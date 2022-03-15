https://ria.ru/20220315/tailand-1778142751.html

"Если нет наличных, ты — бомж": как россияне пытаются вернуться из Таиланда

"Если нет наличных, ты — бомж": как россияне пытаются вернуться из Таиланда - РИА Новости, 15.03.2022

"Если нет наличных, ты — бомж": как россияне пытаются вернуться из Таиланда

Тысячи россиян, соскучившихся за пандемию по любимому направлению, приехали по упрощенной схеме "Песочница Пхукета" в Таиланд. А сейчас не могут вернуться... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:00

2022-03-15T08:00

2022-03-15T08:13

туризм

туризм

проблемы - туризм

таиланд

владимир соснов

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655866_0:91:1997:1214_1920x0_80_0_0_af07bc45bf606d5ea56fbbae30b1b5e0.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Тысячи россиян, соскучившихся за пандемию по любимому направлению, приехали по упрощенной схеме "Песочница Пхукета" в Таиланд. А сейчас не могут вернуться. Почти все рейсы отменили, банковские карты не работают. О том, что происходит с нашими соотечественниками в королевстве и есть ли шанс в ближайшие дни закончить отпуск, который превратился в кошмар, — в материале РИА Новости.Через Катар или ДубайСегодня, 15 марта, из Таиланда запланировали вывозной рейс "Аэрофлота". Попасть на него могут только те туристы, кто отправился на отдых именно с этим перевозчиком. Оператором выступит авиакомпания iFly, сообщает "Аэрофлот".Однако перелет решит проблемы лишь части россиян. Всего, по разным оценкам, на курортах Таиланда сейчас — от шести до семи тысяч наших соотечественников. Министерство туризма подсчитало: как отдыхающих, так и тех, кто в королевстве по долгосрочным визам, — семь тысяч. "Уральские авиалинии" пока продумывают организацию вывоза клиентов и на прошлой неделе обратились в генконсульство России на Пхукете. Перевозчик попросил помочь в сборе сведений обо всех пассажирах отмененных перелетов. На адрес электронной почты нужно отправить данные: Ф. И. О., номера билета и рейса, пункт прибытия в Россию.А S7 сообщила, что ее клиентам из провинции Пхукет помогут добраться самостоятельно, в том числе с привлечением перевозчиков-партнеров. Об этом оповестят по электронной почте.Отдельным пассажирам компании повезло — они вернулись в Москву через Казахстан в минувшие выходные, успели на последний рейс. Ведь в пятницу, 11 марта, Air Astana объявила о временной приостановке полетов в Россию. Также, по словам туристов, кому-то переоформили билеты на Emirates и Qatar Airways.Владимир Иванов — он сейчас в Таиланде — рассказал, что ему и знакомой удалось поменять билет "Аэрофлота" на Qatar Airways.Еще один вариант, по отзывам застрявших путешественников, — вернуться в Москву через Хельсинки. Туда на самолете, а в Россию — по земле, на поезде Allegro. Но такой путь подходит только тем, у кого есть шенгенская виза.Без визы и страховкиТем не менее большинство россиян, застрявших в Таиланде, в затруднительном положении. В первую очередь те, кто планировал возвращение в марте и не брал с собой достаточно наличных: истекают виза и страховка, кончаются деньги.Генконсульство России на Пхукете начало выдавать письма в иммиграционную полицию, чтобы продлить путешественникам визы. Потом такой порядок распространили на другие туристические зоны.Но, например, в Паттайе всем, кто обратился в органы в первых числах марта, в паспорта поставили штампы продления лишь на семь дней с требованием покинуть страну по истечении этого срока."Нам объяснили в полиции, что после такого штампа визу или безвизовый штамп уже не пролонгируют по закону. Иммиграционная служба Паттайи и посольство пытаются как-то это решить", — рассказала туристка Алина.Еще одна проблема — страховка. В Таиланде и так некоторые клиники отказались лечить россиян и украинцев по полису и требуют наличные."Тем, кто заболел сейчас за рубежом, непросто. Если эвакуация или репатриация, задействуем консульство еще активнее, чем раньше, — объясняет исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. — Коллеги уже направили в Ростуризм письмо с просьбой разобраться". По ее словам, с каждым случаем страховщики работают персонально.Нет денег — будут штрафыЕще одна сложность, с которой столкнулись туристы за рубежом, — деньги. Visa и Mastercard, выпущенные в России, за границей стали просто куском пластика: средств с них не снять. "Если нет наличных, ты — бомж", — говорят путешественники.Уже в начале марта несколько отдыхающих, проживающих в разных гостиницах, получили письма с предупреждением, что карты, выданные российскими банками, больше не принимают."Люди селятся у друзей и знакомых или в дешевых гестхаусах, обращаются к нам с просьбой о размещении. Мы решаем проблему, подключаем наших волонтеров", — рассказала координатор общественного кризисного центра помощи туристам Камилла Медярова.Однако, по ее словам, это приводит к сложностям с продлением виз: непросто сделать подтверждение адреса проживания.Генеральный консул России в провинции Пхукет Владимир Соснов посоветовал туристам при выезде из Таиланда оплатить штраф за пребывание в стране сверх срока визы. По словам застрявших путешественников, с "нелегалов", пусть и вынужденных, берут по 500 батов за каждый день (около двух тысяч рублей по нынешнему курсу). А могут и вообще отправить в иммиграционную тюрьму.Отель за криптуВопрос — где же взять деньги, если карты не работают.В банках уточняют, что перевести средства все еще можно через компании, которые занимаются такими операциями. Список стран и порядок процедуры лучше узнавать в каждом конкретном случае.Путешественники делятся опытом: удалось получить деньги через Western Union. Причем отправить сумму из Москвы было сложнее, не в каждом отделении принимали перевод, а с 24 марта компания и вовсе уходит из России.Он уточняет, что в России официальных криптовалютных обменников пока нет, но есть площадки, которые позволяют встретиться продавцу и покупателю. Турист, застрявший в Таиланде, может создать специальный кошелек, зарегистрироваться на сайте, найти продавца, перевести ему рубли на счет в банке (внутри банка или через систему быстрых платежей) и в обмен получить крипту.Однако Павел предупреждает: такие операции небезопасны, ведь доверие к продавцу строится только на основе его рейтинга. Риски есть на каждом этапе, и при ошибке средства практически невозможно вернуть.В любом случае застрявшим туристам необходимо сообщить о себе в российскую дипмиссию, оставить информацию на сайте госуслуг и в авиакомпании, которая должна была отвезти домой. Можно обратиться и к волонтерам. Как сообщила РИА Новости председатель координационного совета российских соотечественников по Азиатскому региону Ирина Новикова, "важно помогать питанием и размещением тем, кто в бедственном положении, кому нечего есть и негде жить".

https://ria.ru/20220314/reys-1778073962.html

https://ria.ru/20220309/tailand-1777283452.html

https://ria.ru/20220312/tailand-1777803555.html

https://ria.ru/20220301/tailand-1775901435.html

https://ria.ru/20220311/tailand-1777615010.html

https://ria.ru/20220308/nuland-1777198479.html

https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html

таиланд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, проблемы - туризм, таиланд, владимир соснов, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), аэрофлот, уральские авиалинии, санкции в отношении россии, туристы