https://ria.ru/20220301/tailand-1775901435.html

Три частные клиники на Пхукете прекратили обслуживать россиян по страховке

Три частные клиники на Пхукете прекратили обслуживать россиян по страховке - РИА Новости, 01.03.2022

Три частные клиники на Пхукете прекратили обслуживать россиян по страховке

Несколько ведущих клиник на Пхукете приостановили прием российских и украинских медицинских страховых полисов, заявив, что заболевшие туристы из этих стран... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:07

2022-03-01T19:07

2022-03-01T19:07

туризм

туризм

пхукет (остров)

таиланд

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

страхование

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Несколько ведущих клиник на Пхукете приостановили прием российских и украинских медицинских страховых полисов, заявив, что заболевшие туристы из этих стран будут проходить лечение только за наличные, сообщили РИА Новости в страховой компании ERV.С 28 февраля и до дальнейшего уведомления ведущие медицинские учреждения Пхукета Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital не будут принимать у граждан России и Украины медицинские страховки в счет оплаты услуг. О своем решении клиники официально уведомили генеральное консульство России на Пхукете."Просьба учитывать данную информацию при обращении в указанные учреждения за медицинской помощью", – сообщили российские дипломаты.Юлия Алчеева, исполнительный директор страховой компании ERV, полагает, что данные решения – это "частный произвол", не согласованный с правительством страны. "Вводить такие правила – это не просто бесчеловечно, кощунственно,", – говорит она. РИА Новости обратилось в Туристическое управление Таиланда. Но на момент написания материала там не смогли предоставить никакой информации.

https://ria.ru/20220225/tailand-1775092099.html

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, пхукет (остров), таиланд, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, страхование