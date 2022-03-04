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Авиакомпания S7 прекратила полеты в Таиланд, сообщил генконсул
Авиакомпания S7 прекратила полеты в Таиланд, сообщил генконсул - РИА Новости, 04.03.2022
Авиакомпания S7 прекратила полеты в Таиланд, сообщил генконсул
Российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и начнет в ближайшее время программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на остров Пхукет ее... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:14
2022-03-04T11:14
2022-03-04T11:26
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БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и начнет в ближайшее время программу вывоза из страны российских туристов, прибывших на остров Пхукет ее рейсами, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов."Авиакомпанией S7 принято решение о приостановке выполнения некоторых международных рейсов, включая таиландское направление", - сообщил агентству глава российского генерального консульства."Вывоз пассажиров из провинции Пхукет будет осуществляться S7 самостоятельно, в том числе с привлечением авиакомпаний-партнеров. Соответствующие уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию будут направляться на электронную почту пассажиров", - добавил Соснов.По словам дипломата, на настоящий момент авиакомпания "Аэрофлот" продолжает свою работу по выполнению рейсов на Пхукет в штатном режиме.В настоящее время россияне составляют самую большую группу иностранных туристов, прибывающих в Таиланд. Большинство российских туристов отдыхает на острове Пхукет.
https://ria.ru/20220302/klm-1776048715.html
https://ria.ru/20220228/s7-1775617694.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пхукет (остров), россия, пхукет (провинция), аэрофлот, s7 airlines, в мире, новости - туризм
11:14 04.03.2022 (обновлено: 11:26 04.03.2022)
Авиакомпания S7 прекратила полеты в Таиланд, сообщил генконсул
Российский генконсул заявил, что S7 прекратила полеты в Таиланд и начнет вывозить туристов