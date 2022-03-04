https://ria.ru/20220304/tailand-1776442716.html

Авиакомпания S7 прекратила полеты в Таиланд, сообщил генконсул

Авиакомпания S7 прекратила полеты в Таиланд, сообщил генконсул - РИА Новости, 04.03.2022

Авиакомпания S7 прекратила полеты в Таиланд, сообщил генконсул

Российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и начнет в ближайшее время программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на остров Пхукет ее... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:14

2022-03-04T11:14

2022-03-04T11:26

пхукет (остров)

россия

пхукет (провинция)

аэрофлот

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БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и начнет в ближайшее время программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на остров Пхукет ее рейсами, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов."Авиакомпанией S7 принято решение о приостановке выполнения некоторых международных рейсов, включая таиландское направление", - сообщил агентству глава российского генерального консульства."Вывоз пассажиров из провинции Пхукет будет осуществляться S7 самостоятельно, в том числе с привлечением авиакомпаний-партнеров. Соответствующие уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию будут направляться на электронную почту пассажиров", - добавил Соснов.По словам дипломата, на настоящий момент авиакомпания "Аэрофлот" продолжает свою работу по выполнению рейсов на Пхукет в штатном режиме.В настоящее время россияне составляют самую большую группу иностранных туристов, прибывающих в Таиланд. Большинство российских туристов отдыхает на острове Пхукет.

https://ria.ru/20220302/klm-1776048715.html

https://ria.ru/20220228/s7-1775617694.html

пхукет (остров)

россия

пхукет (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пхукет (остров), россия, пхукет (провинция), аэрофлот, s7 airlines, в мире, новости - туризм