https://ria.ru/20230430/pamyat-1868842912.html
В Музее Победы стартовала всероссийская акция "Стена Памяти"
В Музее Победы стартовала всероссийская акция "Стена Памяти" - РИА Новости, 30.04.2023
В Музее Победы стартовала всероссийская акция "Стена Памяти"
Дан старт Всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T14:36
2023-04-30T14:36
2023-04-30T16:03
общество
музей победы
волонтеры победы
наталья шадрина
москва
день победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дан старт Всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. Среди участников торжественной церемонии — депутат Госдумы, руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко и руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина. "Сегодня мы ещё лучше понимаем, что пережили наши с вами деды и прадеды, как им было тяжело, как им было непросто, через какие испытания они прошли. Но они со всем справились, потому что объединились всей страной - тыл и фронт. Объединились и победили. Сегодня здесь, в Музее Победы, мы даём старт акции "Стена Памяти". Эта акция - возможность собраться всей семьей, с нашими родными и близкими, достать старую фотографию, медали наших героев, рассказать детям их историю победы. И принести их портреты вместе с земляками, для того, чтобы почтить память всех, кто защищал нас в Великую Отечественную Войну", - заявила Ольга Занко во время церемонии. Наталья Шадрина во время церемонии заявила, что и акция "Стена Памяти" и "Бессмертный полк" позволят гражданам отдать дань памяти и показать благодарность всем тем, кто добивался Победы. В Музее Победы установили стенд "Стена Памяти", площадь которого составила 10 квадратных метров. С первого по девятое мая все желающие смогут прикрепить портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны. На сайте музея сообщалось, что в рамках акции такие стенды будут открыты в различных учреждениях культуры, образования, предприятиях во всех регионах нашей страны.
https://ria.ru/20230430/avtoprobeg-1868831733.html
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Старт Всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы
Старт Всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы
2023-04-30T14:36
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, музей победы, волонтеры победы, наталья шадрина, москва, день победы
Общество, Музей Победы, Волонтеры Победы, Наталья Шадрина, Москва, День Победы
В Музее Победы стартовала всероссийская акция "Стена Памяти"
В Музее Победы прошла церемония, на которой дали старт Всероссийской акции "Стена Памяти"
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дан старт Всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Среди участников торжественной церемонии — депутат Госдумы, руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко и руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.
"Сегодня мы ещё лучше понимаем, что пережили наши с вами деды и прадеды, как им было тяжело, как им было непросто, через какие испытания они прошли. Но они со всем справились, потому что объединились всей страной - тыл и фронт. Объединились и победили. Сегодня здесь, в Музее Победы, мы даём старт акции "Стена Памяти". Эта акция - возможность собраться всей семьей, с нашими родными и близкими, достать старую фотографию, медали наших героев, рассказать детям их историю победы. И принести их портреты вместе с земляками, для того, чтобы почтить память всех, кто защищал нас в Великую Отечественную Войну", - заявила Ольга Занко во время церемонии.
Наталья Шадрина во время церемонии заявила, что и акция "Стена Памяти" и "Бессмертный полк" позволят гражданам отдать дань памяти и показать благодарность всем тем, кто добивался Победы.
«
"Приглашаю всех принять участие в этой акции, а если вы ещё не смогли найти историю своих героев, вы сможете воспользоваться интернетом, есть сайты "Память народа", "История народа", где можно найти подробную информацию. Участвуйте в акции, и пусть все помнят День Победы… и будут благодарны нашим ветеранам", - сказала Шадрина.
В Музее Победы установили стенд "Стена Памяти", площадь которого составила 10 квадратных метров. С первого по девятое мая все желающие смогут прикрепить портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны.
На сайте музея сообщалось, что в рамках акции такие стенды будут открыты в различных учреждениях культуры, образования, предприятиях во всех регионах нашей страны.
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