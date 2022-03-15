https://ria.ru/20220315/tailand-1778142751.html
"Если нет наличных, ты — бомж": как россияне пытаются вернуться из Таиланда
"Если нет наличных, ты — бомж": как россияне пытаются вернуться из Таиланда - РИА Новости, 15.03.2022
"Если нет наличных, ты — бомж": как россияне пытаются вернуться из Таиланда
Тысячи россиян, соскучившихся за пандемию по любимому направлению, приехали по упрощенной схеме "Песочница Пхукета" в Таиланд. А сейчас не могут вернуться... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:00
2022-03-15T08:00
2022-03-15T08:13
туризм
туризм
проблемы - туризм
таиланд
владимир соснов
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655866_0:91:1997:1214_1920x0_80_0_0_af07bc45bf606d5ea56fbbae30b1b5e0.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Тысячи россиян, соскучившихся за пандемию по любимому направлению, приехали по упрощенной схеме "Песочница Пхукета" в Таиланд. А сейчас не могут вернуться. Почти все рейсы отменили, банковские карты не работают. О том, что происходит с нашими соотечественниками в королевстве и есть ли шанс в ближайшие дни закончить отпуск, который превратился в кошмар, — в материале РИА Новости.Через Катар или ДубайСегодня, 15 марта, из Таиланда запланировали вывозной рейс "Аэрофлота". Попасть на него могут только те туристы, кто отправился на отдых именно с этим перевозчиком. Оператором выступит авиакомпания iFly, сообщает "Аэрофлот".Однако перелет решит проблемы лишь части россиян. Всего, по разным оценкам, на курортах Таиланда сейчас — от шести до семи тысяч наших соотечественников. Министерство туризма подсчитало: как отдыхающих, так и тех, кто в королевстве по долгосрочным визам, — семь тысяч. "Уральские авиалинии" пока продумывают организацию вывоза клиентов и на прошлой неделе обратились в генконсульство России на Пхукете. Перевозчик попросил помочь в сборе сведений обо всех пассажирах отмененных перелетов. На адрес электронной почты нужно отправить данные: Ф. И. О., номера билета и рейса, пункт прибытия в Россию.А S7 сообщила, что ее клиентам из провинции Пхукет помогут добраться самостоятельно, в том числе с привлечением перевозчиков-партнеров. Об этом оповестят по электронной почте.Отдельным пассажирам компании повезло — они вернулись в Москву через Казахстан в минувшие выходные, успели на последний рейс. Ведь в пятницу, 11 марта, Air Astana объявила о временной приостановке полетов в Россию. Также, по словам туристов, кому-то переоформили билеты на Emirates и Qatar Airways.Владимир Иванов — он сейчас в Таиланде — рассказал, что ему и знакомой удалось поменять билет "Аэрофлота" на Qatar Airways.Еще один вариант, по отзывам застрявших путешественников, — вернуться в Москву через Хельсинки. Туда на самолете, а в Россию — по земле, на поезде Allegro. Но такой путь подходит только тем, у кого есть шенгенская виза.Без визы и страховкиТем не менее большинство россиян, застрявших в Таиланде, в затруднительном положении. В первую очередь те, кто планировал возвращение в марте и не брал с собой достаточно наличных: истекают виза и страховка, кончаются деньги.Генконсульство России на Пхукете начало выдавать письма в иммиграционную полицию, чтобы продлить путешественникам визы. Потом такой порядок распространили на другие туристические зоны.Но, например, в Паттайе всем, кто обратился в органы в первых числах марта, в паспорта поставили штампы продления лишь на семь дней с требованием покинуть страну по истечении этого срока."Нам объяснили в полиции, что после такого штампа визу или безвизовый штамп уже не пролонгируют по закону. Иммиграционная служба Паттайи и посольство пытаются как-то это решить", — рассказала туристка Алина.Еще одна проблема — страховка. В Таиланде и так некоторые клиники отказались лечить россиян и украинцев по полису и требуют наличные."Тем, кто заболел сейчас за рубежом, непросто. Если эвакуация или репатриация, задействуем консульство еще активнее, чем раньше, — объясняет исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. — Коллеги уже направили в Ростуризм письмо с просьбой разобраться". По ее словам, с каждым случаем страховщики работают персонально.Нет денег — будут штрафыЕще одна сложность, с которой столкнулись туристы за рубежом, — деньги. Visa и Mastercard, выпущенные в России, за границей стали просто куском пластика: средств с них не снять. "Если нет наличных, ты — бомж", — говорят путешественники.Уже в начале марта несколько отдыхающих, проживающих в разных гостиницах, получили письма с предупреждением, что карты, выданные российскими банками, больше не принимают."Люди селятся у друзей и знакомых или в дешевых гестхаусах, обращаются к нам с просьбой о размещении. Мы решаем проблему, подключаем наших волонтеров", — рассказала координатор общественного кризисного центра помощи туристам Камилла Медярова.Однако, по ее словам, это приводит к сложностям с продлением виз: непросто сделать подтверждение адреса проживания.Генеральный консул России в провинции Пхукет Владимир Соснов посоветовал туристам при выезде из Таиланда оплатить штраф за пребывание в стране сверх срока визы. По словам застрявших путешественников, с "нелегалов", пусть и вынужденных, берут по 500 батов за каждый день (около двух тысяч рублей по нынешнему курсу). А могут и вообще отправить в иммиграционную тюрьму.Отель за криптуВопрос — где же взять деньги, если карты не работают.В банках уточняют, что перевести средства все еще можно через компании, которые занимаются такими операциями. Список стран и порядок процедуры лучше узнавать в каждом конкретном случае.Путешественники делятся опытом: удалось получить деньги через Western Union. Причем отправить сумму из Москвы было сложнее, не в каждом отделении принимали перевод, а с 24 марта компания и вовсе уходит из России.Он уточняет, что в России официальных криптовалютных обменников пока нет, но есть площадки, которые позволяют встретиться продавцу и покупателю. Турист, застрявший в Таиланде, может создать специальный кошелек, зарегистрироваться на сайте, найти продавца, перевести ему рубли на счет в банке (внутри банка или через систему быстрых платежей) и в обмен получить крипту.Однако Павел предупреждает: такие операции небезопасны, ведь доверие к продавцу строится только на основе его рейтинга. Риски есть на каждом этапе, и при ошибке средства практически невозможно вернуть.В любом случае застрявшим туристам необходимо сообщить о себе в российскую дипмиссию, оставить информацию на сайте госуслуг и в авиакомпании, которая должна была отвезти домой. Можно обратиться и к волонтерам. Как сообщила РИА Новости председатель координационного совета российских соотечественников по Азиатскому региону Ирина Новикова, "важно помогать питанием и размещением тем, кто в бедственном положении, кому нечего есть и негде жить".
https://ria.ru/20220314/reys-1778073962.html
https://ria.ru/20220309/tailand-1777283452.html
https://ria.ru/20220312/tailand-1777803555.html
https://ria.ru/20220301/tailand-1775901435.html
https://ria.ru/20220311/tailand-1777615010.html
https://ria.ru/20220308/nuland-1777198479.html
https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655866_0:37:1795:1383_1920x0_80_0_0_800ef1b8eefa5b43513a7f3d86fae962.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, проблемы - туризм, таиланд, владимир соснов, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), аэрофлот, уральские авиалинии, санкции в отношении россии, туристы
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Тысячи россиян, соскучившихся за пандемию по любимому направлению, приехали по упрощенной схеме "Песочница Пхукета" в Таиланд. А сейчас не могут вернуться. Почти все рейсы отменили, банковские карты не работают. О том, что происходит с нашими соотечественниками в королевстве и есть ли шанс в ближайшие дни закончить отпуск, который превратился в кошмар, — в материале РИА Новости.
Через Катар или Дубай
Сегодня, 15 марта, из Таиланда запланировали вывозной рейс "Аэрофлота". Попасть на него могут только те туристы, кто отправился на отдых именно с этим перевозчиком. Оператором выступит авиакомпания iFly, сообщает
"Аэрофлот".
Однако перелет решит проблемы лишь части россиян. Всего, по разным оценкам, на курортах Таиланда сейчас — от шести до семи тысяч наших соотечественников. Министерство туризма подсчитало
: как отдыхающих, так и тех, кто в королевстве по долгосрочным визам, — семь тысяч.
"Уральские авиалинии" пока продумывают организацию вывоза клиентов и на прошлой неделе обратились в генконсульство России на Пхукете. Перевозчик попросил помочь в сборе сведений обо всех пассажирах отмененных перелетов. На адрес электронной почты
нужно отправить данные: Ф. И. О., номера билета и рейса, пункт прибытия в Россию.
А S7 сообщила, что ее клиентам из провинции Пхукет
помогут добраться самостоятельно, в том числе с привлечением перевозчиков-партнеров. Об этом оповестят
по электронной почте.
Отдельным пассажирам компании повезло — они вернулись в Москву через Казахстан в минувшие выходные, успели на последний рейс. Ведь в пятницу, 11 марта, Air Astana объявила
о временной приостановке полетов в Россию. Также, по словам туристов, кому-то переоформили билеты на Emirates и Qatar Airways.
Владимир Иванов — он сейчас в Таиланде — рассказал, что ему и знакомой удалось поменять билет "Аэрофлота" на Qatar Airways.
Еще один вариант, по отзывам застрявших путешественников, — вернуться в Москву через Хельсинки. Туда на самолете, а в Россию — по земле, на поезде Allegro. Но такой путь подходит только тем, у кого есть шенгенская виза.
Без визы и страховки
Тем не менее большинство россиян, застрявших в Таиланде, в затруднительном положении. В первую очередь те, кто планировал возвращение в марте и не брал с собой достаточно наличных: истекают виза и страховка, кончаются деньги.
"Мы тут с ребенком четырех лет, у нас были обратные билеты на середину марта. Денег взяли в обрез, карточки перестали работать", — говорит Татьяна из Москвы. В Таиланд она приехала с мужем и маленьким сыном.
Генконсульство России на Пхукете начало выдавать письма в иммиграционную полицию, чтобы продлить путешественникам визы. Потом такой порядок распространили на другие туристические зоны.
Но, например, в Паттайе всем, кто обратился в органы в первых числах марта, в паспорта поставили штампы продления лишь на семь дней с требованием покинуть страну по истечении этого срока.
"Нам объяснили в полиции, что после такого штампа визу или безвизовый штамп уже не пролонгируют по закону. Иммиграционная служба Паттайи и посольство пытаются как-то это решить", — рассказала туристка Алина.
Еще одна проблема — страховка. В Таиланде и так некоторые клиники отказались
лечить россиян и украинцев по полису и требуют наличные.
"Тем, кто заболел сейчас за рубежом, непросто. Если эвакуация или репатриация, задействуем консульство еще активнее, чем раньше, — объясняет исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. — Коллеги уже направили в Ростуризм письмо с просьбой разобраться". По ее словам, с каждым случаем страховщики работают персонально.
Нет денег — будут штрафы
Еще одна сложность, с которой столкнулись туристы за рубежом, — деньги. Visa и Mastercard, выпущенные в России, за границей стали просто куском пластика: средств с них не снять. "Если нет наличных, ты — бомж", — говорят путешественники.
Уже в начале марта несколько отдыхающих, проживающих в разных гостиницах, получили письма с предупреждением
, что карты, выданные российскими банками, больше не принимают.
"Люди селятся у друзей и знакомых или в дешевых гестхаусах, обращаются к нам с просьбой о размещении. Мы решаем проблему, подключаем наших волонтеров", — рассказала координатор общественного кризисного центра помощи туристам Камилла Медярова.
Однако, по ее словам, это приводит к сложностям с продлением виз: непросто сделать подтверждение адреса проживания.
Генеральный консул России в провинции Пхукет Владимир Соснов посоветовал
туристам при выезде из Таиланда оплатить штраф за пребывание в стране сверх срока визы. По словам застрявших путешественников, с "нелегалов", пусть и вынужденных, берут по 500 батов за каждый день (около двух тысяч рублей по нынешнему курсу). А могут и вообще отправить в иммиграционную тюрьму.
Отель за крипту
Вопрос — где же взять деньги, если карты не работают.
В банках уточняют, что перевести средства все еще можно через компании, которые занимаются такими операциями. Список стран и порядок процедуры лучше узнавать в каждом конкретном случае.
Путешественники делятся опытом: удалось получить деньги через Western Union. Причем отправить сумму из Москвы было сложнее, не в каждом отделении принимали перевод, а с 24 марта компания и вовсе уходит из России.
"Насколько я знаю, сейчас туристическая ассоциация и Банк Таиланда рассматривают вопросы оплаты криптовалютой для россиян, но это экстренная мера, — рассказал РИА Новости эксперт по криптовалюте Павел Рышников (имя изменено. — Прим. ред.). — Таиланд довольно лояльно относится к таким деньгам. Здесь, например, разрешена продажа недвижимости за биткоины, эфиры и другие цифровые средства".
Он уточняет, что в России официальных криптовалютных обменников пока нет, но есть площадки, которые позволяют встретиться продавцу и покупателю. Турист, застрявший в Таиланде, может создать специальный кошелек, зарегистрироваться на сайте, найти продавца, перевести ему рубли на счет в банке (внутри банка или через систему быстрых платежей) и в обмен получить крипту.
Однако Павел предупреждает: такие операции небезопасны, ведь доверие к продавцу строится только на основе его рейтинга. Риски есть на каждом этапе, и при ошибке средства практически невозможно вернуть.
В любом случае застрявшим туристам необходимо сообщить о себе в российскую дипмиссию, оставить информацию на сайте госуслуг и в авиакомпании, которая должна была отвезти домой. Можно обратиться и к волонтерам.
Как сообщила РИА Новости председатель координационного совета российских соотечественников по Азиатскому региону Ирина Новикова, "важно помогать питанием и размещением тем, кто в бедственном положении, кому нечего есть и негде жить".