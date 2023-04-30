https://ria.ru/20230430/pamyat-1868842912.html

В Музее Победы стартовала всероссийская акция "Стена Памяти"

В Музее Победы стартовала всероссийская акция "Стена Памяти" - РИА Новости, 30.04.2023

В Музее Победы стартовала всероссийская акция "Стена Памяти"

Дан старт Всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T14:36

2023-04-30T14:36

2023-04-30T16:03

общество

музей победы

волонтеры победы

наталья шадрина

москва

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868855502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9f9d6a18fcf658db3e131f6163d3c14.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дан старт Всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. Среди участников торжественной церемонии — депутат Госдумы, руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко и руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина. "Сегодня мы ещё лучше понимаем, что пережили наши с вами деды и прадеды, как им было тяжело, как им было непросто, через какие испытания они прошли. Но они со всем справились, потому что объединились всей страной - тыл и фронт. Объединились и победили. Сегодня здесь, в Музее Победы, мы даём старт акции "Стена Памяти". Эта акция - возможность собраться всей семьей, с нашими родными и близкими, достать старую фотографию, медали наших героев, рассказать детям их историю победы. И принести их портреты вместе с земляками, для того, чтобы почтить память всех, кто защищал нас в Великую Отечественную Войну", - заявила Ольга Занко во время церемонии. Наталья Шадрина во время церемонии заявила, что и акция "Стена Памяти" и "Бессмертный полк" позволят гражданам отдать дань памяти и показать благодарность всем тем, кто добивался Победы. В Музее Победы установили стенд "Стена Памяти", площадь которого составила 10 квадратных метров. С первого по девятое мая все желающие смогут прикрепить портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны. На сайте музея сообщалось, что в рамках акции такие стенды будут открыты в различных учреждениях культуры, образования, предприятиях во всех регионах нашей страны.

https://ria.ru/20230430/avtoprobeg-1868831733.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Старт Всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы Старт Всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы 2023-04-30T14:36 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, музей победы, волонтеры победы, наталья шадрина, москва, день победы