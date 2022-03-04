https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776585188.html

В Таиланде отели отказываются принимать оплату картами российских банков

В Таиланде отели отказываются принимать оплату картами российских банков - РИА Новости, 04.03.2022

В Таиланде отели отказываются принимать оплату картами российских банков

Некоторые отели Таиланда сообщили российским гостям, что выданные отечественными банками карты международных платежных систем больше не принимаются к оплате,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:33

2022-03-04T19:33

2022-03-04T19:54

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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новости - туризм

банковские карты

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Некоторые отели Таиланда сообщили российским гостям, что выданные отечественными банками карты международных платежных систем больше не принимаются к оплате, пишет АТОР.Несколько отдыхающих, проживающих в разных гостиницах, 4 марта получили письма, в которых сообщалось, что карты международных платежных систем Masterсard и American Express, выданные российскими банками, больше не принимаются. Менеджмент предупреждал, что в любое время такое же решение может принять и Visa.Причем ограничение касалось "пластика" всех российских банков, в том числе и тех, кто не попал под западные санкции, рассказали несколько туроператоров.Администрация попросила гостей расплачиваться наличными за оказанные услуги. Отельеры объяснили, что получили соответствующий указ от банков и обязаны к нему прислушаться.В ассоциации полагают, что сотрудники местных кредитных организаций плохо осведомлены о сути санкций в отношении российских банков и карт международных платежных систем и перестраховываются. К примеру, в письмах упомянута American Express, хотя такие кредитки — большая редкость в России.Сотрудники принимающих компаний подтвердили, что такие просьбы поступали, но это частная инициатива конкретного банка и отеля. В магазинах и ресторанах туристы по-прежнему могут расплачиваться картами.

https://ria.ru/20220304/pkhuket-1776445070.html

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, россия, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), american express, новости - туризм, банковские карты, пхукет (остров), санкции в отношении россии