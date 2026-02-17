Рейтинг@Mail.ru
Масленица 2026: открытки и картинки с поздравлениями
12:00 17.02.2026
Масленица 2026: красивые картинки и открытки с поздравлениями
Масленица 2026: открытки и картинки с поздравлениями
Масленица 2026: красивые картинки и открытки с поздравлениями
Масленичная неделя в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля. Ее отмечают за семь недель до Пасхи, а после нее наступает Великий пост. Традиционно это самый... РИА Новости, 17.02.2026
открытки
масленица
праздники
https://ria.ru/20260213/maslenichnaya-nedelya-2026-2074280480.html
https://ria.ru/20260215/retsepty-2074468979.html
https://ria.ru/20260216/rospotrebnadzor-2074669698.html
открытки, масленица, праздники
Открытки, Масленица, Праздники

Масленица 2026: красивые картинки и открытки с поздравлениями

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМасленица
Масленица - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Масленица. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Масленичная неделя в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля. Ее отмечают за семь недель до Пасхи, а после нее наступает Великий пост. Традиционно это самый колоритный праздник в году, время теплых семейных встреч и ароматных блинов. Не упустите возможность поделиться праздничным настроением с близкими, отправив красивые открытки и поздравления. В нашей подборке картинки и добрые пожелания для родных, друзей и коллег, варианты на каждый день Сырной седмицы. Скачать и отправить открытки и красивые картинки в цифровом формате можно бесплатно.
Артисты на презентации фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Масленичная неделя 2026: даты, традиции и обычаи каждого дня
13 февраля, 19:52

Самые красивые открытки с Масленицей и поздравления

Открытки с главным символом праздника — аппетитными блинами, богато накрытые столы с угощениями и самоварами, проводы зимы и сжигание яркого чучела Масленицы, композиции с народными гуляниями, хороводами и катанием на лошадях, а также традиционные масленичные забавы: кулачные бои, взятие снежного городка, катание с горок — скачивайте красивые открытки с Масленицей и делитесь праздничным настроением с близкими. Дополнить открытку можно поздравлением в стихах или прозе.
© открытка создана РИА НовостиСамые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких.
Самые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Самые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких.
Скачать
"С Масленицей! Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уютно и вкусно пахнет блинами. Желаю счастья, здоровья и благополучия!"
© открытка создана РИА НовостиСамые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких.
Самые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Самые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких.
Скачать
"Поздравляю с Масленицей! Пусть с последним зимним снегом растают все невзгоды, а весна принесет тепло и радость!"
© открытка создана РИА НовостиАппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами.
Аппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Аппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами.
Скачать
"С праздником весны и солнца! Пусть Масленица принесет в ваш дом изобилие и достаток, а душу наполнит светом и радостью!"
© открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка на Масленицу
Красивая открытка на Масленицу - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая открытка на Масленицу
Скачать
© открытка создана РИА НовостиСказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой.
Сказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Сказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиНародные лубочные открытки ретро на Масленицу.
Народные лубочные открытки ретро на Масленицу. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Народные лубочные открытки ретро на Масленицу.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиСказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой.
Сказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Сказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиАппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами.
Аппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Аппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами.
Скачать
Блины на столе с ягодами и вареньем - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Названы любимые рецепты блинов у россиян
15 февраля, 08:08

Поздравления с Масленицей в картинках

Скачивайте оригинальные картинки с пожеланиями вкусной и сытной Масленицы: "Сладкой Масленицы!", "Угощайся от души!", яркие изображения стопок блинов с икрой или щедро политых медом с надписями "С началом Масленицы!", "Встречаем Масленицу вместе!", "Широкой Масленицы!", "Веселись на полную!".
© открытка создана РИА НовостиНародные лубочные открытки ретро на Масленицу.
Народные лубочные открытки ретро на Масленицу. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Народные лубочные открытки ретро на Масленицу.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОригинальное поздравление с Масленицей картинки на бересте.
Оригинальное поздравление с Масленицей картинки на бересте. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Оригинальное поздравление с Масленицей картинки на бересте.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиИсторические открытки ретро на Масленицу.
Исторические открытки ретро на Масленицу. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Исторические открытки ретро на Масленицу.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к Масленице с поздравлениями
Открытка к Масленице с поздравлениями - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к Масленице с поздравлениями
Скачать
© открытка создана РИА НовостиСолнечное поздравление с Масленицей картинки для мессенджеров.
Солнечное поздравление с Масленицей картинки для мессенджеров. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Солнечное поздравление с Масленицей картинки для мессенджеров.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМилое поздравление с Масленицей картинки с матрешками.
Милое поздравление с Масленицей картинки с матрешками. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Милое поздравление с Масленицей картинки с матрешками.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к Масленице с поздравлениями
Открытка к Масленице с поздравлениями - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к Масленице с поздравлениями
Скачать
© открытка создана РИА НовостиПоздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра.
Поздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Поздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиПоздравление с Масленицей картинки в стихах.
Поздравление с Масленицей картинки в стихах. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Поздравление с Масленицей картинки в стихах.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к Масленице с поздравлениями
Открытка к Масленице с поздравлениями - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к Масленице с поздравлениями
Скачать
© открытка создана РИА НовостиДушевное поздравление с Масленицей картинки с текстом.
Душевное поздравление с Масленицей картинки с текстом. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Душевное поздравление с Масленицей картинки с текстом.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиДушевное поздравление с Масленицей картинки с текстом.
Душевное поздравление с Масленицей картинки с текстом. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Душевное поздравление с Масленицей картинки с текстом.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиПоздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра.
Поздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Поздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра.
Скачать
Приготовление блинов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Роспотребнадзор назвал безопасное количество блинов для организма
16 февраля, 13:05

Открытки на каждый день Масленицы

Каждый день Масленичной недели имеет свое название и обычаи. Мы подготовили тематические открытки для всех дней Сырной седмицы в традиционном русском народном стиле с элементами хохломы и гжели, а также современные минималистичные дизайны и яркие иллюстрации. Выбирайте подходящую картинку для каждого дня, чтобы поздравить родных и близких. Скачайте изображение для отправки в социальных сетях, мессенджерах или по электронной почте.

Понедельник 16 февраля – Встреча

Открытки с изображением чучела Масленицы и румяных блинов. В первый день Масленицы пекут блины и начинают мастерить чучело. Открытки с изображением стопок блинов и встречи гостей отлично передадут атмосферу этого праздничного дня.
© открытка создана РИА НовостиДни Масленицы открытки: Понедельник — Встреча.
Дни Масленицы открытки: Понедельник — Встреча. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Дни Масленицы открытки: Понедельник — Встреча.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к первому дню Масленицы: Понедельник — Встреча
Открытка к первому дню Масленицы: Понедельник — Встреча - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к первому дню Масленицы: Понедельник — Встреча
Скачать

Вторник 17 февраля – Заигрыш

По традиции в этот день устраивали смотрины невест и устраивали игры и состязания. Картинки с народными гуляниями, молодыми девушками в традиционных нарядных костюмах и катаниями с горок расскажут о традициях этого дня.
© открытка создана РИА НовостиДни Масленицы открытки: Вторник — Заигрыши и гулянья.
Дни Масленицы открытки: Вторник — Заигрыши и гулянья. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Дни Масленицы открытки: Вторник — Заигрыши и гулянья.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка ко второму дню Масленицы: Вторник — Заигрыш
Открытка ко второму дню Масленицы: Вторник — Заигрыш - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка ко второму дню Масленицы: Вторник — Заигрыш
Скачать

Среда 18 февраля – Лакомка

В этот день тещи приглашают зятьев на блины. Забавные изображения с тещей и зятем за праздничным столом – идеальный выбор для среды. Скачивайте открытки с изображением богатых угощений и поздравляйте родных.
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к третьему дню Масленицы: Среда — Лакомка
Открытка к третьему дню Масленицы: Среда — Лакомка - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к третьему дню Масленицы: Среда — Лакомка
Скачать
© открытка создана РИА НовостиДни Масленицы открытки: Среда — Лакомка у тещи.
Дни Масленицы открытки: Среда — Лакомка у тещи. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Дни Масленицы открытки: Среда — Лакомка у тещи.
Скачать

Четверг 19 февраля – Разгуляй

Самый веселый день Масленицы с народными забавами. Яркие открытки с изображением традиционных народных гуляний: катания на санях, состязания по перетягиванию каната, хороводы, захват снежного городка, передают атмосферу праздничного дня.
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к четвертому дню Масленицы: Четверг — Разгуляй
Открытка к четвертому дню Масленицы: Четверг — Разгуляй - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к четвертому дню Масленицы: Четверг — Разгуляй
Скачать
© открытка создана РИА НовостиДни Масленицы открытки: Широкий Четверг — Разгуляй.
Дни Масленицы открытки: Широкий Четверг — Разгуляй. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Дни Масленицы открытки: Широкий Четверг — Разгуляй.
Скачать

Пятница 20 февраля – Тещины вечерки

В этот день теща приходит на блины к зятю. Прекрасный повод для теплых семейных поздравлений. Картинки с изображением праздника за семейным столом подчеркнут значимость этого дня.
© открытка создана РИА НовостиДни Масленицы открытки: Пятница — Тещины вечерки.
Дни Масленицы открытки: Пятница — Тещины вечерки. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Дни Масленицы открытки: Пятница — Тещины вечерки.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к пятому дню Масленицы: Пятница — Тещины вечерки
Открытка к пятому дню Масленицы: Пятница — Тещины вечерки - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к пятому дню Масленицы: Пятница — Тещины вечерки
Скачать

Суббота 21 февраля – Золовкины посиделки

День, когда невестки приглашают родных мужа. Открытки с изображением женских посиделок за рукоделием и чаепитием идеально подходят для этого дня. Скачайте и отправьте красивую открытку родственникам.
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к шестому дню Масленицы: Суббота — Золовкины посиделки
Открытка к шестому дню Масленицы: Суббота — Золовкины посиделки - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к шестому дню Масленицы: Суббота — Золовкины посиделки
Скачать
© открытка создана РИА НовостиДни Масленицы открытки: Суббота — Золовкины посиделки.
Дни Масленицы открытки: Суббота — Золовкины посиделки. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Дни Масленицы открытки: Суббота — Золовкины посиделки.
Скачать

Воскресенье 22 февраля – Прощеное воскресенье

Завершающий день Масленицы — самое время отправить трогательную открытку с искренними словами. Изображения с просьбой о прощении и словами примирения, трогательные картинки со словами прощения передадут глубокий смысл этого дня.
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к седьмому дню Масленицы: Прощеное воскресенье
Открытка к седьмому дню Масленицы: Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к седьмому дню Масленицы: Прощеное воскресенье
Скачать
© открытка создана РИА НовостиДни Масленицы открытки: Прощеное Воскресенье и проводы.
Дни Масленицы открытки: Прощеное Воскресенье и проводы. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Дни Масленицы открытки: Прощеное Воскресенье и проводы.
Скачать

Ретро-открытки на Масленицу: винтажное очарование

Открытки в ретро стиле на Масленицу обладают особым шармом. Такие картинки передают атмосферу прошлых лет и станут приятным посланием для взрослого поколения, а также ценителей истории и народных традиций. Скачивайте иллюстрации с изображением традиционных масленичных гуляний, румяных детей, которые лакомятся блинами, веселые катания на санях и другие народные забавы.
© открытка создана РИА НовостиЭстетичная картинка с Масленицей и весенним солнцем.
Эстетичная картинка с Масленицей и весенним солнцем. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Эстетичная картинка с Масленицей и весенним солнцем.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка на Масленицу
Красивая открытка на Масленицу - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая открытка на Масленицу
Скачать
© открытка создана РИА НовостиУютные и красивые открытки с Масленицей.
Уютные и красивые открытки с Масленицей. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Уютные и красивые открытки с Масленицей.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиТрадиционные красивые открытки с Масленицей и самоваром.
Традиционные красивые открытки с Масленицей и самоваром. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Традиционные красивые открытки с Масленицей и самоваром.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиВинтажные открытки ретро на Масленицу.
Винтажные открытки ретро на Масленицу. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Винтажные открытки ретро на Масленицу.
Скачать

Прикольные открытки с Масленицей с юмором

Коллекция открыток с креативными надписями, мемы о "диете" на блинах, изображения с шуточными советами, как правильно отмечать праздник, смешные картинки о проводах зимы и встрече весны — такие прикольные открытки с Масленицей гарантированно вызовут улыбку и подарят хорошее настроение друзьям и коллегам.
© открытка создана РИА НовостиМемные открытки с Масленицей прикольные про диету.
Мемные открытки с Масленицей прикольные про диету. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Мемные открытки с Масленицей прикольные про диету.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиЗабавная открытка на Масленицу
Забавная открытка на Масленицу - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Забавная открытка на Масленицу
Скачать
© открытка создана РИА НовостиЗабавная открытка на Масленицу
Забавная открытка на Масленицу - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Забавная открытка на Масленицу
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМемные открытки с Масленицей прикольные про диету.
Мемные открытки с Масленицей прикольные про диету. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Мемные открытки с Масленицей прикольные про диету.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиЗабавные открытки с Масленицей прикольные с животными.
Забавные открытки с Масленицей прикольные с животными. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Забавные открытки с Масленицей прикольные с животными.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиЗабавные открытки с Масленицей прикольные с животными.
Забавные открытки с Масленицей прикольные с животными. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Забавные открытки с Масленицей прикольные с животными.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиВеселые открытки с Масленицей прикольные.
Веселые открытки с Масленицей прикольные. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Веселые открытки с Масленицей прикольные.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиЮмористические открытки с Масленицей прикольные про зиму.
Юмористические открытки с Масленицей прикольные про зиму. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Юмористические открытки с Масленицей прикольные про зиму.
Скачать
© открытка создана РИА НовостиСмешные открытки с Масленицей прикольные с котом.
Смешные открытки с Масленицей прикольные с котом. - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Смешные открытки с Масленицей прикольные с котом.
Скачать
 
Заголовок открываемого материала