традиции и символы Дня Победы

Самый первый День Победы в мае 1945 года отметили митингами, концертами, масштабными народными гуляниями. Постепенно День Победы приобрел целый ряд собственных традиций и символов, которые и по сей день являются обязательным атрибутом этого праздника.

Парад, салют, минута молчания

Георгий Жуков . День Победы для многих россиян в первую очередь ассоциируется именно с праздничным парадом на Красной площади в Москве. Однако самый первый парад в честь Победы в столице прошел не 9 мая, а 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал — заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза

Следующий праздничный парад в честь Дня Победы состоялся лишь два десятилетия спустя, когда страна отмечала юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В этот день по Красной площади впервые пронесли то самое Знамя Победы, которое 20 лет назад советские воины водрузили на куполе Рейхстага.

В течение нескольких десятилетий парад Победы не был привычной частью праздничной программы мероприятий на 9 мая. Он проводился только в честь юбилеев, например, к 40-летию Победы в 1985 году, а также в 1990 году. Ежегодным парад Победы стал с 1995 года. Традиционно он начинается в 10:00 по местному времени.

В 18:55 минут по московскому времени проводится минута молчания. Впервые почтить минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны было решено 9 мая 1965 года. Именно так — “Минута молчания” — называлась передача на Центральном телевидении, которая впервые вышла в эфир в тот год, когда страна отмечала 20 лет Победы. С тех пор минута молчания сопровождает не только каждое празднование Дня Победы, но и все трагические события в истории государства.

Первый праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве в 1945 году. Вечером 9 мая были даны три десятка артиллерийских залпов из тысячи орудий, а также небо над столицей расцветили лучи прожекторов. К слову, в годы войны салютами отмечали самые важные события военной хроники: освобождение столиц советских республик, выход к государственной границе, форсирование крупных рек.

Георгиевская лента, Вечный огонь, красные гвоздики

Одним из самых молодых символов праздника День Победы является Георгиевская лента. Свое название она получила в честь ордена Святого Георгия, учрежденного императрицей Екатериной II в 1769 году, а ее внешний вид с чередованием черного и оранжевого цветов символизирует, по одной из версий, дым (или порох) и огонь.

Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" впервые состоялась в 2005 году, когда отмечалось 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами проведения самой первой акции выступили медиахолдинг РИА Новости и РООСПМ "Студенческая община". С тех пор бесплатная раздача Георгиевских ленточек в преддверии Дня Победы проводится не только в столице, но и в других городах России и даже за границей.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон , по которому Георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы, а за ее публичное осквернение грозит штраф или лишение свободы.

Память о тех, кто мужественно защищал родную землю и отдал за нее свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, призван хранить и Вечный огонь. В Советском Союзе самый первый Вечный огонь зажгли осенью 1957 года. Это произошло в Ленинграде, рядом с памятником "Борцам революции" на Марсовом поле.

К слову, именно этот огонь после неоднократно использовался для того, чтобы зажечь Вечные огни в память о Великой Отечественной войне в российских городах-героях. Например, именно от него в 1967 году был зажжен Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, которая располагается на территории Александровского сада в столице.

Сегодня Вечный огонь можно увидеть на многих посвященных событиям Великой Отечественной войны мемориалах.

Также в День Победы россияне вот уже много лет россияне в День Победы дарят ветеранам, возлагают к Вечному огню, приносят на могилы павших героев и к военным мемориалам красные гвоздики. Алый цвет ассоциируется с пролитой на полях сражений кровью, а потому и сами цветы стали символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем красная гвоздика — это знак мужества и стойкости. К тому же красный — цвет Знамени Победы.

Главные символы Дня Победы Символ Что означает Где используется Георгиевская лента память и воинская слава акции, оформление, церемонии Вечный огонь память о погибших мемориалы Знамя Победы символ победы над нацизмом парады, госцеремонии Красные гвоздики уважение и скорбь возложение цветов Бессмертный полк семейная память шествия и онлайн-акции

Бессмертный полк и семейная память

История акции и общественного движения “Бессмертный полк”, участниками которой из года в год становятся миллионы граждан по всей стране. Все началось в 2007 году, когда жители Тюмени решили пройти в День Победы по главным улицам города с портретами участников Великой Отечественной войны. Этой акции было дано название "Парад Победителей".

В 2012 году группа журналистов, вдохновившись тюменцами, запустила масштабную общественную акцию "Бессмертный полк". В 2013-м "Бессмертный полк" прошел на Поклонной горе в столице. Акция уже давно перешагнула границы России: шествия Бессмертного полка проходят во многих странах мира. Только в нашей стране в 2022 году к ней присоединились более 12 миллионов граждан.

В 2023 и 2024 году традиционное шествие в большей части российских городов было решено отменить. Акция прошла в альтернативных форматах . Например, портрет участников Великой Отечественной войны предлагалось закрепить на стекле автомобиля, также россияне смогли принять участие в проекте “Стена памяти” . В 2025 году акция прошла в смешанном формате. То же ожидается и в 2026-м.

"Парады, акция "Бессмертный полк", георгиевская лента — все это остается важными символами общей памяти, которые объединяют людей и создают ощущение причастности к единой истории. Однако все более заметным становится и личный уровень проживания этой даты. Люди чаще обращаются к своей истории и к семейным архивам, ищут информацию о своих родственниках, делятся историями, обсуждают их в кругу близких. За счет этого память становится не только коллективной, но и личной", — подчеркивает Владимир Курков.

Как празднуют День Победы в России

9 мая вся страна отмечает праздник по единой, но личной для каждого программе. Праздничное утро начинается с торжественного парада: в Москве на Красной площади и на центральных улицах городов России проходят колонны войск и военная техника. В течение дня у мемориалов, обелисков и Вечных огней проводятся церемонии возложения цветов — как официальные, так и частные.

Параллельно с официальными мероприятиями разворачивается народная часть праздника: ветеранов поздравляют дома и на улицах, по всей стране проводятся концерты, фестивали, развлекательные мероприятия. Завершает день торжественный салют.

Сложно представить себе 9 мая и без одноименной песни в исполнении Льва Лещенко, которая стала настоящим гимном праздника. Слова для нее написал поэт Владимир Харитонов весной 1975 года, музыку создал композитор Давид Тухманов.

Как празднуют День Победы в России Формат Что происходит Когда обычно проходит Эмоциональный тон Парад торжественное прохождение войск и техники утро 9 мая официальный Возложение цветов церемонии у мемориалов утро и день мемориальный Минута молчания общая память о погибших по программе мероприятий скорбный Бессмертный полк память о родственниках-фронтовиках в течение дня семейный Салют завершающее торжество вечер празднично-памятный

Поздравления с Днем Победы

В День Победы принято поздравлять ветеранов, тружеников тыла, всех, кто бережно хранит память о войне. Обычно в поздравлениях говорят о признательности тем, кто воевал, о гордости за подвиг народа и о важности мира.

Традиционные поздравления звучат на митингах, концертах и в телеэфире. Не менее важны и личные — когда люди приходят к ветеранам домой, дарят цветы, общаются, слушают воспоминания. В последние годы поздравления все активнее распространяются в социальных сетях: люди публикуют семейные фотографии военных лет и истории своих родственников как по личной инициативе, так и в рамках участия в акции "Бессмертный полк".

Какие страны отмечают День Победы

Европы , которые также принимали участие в войне против фашистской Германии. Примечательно, что в некоторых европейских государствах праздник Победы отмечается не 9, а 8 мая. Причина тому — разница во времени на момент подписания Акта о капитуляции. 9 мая, одновременно с Россией, праздник отмечается в постсоветских государствах: Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и др. День Победы отмечается не только в бывших республиках Советского Союза, но и во многих странах, которые также принимали участие в войне против фашистской Германии. Примечательно, что в некоторых европейских государствах праздник Победы отмечается не 9, а 8 мая. Причина тому — разница во времени на момент подписания Акта о капитуляции. 9 мая, одновременно с Россией, праздник отмечается в постсоветских государствах: Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и др.

Интересные факты о Дне Победы

В ночь первого победного салюта 9 мая 1945 года Москва не была готова к такому стихийному народному ликованию: люди выходили на улицы сами, без всяких объявлений — сразу после новости о капитуляции, объявленной Левитаном. Современники вспоминали, что незнакомые люди обнимались, плакали и смеялись одновременно.

Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом 1 мая 1945 года, было изготовлено второпях прямо в ходе боев. Всего советские части несли к Берлину девять штурмовых флагов — по числу дивизий 3-й ударной армии. Именно флаг № 5 из этого комплекта стал тем самым Знаменем Победы.

Путь к славе у песни "День Победы" не был легким. Изначально ее “забраковала” критика, в том числе — посчитав музыку неподходящей для столь серьезного произведения. Композиция звучала в исполнении нескольких известных артистов, но всенародно любимой стала лишь после того, как в том же 1975 году ее спел во время празднования Дня милиции Лев Лещенко.

Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в Москве зажигали от огня, привезенного с Марсова поля в Ленинграде: факел доставили в специальном бронетранспортере. Церемония прошла 8 мая 1967 года: огонь зажег Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Часто задаваемые вопросы

Что такое День Победы?

Это государственный праздник, посвященный победе СССР в Великой Отечественной войне 1945 года. Отмечается ежегодно 9 мая.

Почему День Победы празднуют 9 мая?

Акт о капитуляции Германии был подписан поздно вечером 8 мая по европейскому времени, в Москве на этот момент уже наступило 9 мая.

Как отмечают День Победы?

Проводятся парады, акции памяти, возложения цветов и праздничные салюты.

Какие традиции у праздника 9 мая?

Основные традиции — военные парады, шествие Бессмертного полка и чествование ветеранов.

Кто отмечает День Победы?