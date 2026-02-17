Масленица 2026: красивые картинки и открытки с поздравлениями

МОСКВА — РИА Новости. Масленичная неделя в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля. Ее отмечают за семь недель до Пасхи, а после нее наступает Великий пост. Традиционно это самый колоритный праздник в году, время теплых семейных встреч и ароматных блинов. Не упустите возможность поделиться праздничным настроением с близкими, отправив красивые открытки и поздравления. В нашей подборке картинки и добрые пожелания для родных, друзей и коллег, варианты на каждый день Сырной седмицы. Скачать и отправить открытки и красивые картинки в цифровом формате можно бесплатно.
Масленичная неделя 2026: даты, традиции и обычаи каждого дня
13 февраля, 19:52
Самые красивые открытки с Масленицей и поздравления
Открытки с главным символом праздника — аппетитными блинами, богато накрытые столы с угощениями и самоварами, проводы зимы и сжигание яркого чучела Масленицы, композиции с народными гуляниями, хороводами и катанием на лошадях, а также традиционные масленичные забавы: кулачные бои, взятие снежного городка, катание с горок — скачивайте красивые открытки с Масленицей и делитесь праздничным настроением с близкими. Дополнить открытку можно поздравлением в стихах или прозе.
Самые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких.
Самые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких.
"С Масленицей! Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уютно и вкусно пахнет блинами. Желаю счастья, здоровья и благополучия!"
Самые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких.
Самые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких.
"Поздравляю с Масленицей! Пусть с последним зимним снегом растают все невзгоды, а весна принесет тепло и радость!"
Аппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами.
Аппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами.
"С праздником весны и солнца! Пусть Масленица принесет в ваш дом изобилие и достаток, а душу наполнит светом и радостью!"
Красивая открытка на Масленицу
Красивая открытка на Масленицу
Сказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой.
Сказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой.
Народные лубочные открытки ретро на Масленицу.
Народные лубочные открытки ретро на Масленицу.
Сказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой.
Сказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой.
Аппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами.
Аппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами.
Поздравления с Масленицей в картинках
Скачивайте оригинальные картинки с пожеланиями вкусной и сытной Масленицы: "Сладкой Масленицы!", "Угощайся от души!", яркие изображения стопок блинов с икрой или щедро политых медом с надписями "С началом Масленицы!", "Встречаем Масленицу вместе!", "Широкой Масленицы!", "Веселись на полную!".
Народные лубочные открытки ретро на Масленицу.
Народные лубочные открытки ретро на Масленицу.
Оригинальное поздравление с Масленицей картинки на бересте.
Оригинальное поздравление с Масленицей картинки на бересте.
Исторические открытки ретро на Масленицу.
Исторические открытки ретро на Масленицу.
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к Масленице с поздравлениями
Солнечное поздравление с Масленицей картинки для мессенджеров.
Солнечное поздравление с Масленицей картинки для мессенджеров.
Милое поздравление с Масленицей картинки с матрешками.
Милое поздравление с Масленицей картинки с матрешками.
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к Масленице с поздравлениями
Поздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра.
Поздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра.
Поздравление с Масленицей картинки в стихах.
Поздравление с Масленицей картинки в стихах.
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к Масленице с поздравлениями
Душевное поздравление с Масленицей картинки с текстом.
Душевное поздравление с Масленицей картинки с текстом.
Душевное поздравление с Масленицей картинки с текстом.
Душевное поздравление с Масленицей картинки с текстом.
Поздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра.
Поздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра.
Открытки на каждый день Масленицы
Каждый день Масленичной недели имеет свое название и обычаи. Мы подготовили тематические открытки для всех дней Сырной седмицы в традиционном русском народном стиле с элементами хохломы и гжели, а также современные минималистичные дизайны и яркие иллюстрации. Выбирайте подходящую картинку для каждого дня, чтобы поздравить родных и близких. Скачайте изображение для отправки в социальных сетях, мессенджерах или по электронной почте.
Понедельник 16 февраля – Встреча
Открытки с изображением чучела Масленицы и румяных блинов. В первый день Масленицы пекут блины и начинают мастерить чучело. Открытки с изображением стопок блинов и встречи гостей отлично передадут атмосферу этого праздничного дня.
Дни Масленицы открытки: Понедельник — Встреча.
Дни Масленицы открытки: Понедельник — Встреча.
Открытка к первому дню Масленицы: Понедельник — Встреча
Открытка к первому дню Масленицы: Понедельник — Встреча
Вторник 17 февраля – Заигрыш
По традиции в этот день устраивали смотрины невест и устраивали игры и состязания. Картинки с народными гуляниями, молодыми девушками в традиционных нарядных костюмах и катаниями с горок расскажут о традициях этого дня.
Дни Масленицы открытки: Вторник — Заигрыши и гулянья.
Дни Масленицы открытки: Вторник — Заигрыши и гулянья.
Открытка ко второму дню Масленицы: Вторник — Заигрыш
Открытка ко второму дню Масленицы: Вторник — Заигрыш
Среда 18 февраля – Лакомка
В этот день тещи приглашают зятьев на блины. Забавные изображения с тещей и зятем за праздничным столом – идеальный выбор для среды. Скачивайте открытки с изображением богатых угощений и поздравляйте родных.
Открытка к третьему дню Масленицы: Среда — Лакомка
Открытка к третьему дню Масленицы: Среда — Лакомка
Дни Масленицы открытки: Среда — Лакомка у тещи.
Дни Масленицы открытки: Среда — Лакомка у тещи.
Четверг 19 февраля – Разгуляй
Самый веселый день Масленицы с народными забавами. Яркие открытки с изображением традиционных народных гуляний: катания на санях, состязания по перетягиванию каната, хороводы, захват снежного городка, передают атмосферу праздничного дня.
Открытка к четвертому дню Масленицы: Четверг — Разгуляй
Открытка к четвертому дню Масленицы: Четверг — Разгуляй
Дни Масленицы открытки: Широкий Четверг — Разгуляй.
Дни Масленицы открытки: Широкий Четверг — Разгуляй.
Пятница 20 февраля – Тещины вечерки
В этот день теща приходит на блины к зятю. Прекрасный повод для теплых семейных поздравлений. Картинки с изображением праздника за семейным столом подчеркнут значимость этого дня.
Дни Масленицы открытки: Пятница — Тещины вечерки.
Дни Масленицы открытки: Пятница — Тещины вечерки.
Открытка к пятому дню Масленицы: Пятница — Тещины вечерки
Открытка к пятому дню Масленицы: Пятница — Тещины вечерки
Суббота 21 февраля – Золовкины посиделки
День, когда невестки приглашают родных мужа. Открытки с изображением женских посиделок за рукоделием и чаепитием идеально подходят для этого дня. Скачайте и отправьте красивую открытку родственникам.
Открытка к шестому дню Масленицы: Суббота — Золовкины посиделки
Открытка к шестому дню Масленицы: Суббота — Золовкины посиделки
Дни Масленицы открытки: Суббота — Золовкины посиделки.
Дни Масленицы открытки: Суббота — Золовкины посиделки.
Воскресенье 22 февраля – Прощеное воскресенье
Завершающий день Масленицы — самое время отправить трогательную открытку с искренними словами. Изображения с просьбой о прощении и словами примирения, трогательные картинки со словами прощения передадут глубокий смысл этого дня.
Открытка к седьмому дню Масленицы: Прощеное воскресенье
Открытка к седьмому дню Масленицы: Прощеное воскресенье
Дни Масленицы открытки: Прощеное Воскресенье и проводы.
Дни Масленицы открытки: Прощеное Воскресенье и проводы.
Ретро-открытки на Масленицу: винтажное очарование
Открытки в ретро стиле на Масленицу обладают особым шармом. Такие картинки передают атмосферу прошлых лет и станут приятным посланием для взрослого поколения, а также ценителей истории и народных традиций. Скачивайте иллюстрации с изображением традиционных масленичных гуляний, румяных детей, которые лакомятся блинами, веселые катания на санях и другие народные забавы.
Эстетичная картинка с Масленицей и весенним солнцем.
Эстетичная картинка с Масленицей и весенним солнцем.
Красивая открытка на Масленицу
Красивая открытка на Масленицу
Уютные и красивые открытки с Масленицей.
Уютные и красивые открытки с Масленицей.
Традиционные красивые открытки с Масленицей и самоваром.
Традиционные красивые открытки с Масленицей и самоваром.
Винтажные открытки ретро на Масленицу.
Винтажные открытки ретро на Масленицу.
Прикольные открытки с Масленицей с юмором
Коллекция открыток с креативными надписями, мемы о "диете" на блинах, изображения с шуточными советами, как правильно отмечать праздник, смешные картинки о проводах зимы и встрече весны — такие прикольные открытки с Масленицей гарантированно вызовут улыбку и подарят хорошее настроение друзьям и коллегам.
Мемные открытки с Масленицей прикольные про диету.
Мемные открытки с Масленицей прикольные про диету.
Забавная открытка на Масленицу
Забавная открытка на Масленицу
Забавная открытка на Масленицу
Забавная открытка на Масленицу
Мемные открытки с Масленицей прикольные про диету.
Мемные открытки с Масленицей прикольные про диету.
Забавные открытки с Масленицей прикольные с животными.
Забавные открытки с Масленицей прикольные с животными.
Забавные открытки с Масленицей прикольные с животными.
Забавные открытки с Масленицей прикольные с животными.
Веселые открытки с Масленицей прикольные.
Веселые открытки с Масленицей прикольные.
Юмористические открытки с Масленицей прикольные про зиму.
Юмористические открытки с Масленицей прикольные про зиму.
Смешные открытки с Масленицей прикольные с котом.
Смешные открытки с Масленицей прикольные с котом.