https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776585188.html
В Таиланде отели отказываются принимать оплату картами российских банков
В Таиланде отели отказываются принимать оплату картами российских банков - РИА Новости, 04.03.2022
В Таиланде отели отказываются принимать оплату картами российских банков
Некоторые отели Таиланда сообщили российским гостям, что выданные отечественными банками карты международных платежных систем больше не принимаются к оплате,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:33
2022-03-04T19:33
2022-03-04T19:54
туризм
туризм
россия
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
american express
новости - туризм
банковские карты
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Некоторые отели Таиланда сообщили российским гостям, что выданные отечественными банками карты международных платежных систем больше не принимаются к оплате, пишет АТОР.Несколько отдыхающих, проживающих в разных гостиницах, 4 марта получили письма, в которых сообщалось, что карты международных платежных систем Masterсard и American Express, выданные российскими банками, больше не принимаются. Менеджмент предупреждал, что в любое время такое же решение может принять и Visa.Причем ограничение касалось "пластика" всех российских банков, в том числе и тех, кто не попал под западные санкции, рассказали несколько туроператоров.Администрация попросила гостей расплачиваться наличными за оказанные услуги. Отельеры объяснили, что получили соответствующий указ от банков и обязаны к нему прислушаться.В ассоциации полагают, что сотрудники местных кредитных организаций плохо осведомлены о сути санкций в отношении российских банков и карт международных платежных систем и перестраховываются. К примеру, в письмах упомянута American Express, хотя такие кредитки — большая редкость в России.Сотрудники принимающих компаний подтвердили, что такие просьбы поступали, но это частная инициатива конкретного банка и отеля. В магазинах и ресторанах туристы по-прежнему могут расплачиваться картами.
https://ria.ru/20220304/pkhuket-1776445070.html
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), american express, новости - туризм, банковские карты, пхукет (остров), санкции в отношении россии
19:33 04.03.2022 (обновлено: 19:54 04.03.2022)
В Таиланде отели отказываются принимать оплату картами российских банков
АТОР: некоторые отели Таиланда просят туристов расплачиваться наличными, не принимая карты
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Некоторые отели Таиланда сообщили российским гостям, что выданные отечественными банками карты международных платежных систем больше не принимаются к оплате, пишет
АТОР.
Несколько отдыхающих, проживающих в разных гостиницах, 4 марта получили письма, в которых сообщалось, что карты международных платежных систем Masterсard и American Express, выданные российскими банками, больше не принимаются. Менеджмент предупреждал, что в любое время такое же решение может принять и Visa.
Причем ограничение касалось "пластика" всех российских банков, в том числе и тех, кто не попал под западные санкции, рассказали несколько туроператоров.
Администрация попросила гостей расплачиваться наличными за оказанные услуги. Отельеры объяснили, что получили соответствующий указ от банков и обязаны к нему прислушаться.
В ассоциации полагают, что сотрудники местных кредитных организаций плохо осведомлены о сути санкций в отношении российских банков и карт международных платежных систем и перестраховываются. К примеру, в письмах упомянута American Express, хотя такие кредитки — большая редкость в России.
Сотрудники принимающих компаний подтвердили, что такие просьбы поступали, но это частная инициатива конкретного банка и отеля. В магазинах и ресторанах туристы по-прежнему могут расплачиваться картами.