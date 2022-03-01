https://ria.ru/20220301/tailand-1775901435.html
Три частные клиники на Пхукете прекратили обслуживать россиян по страховке
Три частные клиники на Пхукете прекратили обслуживать россиян по страховке - РИА Новости, 01.03.2022
Три частные клиники на Пхукете прекратили обслуживать россиян по страховке
Несколько ведущих клиник на Пхукете приостановили прием российских и украинских медицинских страховых полисов, заявив, что заболевшие туристы из этих стран... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:07
2022-03-01T19:07
2022-03-01T19:07
туризм
туризм
пхукет (остров)
таиланд
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новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Несколько ведущих клиник на Пхукете приостановили прием российских и украинских медицинских страховых полисов, заявив, что заболевшие туристы из этих стран будут проходить лечение только за наличные, сообщили РИА Новости в страховой компании ERV.С 28 февраля и до дальнейшего уведомления ведущие медицинские учреждения Пхукета Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital не будут принимать у граждан России и Украины медицинские страховки в счет оплаты услуг. О своем решении клиники официально уведомили генеральное консульство России на Пхукете."Просьба учитывать данную информацию при обращении в указанные учреждения за медицинской помощью", – сообщили российские дипломаты.Юлия Алчеева, исполнительный директор страховой компании ERV, полагает, что данные решения – это "частный произвол", не согласованный с правительством страны. "Вводить такие правила – это не просто бесчеловечно, кощунственно,", – говорит она. РИА Новости обратилось в Туристическое управление Таиланда. Но на момент написания материала там не смогли предоставить никакой информации.
https://ria.ru/20220225/tailand-1775092099.html
пхукет (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, пхукет (остров), таиланд, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, страхование
Три частные клиники на Пхукете прекратили обслуживать россиян по страховке
В Таиланде усложняются правила для россиян, нуждающихся в медицинской помощи
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Несколько ведущих клиник на Пхукете приостановили прием российских и украинских медицинских страховых полисов, заявив, что заболевшие туристы из этих стран будут проходить лечение только за наличные, сообщили РИА Новости в страховой компании ERV.
С 28 февраля и до дальнейшего уведомления ведущие медицинские учреждения Пхукета Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital не будут принимать у граждан России и Украины медицинские страховки в счет оплаты услуг. О своем решении клиники официально уведомили генеральное консульство России на Пхукете.
"Просьба учитывать данную информацию при обращении в указанные учреждения за медицинской помощью", – сообщили российские дипломаты.
Юлия Алчеева, исполнительный директор страховой компании ERV, полагает, что данные решения – это "частный произвол", не согласованный с правительством страны. "Вводить такие правила – это не просто бесчеловечно, кощунственно,", – говорит она.
РИА Новости обратилось в Туристическое управление Таиланда. Но на момент написания материала там не смогли предоставить никакой информации.