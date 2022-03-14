https://ria.ru/20220314/reys-1778073962.html

Для возвращения пассажиров из Турции и Таиланда организуют спецрейсы

Для возвращения пассажиров из Турции и Таиланда организуют спецрейсы - РИА Новости, 14.03.2022

Для возвращения пассажиров из Турции и Таиланда организуют спецрейсы

"Аэрофлот" организует специальные рейсы для возвращения пассажиров из Турции и Таиланда в Россию, оператором перелетов выступит авиакомпания iFly, сообщает... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:34

2022-03-14T14:34

2022-03-14T14:43

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" организует специальные рейсы для возвращения пассажиров из Турции и Таиланда в Россию, оператором перелетов выступит авиакомпания iFly, сообщает "Аэрофлот"."Аэрофлот" организует специальные рейсы из Стамбула и Антальи (Турция), а также Пхукета (Таиланд) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полётным сегментом из РФ", - говорится в сообщении.Во вторник, 15 марта, будут выполнены следующие рейсы (время указано местное): F7 7776 — вылет из Антальи в 06:40, прибытие во "Внуково" в 12:35, F7 1706 — вылет из Стамбула в 21:00, прилёт во "Внуково" в 02:10 следующих суток, F7 9664 — вылет из Пхукета в 17:00, прилёт во "Внуково" в 23:50. Оператором рейсов выступит авиакомпания iFly.

https://ria.ru/20220306/oteli-1776803374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, аэрофлот, турция, таиланд