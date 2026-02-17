Масленица 2026: красивые картинки и открытки с поздравлениями

МОСКВА — РИА Новости. Масленичная неделя в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля. Ее отмечают за семь недель до Пасхи, а после нее наступает Великий пост. Традиционно это самый колоритный праздник в году, время теплых семейных встреч и ароматных блинов. Не упустите возможность поделиться праздничным настроением с близкими, отправив красивые открытки и поздравления. В нашей подборке картинки и добрые пожелания для родных, друзей и коллег, варианты на каждый день Сырной седмицы. Скачать и отправить открытки и красивые картинки в цифровом формате можно бесплатно.

Самые красивые открытки с Масленицей и поздравления

Открытки с главным символом праздника — аппетитными блинами, богато накрытые столы с угощениями и самоварами, проводы зимы и сжигание яркого чучела Масленицы, композиции с народными гуляниями, хороводами и катанием на лошадях, а также традиционные масленичные забавы: кулачные бои, взятие снежного городка, катание с горок — скачивайте красивые открытки с Масленицей и делитесь праздничным настроением с близкими. Дополнить открытку можно поздравлением в стихах или прозе.

© открытка создана РИА Новости Самые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких. Скачать

"С Масленицей! Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уютно и вкусно пахнет блинами. Желаю счастья, здоровья и благополучия!"

© открытка создана РИА Новости Самые красивые открытки с Масленицей для поздравления близких. Скачать

"Поздравляю с Масленицей! Пусть с последним зимним снегом растают все невзгоды, а весна принесет тепло и радость!"

© открытка создана РИА Новости Аппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами. Скачать

"С праздником весны и солнца! Пусть Масленица принесет в ваш дом изобилие и достаток, а душу наполнит светом и радостью!"

© открытка создана РИА Новости Красивая открытка на Масленицу Скачать

© открытка создана РИА Новости Сказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой. Скачать

© открытка создана РИА Новости Народные лубочные открытки ретро на Масленицу. Скачать

© открытка создана РИА Новости Сказочно красивые картинки с Масленицей и девушкой. Скачать

© открытка создана РИА Новости Аппетитные красивые картинки с Масленицей и блинами. Скачать

Поздравления с Масленицей в картинках

Скачивайте оригинальные картинки с пожеланиями вкусной и сытной Масленицы: "Сладкой Масленицы!", "Угощайся от души!", яркие изображения стопок блинов с икрой или щедро политых медом с надписями "С началом Масленицы!", "Встречаем Масленицу вместе!", "Широкой Масленицы!", "Веселись на полную!".

© открытка создана РИА Новости Народные лубочные открытки ретро на Масленицу. Скачать

© открытка создана РИА Новости Оригинальное поздравление с Масленицей картинки на бересте. Скачать

© открытка создана РИА Новости Исторические открытки ретро на Масленицу. Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка к Масленице с поздравлениями Скачать

© открытка создана РИА Новости Солнечное поздравление с Масленицей картинки для мессенджеров. Скачать

© открытка создана РИА Новости Милое поздравление с Масленицей картинки с матрешками. Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка к Масленице с поздравлениями Скачать

© открытка создана РИА Новости Поздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра. Скачать

© открытка создана РИА Новости Поздравление с Масленицей картинки в стихах. Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка к Масленице с поздравлениями Скачать

© открытка создана РИА Новости Душевное поздравление с Масленицей картинки с текстом. Скачать

© открытка создана РИА Новости Душевное поздравление с Масленицей картинки с текстом. Скачать

© открытка создана РИА Новости Поздравление с Масленицей картинки с пожеланиями мира и добра. Скачать

Открытки на каждый день Масленицы

Каждый день Масленичной недели имеет свое название и обычаи. Мы подготовили тематические открытки для всех дней Сырной седмицы в традиционном русском народном стиле с элементами хохломы и гжели, а также современные минималистичные дизайны и яркие иллюстрации. Выбирайте подходящую картинку для каждого дня, чтобы поздравить родных и близких. Скачайте изображение для отправки в социальных сетях, мессенджерах или по электронной почте.

Понедельник 16 февраля – Встреча

Открытки с изображением чучела Масленицы и румяных блинов. В первый день Масленицы пекут блины и начинают мастерить чучело. Открытки с изображением стопок блинов и встречи гостей отлично передадут атмосферу этого праздничного дня.

© открытка создана РИА Новости Дни Масленицы открытки: Понедельник — Встреча. Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка к первому дню Масленицы: Понедельник — Встреча Скачать

Вторник 17 февраля – Заигрыш

По традиции в этот день устраивали смотрины невест и устраивали игры и состязания. Картинки с народными гуляниями, молодыми девушками в традиционных нарядных костюмах и катаниями с горок расскажут о традициях этого дня.

© открытка создана РИА Новости Дни Масленицы открытки: Вторник — Заигрыши и гулянья. Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка ко второму дню Масленицы: Вторник — Заигрыш Скачать

Среда 18 февраля – Лакомка

В этот день тещи приглашают зятьев на блины. Забавные изображения с тещей и зятем за праздничным столом – идеальный выбор для среды. Скачивайте открытки с изображением богатых угощений и поздравляйте родных.

© открытка создана РИА Новости Открытка к третьему дню Масленицы: Среда — Лакомка Скачать

© открытка создана РИА Новости Дни Масленицы открытки: Среда — Лакомка у тещи. Скачать

Четверг 19 февраля – Разгуляй

Самый веселый день Масленицы с народными забавами. Яркие открытки с изображением традиционных народных гуляний: катания на санях, состязания по перетягиванию каната, хороводы, захват снежного городка, передают атмосферу праздничного дня.

© открытка создана РИА Новости Открытка к четвертому дню Масленицы: Четверг — Разгуляй Скачать

© открытка создана РИА Новости Дни Масленицы открытки: Широкий Четверг — Разгуляй. Скачать

Пятница 20 февраля – Тещины вечерки

В этот день теща приходит на блины к зятю. Прекрасный повод для теплых семейных поздравлений. Картинки с изображением праздника за семейным столом подчеркнут значимость этого дня.

© открытка создана РИА Новости Дни Масленицы открытки: Пятница — Тещины вечерки. Скачать

© открытка создана РИА Новости Открытка к пятому дню Масленицы: Пятница — Тещины вечерки Скачать

Суббота 21 февраля – Золовкины посиделки

День, когда невестки приглашают родных мужа. Открытки с изображением женских посиделок за рукоделием и чаепитием идеально подходят для этого дня. Скачайте и отправьте красивую открытку родственникам.

© открытка создана РИА Новости Открытка к шестому дню Масленицы: Суббота — Золовкины посиделки Скачать

© открытка создана РИА Новости Дни Масленицы открытки: Суббота — Золовкины посиделки. Скачать

Воскресенье 22 февраля – Прощеное воскресенье

Завершающий день Масленицы — самое время отправить трогательную открытку с искренними словами. Изображения с просьбой о прощении и словами примирения, трогательные картинки со словами прощения передадут глубокий смысл этого дня.

© открытка создана РИА Новости Открытка к седьмому дню Масленицы: Прощеное воскресенье Скачать

© открытка создана РИА Новости Дни Масленицы открытки: Прощеное Воскресенье и проводы. Скачать

Ретро-открытки на Масленицу: винтажное очарование

Открытки в ретро стиле на Масленицу обладают особым шармом. Такие картинки передают атмосферу прошлых лет и станут приятным посланием для взрослого поколения, а также ценителей истории и народных традиций. Скачивайте иллюстрации с изображением традиционных масленичных гуляний, румяных детей, которые лакомятся блинами, веселые катания на санях и другие народные забавы.

© открытка создана РИА Новости Эстетичная картинка с Масленицей и весенним солнцем. Скачать

© открытка создана РИА Новости Красивая открытка на Масленицу Скачать

© открытка создана РИА Новости Уютные и красивые открытки с Масленицей. Скачать

© открытка создана РИА Новости Традиционные красивые открытки с Масленицей и самоваром. Скачать

© открытка создана РИА Новости Винтажные открытки ретро на Масленицу. Скачать

Прикольные открытки с Масленицей с юмором

Коллекция открыток с креативными надписями, мемы о "диете" на блинах, изображения с шуточными советами, как правильно отмечать праздник, смешные картинки о проводах зимы и встрече весны — такие прикольные открытки с Масленицей гарантированно вызовут улыбку и подарят хорошее настроение друзьям и коллегам.

© открытка создана РИА Новости Мемные открытки с Масленицей прикольные про диету. Скачать

© открытка создана РИА Новости Забавная открытка на Масленицу Скачать

© открытка создана РИА Новости Забавная открытка на Масленицу Скачать

© открытка создана РИА Новости Мемные открытки с Масленицей прикольные про диету. Скачать

© открытка создана РИА Новости Забавные открытки с Масленицей прикольные с животными. Скачать

© открытка создана РИА Новости Забавные открытки с Масленицей прикольные с животными. Скачать

© открытка создана РИА Новости Веселые открытки с Масленицей прикольные. Скачать

© открытка создана РИА Новости Юмористические открытки с Масленицей прикольные про зиму. Скачать